Skip to content
Supercell logo
BB
THEQUIZ
BB

Welcome to the almost official Supercell privacy policy quiz

Not everyone has time to read the full privacy policy. Here are 6 key insights you at least should know! Let’s see if you can pass the quiz about them!

Psst! This is not the whole story. Read the official legal document here.

Subject

THE DATA WE COLLECT

The categories of personal data Supercell collects depend on the games you play, what features you use, and the requirements of applicable law.

Heart
+00+0
Coin
+00+0

Question 1/6

What data do we collect from players?

Content you submit (like messages), player tag and mobile device identifiers.

My real name, phone number and email address.

No data at all.

THEQUIZ
ShineIncorrect

Tap the card for next question

Shine Xl

SUPERCELL

All done

Here is your score!

Heart
0+0
Coin
0+0

Total score

0

Oh no you didnt score

Ah that’s a bummer, you’ve got to get at least 500 points to claim an award. How about quick study of our privacy policy and try again?

Coc
Cr
Bs

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Default Chicken
Shine Xl
Quiz Start

Kysely on saatavilla vain englanniksi.

YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖVanha versio

    YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖVanha versio

    Voimaantulopäivä: 23. kesäkuuta 2025

    Kiitämme peliemme pelaamisesta! Tässä yksityisyyskäytännössä kuvataan:

    • menetelmät, joilla keräämme sinuun liittyviä henkilötietoja, ja miksi toimimme näin

    • kuinka käytämme henkilötietojasi

    • vaihtoehdot, joita sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

    Tätä yksityisyyskäytäntöä sovelletaan Supercellin peleihin, kauppaan, verkkosivustoihin ja liittyviin palveluihin, joita kutsumme kokonaisuutena Palveluksi. Saatamme päivittää tätä yksityisyyskäytäntöä ajoittain julkaisemalla uuden version sivustolla supercell.com. Jos teemme minkäänlaisia merkittäviä muutoksia, ilmoitamme sinulle sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimalla tavalla esimerkiksi lähettämällä viestin Palveluun ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun osalta käyttösi jatkaminen voimaantulopäivän jälkeen toteutuu uuden tietosuojan mukaisesti.

    OTA YHTEYTTÄ

    Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen, tai mikäli sinulla on pyyntöjä henkilötietoihisi liittyvien ongelmien suhteen, pyydämme sinua ensisijaisesti ottamaan yhteyttä kunkin Supercell-pelin tukiominaisuuksien välityksellä, jotta voimme vastata sinulle nopeammin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:

    Hallinnoijan nimi: Supercell Oy Osoite: Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki Aihe: Yksityisyys Sähköposti: legal-requests@supercell.com

    TIEDOT, JOITA KERÄÄMME

    Keräämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu käytetystä palvelusta ja sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimuksista.

    Tiedot, jotka annat meille suoraan

    • yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite)

    • pelaajanimi tai -tunniste ja salasana

    • profiilitiedot (kuten profiilikuva)

    • viestisi ja muu sisältö, jota lähetät, kun käytät Palvelua (esimerkiksi chat-lokimerkinnät ja pelaajatukeen tekemäsi tukipyynnöt)

    • tiedot, joita annat kyselyjen, tarjouskampanjoiden, arvontojen, kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä

    • muut tiedot, joita päätät antaa meille (esimerkiksi nimi tai puhelinnumero osallistuessasi

      Supercell Creators

      - tai

      Supercell Make

      -ohjelmiin).

    • Maksupalveluntarjoajamme keräävät maksutietosi Supercell Storessa tekemiesi ostojen yhteydessä.

    Tiedot, jotka keräämme automaattisesti

    • tiedot tilistäsi ja peliedistymisestäsi, useimmissa tapauksissa mukaan lukien automaattisesti luodut sisäiset tilitunnukset

    • IP-osoitteesi ja mobiililaitetunnisteet (kuten laitetunnuksesi tai mainostunnus)

    • tiedot liittyen laitteeseesi, kuten laitenimi ja käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja kieli, internet-palveluntarjoajasi ja matkapuhelinoperaattorisi

    • tiedot, jotka keräämme evästeillä ja vastaavilla teknologioilla (ks. tarkemmin jäljempänä)

    • likiarvoiset sijaintitiedot (johdettuna IP-osoitteesta)

    • tiedot liittyen Palvelun käyttöösi, kuten pelitiedot, tehdyt ostokset ja vuorovaikutuksesi muiden pelaajien kanssa Palvelussa.

    Sinulla on myös mahdollisuus luoda Supercell ID käyttämällä sähköpostiosoitettasi tai muuta yhteystietoa.

    Tiedot, joita keräämme kumppaneiltamme

    Käytämme myös kolmansien osapuolten palveluita, esimerkiksi sosiaalisen median sivustoja, data-analyysipalveluja ja mainosverkostoja, kerätäksemme lisätietoja sinusta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

    • tiedot, jotka vastaanotamme, mikäli linkität kolmannen osapuolen työkalun Palvelun kanssa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla)

    • väestötiedot (kuten IP-osoitteesi sijaintipaikan karkea arvio)

    • tiedot petosten torjumiseksi (kuten hyvitysten väärinkäyttö peleissä tai klikkauksilla suoritettavat petokset mainonnassa)

    • tiedot alustoilta, jotka pyörittävät pelejä, tai tiedot maksupalveluntarjoajilta (esimerkiksi maksuvahvistustiedot)

    • tiedot mainonnan ja analytiikan tarkoituksiin (esimerkiksi kyselyt), jotta voimme tarjota sinulle paremman Palvelun

    • tiedot, jotka olet toimittanut saatavillemme kolmannen osapuolen palveluissa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla) yksityisyysasetustesi kautta

    • palautteesi ja ehdotuksesi, jotka olet kirjoittanut kolmannen osapuolen sivustolle voidaksemme parantaa kokemustasi Palvelussamme.

    MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI

    Käytämme tietojasi erilaisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten:

    Palvelun toiminta

    Sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi käsittelemme tietoja, joita tarvitaan

    • tilien luontiin sekä mahdollistamaan peliemme pelaaminen ja Palvelun käyttö

    • Palvelun tarjoamiseen

    • maksujen varmistuksiin ja vahvistuksiin

    • pyytämiesi tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen

    • Palveluun liittyvien viestien lähettämiseen sinulle.

    Palvelun tuottaminen soveltuvammaksi pelaajiamme varten

    Erinomaisen Palvelun tarjoamiseksi pelaajillemme meillä on laillinen peruste kerätä ja käsitellä tarpeellisia tietoja, jotta voimme

    • päivittää ja kehittää pelaajaprofiileja

    • kehittää ja parantaa Palvelua ja pelaajakokemusta

    • hallita suhdettamme sinuun

    • tarjota sosiaalisia ominaisuuksia osana Palvelua

    • mukauttaa kokemustasi Palvelun parissa

    • vastata kommentteihisi ja kysymyksiisi ja tarjota pelaajatukea

    • tarjota sinulle Supercell-tarjouksia Palvelussa sekä myös muilla verkkosivustoilla ja palveluissa (mukaan lukien sähköpostitse)

    • lähettää sinulle asiaan liittyviä tietoja, kuten päivityksiä, tietoturvavaroituksia ja tukiviestejä

    • tarjota sinulle mahdollisuuden viestintään muiden pelaajien kanssa.

    Räätälöityjen mainosten näyttäminen

    Räätälöityjen mainosten näyttämiseksi sinulle Palvelussa ja muualla (mukaan lukien sähköpostitse) meillä on pätevä peruste käsitellä tarpeellisia tietoja voidaksemme

    • seurata Palveluun liittyvän sisällön käyttöäsi sekä verkkokäyttäytymistäsi

    • toimittaa, kohdentaa ja parantaa mainontaa ja Palvelua.

    Lisätietoja henkilökohtaistetun mainonnan lakkauttamisesta on jäljempänä kohdassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi.

    Palvelun pitäminen turvallisena ja tasapuolisena

    Tasavertaisuuden varmistaminen Palvelussa on yksi merkittävimpiä prioriteettejamme. Jos haluat lisätietoja hyväksyttävän käytön käytännöistämme, ks. Supercell-käyttöehdot.

    Voidaksemme pitää Palvelun ja sen sosiaaliset ominaisuudet turvallisina ja tasapuolisina sekä torjuaksemme petoksia ja muulla tavoin varmistaaksemme hyväksytyn käytön meillä on pätevä peruste käsitellä tietoja, jotta voimme

    • analysoida ja valvoa Palvelun ja sen sosiaalisten ominaisuuksien käyttöä

    • rajoittaa keskusteluja automaattisesti tai manuaalisesti

    • suorittaa toimenpiteitä petollisia tai huonosti käyttäytyviä pelaajia kohtaan.

    Voimme käyttää automatiikkaa pelaajatukipalveluissamme, missä tapauksessa ilmoitamme erikseen käyttötarkoituksista sekä mahdollisesti käytetystä kolmannen osapuolen teknologiasta. Tällaisessa tilanteessa voit pyytää manuaalista käsittelyä.

    Analysointi, profilointi ja segmentointi

    Kaikissa yllä olevissa tapauksissa ja tarkoituksissa saatamme analysoida, profiloida ja segmentoida kaikkia kerättyjä tietoja.

    Suostumuksellasi

    Suostumuksellasi saamme käsitellä tietojasi myös muita tarkoitusperiä varten.

    Voimme myös kerätä ja käyttää laitteen tunnistetietoja näyttääksemme ja räätälöidäksemme pelinsisäisiä mainoksia ja käytöksen mukaan kohdistettuja mainoksia jäljempänä kerrotulla tavalla. Voimme myös kerätä mainostunnisteen (IDFA, GAID), kehittäjätunnisteen (IDFV), IP-osoitteen, laitetunnuksen ja muita laitetunnisteita (maa, käyttöjärjestelmäversio, laitemalli, asiakasohjelman versio) näihin tarkoituksiin. Sovellettavissa olevien yksityisyyden suojaa koskevien lakien, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), meidän on pyydettävä sinulta suostumus tähän.

    Nämä tiedot jaetaan luvallasi niin, että mainoskumppanimme voivat tarjota oikeita mainoksia ja optimoida mainosten sisältöä, jotta et näe samaa mainosta useita kertoja. Jaamme laitetunnisteesi valittujen yhteistyökumppanien kanssa tällaista mainontaa ja personointia varten.

    Voit hallita hyväksyntääsi pelin asetuksissa ja rajoittaa mainosseurantaa laitteen asetuksista. Huomaa, että kieltäytyminen on selain- ja laitekohtaista ja että voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kieltäytyminen tulee voimaan.

    Sovellusten mobiilimainostuksen suhteen voit nollata mainostunnisteesi ja laitteesta riippuen kieltäytyä kiinnostusten kohteiden perusteella osoitetuista mainoksista (Android) tai kytkeä päälle mainosseurannan rajoittamisen (iOS).

    Yhteistyökumppanit hoitavat mainosverkostoa ja välitysalustaa sekä edistävät ja ovat mukana mainoshuutokaupassa. Yhteistyökumppanit voivat myös käyttää laitetunnisteitasi petosten paljastamistarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Voit lukea lisätietoja yhteistyökumppanien yksityisyyskäytännöistä ja kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.

    KUKA VOI NÄHDÄ TIETOSI

    Supercelliä lukuun ottamatta tietojasi voivat käyttää muut seuraavissa tilanteissa:

    Muut pelaajat ja käyttäjät

    Sosiaaliset ominaisuudet ovat peliemme ydinsisältöä. Muut pelaajat ja käyttäjät voivat esimerkiksi nähdä profiilitietosi ja aktiviteettisi pelissä sekä lukea julkaisemiasi viestejä.

    Palveluntarjoajamme

    Supercellillä on alihankkijoita, jotka auttavat Palvelun tarjoamisessa. Nämä alihankkijat käsittelevät tietojasi vain ja ainoastaan Supercellin ohjeiden mukaisesti tuottaakseen Palvelun ja suorittaakseen tehtäviä, kuten isännöinti, pelaajatuki, mainonta, analytiikka ja petosten ehkäisy.

    Muut yhtiöt ja julkiset viranomaiset

    Voidaksemme vahvistaa maksut (maksupalveluntarjoajien, esim. Paypal, kanssa) sekä torjua petoksia ja laittomia toimia saatamme käsitellä ja jakaa tietoja muiden yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa ja toimittaa niitä julkisille viranomaisille vastineina lainmukaisiin pyyntöihin.

    Saatamme myös suostumuksellasi paljastaa tietojasi noudattaaksemme lakia tai suojataksemme omia tai pelaajiemme tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

    Mainonta ja sosiaalisen median kumppanit

    Palvelu sisältää ominaisuuksia kumppaneiltamme, esimerkiksi sosiaalisen median vuorovaikutustyökaluja, toimintoja ohjelmointirajapintojen (API) tai ohjelmistokehityspakettien (SKD) kautta ja pelinsisäistä mainontaa. Näiden kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out. Nämä kumppanit voivat käyttää tietojasi, ja ne toimivat omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Kehotamme sinua tarkistamaan kumppaniemme tietosuojakäytännöt saadaksesi lisää tietoa niiden tietojenkäsittelyn käytännöistä.

    Nämä kumppanit voivat hyödyntää toimintaasi ja laitettasi koskevaa tietoa (esim. IP-osoitetta, mobiilitunnisteita, vierailtuja verkkosivuja, sijaintia tai kellonaikaa). Saatamme myös yhdistää ja jakaa sinusta keräämäämme tietoa kolmannen osapuolen mainoskumppanien kanssa. Nämä mainoskumppanit voivat käyttää tätä tietoa (ja vastaavaa muista palveluista kerättyä tietoa) tarjotakseen kohdennettua mainontaa, kun vierailet kolmannen osapuolen palveluissa heidän verkostoissaan. Nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Tätä toimintaa kutsutaan usein kiinnostuksen pohjalta tapahtuvaksi mainonnaksi tai käyttötottumuksiin perustuvaksi verkkomainonnaksi. Jos haluat, että henkilökohtaisia tietojasi ei jaeta kolmannen osapuolen mainoskumppaneille, voit noudattaa alla olevassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi ‑kohdassa olevia ohjeita.

    KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

    Toimintamme on luonteeltaan globaalia, ja tietosi voidaan tästä syystä lähettää minne tahansa maailmassa. Koska eri mailla on erilaisia tietosuojalakeja kuin omalla maallasi, pyrimme varmistamaan tiettyjen varotoimien olemassaolon, jotta tietosi pysyvät turvattuina tässä yksityisyyskäytännössä ilmaistulla tavalla. Riittävät varotoimet, joita saatamme käyttää, voivat sisältää EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muita lainmukaisia varotoimia.

    OIKEUTESI JA VAIHTOEHTOSI

    Markkinointisähköpostien ja muun suoramarkkinoinnin lopettaminen

    Jos sovellettavat lait sen sallivat, Supercell voi lähettää markkinointiviestejä olemassa olevan asiakassuhteen pohjalta.

    Voit lopettaa kampanjaviestien, kuten markkinointisähköpostien, vastaanottamisen noudattamalla kyseiseen viestintään sisällytettyjä ohjeita tai vaihtamalla pelinsisäisiä asetuksiasi. Päivitetyt asetukset eivät välttämättä astu voimaan välittömästi. Huomaa, että saatat yhä saada meiltä markkinointiin liittymättömiä viestejä, kuten viestejä, jotka koskevat Palvelua tai Supercell-käyttöehtoihin tai tähän yksityisyyskäytäntöön liittyviä muutoksia, tai maksutapahtumatietoja esimerkiksi Palveluun liittyvistä ostoksistasi.

    Push-ilmoitukset

    Saatamme lähettää sinulle push-ilmoituksia mobiilisovellustemme kautta. Voit milloin tahansa lopettaa näiden viestien vastaanottamisen muuttamalla mobiililaitteesi asetuksia.

    Kohdennetun mainonnan lopettaminen

    Voit lopettaa kiinnostuksen pohjalta tapahtuvan mainonnan mobiilisovelluksissa tarkistamalla Android- tai iOS-laitteesi yksityisyysasetukset ja kieltämällä sovelluksia jäljittämästä tai seuraamasta laitettasi tai valitsemalla ”rajoita mainosseurantaa” (Apple iOS) tai ”lakkauta kiinnostuksen pohjalta toteutuva mainonta” (Android). Saat lisätietoja myös tutustumalla seuraavaan: supercell.com/en/partner-opt-out.

    Voit myös lopettaa kohdennettujen pelin sisäisten mainosten vastaanottamisen pelin asetuksista (mahdollisuuksien mukaan).

    Käyttöoikeus henkilötietoihin, joita meillä on sinuun liittyen

    Jos pyydät, toimitamme sinulle kopion henkilökohtaisista tiedoistasi sähköisessä muodossa.

    Muut oikeutesi

    Sinulla on myös oikeus korjata tietojasi, poistaa tietosi, vastustaa tapaa, jolla käytämme tai jaamme tietojasi, sekä rajoittaa sitä, kuinka käytämme tai jaamme tietojasi. Voit milloin tahansa evätä suostumuksesi.

    Vastaamme kaikkiin pyyntöihin kohtuullisen ajan kuluessa. Jos sinulla on ratkaisemattomia yksityisyyteen tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet sinua tyydyttävällä tavalla, voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen Euroopan talousalueen, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.

    Jos haluat käyttää mitä tahansa yllä kuvatuista tietojasi koskevista oikeuksistasi, käytä edellä olleessa Ota yhteyttä ‑osiossa olevia tukivaihtoehtoja. Vastaamme kaikkiin pyyntöihin sovellettavissa olevan lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Varjellaksemme yksityisyyttäsi me saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista esimerkiksi pyytämällä sinulta ostokuittia tai muuta tilitietoa, pyytämällä sinua linkittämään sähköpostiosoitteesi pelitiliisi (esimerkiksi Supercell ID:n kautta) tai pyytämällä sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat toimintaasi Palvelussa. Kun olet vahvistanut henkilöllisyytesi, voit myös nimittää valtuutetun tahon toimimaan puolestasi antamalla kyseisen tahon yhteystiedot tukihenkilöstöllemme sovellettavissa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

    Sinulla on oikeus siihen, että sinua ei kohdella syrjivästi näitä oikeuksia käyttäessäsi.

    EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

    Kuten useimmat verkkopalvelut, me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita, jotta voisimme toimittaa Palvelun ja räätälöidä sitä henkilökohtaisemmaksi sekä analysoidaksemme sen käyttöä, kohdentaaksemme mainontaa ja torjuaksemme petoksia. Evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttämällä me ja kumppanimme voimme tallentaa asetukset ja seurata toimintaasi Palvelussa. Huomaa, että nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa.

    Me ja kumppanimme keräämme ja varastoimme tietoa käyttäjien vuorovaikutuksesta sellaisten Palveluun liittymättömien sivustojen ja sovellusten kanssa, jotka käyttävät teknologioitamme, mukaan lukien evästeitä ja vastaavia seurantateknologioita. Näin kykenemme päättelemään yhden yhteisen käyttäjän tai talouden, joka käyttää useita laitteita tai selaimia, ja pystymme linkittämään kaikki kyseiset selaimet ja laitteet laitekuvaajaan. Teemme niin, jotta voimme

    • havaita ja ehkäistä petoksia

    • parantaa Palvelua

    • antaa käyttäjien käyttää Palvelua yhdellä laitteella ja jatkaa käyttämistä saumattomasti toisella laitteella

    • analysoida, räätälöidä ja attribuoida

    • rajoittaa saman mainoksen näyttökertoja samalle henkilölle eri laitteilla

    • tarjota räätälöityä mainontaa kullekin laitteelle kaikkien laitteiden selaustoimintaan perustuen.

    Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista, mutta jotkin Palvelun osat eivät tällöin ehkä toimi oikein. Tässä on linkkejä joihinkin suosittuihin selaimiin, joissa voit säätää eväste- ja verkkotietoasetuksia:

    Verkkomainonnan näyttämistä varten voit myös säätää selaimen asetuksia rajoittamaan tietynlaista seurantaa evästeillä ja käydä seuraavilla sivustoilla:

    http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.eu/.

    Joillakin sivustoillamme käytämme kolmannen osapuolen analytiikka- ja telemetriatoimittajia sekä tiettyjä mainostoimittajia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mahdollisuuksien mukaan kysymme lupaasi sivustolla.

    Google Analytics vierailijoiden ja käytön analysointiin

    Google Ads mainosten kohdentamiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen

    Facebook Pixel markkinointiin

    Huomaa, että edellä olevia kolmansia osapuolia ei välttämättä käytetä kaikilla sivustoilla tai kaikilla markkina-alueilla. Lisätietoa (sekä ohjeet seurannan estämiseksi) on luettavissa osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.

    MITEN SUOJAAMME TIETOSI

    Turvallisuusvarotoimet

    Turvallisen ja varman pelaajakokemuksen tarjoamiseksi kehitämme ja otamme jatkuvasti käyttöön hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvallisuustoimenpiteitä suojataksemme tietojasi luvattomalta käytöltä ja katoamista, väärinkäyttöä tai muuttamista vastaan.

    Tietojen säilytysaika

    Säilytämme tietosi niin pitkään kuin tilisi on aktiivinen tai kun säilytys on tarpeellista Palvelun tuottamiseksi. Saatamme ajoittain anonymisoida ja poistaa käyttämättömät pelitilit, ja saatamme tarkastaa, anonymisoida ja poistaa säännöllisesti tarpeettomia tietoja. Huomaa, että jos pyydät meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi, säilytämme tietosi niin pitkään, kuin on tarpeellista laillisten liiketoiminnan intressien, kuten laillisten vaatimusten noudattaminen, riitojen ratkaisu ja sopimustemme ylläpito, näkökulmasta.

    LAPSET

    Lasten yksityisyyden suojaaminen verkossa on meille tärkeä asia. Yleisesti ottaen Palvelumme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille (ikä voi vaihdella paikallisen lainsäädännön mukaan) eikä Palvelu tietoisesti kerää lasten henkilökohtaisia tietoja paitsi seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla.

    Sellaisten pelien tapauksessa, joita ei ole suunnattu lapsille, mutta jotka silti saattavat vedota lapsiin, pyrimme käyttämään lisätoimia rajoittaaksemme Palvelun käyttöä pelaajan iän perusteella. Näiden Palveluiden tapauksessa lapsen ilmoittaessa olevansa alle 13-vuotias (ikä voi vaihdella alueen mukaan) rajoitamme hänen käyttöoikeuttaan tiettyihin ominaisuuksiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja chat-ominaisuuksiin. Lisäksi vältämme määrätynlaisten ilmoitusten julkaisemista. Me myös rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyn vain Palvelujen sisäiselle toiminnalle välttämättömiin tietoihin. Mahdollisuuksien mukaan voimme käsitellä sähköpostiosoitteesi pelkästään pelaajatilin varmentamiseen kaksivaiheisen sähköpostitunnistautumisen kirjautumista varten. Tiedot tallennetaan sisäisesti vain hash-algoritmilla käsiteltynä varmennuksen jälkeen eikä tietoa käytetä yhteydenottoihin tai muihin käyttötarkoituksiin.

    Huomaa, että jotkin Palvelumme voivat soveltaa korkeampaa ikärajaa (esim. 16) kuin mitä yllä olevissa kappaleissa mainitaan. Teemme tämän tarjotaksemme turvallisen pelikokemuksen pelaajillemme ja suojellaksemme nuoria pelaajia.

    Jos olet huoltaja ja haluat tarkastaa lapsestasi kerättyjä tietoja, tai jos haluat tietoja muokattavan tai hävitettävän, voit ottaa meihin yhteyttä aiemmin kuvatulla tavalla. Jos tietoomme tulee, että lapsi on antanut meille muitakin henkilötietoja kuin yllä eritellyt, poistamme kaikki keräämämme tiedot, paitsi jos meillä laillinen velvollisuus säilyttää tiedot, ja poistamme lapsen tilin ja/tai muutamme tilin alaikäiselle sopivaksi tiliksi tilanteen mukaan.

    KALIFORNIAN ASUKKAILLE

    Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-california-residents on luettavissa Kalifornian asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.

    TURKIN ASUKKAILLE

    Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-turkish-residents on luettavissa Turkin asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.

    ETELÄ-KOREAN ASUKKAILLE

    Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-korea-residents on luettavissa Etelä-Korean asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.

    Sivun vanhat versiot