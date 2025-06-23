تاريخ النفاذ: 9 ديسمبر، 2024

نشكرك على اختيار ألعابنا. توضح سياسة الخصوصية هذه ما يلي:

الوسائل التي نتبعها في جمع البيانات الشخصية والسبب وراء ذلك،

وكيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية،

والخيارات المتاحة أمامك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.

تنطبق سياسة الخصوصية على ألعاب Supercell، ومتجرها، ومواقعها، والخدمات ذات الصلة، والتي نطلق عليها هنا إجمالًا لفظ «الخدمة». قد نُحدث سياسة الخصوصية هذه دوريًا من خلال نشر إصدار جديد على موقع supercell.com. ولذا في حالة إجراء أي تغييرات جوهرية من قبلنا، سنُعلمك وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك من خلال نشر إشعار في الخدمة قبل أن يصبح التغيير ساريًا. سيخضع استخدامك المستمر للخدمة بعد تاريخ النفاذ إلى سياسة الخصوصية الجديدة.

التواصل معنا

إذا كانت لديك أسئلة حول حماية البيانات، أو إذا كانت لديك أي طلبات لحل المشكلات المتعلقة ببياناتك الشخصية، فإننا نشجعك على التواصل معنا أولاً عبر ميزات الدعم الموجودة في كلٍّ من ألعاب Supercell، حتى نتمكن من الرد عليك بسرعة أكبر. وبدلاً من ذلك، يمكنك التواصل مع:

اسم المراقب: Supercell Oy العنوان: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland عناية: الخصوصية البريد الإلكتروني: legal-requests@supercell.com

البيانات التي نجمعها

تستند فئات البيانات الشخصية التي نجمعها إلى الخدمة التي تستخدمها، ومتطلبات القانون المعمول به.

البيانات التي تزودنا بها مباشرةً.

معلومات تواصل اللاعب (مثل عنوان البريد الإلكتروني)

اسم اللاعب أو علامة تعريفه وكلمة المرور

معلومات الملف الشخصي (مثل صورة الملف الشخصي)

رسائلك وغيرها من المحتوى الذي تُرسله عند استخدامك الخدمة (مثل سجلات الدردشة وتذاكر دعم اللاعبين)

البيانات التي تقدمها فيما يتعلق بالاستطلاعات والعروض الترويجية ومسابقات اليانصيب والمنافسات وغيرها من الأحداث

البيانات الأخرى التي تختار تقديمها لنا، مثل اسمك ورقم هاتفك اللذان قدمتهما عند مشاركتك في ( منشئي محتوى Supercell أو Supercell Make )

يجمع موفرو خدمات الدفع لدينا بيانات الدفع الخاصة بك فيما يتعلق بأي عمليات شراء تجريها عبر Supercell Store

البيانات التي نجمعها تلقائيًا.

البيانات المتعلقة بحسابك وتقدم اللعبة، بما في ذلك في معظم الحالات معرف حساب داخلي تم إنشاؤه تلقائيًا

عنوان IP الخاص بك ومعرّفات الجهاز الجوال (مثل معرف جهازك أو معرف الإعلانات)

البيانات حول جهازك، مثل اسم الجهاز ونظام التشغيل، ونوع المتصفح ولغته، وموفِّر خدمة الإنترنت، وشبكة الجوال

البيانات التي نجمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة (تفضل بالاطلاع على المزيد أدناه)

معلومات الموقع التقريبي (على النحو المشتق من عنوان IP )

البيانات حول استخدامك للخدمة، مثل بيانات اللعبة، وعمليات الشراء التي تم إجراؤها، وتفاعلاتك مع اللاعبين الآخرين داخل الخدمة

يتوفر لك أيضًا الخيار لإنشاء Supercell ID باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات التواصل الأخرى.

بيانات نجمعها من شركائنا.

نستعين أيضًا بشركاء من جهات خارجية، مثل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وموفري خدمات تحليلات البيانات، والشبكات الإعلانية، لتكملة المعلومات التي نملكها عنك، مثل:

البيانات التي نتلقاها إذا ربطتَ أداة جهة خارجية بالخدمة (مثل LINE أو Kakao في بعض الأسواق)

البيانات الديموغرافية (لتحديد الموقع التقريبي لعنوان IP الخاص بك، على سبيل المثال)

بيانات لمكافحة عمليات الاحتيال (مثل إساءة استخدام ميزة استرداد الأموال في الألعاب أو النقر الاحتيالي في الإعلانات)

البيانات من المنصات التي تعمل عليها الألعاب أو البيانات من موفري خدمة الدفع (مثل بيانات التحقق من الدفع)

البيانات الخاصة بأغراض الإعلانات والتحليلات (مثل الاستبيانات)، حتى نتمكن من توفير خدمة أفضل لك

البيانات التي أتحتها لنا من خدمة تقدمها جهة خارجية (مثل LINE أو Kakao في بعض الأسواق) عبر إعدادات الخصوصية.

يتم نشر الآراء والاقتراحات الخاصة بك على مواقع جهات خارجية لتحسين تجربتك في خدماتنا

سبب جمعنا بياناتك

إننا نستخدم بياناتك لمجموعة متنوعة من الأغراض التجارية، مثل:

تقديم خدمة فعالة.

لإبرام العقد، إننا نعالج البيانات المطلوبة بهدف

إنشاء حسابات والسماح لك بالمشاركة في ألعابنا واستخدام خدمتنا

تشغيل الخدمة

التحقق من المدفوعات وتأكيدها

توفير المنتجات والخدمات التي تطلبها وتقديمها

إرسال الاتصالات ذات الصلة بالخدمة إليك

بهدف تقديم خدمة ملائمة على نحو أفضل للاعبينا.

لتوفير خدمة رائعة للاعبينا، لدينا مصلحة مشروعة في جمع البيانات الضرورية ومعاجلتها بغرض

تحديث الملفات الشخصية للاعبين وتطويرها

تطوير الخدمة وتجربة اللاعبين وتحسينها

إدارة علاقتنا معك

توفير الميزات الاجتماعية كجزء من الخدمة

تخصيص تجربة الخدمة الخاصة بك

الرد على تعليقاتك وأسئلتك وتقديم دعم اللاعبين

تزويدك بالعروض التي تقدمها Supercell في الخدمة وكذلك في مواقع الويب والخدمات الأخرى (بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني)

إرسال المعلومات ذات الصلة إليك، مثل التحديثات، وتنبيهات الأمان، ورسائل الدعم

تمكينك من التواصل مع اللاعبين الآخرين

بهدف عرض الإعلانات المخصصة.

لعرض الإعلانات المخصصة في الخدمة وفي أماكن أخرى (بما في ذلك البريد الإلكتروني)، لدينا مصلحة مشروعة في معالجة البيانات الضرورية بغرض

تتبع المحتوى الذي تدخل إليه فيما يتعلق بالخدمة وسلوكك عبر الإنترنت

تقديم إعلاناتنا وخدمتنا، واستهدافها وتحسينها

للحصول على معلومات حول كيفية إلغاء الاشتراك من الإعلانات المستهدفِة للاهتمامات، راجع القسم «حقوقك وخياراتك» أدناه.

للحفاظ على توفير خدمة آمنة وعادلة.

يُمثل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع أولوية قصوى بالنسبة إلينا. لمزيد من المعلومات حول سياسة الاستخدام المقبول لدينا، اطلع على شروط خدمة Supercell.

للحفاظ على الأمان ومبدأ العدل في الخدمة وميزاتها الاجتماعية، ولمكافحة الاحتيال وضمان الاستخدام المقبول في الأوجه الأخرى، لدينا مصلحة مشروعة في معالجة البيانات الضرورية بغرض

تحليل استخدام الخدمة وميزاتها الاجتماعية ومراقبتها

الإشراف على الدردشة إما آليًا وإما يدويًا

اتخاذ إجراءات ضد اللاعبين المحتالين أو الذين يسيئون التصرف

قد نستخدم التشغيل الآلي في خدمات دعم اللاعبين لدينا، وفي هذه الحالة، سنوافيك بمعلومات منفصلة عن الغرض من استخدامه، وحينما ينطبق، عن التقنية المستخدمة من قبل الجهات الخارجية. يجوز لك طلب المعالجة اليدوية فيما يتعلق بحل مثل هذا الاستفسار.

بغرض التحليل، والوصف، والتقسيم إلى شرائح.

في الحالات والأغراض المذكورة أعلاه، قد نحلل كل البيانات المجمعة، ونصِفها، ونقسمها إلى شرائح.

بعد الحصول على موافقتك.

بعد الحصول على موافقتك، تجوز لنا معالجة بياناتك لأغراض إضافية.

يجوز لنا أيضًا جمع مُعرّفات جهازك واستخدامها لعرض الإعلانات داخل اللعبة وتقديم الإعلانات المستهدِفة القائمة على سلوك المستخدمين وتخصيصها كما هو موضح أدناه. يجوز لنا جمع مُعرّف الإعلان الخاص بك (IDFA، GAID)، وعنوان IP، ومُعرّف الجهاز ومُعرّفات الجهاز الأخرى (البلد، وإصدار نظام التشغيل، وطراز الجهاز، وإصدار العميل) لهذه الأغراض حسب الاقتضاء. وفقًا لقوانين الخصوصية المعمول بها، بما فيها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يتعيّن علينا الحصول على موافقتك لإجراء ذلك.

نشارك هذه البيانات بموافقتك حتى يتمكن شركاؤنا الإعلانيون من عرض الإعلان المناسب وتحسين محتواه لضمان عدم رؤيتك الإعلان ذاته عدة مرات. نشارك معرّفات أجهزتك مع شركاء معينين لتقديم إعلانات كهذا وتخصيصها لك.

يمكنك التحكم في موافقتك في إعدادات اللعبة والحدّ من تتبع الإعلانات في إعدادات جهازك. يُرجى ملاحظة أن عمليات إلغاء الاشتراك خاصة بكل متصفح وجهاز وقد يستغرق إلغاء الاشتراك بعض الوقت قبل أن يصبح ساري المفعول.

بالنسبة إلى إعلانات الجوال التي تظهر في التطبيقات، يمكنك إعادة تعيين مُعرّف الإعلانات الخاص بك، واتباع ما يلي حسب نوع جهازك، حدّد إلغاء الاشتراك في الإعلانات التي تستهدف الاهتمامات في أجهزة (Android) أو شغّل إعداد الحدّ من تتبع الإعلانات في أجهزة (iOS).

يتولى الشركاء تشغيل شبكة الإعلانات ومنصة الوساطة، إضافة إلى تسهيل عروض أسعار المخزون الإعلاني والمشاركة فيها. قد يستخدم الشركاء معرّفات الجهاز أيضًا لأغراض متعلّقة بالكشف عن احتيالات بناءً على مصلحتهم المشروعة. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من سياسات الخصوصية لدى الشركاء من هنا: supercell.com/en/partner-opt-out.

مَنْ يمكنه الاطلاع على بياناتك

بعيدًا عن Supercell، يمكن الوصول إلى بياناتك من قبل فئات أخرى في المواقف التالية:

اللاعبون والمستخدمون الآخرون.

تعد الميزات الاجتماعية مكونًا أساسيًا في ألعابنا. على سبيل المثال، قد يطلع اللاعبون والمستخدمون الآخرون على بيانات ملفك الشخصي، والأنشطة التي تتم داخل اللعبة، وربما يقرؤون الرسائل التي نشرتها.

موفرو الخدمات لدينا.

لـ Supercell بائعون يساعدوننا في تقديم الخدمة. هؤلاء البائعون يعالجون بياناتك في النهاية طبقًا لتعليمات Supercell بغرض توفير الخدمة، وتنفيذ المهمات مثل الاستضافة، ودعم اللاعبين، والإعلانات، والتحليلات، ومنع الاحتيال.

الشركات الأخرى والسلطات العامة.

يجوز لنا معالجة البيانات والكشف عنها للشركات والمؤسسات الأخرى وتقديمها إلى السلطات العامة استجابة للطلبات القانونية، وذلك بهدف التحقق من المدفوعات (مع موفري خدمة الدفع مثل Paypal) ومكافحة الاحتيال والنشاط غير القانوني.

كما أننا قد نكشف أيضًا عن بياناتك بناءً على موافقتك للامتثال للقانون أو لحماية الحقوق، أو الملكية، أو الأمان الخاص بنا، أو باللاعبين لدينا، أو بالآخرين.

شركاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات.

تتضمن الخدمة ميزات من شركائنا، مثل أدوات تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي، أو الوظائف من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، أو مجموعات تطوير البرامج (SDK) والإعلانات داخل اللعبة. تتوفر قائمة بهؤلاء الشركاء على supercell.com/en/partner-opt-out. يمكن لهؤلاء الشركاء الوصول إلى بياناتك والعمل بموجب سياسات الخصوصية المعمول بها لديهم. نحن نشجعك على مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بهؤلاء الشركاء للتعرف على المزيد حول سياسات معالجة البيانات المعمول بها لديهم.

يجوز لهؤلاء الشركاء الوصول إلى البيانات المتعلقة بأنشطتك وجهازك (مثل عنوان IP، ومعرفات الهاتف الجوال، والصفحة (الصفحات) التي تمت زيارتها، والموقع، والوقت من اليوم). ويجوز لنا أيضًا دمج البيانات التي جمعناها عنك ومشاركتها مع شركاء الإعلانات من الجهات الخارجية. يجوز أن يستخدم شركاء الإعلان هؤلاء هذه البيانات (والبيانات المماثلة التي تم جمعها من الخدمات الأخرى) لأغراض تقديم إعلانات مستهدِفة لك عند زيارة خدمات الجهات الخارجية داخل شبكاتها. ويجوز لهؤلاء الشركاء العمل بموجب سياسات الخصوصية الخاصة بهم. يُشار إلى هذه الممارسة عادةً باسم «الإعلانات القائمة على الاهتمامات» أو «الإعلانات السلوكية عبر الإنترنت». إذا كنت تفضل عدم مشاركة بياناتك الشخصية مع شركاء إعلانات تابعين لجهات خارجية، يمكنك اتباع التعليمات الواردة في «حقوقك وخياراتك» أدناه.

عمليات نقل البيانات عالميًا

تتميز خدماتنا بأنها عالمية بطبيعتها ومن ثمَّ يمكن نقل بياناتك إلى أي مكان في العالم. ونظرًا إلى إمكانية وجود تفاوت في قوانين حماية البيانات بين البلدان المختلفة وبلدك، فإننا نتخذ خطوات للتأكد من وجود إجراءات الحماية المناسبة لحماية بياناتك كما هو موضح في سياسة الخصوصية. تشمل الضمانات الكافية التي قد نستخدمها البنود التعاقدية القياسية المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والضمانات القانونية الأخرى.

حقوقك وخياراتك

إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وغيرها من رسائل التسويق المباشر.

يجوز أن ترسل لك Supercell مراسلات تسويقية بناءً على علاقة العميل الحالية حيثما تسمح القوانين المعمول بها بذلك.

يمكنك إلغاء الاشتراك في تلقّي الرسائل الترويجية، مثل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية من جانبنا باتباع الإرشادات الواردة في هذه الرسائل، أو عن طريق تغيير إعداداتك داخل اللعبة. قد لا تدخل الإعدادات المحدثة حيز التنفيذ على الفور. لاحظ أنك قد تواصل تلقي رسائل غير ترويجية منا، مثل الرسائل المتعلقة بالخدمة أو تحديثات شروط خدمة Supercell أو سياسة الخصوصية هذه أو معلومات المعاملات على سبيل المثال فيما يتصل بمشترياتك على موقع الخدمة.

الإشعارات المباشرة

يجوز لنا إرسال إشعارات مباشرة إليك من خلال تطبيقات الجوال الخاصة بنا. ويجوز لك إلغاء الاشتراك في تلقي هذه الأنواع من الاتصالات في أي وقت عن طريق تغيير الإعدادات في جهازك الجوال.

إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة.

يمكنك إلغاء الاشتراك في الإعلانات القائمة على الاهتمامات على تطبيقات الجوال من خلال التحقق من إعدادات الخصوصية لجهازك الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو iOS وإيقاف تشغيل «السماح للتطبيقات بطلب التتبع»، وتحديد خيار "الحد من تتبع الإعلانات" في أجهزة (Apple iOS) أو "إلغاء الاشتراك في الإعلانات القائمة على الاهتمامات" في أجهزة (Android). للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أيضًا: supercell.com/en/partner-opt-out.

يمكنك أيضًا إلغاء الاشتراك في العروض المستهدفة للاهتمامات داخل اللعبة من خلال الخيارات المتوفرة في إعدادات اللعبة (حيثما ينطبق ذلك).

الوصول إلى البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

إذا طلبت ذلك، فسنقدم لك نسخة من بياناتك الشخصية بتنسيق إلكتروني.

حقوقك الأخرى.

يحق لك كذلك تصحيح بياناتك، أو طلب حذفها، أو الاعتراض على طريقة استخدامنا لبياناتك أو طريقة مشاركتها، ولك الحق في تقييد طريقة استخدامنا لبياناتك ومشاركتها. ويمكنك دائمًا سحب مواقفتك.

وسنستجيب لجميع الطلبات في إطار زمني معقول. إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية أو استخدام البيانات لم يتم حلها بشكل يرضيك، فبإمكانك أيضًا الاتصال بهيئة حماية البيانات المحلية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو سويسرا، أو المملكة المتحدة، للشكاوى التي لم يتم حلها.

إذا كنت ترغب في ممارسة أي من حقوق موضوع البيانات الموضحة أعلاه، يُرجى استخدام خيارات الدعم الموضحة في «التواصل معنا» أعلاه. سنستجيب لجميع الطلبات وفقًا للقوانين المعمول بها. يجوز لنا أيضًا اتخاذ خطوات إضافية للتحقق من هويتك قبل تلبية طلبك لحماية خصوصيتك، مثل أن نطلب منك تزويدنا بإيصال شراء أو معلومات أخرى متعلقة بالحساب، أو نطلب منك ربط عنوان بريدك الإلكتروني بحساب اللعبة (على سبيل المثال من خلال Supercell ID)، أو نطلب منك الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأنشطتك في خدماتنا. وبعد التحقق من هويتك، يجوز لك أيضًا تعيين وكيل معتمد لممارسة حقوقك نيابةً عنك من خلال تقديم معلومات الاتصال بالوكيل إلى فريق دعم العملاء لدينا، وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به.

يحق لك عدم تلقي معاملة تمييزية نتيجة لممارستك لهذه الحقوق.

ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة

مثل معظم الخدمات عبر الإنترنت، نستخدم نحن وشركاؤنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لتوفير الخدمة وإضفاء الطابع الشخصي عليها، وتحليل الاستخدام، وتوجيه الإعلانات، ومنع الاحتيال. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة ولشركائنا بتخزين تفضيلاتهم وتتبع أنشطتك داخل الخدمة. لاحظ أنه يجوز لشركائنا العمل بموجب سياسات الخصوصية المعمول بها لديهم.

نعمل نحن وشركاؤنا على جمع المعلومات وتخزينها حول تفاعلات المستخدمين مع مواقع الويب والتطبيقات غير التابعة التي تستخدم تقنياتنا، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع المماثلة. يتيح لنا ذلك استنتاج وجود مستخدم أو أسرة مشتركة وراء أجهزة أو متصفحات متعددة، على سبيل المثال، ثم ربط هذه المتصفحات والأجهزة في رسم بياني للجهاز. وننفذ ذلك بهدف

كشف الاحتيال ومنعه؛ و/أو

تحسين الخدمة؛

السماح للمستخدمين باستخدام الخدمة على جهاز واحد والمتابعة بسلاسة من حيث توقفوا على جهاز آخر؛ و/أو

التحليلات، والتخصيص، والإسناد؛ و/أو

تحديد عدد المرات التي يظهر للمستخدم فيها الإعلان نفسه، عبر جميع الأجهزة المعروفة أو المستنتجة؛ و/أو

توفير إعلانات مخصصة على كل جهاز، حيث يتم استنتاجها من أنماط التصفح على جميع الأجهزة.

يمكنك تعطيل ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المتصفح لديك، ولكن حينها قد لا تعمل بعض أجزاء الخدمة بشكل صحيح. فيما يلي روابط لبعض المتصفحات الشائعة حيث يمكنك ضبط إعدادات ملفات تعريف الارتباط وبيانات الويب الخاصة بك:

لعرض الإعلانات على الويب، يمكنك أيضًا ضبط إعدادات متصفحك للحدّ من عملية تتبع معينة عن طريق ملفات تعريف الارتباط وعن طريق زيارة المواقع التالية:

http://www.aboutads.info/choices وموقع http://www.youronlinechoices.eu/.

نستخدم موفّري خدمات التحليلات والقياس عن بعد التابعين لجهات خارجية وبعض موفّري خدمات التسويق للأغراض المذكورة أعلاه في بعض مواقعنا الإلكترونية. نطلب موافقتك على الموقع حسب الاقتضاء.

نستخدم Google Analytics للحصول على تحليلات عن الزوار والاستخدام

نستخدم Google Ads لعرض إعلانات مستهدفة والحصول على التحليلات والتقارير

نستخدم Facebook Pixel للتسويق

يُرجى ملاحظة أنه لا تتم بالضرورة الاستعانة بجميع الجهات الخارجية في جميع المواقع، أو في جميع مناطق السوق. للحصول على المزيد من المعلومات (بما في ذلك كيفية إلغاء الاشتراك)، يُرجى زيارة supercell.com/en/partner-opt-out/.

كيف نحمي بياناتك

ضمانات الأمان.

من أجل المساعدة في ضمان تجربة آمنة ومضمونة للاعبين، نعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ تدابير أمنية إدارية، وفنية، ومادية، لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو من الضياع أو سوء الاستخدام أو التغيير.

الاحتفاظ بالبيانات.

إننا نحتفظ ببياناتك ما دام حسابك نشطًا أو حسب الحاجة لتزويدك بالخدمة. يجوز لنا على سبيل المثال إلغاء تعريف حسابات اللعبة غير المستخدمة دوريًا، ومراجعة البيانات غير الضرورية وإلغاء تعريفها بانتظام. نحيطك علمًا بأنه إذا طلبت منا إزالة بياناتك، فسنحتفظ ببياناتك حسب الضرورة لأغراض مصالحنا التجارية المشروعة، مثل الالتزام بواجباتنا القانونية، وحل النزاعات، وتنفيذ اتفاقياتنا.

الأطفال

تُعد حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة إلينا. بشكل عام، لا يتم توجيه خدماتنا إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا (أو أي عمر آخر وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي)، ولا تجمع الخدمات عن قصد بيانات شخصية من الأطفال، باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية.

بالنسبة إلى الألعاب غير الموجهة للأطفال ولكنها مع ذلك قد تروق لهم، فإننا نتخذ خطوات إضافية للحد من الوصول إلى هذه الخدمات بناءً على عمر اللاعب. بالنسبة إلى هذه الخدمات، عندما يشير اللاعب إلى أن عمره أقل من 13 عامًا (أو السن المعمول به في منطقته)، فإننا سنحد من وصوله إلى ميزات معينة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وميزات الدردشة، بالإضافة إلى أنواع معينة من تنبيهات الإشعار. إننا نقصر أيضًا معالجة البيانات الشخصية على ما هو ضروري فقط لدعم العمليات الداخلية لخدماتنا. عند الاقتضاء، قد نقوم بمعالجة البريد الإلكتروني فقط للتحقق من صحة حساب اللاعب من خلال عملية التحقق الثنائية عبر البريد الإلكتروني لتمكين تسجيل الدخول. يتم تخزين البيانات داخليًا فقط في شكل مشفّر بد المصادقة ولا يتم استخدامها للاتصال أو لأغراض أخرى.

يُرجى ملاحظة أنه بالنسبة إلى بعض خدماتنا، يجوز لنا استخدام حدًا أعلى للعمر (مثل 16) مما هو موضح في الفقرتين أعلاه. نفعل ذلك لتوفير تجربة لعب آمنة للاعبينا ولحماية اللاعبين الصغار.

إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي وترغب في مراجعة البيانات الشخصية التي تم جمعها من طفلك، أو طلب تعديل هذه المعلومات أو حذفها، فإنه يجوز لك التواصل معنا كما هو موضح أعلاه. إذا علمنا أن أحد الأطفال قد زوَّدنا ببيانات شخصية تتعارض مع ما ورد أعلاه، فسنحذف أي بيانات شخصية جمعناها، ما لم يكن لدينا التزام قانوني بالاحتفاظ بها، وإنهاء حساب الطفل و/أو إرجاعه إلى تجربة القصر، حسب الاقتضاء.