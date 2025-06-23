Voimaantulopäivä: 23. kesäkuuta 2025

Kiitämme peliemme pelaamisesta! Tässä yksityisyyskäytännössä kuvataan:

menetelmät, joilla keräämme sinuun liittyviä henkilötietoja, ja miksi toimimme näin

kuinka käytämme henkilötietojasi

vaihtoehdot, joita sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

Tätä yksityisyyskäytäntöä sovelletaan Supercellin peleihin, kauppaan, verkkosivustoihin ja liittyviin palveluihin, joita kutsumme kokonaisuutena Palveluksi. Saatamme päivittää tätä yksityisyyskäytäntöä ajoittain julkaisemalla uuden version sivustolla supercell.com. Jos teemme minkäänlaisia merkittäviä muutoksia, ilmoitamme sinulle sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimalla tavalla esimerkiksi lähettämällä viestin Palveluun ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun osalta käyttösi jatkaminen voimaantulopäivän jälkeen toteutuu uuden tietosuojan mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen, tai mikäli sinulla on pyyntöjä henkilötietoihisi liittyvien ongelmien suhteen, pyydämme sinua ensisijaisesti ottamaan yhteyttä kunkin Supercell-pelin tukiominaisuuksien välityksellä, jotta voimme vastata sinulle nopeammin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:

Hallinnoijan nimi: Supercell Oy Osoite: Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki Aihe: Yksityisyys Sähköposti: legal-requests@supercell.com

TIEDOT, JOITA KERÄÄMME

Keräämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu käytetystä palvelusta ja sovellettavissa olevan lainsäädännön vaatimuksista.

Tiedot, jotka annat meille suoraan

yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite)

pelaajanimi tai -tunniste ja salasana

profiilitiedot (kuten profiilikuva)

viestisi ja muu sisältö, jota lähetät, kun käytät Palvelua (esimerkiksi chat-lokimerkinnät ja pelaajatukeen tekemäsi tukipyynnöt)

tiedot, joita annat kyselyjen, tarjouskampanjoiden, arvontojen, kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä

muut tiedot, joita päätät antaa meille (esimerkiksi nimi tai puhelinnumero osallistuessasi Supercell Creators - tai Supercell Make -ohjelmiin).

Maksupalveluntarjoajamme keräävät maksutietosi Supercell Storessa tekemiesi ostojen yhteydessä.

Tiedot, jotka keräämme automaattisesti

tiedot tilistäsi ja peliedistymisestäsi, useimmissa tapauksissa mukaan lukien automaattisesti luodut sisäiset tilitunnukset

IP-osoitteesi ja mobiililaitetunnisteet (kuten laitetunnuksesi tai mainostunnus)

tiedot liittyen laitteeseesi, kuten laitenimi ja käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja kieli, internet-palveluntarjoajasi ja matkapuhelinoperaattorisi

tiedot, jotka keräämme evästeillä ja vastaavilla teknologioilla (ks. tarkemmin jäljempänä)

likiarvoiset sijaintitiedot (johdettuna IP-osoitteesta)

tiedot liittyen Palvelun käyttöösi, kuten pelitiedot, tehdyt ostokset ja vuorovaikutuksesi muiden pelaajien kanssa Palvelussa.

Sinulla on myös mahdollisuus luoda Supercell ID käyttämällä sähköpostiosoitettasi tai muuta yhteystietoa.

Tiedot, joita keräämme kumppaneiltamme

Käytämme myös kolmansien osapuolten palveluita, esimerkiksi sosiaalisen median sivustoja, data-analyysipalveluja ja mainosverkostoja, kerätäksemme lisätietoja sinusta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

tiedot, jotka vastaanotamme, mikäli linkität kolmannen osapuolen työkalun Palvelun kanssa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla)

väestötiedot (kuten IP-osoitteesi sijaintipaikan karkea arvio)

tiedot petosten torjumiseksi (kuten hyvitysten väärinkäyttö peleissä tai klikkauksilla suoritettavat petokset mainonnassa)

tiedot alustoilta, jotka pyörittävät pelejä, tai tiedot maksupalveluntarjoajilta (esimerkiksi maksuvahvistustiedot)

tiedot mainonnan ja analytiikan tarkoituksiin (esimerkiksi kyselyt), jotta voimme tarjota sinulle paremman Palvelun

tiedot, jotka olet toimittanut saatavillemme kolmannen osapuolen palveluissa (esimerkiksi LINE tai Kakao joillakin markkina-alueilla) yksityisyysasetustesi kautta

palautteesi ja ehdotuksesi, jotka olet kirjoittanut kolmannen osapuolen sivustolle voidaksemme parantaa kokemustasi Palvelussamme.

MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI

Käytämme tietojasi erilaisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten:

Palvelun toiminta

Sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi käsittelemme tietoja, joita tarvitaan

tilien luontiin sekä mahdollistamaan peliemme pelaaminen ja Palvelun käyttö

Palvelun tarjoamiseen

maksujen varmistuksiin ja vahvistuksiin

pyytämiesi tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen

Palveluun liittyvien viestien lähettämiseen sinulle.

Palvelun tuottaminen soveltuvammaksi pelaajiamme varten

Erinomaisen Palvelun tarjoamiseksi pelaajillemme meillä on laillinen peruste kerätä ja käsitellä tarpeellisia tietoja, jotta voimme

päivittää ja kehittää pelaajaprofiileja

kehittää ja parantaa Palvelua ja pelaajakokemusta

hallita suhdettamme sinuun

tarjota sosiaalisia ominaisuuksia osana Palvelua

mukauttaa kokemustasi Palvelun parissa

vastata kommentteihisi ja kysymyksiisi ja tarjota pelaajatukea

tarjota sinulle Supercell-tarjouksia Palvelussa sekä myös muilla verkkosivustoilla ja palveluissa (mukaan lukien sähköpostitse)

lähettää sinulle asiaan liittyviä tietoja, kuten päivityksiä, tietoturvavaroituksia ja tukiviestejä

tarjota sinulle mahdollisuuden viestintään muiden pelaajien kanssa.

Räätälöityjen mainosten näyttäminen

Räätälöityjen mainosten näyttämiseksi sinulle Palvelussa ja muualla (mukaan lukien sähköpostitse) meillä on pätevä peruste käsitellä tarpeellisia tietoja voidaksemme

seurata Palveluun liittyvän sisällön käyttöäsi sekä verkkokäyttäytymistäsi

toimittaa, kohdentaa ja parantaa mainontaa ja Palvelua.

Lisätietoja henkilökohtaistetun mainonnan lakkauttamisesta on jäljempänä kohdassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi.

Palvelun pitäminen turvallisena ja tasapuolisena

Tasavertaisuuden varmistaminen Palvelussa on yksi merkittävimpiä prioriteettejamme. Jos haluat lisätietoja hyväksyttävän käytön käytännöistämme, ks. Supercell-käyttöehdot.

Voidaksemme pitää Palvelun ja sen sosiaaliset ominaisuudet turvallisina ja tasapuolisina sekä torjuaksemme petoksia ja muulla tavoin varmistaaksemme hyväksytyn käytön meillä on pätevä peruste käsitellä tietoja, jotta voimme

analysoida ja valvoa Palvelun ja sen sosiaalisten ominaisuuksien käyttöä

rajoittaa keskusteluja automaattisesti tai manuaalisesti

suorittaa toimenpiteitä petollisia tai huonosti käyttäytyviä pelaajia kohtaan.

Voimme käyttää automatiikkaa pelaajatukipalveluissamme, missä tapauksessa ilmoitamme erikseen käyttötarkoituksista sekä mahdollisesti käytetystä kolmannen osapuolen teknologiasta. Tällaisessa tilanteessa voit pyytää manuaalista käsittelyä.

Analysointi, profilointi ja segmentointi

Kaikissa yllä olevissa tapauksissa ja tarkoituksissa saatamme analysoida, profiloida ja segmentoida kaikkia kerättyjä tietoja.

Suostumuksellasi

Suostumuksellasi saamme käsitellä tietojasi myös muita tarkoitusperiä varten.

Voimme myös kerätä ja käyttää laitteen tunnistetietoja näyttääksemme ja räätälöidäksemme pelinsisäisiä mainoksia ja käytöksen mukaan kohdistettuja mainoksia jäljempänä kerrotulla tavalla. Voimme myös kerätä mainostunnisteen (IDFA, GAID), kehittäjätunnisteen (IDFV), IP-osoitteen, laitetunnuksen ja muita laitetunnisteita (maa, käyttöjärjestelmäversio, laitemalli, asiakasohjelman versio) näihin tarkoituksiin. Sovellettavissa olevien yksityisyyden suojaa koskevien lakien, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), meidän on pyydettävä sinulta suostumus tähän.

Nämä tiedot jaetaan luvallasi niin, että mainoskumppanimme voivat tarjota oikeita mainoksia ja optimoida mainosten sisältöä, jotta et näe samaa mainosta useita kertoja. Jaamme laitetunnisteesi valittujen yhteistyökumppanien kanssa tällaista mainontaa ja personointia varten.

Voit hallita hyväksyntääsi pelin asetuksissa ja rajoittaa mainosseurantaa laitteen asetuksista. Huomaa, että kieltäytyminen on selain- ja laitekohtaista ja että voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kieltäytyminen tulee voimaan.

Sovellusten mobiilimainostuksen suhteen voit nollata mainostunnisteesi ja laitteesta riippuen kieltäytyä kiinnostusten kohteiden perusteella osoitetuista mainoksista (Android) tai kytkeä päälle mainosseurannan rajoittamisen (iOS).

Yhteistyökumppanit hoitavat mainosverkostoa ja välitysalustaa sekä edistävät ja ovat mukana mainoshuutokaupassa. Yhteistyökumppanit voivat myös käyttää laitetunnisteitasi petosten paljastamistarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Voit lukea lisätietoja yhteistyökumppanien yksityisyyskäytännöistä ja kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.

KUKA VOI NÄHDÄ TIETOSI

Supercelliä lukuun ottamatta tietojasi voivat käyttää muut seuraavissa tilanteissa:

Muut pelaajat ja käyttäjät

Sosiaaliset ominaisuudet ovat peliemme ydinsisältöä. Muut pelaajat ja käyttäjät voivat esimerkiksi nähdä profiilitietosi ja aktiviteettisi pelissä sekä lukea julkaisemiasi viestejä.

Palveluntarjoajamme

Supercellillä on alihankkijoita, jotka auttavat Palvelun tarjoamisessa. Nämä alihankkijat käsittelevät tietojasi vain ja ainoastaan Supercellin ohjeiden mukaisesti tuottaakseen Palvelun ja suorittaakseen tehtäviä, kuten isännöinti, pelaajatuki, mainonta, analytiikka ja petosten ehkäisy.

Muut yhtiöt ja julkiset viranomaiset

Voidaksemme vahvistaa maksut (maksupalveluntarjoajien, esim. Paypal, kanssa) sekä torjua petoksia ja laittomia toimia saatamme käsitellä ja jakaa tietoja muiden yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa ja toimittaa niitä julkisille viranomaisille vastineina lainmukaisiin pyyntöihin.

Saatamme myös suostumuksellasi paljastaa tietojasi noudattaaksemme lakia tai suojataksemme omia tai pelaajiemme tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Mainonta ja sosiaalisen median kumppanit

Palvelu sisältää ominaisuuksia kumppaneiltamme, esimerkiksi sosiaalisen median vuorovaikutustyökaluja, toimintoja ohjelmointirajapintojen (API) tai ohjelmistokehityspakettien (SKD) kautta ja pelinsisäistä mainontaa. Näiden kumppanien luettelo on saatavana osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out. Nämä kumppanit voivat käyttää tietojasi, ja ne toimivat omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Kehotamme sinua tarkistamaan kumppaniemme tietosuojakäytännöt saadaksesi lisää tietoa niiden tietojenkäsittelyn käytännöistä.

Nämä kumppanit voivat hyödyntää toimintaasi ja laitettasi koskevaa tietoa (esim. IP-osoitetta, mobiilitunnisteita, vierailtuja verkkosivuja, sijaintia tai kellonaikaa). Saatamme myös yhdistää ja jakaa sinusta keräämäämme tietoa kolmannen osapuolen mainoskumppanien kanssa. Nämä mainoskumppanit voivat käyttää tätä tietoa (ja vastaavaa muista palveluista kerättyä tietoa) tarjotakseen kohdennettua mainontaa, kun vierailet kolmannen osapuolen palveluissa heidän verkostoissaan. Nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Tätä toimintaa kutsutaan usein kiinnostuksen pohjalta tapahtuvaksi mainonnaksi tai käyttötottumuksiin perustuvaksi verkkomainonnaksi. Jos haluat, että henkilökohtaisia tietojasi ei jaeta kolmannen osapuolen mainoskumppaneille, voit noudattaa alla olevassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi ‑kohdassa olevia ohjeita.

KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

Toimintamme on luonteeltaan globaalia, ja tietosi voidaan tästä syystä lähettää minne tahansa maailmassa. Koska eri mailla on erilaisia tietosuojalakeja kuin omalla maallasi, pyrimme varmistamaan tiettyjen varotoimien olemassaolon, jotta tietosi pysyvät turvattuina tässä yksityisyyskäytännössä ilmaistulla tavalla. Riittävät varotoimet, joita saatamme käyttää, voivat sisältää EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muita lainmukaisia varotoimia.

OIKEUTESI JA VAIHTOEHTOSI

Markkinointisähköpostien ja muun suoramarkkinoinnin lopettaminen

Jos sovellettavat lait sen sallivat, Supercell voi lähettää markkinointiviestejä olemassa olevan asiakassuhteen pohjalta.

Voit lopettaa kampanjaviestien, kuten markkinointisähköpostien, vastaanottamisen noudattamalla kyseiseen viestintään sisällytettyjä ohjeita tai vaihtamalla pelinsisäisiä asetuksiasi. Päivitetyt asetukset eivät välttämättä astu voimaan välittömästi. Huomaa, että saatat yhä saada meiltä markkinointiin liittymättömiä viestejä, kuten viestejä, jotka koskevat Palvelua tai Supercell-käyttöehtoihin tai tähän yksityisyyskäytäntöön liittyviä muutoksia, tai maksutapahtumatietoja esimerkiksi Palveluun liittyvistä ostoksistasi.

Push-ilmoitukset

Saatamme lähettää sinulle push-ilmoituksia mobiilisovellustemme kautta. Voit milloin tahansa lopettaa näiden viestien vastaanottamisen muuttamalla mobiililaitteesi asetuksia.

Kohdennetun mainonnan lopettaminen

Voit lopettaa kiinnostuksen pohjalta tapahtuvan mainonnan mobiilisovelluksissa tarkistamalla Android- tai iOS-laitteesi yksityisyysasetukset ja kieltämällä sovelluksia jäljittämästä tai seuraamasta laitettasi tai valitsemalla ”rajoita mainosseurantaa” (Apple iOS) tai ”lakkauta kiinnostuksen pohjalta toteutuva mainonta” (Android). Saat lisätietoja myös tutustumalla seuraavaan: supercell.com/en/partner-opt-out.

Voit myös lopettaa kohdennettujen pelin sisäisten mainosten vastaanottamisen pelin asetuksista (mahdollisuuksien mukaan).

Käyttöoikeus henkilötietoihin, joita meillä on sinuun liittyen

Jos pyydät, toimitamme sinulle kopion henkilökohtaisista tiedoistasi sähköisessä muodossa.

Muut oikeutesi

Sinulla on myös oikeus korjata tietojasi, poistaa tietosi, vastustaa tapaa, jolla käytämme tai jaamme tietojasi, sekä rajoittaa sitä, kuinka käytämme tai jaamme tietojasi. Voit milloin tahansa evätä suostumuksesi.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin kohtuullisen ajan kuluessa. Jos sinulla on ratkaisemattomia yksityisyyteen tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet sinua tyydyttävällä tavalla, voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen Euroopan talousalueen, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.

Jos haluat käyttää mitä tahansa yllä kuvatuista tietojasi koskevista oikeuksistasi, käytä edellä olleessa Ota yhteyttä ‑osiossa olevia tukivaihtoehtoja. Vastaamme kaikkiin pyyntöihin sovellettavissa olevan lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Varjellaksemme yksityisyyttäsi me saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista esimerkiksi pyytämällä sinulta ostokuittia tai muuta tilitietoa, pyytämällä sinua linkittämään sähköpostiosoitteesi pelitiliisi (esimerkiksi Supercell ID:n kautta) tai pyytämällä sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat toimintaasi Palvelussa. Kun olet vahvistanut henkilöllisyytesi, voit myös nimittää valtuutetun tahon toimimaan puolestasi antamalla kyseisen tahon yhteystiedot tukihenkilöstöllemme sovellettavissa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

Sinulla on oikeus siihen, että sinua ei kohdella syrjivästi näitä oikeuksia käyttäessäsi.

EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

Kuten useimmat verkkopalvelut, me ja kumppanimme käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita, jotta voisimme toimittaa Palvelun ja räätälöidä sitä henkilökohtaisemmaksi sekä analysoidaksemme sen käyttöä, kohdentaaksemme mainontaa ja torjuaksemme petoksia. Evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttämällä me ja kumppanimme voimme tallentaa asetukset ja seurata toimintaasi Palvelussa. Huomaa, että nämä kumppanit voivat toimia omien tietosuojakäytäntöjensä puitteissa.

Me ja kumppanimme keräämme ja varastoimme tietoa käyttäjien vuorovaikutuksesta sellaisten Palveluun liittymättömien sivustojen ja sovellusten kanssa, jotka käyttävät teknologioitamme, mukaan lukien evästeitä ja vastaavia seurantateknologioita. Näin kykenemme päättelemään yhden yhteisen käyttäjän tai talouden, joka käyttää useita laitteita tai selaimia, ja pystymme linkittämään kaikki kyseiset selaimet ja laitteet laitekuvaajaan. Teemme niin, jotta voimme

havaita ja ehkäistä petoksia

parantaa Palvelua

antaa käyttäjien käyttää Palvelua yhdellä laitteella ja jatkaa käyttämistä saumattomasti toisella laitteella

analysoida, räätälöidä ja attribuoida

rajoittaa saman mainoksen näyttökertoja samalle henkilölle eri laitteilla

tarjota räätälöityä mainontaa kullekin laitteelle kaikkien laitteiden selaustoimintaan perustuen.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista, mutta jotkin Palvelun osat eivät tällöin ehkä toimi oikein. Tässä on linkkejä joihinkin suosittuihin selaimiin, joissa voit säätää eväste- ja verkkotietoasetuksia:

Verkkomainonnan näyttämistä varten voit myös säätää selaimen asetuksia rajoittamaan tietynlaista seurantaa evästeillä ja käydä seuraavilla sivustoilla:

http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.eu/.

Joillakin sivustoillamme käytämme kolmannen osapuolen analytiikka- ja telemetriatoimittajia sekä tiettyjä mainostoimittajia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mahdollisuuksien mukaan kysymme lupaasi sivustolla.

Google Analytics vierailijoiden ja käytön analysointiin

Google Ads mainosten kohdentamiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen

Facebook Pixel markkinointiin

Huomaa, että edellä olevia kolmansia osapuolia ei välttämättä käytetä kaikilla sivustoilla tai kaikilla markkina-alueilla. Lisätietoa (sekä ohjeet seurannan estämiseksi) on luettavissa osoitteessa supercell.com/en/partner-opt-out.

MITEN SUOJAAMME TIETOSI

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisen ja varman pelaajakokemuksen tarjoamiseksi kehitämme ja otamme jatkuvasti käyttöön hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvallisuustoimenpiteitä suojataksemme tietojasi luvattomalta käytöltä ja katoamista, väärinkäyttöä tai muuttamista vastaan.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietosi niin pitkään kuin tilisi on aktiivinen tai kun säilytys on tarpeellista Palvelun tuottamiseksi. Saatamme ajoittain anonymisoida ja poistaa käyttämättömät pelitilit, ja saatamme tarkastaa, anonymisoida ja poistaa säännöllisesti tarpeettomia tietoja. Huomaa, että jos pyydät meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi, säilytämme tietosi niin pitkään, kuin on tarpeellista laillisten liiketoiminnan intressien, kuten laillisten vaatimusten noudattaminen, riitojen ratkaisu ja sopimustemme ylläpito, näkökulmasta.

LAPSET

Lasten yksityisyyden suojaaminen verkossa on meille tärkeä asia. Yleisesti ottaen Palvelumme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille (ikä voi vaihdella paikallisen lainsäädännön mukaan) eikä Palvelu tietoisesti kerää lasten henkilökohtaisia tietoja paitsi seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla.

Sellaisten pelien tapauksessa, joita ei ole suunnattu lapsille, mutta jotka silti saattavat vedota lapsiin, pyrimme käyttämään lisätoimia rajoittaaksemme Palvelun käyttöä pelaajan iän perusteella. Näiden Palveluiden tapauksessa lapsen ilmoittaessa olevansa alle 13-vuotias (ikä voi vaihdella alueen mukaan) rajoitamme hänen käyttöoikeuttaan tiettyihin ominaisuuksiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja chat-ominaisuuksiin. Lisäksi vältämme määrätynlaisten ilmoitusten julkaisemista. Me myös rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyn vain Palvelujen sisäiselle toiminnalle välttämättömiin tietoihin. Mahdollisuuksien mukaan voimme käsitellä sähköpostiosoitteesi pelkästään pelaajatilin varmentamiseen kaksivaiheisen sähköpostitunnistautumisen kirjautumista varten. Tiedot tallennetaan sisäisesti vain hash-algoritmilla käsiteltynä varmennuksen jälkeen eikä tietoa käytetä yhteydenottoihin tai muihin käyttötarkoituksiin.

Huomaa, että jotkin Palvelumme voivat soveltaa korkeampaa ikärajaa (esim. 16) kuin mitä yllä olevissa kappaleissa mainitaan. Teemme tämän tarjotaksemme turvallisen pelikokemuksen pelaajillemme ja suojellaksemme nuoria pelaajia.

Jos olet huoltaja ja haluat tarkastaa lapsestasi kerättyjä tietoja, tai jos haluat tietoja muokattavan tai hävitettävän, voit ottaa meihin yhteyttä aiemmin kuvatulla tavalla. Jos tietoomme tulee, että lapsi on antanut meille muitakin henkilötietoja kuin yllä eritellyt, poistamme kaikki keräämämme tiedot, paitsi jos meillä laillinen velvollisuus säilyttää tiedot, ja poistamme lapsen tilin ja/tai muutamme tilin alaikäiselle sopivaksi tiliksi tilanteen mukaan.

KALIFORNIAN ASUKKAILLE

Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-california-residents on luettavissa Kalifornian asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.

TURKIN ASUKKAILLE

Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-turkish-residents on luettavissa Turkin asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.

ETELÄ-KOREAN ASUKKAILLE

Osoitteessa supercell.com/en/disclosure-korea-residents on luettavissa Etelä-Korean asukkaita koskevia poikkeussääntöjä.