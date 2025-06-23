Welcome to the almost official Supercell privacy policy quiz
Not everyone has time to read the full privacy policy. Here are 6 key insights you at least should know! Let’s see if you can pass the quiz about them!
Psst! This is not the whole story. Read the official legal document here.
Subject
THE DATA WE COLLECT
The categories of personal data Supercell collects depend on the games you play, what features you use, and the requirements of applicable law.
Question 1/6
What data do we collect from players?
Content you submit (like messages), player tag and mobile device identifiers.
My real name, phone number and email address.
No data at all.
Tap the card for next question
SUPERCELL
All done
Here is your score!
Total score
0
Oh no you didnt score
Ah that’s a bummer, you’ve got to get at least 500 points to claim an award. How about quick study of our privacy policy and try again?
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Kysely on saatavilla vain englanniksi.
YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖVanha versio
Voimaantulopäivä: 23. kesäkuuta 2025
Kiitämme peliemme pelaamisesta! Tässä yksityisyyskäytännössä kuvataan:
menetelmät, joilla keräämme sinuun liittyviä henkilötietoja, ja miksi toimimme näin
kuinka käytämme henkilötietojasi
vaihtoehdot, joita sinulla on henkilötietoihisi liittyen.
Tätä yksityisyyskäytäntöä sovelletaan Supercellin peleihin, kauppaan, verkkosivustoihin ja liittyviin palveluihin, joita kutsumme kokonaisuutena Palveluksi. Saatamme päivittää tätä yksityisyyskäytäntöä ajoittain julkaisemalla uuden version sivustolla supercell.com. Jos teemme minkäänlaisia merkittäviä muutoksia, ilmoitamme sinulle sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimalla tavalla esimerkiksi lähettämällä viestin Palveluun ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun osalta käyttösi jatkaminen voimaantulopäivän jälkeen toteutuu uuden tietosuojan mukaisesti.
OTA YHTEYTTÄ
Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen, tai mikäli sinulla on pyyntöjä henkilötietoihisi liittyvien ongelmien suhteen, pyydämme sinua ensisijaisesti ottamaan yhteyttä kunkin Supercell-pelin tukiominaisuuksien välityksellä, jotta voimme vastata sinulle nopeammin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:
Hallinnoijan nimi: Supercell Oy Osoite: Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki Aihe: Yksityisyys Sähköposti: legal-requests@supercell.com
TIEDOT, JOITA KERÄÄMME
Keräämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu käytetystä palvelusta ja sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimuksista.
Tiedot, jotka annat meille suoraan
yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite)
pelaajanimi tai -tunniste ja salasana
profiilitiedot (kuten profiilikuva)
viestisi ja muu sisältö, jota lähetät, kun käytät Palvelua (esimerkiksi chat-lokimerkinnät ja pelaajatukeen tekemäsi tukipyynnöt)
tiedot, joita annat kyselyjen, tarjouskampanjoiden, arvontojen, kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä
muut tiedot, joita päätät antaa meille (esimerkiksi nimi tai puhelinnumero osallistuessasi
- tai
-ohjelmiin).
Maksupalveluntarjoajamme keräävät maksutietosi Supercell Storessa tekemiesi ostojen yhteydessä.
Tiedot, jotka keräämme automaattisesti
tiedot tilistäsi ja peliedistymisestäsi, useimmissa tapauksissa mukaan lukien automaattisesti luodut sisäiset tilitunnukset
IP-osoitteesi ja mobiililaitetunnisteet (kuten laitetunnuksesi tai mainostunnus)
tiedot liittyen laitteeseesi, kuten laitenimi ja käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja kieli, internet-palveluntarjoajasi ja matkapuhelinoperaattorisi
tiedot, jotka keräämme evästeillä ja vastaavilla teknologioilla (ks. tarkemmin jäljempänä)
likiarvoiset sijaintitiedot (johdettuna IP-osoitteesta)
tiedot liittyen Palvelun käyttöösi, kuten pelitiedot, tehdyt ostokset ja vuorovaikutuksesi muiden pelaajien kanssa Palvelussa.
Sinulla on myös mahdollisuus luoda Supercell ID käyttämällä sähköpostiosoitettasi tai muuta yhteystietoa.
Tiedot, joita keräämme kumppaneiltamme
Käytämme myös kolmansien osapuolten palveluita, esimerkiksi sosiaalisen median sivustoja, data-analyysipalveluja ja mainosverkostoja, kerätäksemme lisätietoja sinusta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:
tiedot, jotka vastaanotamme, mikäli linkität kolmannen osapuolen työkalun Palvelun kanssa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla)
väestötiedot (kuten IP-osoitteesi sijaintipaikan karkea arvio)
tiedot petosten torjumiseksi (kuten hyvitysten väärinkäyttö peleissä tai klikkauksilla suoritettavat petokset mainonnassa)
tiedot alustoilta, jotka pyörittävät pelejä, tai tiedot maksupalveluntarjoajilta (esimerkiksi maksuvahvistustiedot)
tiedot mainonnan ja analytiikan tarkoituksiin (esimerkiksi kyselyt), jotta voimme tarjota sinulle paremman Palvelun
tiedot, jotka olet toimittanut saatavillemme kolmannen osapuolen palveluissa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla) yksityisyysasetustesi kautta
palautteesi ja ehdotuksesi, jotka olet kirjoittanut kolmannen osapuolen sivustolle voidaksemme parantaa kokemustasi Palvelussamme.
MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI
Käytämme tietojasi erilaisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten:
Palvelun toiminta
Sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi käsittelemme tietoja, joita tarvitaan
tilien luontiin sekä mahdollistamaan peliemme pelaaminen ja Palvelun käyttö
Palvelun tarjoamiseen
maksujen varmistuksiin ja vahvistuksiin
pyytämiesi tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen
Palveluun liittyvien viestien lähettämiseen sinulle.
Palvelun tuottaminen soveltuvammaksi pelaajiamme varten
Erinomaisen Palvelun tarjoamiseksi pelaajillemme meillä on laillinen peruste kerätä ja käsitellä tarpeellisia tietoja, jotta voimme
päivittää ja kehittää pelaajaprofiileja
kehittää ja parantaa Palvelua ja pelaajakokemusta
hallita suhdettamme sinuun
tarjota sosiaalisia ominaisuuksia osana Palvelua
mukauttaa kokemustasi Palvelun parissa
vastata kommentteihisi ja kysymyksiisi ja tarjota pelaajatukea
tarjota sinulle Supercell-tarjouksia Palvelussa sekä myös muilla verkkosivustoilla ja palveluissa (mukaan lukien sähköpostitse)
lähettää sinulle asiaan liittyviä tietoja, kuten päivityksiä, tietoturvavaroituksia ja tukiviestejä
tarjota sinulle mahdollisuuden viestintään muiden pelaajien kanssa.
Räätälöityjen mainosten näyttäminen
Räätälöityjen mainosten näyttämiseksi sinulle Palvelussa ja muualla (mukaan lukien sähköpostitse) meillä on pätevä peruste käsitellä tarpeellisia tietoja voidaksemme
seurata Palveluun liittyvän sisällön käyttöäsi sekä verkkokäyttäytymistäsi
toimittaa, kohdentaa ja parantaa mainontaa ja Palvelua.
Lisätietoja henkilökohtaistetun mainonnan lakkauttamisesta on jäljempänä kohdassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi.
Palvelun pitäminen turvallisena ja tasapuolisena
Tasavertaisuuden varmistaminen Palvelussa on yksi merkittävimpiä prioriteettejamme. Jos haluat lisätietoja hyväksyttävän käytön käytännöistämme, ks. Supercell-käyttöehdot.
Voidaksemme pitää Palvelun ja sen sosiaaliset ominaisuudet turvallisina ja tasapuolisina sekä torjuaksemme petoksia ja muulla tavoin varmistaaksemme hyväksytyn käytön meillä on pätevä peruste käsitellä tietoja, jotta voimme
analysoida ja valvoa Palvelun ja sen sosiaalisten ominaisuuksien käyttöä
rajoittaa keskusteluja automaattisesti tai manuaalisesti
suorittaa toimenpiteitä petollisia tai huonosti käyttäytyviä pelaajia kohtaan.
Voimme käyttää automatiikkaa pelaajatukipalveluissamme, missä tapauksessa ilmoitamme erikseen käyttötarkoituksista sekä mahdollisesti käytetystä kolmannen osapuolen teknologiasta. Tällaisessa tilanteessa voit pyytää manuaalista käsittelyä.
Analysointi, profilointi ja segmentointi
Kaikissa yllä olevissa tapauksissa ja tarkoituksissa saatamme analysoida, profiloida ja segmentoida kaikkia kerättyjä tietoja.
Suostumuksellasi
Suostumuksellasi saamme käsitellä tietojasi myös muita tarkoitusperiä varten.
Voimme myös kerätä ja käyttää laitteen tunnistetietoja näyttääksemme ja räätälöidäksemme pelinsisäisiä mainoksia ja käytöksen mukaan kohdistettuja mainoksia jäljempänä kerrotulla tavalla. Voimme myös kerätä mainostunnisteen (IDFA, GAID), kehittäjätunnisteen (IDFV), IP-osoitteen, laitetunnuksen ja muita laitetunnisteita (maa, käyttöjärjestelmäversio, laitemalli, asiakasohjelman versio) näihin tarkoituksiin. Sovellettavissa olevien yksityisyyden suojaa koskevien lakien, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), meidän on pyydettävä sinulta suostumus tähän.
Nämä tiedot jaetaan luvallasi niin, että mainoskumppanimme voivat tarjota oikeita mainoksia ja optimoida mainosten sisältöä, jotta et näe samaa mainosta useita kertoja. Jaamme laitetunnisteesi valittujen yhteistyökumppanien kanssa tällaista mainontaa ja personointia varten.
Voit hallita hyväksyntääsi pelin asetuksissa ja rajoittaa mainosseurantaa laitteen asetuksista. Huomaa, että kieltäytyminen on selain- ja laitekohtaista ja että voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kieltäytyminen tulee voimaan.
Sovellusten mobiilimainostuksen suhteen voit nollata mainostunnisteesi ja laitteesta riippuen kieltäytyä kiinnostusten kohteiden perusteella osoitetuista mainoksista (Android) tai kytkeä päälle mainosseurannan rajoittamisen (iOS).
Yhteistyökumppanit hoitavat mainosverkostoa ja välitysalustaa sekä edistävät ja ovat mukana mainoshuutokaupassa. Yhteistyökumppanit voivat myös käyttää laitetunnisteitasi petosten paljastamistarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Voit lukea lisätietoja yhteistyökumppanien yksityisyyskäytännöistä ja kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.
KUKA VOI NÄHDÄ TIETOSI
Supercelliä lukuun ottamatta tietojasi voivat käyttää muut seuraavissa tilanteissa:
Muut pelaajat ja käyttäjät
Sosiaaliset ominaisuudet ovat peliemme ydinsisältöä. Muut pelaajat ja käyttäjät voivat esimerkiksi nähdä profiilitietosi ja aktiviteettisi pelissä sekä lukea julkaisemiasi viestejä.
Palveluntarjoajamme
Supercellillä on alihankkijoita, jotka auttavat Palvelun tarjoamisessa. Nämä alihankkijat käsittelevät tietojasi vain ja ainoastaan Supercellin ohjeiden mukaisesti tuottaakseen Palvelun ja suorittaakseen tehtäviä, kuten isännöinti, pelaajatuki, mainonta, analytiikka ja petosten ehkäisy.
Muut yhtiöt ja julkiset viranomaiset
Voidaksemme vahvistaa maksut (maksupalveluntarjoajien, esim. Paypal, kanssa) sekä torjua petoksia ja laittomia toimia saatamme käsitellä ja jakaa tietoja muiden yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa ja toimittaa niitä julkisille viranomaisille vastineina lainmukaisiin pyyntöihin.
Saatamme myös suostumuksellasi paljastaa tietojasi noudattaaksemme lakia tai suojataksemme omia tai pelaajiemme tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.
Mainonta ja sosiaalisen median kumppanit
Palvelu sisältää ominaisuuksia kumppaneiltamme, esimerkiksi sosiaalisen median vuorovaikutustyökaluja, toimintoja ohjelmointirajapintojen (API) tai ohjelmistokehityspakettien (SKD) kautta ja pelinsisäistä mainontaa. Näiden kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out. Nämä kumppanit voivat käyttää tietojasi, ja ne toimivat omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Kehotamme sinua tarkistamaan kumppaniemme tietosuojakäytännöt saadaksesi lisää tietoa niiden tietojenkäsittelyn käytännöistä.
Nämä kumppanit voivat hyödyntää toimintaasi ja laitettasi koskevaa tietoa (esim. IP-osoitetta, mobiilitunnisteita, vierailtuja verkkosivuja, sijaintia tai kellonaikaa). Saatamme myös yhdistää ja jakaa sinusta keräämäämme tietoa kolmannen osapuolen mainoskumppanien kanssa. Nämä mainoskumppanit voivat käyttää tätä tietoa (ja vastaavaa muista palveluista kerättyä tietoa) tarjotakseen kohdennettua mainontaa, kun vierailet kolmannen osapuolen palveluissa heidän verkostoissaan. Nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Tätä toimintaa kutsutaan usein kiinnostuksen pohjalta tapahtuvaksi mainonnaksi tai käyttötottumuksiin perustuvaksi verkkomainonnaksi. Jos haluat, että henkilökohtaisia tietojasi ei jaeta kolmannen osapuolen mainoskumppaneille, voit noudattaa alla olevassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi ‑kohdassa olevia ohjeita.
KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT
Toimintamme on luonteeltaan globaalia, ja tietosi voidaan tästä syystä lähettää minne tahansa maailmassa. Koska eri mailla on erilaisia tietosuojalakeja kuin omalla maallasi, pyrimme varmistamaan tiettyjen varotoimien olemassaolon, jotta tietosi pysyvät turvattuina tässä yksityisyyskäytännössä ilmaistulla tavalla. Riittävät varotoimet, joita saatamme käyttää, voivat sisältää EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muita lainmukaisia varotoimia.
OIKEUTESI JA VAIHTOEHTOSI
Markkinointisähköpostien ja muun suoramarkkinoinnin lopettaminen
Jos sovellettavat lait sen sallivat, Supercell voi lähettää markkinointiviestejä olemassa olevan asiakassuhteen pohjalta.
Voit lopettaa kampanjaviestien, kuten markkinointisähköpostien, vastaanottamisen noudattamalla kyseiseen viestintään sisällytettyjä ohjeita tai vaihtamalla pelinsisäisiä asetuksiasi. Päivitetyt asetukset eivät välttämättä astu voimaan välittömästi. Huomaa, että saatat yhä saada meiltä markkinointiin liittymättömiä viestejä, kuten viestejä, jotka koskevat Palvelua tai Supercell-käyttöehtoihin tai tähän yksityisyyskäytäntöön liittyviä muutoksia, tai maksutapahtumatietoja esimerkiksi Palveluun liittyvistä ostoksistasi.
Push-ilmoitukset
Saatamme lähettää sinulle push-ilmoituksia mobiilisovellustemme kautta. Voit milloin tahansa lopettaa näiden viestien vastaanottamisen muuttamalla mobiililaitteesi asetuksia.
Kohdennetun mainonnan lopettaminen
Voit lopettaa kiinnostuksen pohjalta tapahtuvan mainonnan mobiilisovelluksissa tarkistamalla Android- tai iOS-laitteesi yksityisyysasetukset ja kieltämällä sovelluksia jäljittämästä tai seuraamasta laitettasi tai valitsemalla ”rajoita mainosseurantaa” (Apple iOS) tai ”lakkauta kiinnostuksen pohjalta toteutuva mainonta” (Android). Saat lisätietoja myös tutustumalla seuraavaan: supercell.com/en/partner-opt-out.
Voit myös lopettaa kohdennettujen pelin sisäisten mainosten vastaanottamisen pelin asetuksista (mahdollisuuksien mukaan).
Käyttöoikeus henkilötietoihin, joita meillä on sinuun liittyen
Jos pyydät, toimitamme sinulle kopion henkilökohtaisista tiedoistasi sähköisessä muodossa.
Muut oikeutesi
Sinulla on myös oikeus korjata tietojasi, poistaa tietosi, vastustaa tapaa, jolla käytämme tai jaamme tietojasi, sekä rajoittaa sitä, kuinka käytämme tai jaamme tietojasi. Voit milloin tahansa evätä suostumuksesi.
Vastaamme kaikkiin pyyntöihin kohtuullisen ajan kuluessa. Jos sinulla on ratkaisemattomia yksityisyyteen tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet sinua tyydyttävällä tavalla, voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen Euroopan talousalueen, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.
Jos haluat käyttää mitä tahansa yllä kuvatuista tietojasi koskevista oikeuksistasi, käytä edellä olleessa Ota yhteyttä ‑osiossa olevia tukivaihtoehtoja. Vastaamme kaikkiin pyyntöihin sovellettavissa olevan lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Varjellaksemme yksityisyyttäsi me saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista esimerkiksi pyytämällä sinulta ostokuittia tai muuta tilitietoa, pyytämällä sinua linkittämään sähköpostiosoitteesi pelitiliisi (esimerkiksi Supercell ID:n kautta) tai pyytämällä sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat toimintaasi Palvelussa. Kun olet vahvistanut henkilöllisyytesi, voit myös nimittää valtuutetun tahon toimimaan puolestasi antamalla kyseisen tahon yhteystiedot tukihenkilöstöllemme sovellettavissa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.
Sinulla on oikeus siihen, että sinua ei kohdella syrjivästi näitä oikeuksia käyttäessäsi.
EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT
Kuten useimmat verkkopalvelut, me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita, jotta voisimme toimittaa Palvelun ja räätälöidä sitä henkilökohtaisemmaksi sekä analysoidaksemme sen käyttöä, kohdentaaksemme mainontaa ja torjuaksemme petoksia. Evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttämällä me ja kumppanimme voimme tallentaa asetukset ja seurata toimintaasi Palvelussa. Huomaa, että nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa.
Me ja kumppanimme keräämme ja varastoimme tietoa käyttäjien vuorovaikutuksesta sellaisten Palveluun liittymättömien sivustojen ja sovellusten kanssa, jotka käyttävät teknologioitamme, mukaan lukien evästeitä ja vastaavia seurantateknologioita. Näin kykenemme päättelemään yhden yhteisen käyttäjän tai talouden, joka käyttää useita laitteita tai selaimia, ja pystymme linkittämään kaikki kyseiset selaimet ja laitteet laitekuvaajaan. Teemme niin, jotta voimme
havaita ja ehkäistä petoksia
parantaa Palvelua
antaa käyttäjien käyttää Palvelua yhdellä laitteella ja jatkaa käyttämistä saumattomasti toisella laitteella
analysoida, räätälöidä ja attribuoida
rajoittaa saman mainoksen näyttökertoja samalle henkilölle eri laitteilla
tarjota räätälöityä mainontaa kullekin laitteelle kaikkien laitteiden selaustoimintaan perustuen.
Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista, mutta jotkin Palvelun osat eivät tällöin ehkä toimi oikein. Tässä on linkkejä joihinkin suosittuihin selaimiin, joissa voit säätää eväste- ja verkkotietoasetuksia:
Verkkomainonnan näyttämistä varten voit myös säätää selaimen asetuksia rajoittamaan tietynlaista seurantaa evästeillä ja käydä seuraavilla sivustoilla:
http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.eu/.
Joillakin sivustoillamme käytämme kolmannen osapuolen analytiikka- ja telemetriatoimittajia sekä tiettyjä mainostoimittajia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mahdollisuuksien mukaan kysymme lupaasi sivustolla.
Google Analytics vierailijoiden ja käytön analysointiin
Google Ads mainosten kohdentamiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen
Huomaa, että edellä olevia kolmansia osapuolia ei välttämättä käytetä kaikilla sivustoilla tai kaikilla markkina-alueilla. Lisätietoa (sekä ohjeet seurannan estämiseksi) on luettavissa osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.
MITEN SUOJAAMME TIETOSI
Turvallisuusvarotoimet
Turvallisen ja varman pelaajakokemuksen tarjoamiseksi kehitämme ja otamme jatkuvasti käyttöön hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvallisuustoimenpiteitä suojataksemme tietojasi luvattomalta käytöltä ja katoamista, väärinkäyttöä tai muuttamista vastaan.
Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietosi niin pitkään kuin tilisi on aktiivinen tai kun säilytys on tarpeellista Palvelun tuottamiseksi. Saatamme ajoittain anonymisoida ja poistaa käyttämättömät pelitilit, ja saatamme tarkastaa, anonymisoida ja poistaa säännöllisesti tarpeettomia tietoja. Huomaa, että jos pyydät meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi, säilytämme tietosi niin pitkään, kuin on tarpeellista laillisten liiketoiminnan intressien, kuten laillisten vaatimusten noudattaminen, riitojen ratkaisu ja sopimustemme ylläpito, näkökulmasta.
LAPSET
Lasten yksityisyyden suojaaminen verkossa on meille tärkeä asia. Yleisesti ottaen Palvelumme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille (ikä voi vaihdella paikallisen lainsäädännön mukaan) eikä Palvelu tietoisesti kerää lasten henkilökohtaisia tietoja paitsi seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla.
Sellaisten pelien tapauksessa, joita ei ole suunnattu lapsille, mutta jotka silti saattavat vedota lapsiin, pyrimme käyttämään lisätoimia rajoittaaksemme Palvelun käyttöä pelaajan iän perusteella. Näiden Palveluiden tapauksessa lapsen ilmoittaessa olevansa alle 13-vuotias (ikä voi vaihdella alueen mukaan) rajoitamme hänen käyttöoikeuttaan tiettyihin ominaisuuksiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja chat-ominaisuuksiin. Lisäksi vältämme määrätynlaisten ilmoitusten julkaisemista. Me myös rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyn vain Palvelujen sisäiselle toiminnalle välttämättömiin tietoihin. Mahdollisuuksien mukaan voimme käsitellä sähköpostiosoitteesi pelkästään pelaajatilin varmentamiseen kaksivaiheisen sähköpostitunnistautumisen kirjautumista varten. Tiedot tallennetaan sisäisesti vain hash-algoritmilla käsiteltynä varmennuksen jälkeen eikä tietoa käytetä yhteydenottoihin tai muihin käyttötarkoituksiin.
Huomaa, että jotkin Palvelumme voivat soveltaa korkeampaa ikärajaa (esim. 16) kuin mitä yllä olevissa kappaleissa mainitaan. Teemme tämän tarjotaksemme turvallisen pelikokemuksen pelaajillemme ja suojellaksemme nuoria pelaajia.
Jos olet huoltaja ja haluat tarkastaa lapsestasi kerättyjä tietoja, tai jos haluat tietoja muokattavan tai hävitettävän, voit ottaa meihin yhteyttä aiemmin kuvatulla tavalla. Jos tietoomme tulee, että lapsi on antanut meille muitakin henkilötietoja kuin yllä eritellyt, poistamme kaikki keräämämme tiedot, paitsi jos meillä laillinen velvollisuus säilyttää tiedot, ja poistamme lapsen tilin ja/tai muutamme tilin alaikäiselle sopivaksi tiliksi tilanteen mukaan.
KALIFORNIAN ASUKKAILLE
Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-california-residents on luettavissa Kalifornian asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.
TURKIN ASUKKAILLE
Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-turkish-residents on luettavissa Turkin asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.
ETELÄ-KOREAN ASUKKAILLE
Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-korea-residents on luettavissa Etelä-Korean asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.
Sivun vanhat versiot
- 28. lokakuuta 2025Current version
- 23. kesäkuuta 2025
- 1. joulukuuta 2024
- 1. maaliskuuta 2024
- 15. marraskuuta 2021
- 15. huhtikuuta 2021
- 19. lokakuuta 2020