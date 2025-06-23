生效日期：2024年12月9日

感谢您对我们游戏的支持！本隐私保护政策包含：

我们收集关于您的个人数据的方式以及原因

我们使用您的个人数据的方式，及

您就您的个人数据所拥有的选择。

本隐私保护政策适用于Supercell的游戏、商店、网站以及相关服务，我们在此统称“服务”。我们可能会通过在supercell.com网站上发布新版本的方式定期更新本隐私保护政策。如果我们做出任何重大变更，我们将根据适用法律的要求向您告知，方式包括在变更生效前于服务中发布通知。在生效日期后，您若继续使用服务，则需遵循新的隐私保护政策。

联系我们

如果您就数据保护问题有任何疑问，或您需要申请解决与您的个人数据相关的任何问题，我们建议您首先通过每款Supercell游戏内的帮助与支持功能与我们联系，以便我们能够以更快的速度予以回复。此外，您还可以通过以下方式联系我们：

控制人名称：Supercell Oy 地址：Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland 收件人：Privacy 电子邮箱：legal-requests@supercell.com

我们所收集的数据

我们收集的个人数据种类基于您所使用的服务以及适用法律的要求而定。

您直接向我们提供的数据。

联系信息（如电子邮箱地址）

玩家名称或标签、密码

个人资料信息（如个人资料图片）

您使用服务时的信息以及您提交的其他内容（如聊天记录和玩家支持工单）

您在问卷调查、促销活动、抽奖、比赛和其他活动中提供的数据

其他您自愿提供给我们的数据（如参加 Supercell内容创作者 或 Supercell玩家创意活动 时的姓名和电话号码）

我们的支付服务提供商将收集您通过Supercell商店完成的任意交易相关的支付信息

我们自动收集的数据。

与您的帐户和游戏进度有关的数据，包括大多数情况下自动创建的内部帐户ID

您的IP地址和移动设备识别符（例如您的设备或广告ID）

关于您设备的数据，例如设备名称和操作系统、浏览器类型和语言、互联网服务提供商以及移动电话运营商

我们通过Cookie及类似技术收集的数据（详见下文）

近似位置数据（从IP地址中衍生得出）

您使用服务的数据，例如游戏数据、所完成的购买以及您在服务中与其他玩家进行的互动

您还可以使用您的电子邮箱地址或其他联系信息创建一个Supercell ID。

我们从我们的合作伙伴处收集的信息。

我们还会使用第三方合作伙伴（包括社交网站、数据分析提供商及广告网络商等）来补充我们所拥有的关于您的信息，例如：

您将第三方工具与服务关联时我们收到的数据（例如部分市场的LINE、微信或Kakao）

人口统计数据（如用于确定您的IP地址的大致位置）

用于防止欺诈的数据（例如在游戏中滥用退款的操作或在广告中的点击欺诈操作）

来自游戏运行所在平台的数据或来自付款服务提供商的数据（例如付款验证数据）

用于广告和分析（例如调查）的数据，旨在为您提供更好的服务

您通过您的隐私设置从第三方服务（例如部分市场的LINE、微信或Kakao）向我们提供的数据

我们为什么要收集您的数据

我们会出于各种商业目的使用您的数据，例如：

为确保服务运行。

为履行合约，我们会处理必要的数据，以：

创建帐户以便您能游玩我们的游戏及使用我们服务

运营服务

验证和确认付款

提供并交付您所要求的产品和服务

向您发送服务相关的沟通信息

为让我们的服务更适合我们的玩家。

为向我们的玩家提供优质的服务，我们拥有合法权益以收集及处理必要的数据，以便：

更新和改善玩家个人资料

改善和完善服务和玩家体验

管理我们与您之间的关系

将社交功能作为服务的一部分内容提供

自定义您的服务体验

回复您的评论和疑问，并提供玩家支持服务

在本服务以及其他网站和服务（包括电子邮件）中为您提供Supercell的优惠活动

向您发送相关信息，例如更新、安全提醒以及支持信息

确保您能够与其他玩家沟通

为展示个性化广告。

为了在本服务以及其他服务中（包括电子邮件）为您展示个性化广告，我们拥有合法权益以处理必要数据，以便：

跟踪您访问的与服务有关的内容以及您的线上行为

交付、定位以及改善我们的广告和服务

如需了解如何从个性化广告中退出，请参阅下方的“您的权利与选择”一节。

为确保服务的安全与公平性。

确保在服务中打造一个公平的游戏环境是我们的首要任务。如需了解更多有关我们可接受使用行为政策的信息，请参阅Supercell服务条款。

为保证服务及其社交功能的安全与公平，打击欺诈行为并确保其他可接受的使用行为，我们拥有合法权益以处理必要数据，以便：

分析和监控对服务及其社交功能的使用情况

通过自动或手动的方式使对话内容符合相关规定

针对欺诈行为或有不良行为的玩家采取相应行动

为进行分析、总结和分割。

为了实现上述所有情形中所述目的，我们将对收集到的所有数据进行分析、总结和分割。

在获取您同意的前提下操作。

在获取您同意的前提下，我们将出于其他目的处理您的数据。

我们还可能收集并使用您的设备标识符来显示和个性化游戏内广告以及行为定向广告，具体说明如下。在适用的情况下，我们可能会出于这些目的收集您的广告标识符（IDFA、GAID）、供应商标识符（IDFV）、IP地址、设备ID以及其他设备标识符（国家/地区、操作系统版本、设备型号、客户端版本）。根据适用的隐私法，包括《一般数据保护条例》（GDPR），我们需要征得您的同意才能这样做。

我们会在征得您同意的情况下分享这些数据，以便我们的广告合作伙伴能够投放合适的广告并优化广告内容，确保您不会多次看到相同的广告。我们与选定的合作伙伴共享您的设备标识符，以实现此类广告投放和个性化。

您可以在游戏设置中管理您的同意内容，在设备设置中限制广告跟踪。请注意，选择退出特定于每个浏览器和每台设备，并且可能需要一些时间才会生效。

对于应用中的移动广告，您可以重置广告标识符，并根据您的设备选择退出基于兴趣的广告（Android）或打开限制广告跟踪设置（iOS）。

这些合作伙伴运营广告网络和中介平台，并促进和参与广告库存竞价。此外，这些合作伙伴还可以基于其合法利益，将设备标识符用于欺诈检测。如需了解更多相关信息，请查看这些合作伙伴的隐私保护政策。您可前往supercell.com/en/partner-opt-out查阅此类合作伙伴的列表

谁能查看您的数据

除Supercell外，在下列情况下，其他人也可访问您的数据：

其他玩家和用户。

社交功能是我们游戏的核心组成部分。例如，其他玩家和用户可能会看到您的个人资料数据、游戏内活动以及阅读您所发布的消息。

我们的服务提供商。

Supercell聘用了多家供应商来帮助我们提供服务。这些供应商仅会根据并遵循Supercell的指示来处理您的数据，以便提供服务，并执行诸如主机运营、玩家支持、广告、分析和欺诈预防等任务。

其他公司和公共机构。

为验证付款行为（通过例如Paypal等付款提供商的帮助）以及打击欺诈和不法行为，我们将处理并向其他公司和组织披露数据，并向公共机构提供该等数据，以响应法律要求。

我们还将在您同意的前提下披露您的数据以遵守法律要求，或为保护我们、我们的玩家或其他人的权利、财产以及安全。

广告和社交媒体合作伙伴。

服务中包括我们的合作伙伴提供的功能，例如社交媒体交互工具、通过应用程序编程接口(API)或软件开发包(SDK)实现的功能及游戏内广告。您可前往supercell.com/en/partner-opt-out查阅此类合作伙伴的列表。这些合作伙伴将访问您的数据，并依据他们自身的隐私保护政策进行操作。我们建议您前往查看他们的隐私保护政策以了解更多有关其数据处理实践的资讯。

这些合作伙伴可能会访问与您的活动及设备（例如您的IP地址、移动识别符、浏览过的网页、地址、日期时间）相关的数据。我们还会将收集到的关于您的数据予以合并，并将其与第三方广告合作伙伴共享。这些广告合作伙伴将使用此等数据（及收集自其他服务的类似数据），以便在您访问其网络内的第三方服务时向您提供目标广告。这些合作伙伴将会依据其自身的隐私保护政策进行操作。此实践通常被称为“基于兴趣的广告宣传”或“线上行为广告宣传”。 如果您不希望将您的个人数据与第三方广告合作伙伴分享，您可按照下文中“您的权利与选择”一节中的指示操作。

国际数据传送

我们的服务为全球化服务，因此，您的数据可能会被传输到世界上的任何地方。由于不同的国家/地区可能拥有与您所在国家/地区不同的数据保护法，我们将采取措施，以确保根据本隐私保护政策中所述规定充分保护您的数据。我们可能采取的充分保护措施包括由欧盟委员会批准的标准合同条款以及其他合法保护措施。

您的权利与选择

退出市场营销电子邮件或其他直接市场营销活动订阅。

在适用法律允许的情况下，Supercell可能会根据现有客户关系向您发送营销通信信息。

您可以依照推广性通信信息中的指示或更改您的游戏内设置，以不再接收该等通信信息，例如我们发送的市场营销电子邮件。更新后的设置可能不会立刻生效。请注意，您仍将继续收到我们发出的非推广性通信信息，例如与服务有关的信息，或我们的Supercell服务条款或本隐私保护政策的更新信息，或交易信息（例如与您通过服务进行的购买有关的信息）。

推送通知

我们将通过我们的移动应用程序向您发送推送通知。您可通过更改移动设备上的设置来随时退出接收此类通信信息。

退出接收目标广告。

您可通过查看您的Android或iOS设备上的隐私设置，并关闭“允许应用要求跟踪”或选择“限制广告跟踪”(Apple iOS)或“选择退出基于兴趣的广告宣传”(Android)，以选择退出在移动应用程序上接收基于兴趣的广告宣传内容。如需了解更多信息，另请访问：supercell.com/en/partner-opt-out。

您还可以通过游戏设置中提供的选项（如适用）退出接收个性化游戏内推送。

访问我们所拥有的关于您的个人数据。

如果您提出请求，我们将向您提供您的个人数据电子版副本。

您的其他权利。

您还有权更改、删除您的数据、反对我们使用或分享您数据的方式，以及限制我们使用或分享您数据的方式。您可以随时撤回您的同意。

我们将在合理的时间范围内回应所有请求。如果您有未解决的隐私或数据使用方面的关切，认为我们未能给您提供满意答复，您还可在欧洲经济区、瑞士或英国联系您当地的数据保护机构来处理未解决的投诉。

如果您希望行使您的上述任何数据主体权，请使用上文中“联系我们”一节中提供的支持选项。我们将根据适用法律回应所有请求。为保护您的隐私，在回应您的请求前，我们还将采取额外措施来验证您的身份，例如要求您提供购买收据或其他帐户信息，要求您将您的电子邮箱地址与您的游戏帐户关联（例如通过Supercell ID进行操作），或要求您回答与您在我们服务中的活动有关的问题。根据适用法律要求，您在通过身份验证之后，还可指定一名授权代理来以您的名义行使权利，您只需向我们的客户支持人员提供代理的联系信息即可。

您有权在行使您的此等权利后不受歧视性对待。

Cookie及类似技术

与大多数在线服务类似，我们及我们的合作伙伴会使用Cookie及类似技术以提供及打造个性化服务、分析使用情况、定制广告和预防欺诈。Cookie及类似技术让我们及我们的合作伙伴得以存储他们的偏好性设置，并跟踪您在服务中的活动。请注意，我们的合作伙伴将会依据其自身的隐私保护政策进行操作。

我们及我们的合作伙伴收集并存储用户与独立网站和应用程序进行交互的相关信息，该等独立网站和应用程序通常使用我们技术（包括Cookie和类似跟踪技术）。这将让我们得以推断出多台设备或多个浏览器背后常见用户或家庭的存在情况，然后将这些浏览器和设备信息关联至设备图表中。我们这么做是为了：

检测并防止欺诈行为；

改善服务；

允许用户在某台设备上使用服务，并在另一台设备上以无缝衔接的状态继续使用服务；

进行分析、实现个性化并完成归因；

限制用户在所有已知或推断得出的多个设备上看到同一广告的次数；及/或

在从所有设备的浏览模式中推断得出的各台设备上提供个性化广告。

您可以在浏览器设置中禁用Cookie，但这可能导致服务的某些部分无法正常工作。以下是一些常用浏览器的链接，您可以借此调整您的Cookie和网络数据设置：

对于网页上显示的广告，您也可以通过调整浏览器设置，限制通过Cookie进行某些跟踪，也可以访问以下网站：

http://www.aboutads.info/choices和http://www.youronlinechoices.eu/。

在我们的某些网站上，我们使用第三方分析和遥测技术提供商以及某些营销服务提供商来实现上述目的。在适用的情况下，我们会在网站上征求您的同意。

用于访客和使用情况分析的Google Analytics

用于广告定位、分析和报告的Google Ads

用于营销的Facebook Pixel

请注意，并非所有网站或所有市场区域都会使用上述第三方。如需了解更多信息（包括如何退出），请访问supercell.com/en/partner-opt-out。

我们如何保护您的数据

安全防范措施。

为了确保提供安全无虞的玩家体验，我们将持续完善和执行管理性、技术性和物理性安全措施，以保护您的数据免遭未经授权的访问或避免遗失、滥用或篡改。

数据保留。

只要您的帐户处于活跃状态或处于为向您提供服务所必需的情况下，我们就会保留您的数据。例如，我们可能会定期去识别化未使用的游戏帐户，而且我们会定期审查并去识别化不必要的数据。 请注意，如果您要求我们移除您的个人数据，出于合法商业权益需求，例如为了遵守法律法规、解决纠纷、执行协议等，我们仍将保留您的个人数据。

儿童

在线保护儿童的隐私对于我们十分重要。通常而言，我们的服务并不针对未满13周岁（或当地法律规定的其他年龄）的儿童提供，服务不会有意自儿童收集个人数据，下列段落中所述的情况除外。

对于不针对儿童但仍可能吸引儿童群体前来使用的游戏，我们将采取额外的措施来根据玩家的年龄限制对于这些服务的访问权。对于这些服务，若有玩家表明其尚未年满13周岁（或其所在地区的适用年龄），我们将限制其对特定功能的访问权限，例如社交媒体和聊天功能，以及特定类型的通知提示信息。我们还会将对于个人数据的处理操作限制在支持服务内部运营的必要范围内。

请注意，对于我们的某些服务，我们将采用较上面两段内容中所述更高的年龄限制（例如16周岁）。此举是为了向我们的玩家提供安全的游戏体验，同时保护年轻玩家。

如果您是家长或监护人，并且希望查看收集自您子女的个人信息，或希望修改或删除该等信息，您可以通过上文所述的方式与我们联系。如果我们发现有儿童向我们提供了与上文规定相冲突的个人数据，我们将删除收集到的任何个人数据，除非我们需要保留以履行法律义务，同时停用该儿童的帐户和/或将他们的服务体验调整为未成年版本（如适用）。

对于佛罗里达州居民

请访问supercell.com/en/disclosure-california-residents了解关于佛罗里达州居民的特殊披露内容。

对于土耳其居民

请访问supercell.com/en/disclosure-turkish-residents了解关于土耳其居民的特殊披露内容。

对于韩国居民

请访问supercell.com/en/disclosure-korea-residents了解关于韩国居民的特殊披露内容。