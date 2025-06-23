Entrée en vigueur : 9 décembre 2024

Merci de jouer à nos jeux ! Cette Politique de confidentialité décrit les points suivants :

La façon dont nous recueillons vos données personnelles et les raisons pour lesquelles nous le faisons

La façon dont nous utilisons vos données personnelles

Les options dont vous disposez concernant vos données personnelles.

Cette Politique de confidentialité s'applique aux jeux, à la boutique, aux sites Web et aux services associés de Supercell, ci-après dénommés collectivement le « Service ». Nous pouvons, de temps à autre, mettre à jour cette Politique de confidentialité en publiant la nouvelle version sur supercell.com. Si nous apportons des modifications importantes, nous vous en aviserons comme l'exige le droit en vigueur, notamment en publiant une notification sur le Service avant l'entrée en vigueur des modifications. La poursuite de votre utilisation du Service après la date d'entrée en vigueur sera soumise à la nouvelle Politique de confidentialité.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions concernant la protection des données, ou si vous cherchez des réponses à des questions concernant vos données personnelles, nous vous encourageons à nous contacter en premier lieu via les fonctionnalités du jeu pour que nous puissions vous répondre plus rapidement. Vous pouvez également contacter :

Nom du responsable du traitement : Supercell Oy Adresse : Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlande À l'att. de : Confidentialité E-mail : legal-requests@supercell.com

LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS

Les types de données personnelles que nous recueillons dépendent du Service que vous utilisez ainsi que des exigences du droit en vigueur.

Les données que vous nous fournissez directement.

Vos coordonnées (telles que votre adresse électronique)

Votre nom d'utilisateur ou tag et votre mot de passe

Les informations sur le profil (telles que la photo du profil)

Les messages et les autres contenus que vous envoyez lorsque vous utilisez le Service (tels que les journaux de discussion et les tickets d'assistance)

Les données que vous fournissez dans le cadre des sondages, des promotions, des tirages au sort, des concours et d'autres événements

Les autres données que vous choisissez de nous communiquer (par exemple, votre nom et votre numéro de téléphone lorsque vous participez au programme ( Supercell Creators ou Supercell Make )

Nos prestataires de services de paiement collecteront vos informations de paiement dans le cadre des achats que vous réalisez dans le Supercell Store

Les données que nous recueillons automatiquement.

Les données sur votre compte et sur la progression de votre jeu, y compris, dans la plupart des cas, l'identifiant de compte interne généré automatiquement

Votre adresse IP et les identifiants de votre appareil mobile (tels que l'identifiant de l'appareil et l'identifiant de publicité)

Les données sur votre appareil, telles que le nom de l'appareil, le système d'exploitation, le type de navigateur, la langue, le fournisseur d'accès à Internet et l'opérateur mobile

Les données que nous recueillons avec des cookies et technologies similaires (voir détails ci-dessous)

Les données de localisation approximatives (dérivées de votre adresse IP)

Les données sur votre utilisation du Service, telles que les données de jeu, les achats effectués et vos interactions avec d'autres joueurs dans le cadre du Service

Vous avez également la possibilité de créer un compte Supercell ID au moyen de votre adresse e-mail ou d'autres coordonnées.

Des données que nous recueillons par le biais de nos partenaires.

Nous avons également recours à des partenaires tiers, comme les réseaux sociaux, les prestataires de services d'analyse de données et les réseaux publicitaires afin de compléter les informations vous concernant dont nous disposons, notamment :

Données que nous recevons lorsque vous reliez un outil tiers au Service (tel que LINE ou Kakao dans certains pays)

Données démographiques (de manière à déterminer l'emplacement approximatif de votre adresse IP)

Données pour combattre la fraude (telle que l'abus de remboursement dans les jeux ou clics frauduleux en publicité)

Données des plateformes sur lesquelles les jeux sont exécutés ou données obtenues auprès des prestataires de services de paiement (comme celles servant à vérifier les paiements)

Données à des fins de publicité et d'analyse (telles que les sondages) afin que nous puissions vous fournir un meilleur Service

Données que vous nous avez communiquées à partir d'un service tiers (comme LINE ou Kakao dans certains pays) par le biais de vos paramètres de confidentialité

Vos commentaires et suggestions publiés sur les sites de tiers afin d'améliorer votre expérience d'utilisation de nos Services

POURQUOI NOUS RECUEILLONS VOS DONNÉES

Nous utilisons vos données à différentes fins commerciales, notamment :

Assurer la fonctionnalité du Service.

Pour exécuter le contrat, nous traitons les données nécessaires afin de

Créer des comptes et vous permettre de jouer à nos jeux et d'utiliser notre Service

Exploiter le Service

Vérifier et confirmer les paiements

Fournir et livrer les produits et services que vous demandez

Vous envoyer des communications associées au Service

Adapter davantage le Service à nos joueurs.

Pour fournir un excellent Service à nos joueurs, nous avons un intérêt légitime à recueillir et traiter leurs données nécessaires afin de

Mettre à jour et développer les profils des joueurs

Développer et améliorer le Service et l'expérience des joueurs

Gérer notre relation avec vous

Fournir des fonctionnalités sociales dans le cadre du Service

Personnaliser votre expérience du Service

Répondre à vos commentaires et questions et assurer l'assistance aux joueurs

Vous fournir des offres Supercell dans le cadre du Service, ainsi que dans le cadre d'autres sites Web et services (y compris par e-mail)

Vous envoyer des informations associées, telles que des mises à jour, des alertes de sécurité et des messages d'assistance

Vous permettre de communiquer avec d'autres joueurs

Afficher des publicités personnalisées.

Pour vous présenter des publicités personnalisées dans le cadre du Service et ailleurs (y compris par e-mail), nous avons un intérêt légitime à traiter les données nécessaires afin de

Suivre le contenu auquel vous accédez en lien avec le Service et votre comportement en ligne

Livrer, cibler et améliorer notre publicité et notre Service

Pour en savoir plus sur la manière de vous désabonner des services de publicité personnalisée, consultez la section « Vos droits et options » ci-dessous.

Veiller à la sécurité et à l'équité du Service.

Assurer l'égalité des chances dans le cadre du Service est notre priorité absolue. Pour en savoir plus sur notre politique d'utilisation acceptable, veuillez lire les Conditions générales d'utilisation de Supercell.

Afin de maintenir la sécurité et l'équité du Service et de ses fonctionnalités sociales, de combattre la fraude et de garantir autrement une utilisation acceptable, nous avons un intérêt légitime à traiter les données nécessaires afin de :

Surveiller et analyser l'utilisation du Service et de ses fonctionnalités sociales

Modérer les discussions soit automatiquement, soit manuellement

Prendre des mesures contre les joueurs qui fraudent ou qui se comportent mal

Il se peut que nous ayons recours à une technologie automatisée dans le cadre des services d'assistance aux joueurs, auquel cas nous vous aviserons séparément des fins particulières et selon le cas, de la technologie tierce employée. Il est possible qu'un traitement manuel soit requis en vue de répondre à une telle demande.

Analyser, établir des profils et segmenter.

Dans tous les cas et à toutes les fins susmentionnées, il se peut que nous analysions, établissions le profil de, et segmentions les données recueillies.

Avec votre consentement.

Avec votre consentement, il se peut que nous traitions vos données à d'autres fins.

Nous pouvons également collecter et utiliser vos identifiants d'appareil pour afficher et personnaliser les annonces dans le jeu et la publicité basée sur les centres d'intérêt, tel qu'expliqué ci-dessous. Le cas échéant, nous pouvons collecter à ces fins vos identifiants publicitaires Apple et Google (IDFA, GAID), l'identifiant pour les fournisseurs (IDFV), votre adresse IP, l'identifiant de votre appareil et d'autres identifiants de votre appareil (pays, version OS, modèle de l'appareil, version du client). Selon la réglementation en vigueur, et conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), nous avons l'obligation de demander votre consentement.

Ces données sont partagées avec votre consentement afin de permettre à nos partenaires publicitaires de vous proposer des annonces pertinentes et d'optimiser le contenu publicitaire pour que vous n'ayez pas à voir une même publicité plusieurs fois. Nous communiquons les identifiants de votre appareil à nos partenaires pour afficher et personnaliser les publicités.

Vous pouvez gérer votre consentement dans les paramètres du jeu et limiter le suivi publicitaire dans les paramètres de votre appareil. Veuillez noter que les options de désactivation sont propres à chaque appareil et à chaque navigateur, et l'enregistrement de vos préférences peut prendre un certain temps avant de prendre effet.

En ce qui concerne les publicités mobiles dans les applications, vous pouvez réinitialiser votre Identifiant publicitaire, et en fonction de votre appareil, désactiver les annonces par centre d'intérêt (Android) ou activer l'option de blocage du suivi publicitaire (iOS).

Nos partenaires gèrent le réseau publicitaire et la plateforme de médiation publicitaire, et participent et collaborent à l'offre des services d'inventaire publicitaire. Ils peuvent également, sur la base de leur intérêt légitime, utiliser les identifiants de votre appareil afin de détecter une fraude. Pour plus d'informations, veuillez consulter leur politique de confidentialité respective. Vous pouvez consulter la liste de nos partenaires sur la page supercell.com/en/partner-opt-out

QUI PEUT VOIR VOS DONNÉES

À part Supercell, des tiers peuvent accéder à vos données dans les situations suivantes :

D'autres joueurs et utilisateurs.

Les fonctionnalités sociales sont un composant de base de nos jeux. D'autres joueurs et utilisateurs peuvent, par exemple, voir les données de votre profil, vos activités pendant le jeu et lire les messages que vous avez publiés.

Nos prestataires de services.

Des fournisseurs aident Supercell à fournir le Service. Ces fournisseurs traitent vos données uniquement selon les instructions de Supercell pour fournir le Service, par exemple l'hébergement, l'assistance aux joueurs, la publicité, l'analyse et la prévention de la fraude.

D'autres entreprises et autorités publiques.

Afin de vérifier les paiements (avec des prestataires tels que PayPal) et de combattre la fraude et les activités illicites, nous pouvons utiliser et partager vos données avec d'autres entreprises et organismes, et les fournir à des autorités publiques en réponse à des demandes légitimes.

Nous pouvons également divulguer vos données sur la base de votre consentement afin de nous conformer à la loi ou de protéger les droits, la propriété et la sécurité de Supercell, de ses joueurs ou de tiers.

Publicité et partenaires des médias sociaux.

Le Service intègre des fonctionnalités provenant de nos partenaires, telles que des outils d’interaction sur les réseaux sociaux, des fonctionnalités d’interfaces de programmation d’application (API) ou des kits de développement logiciel (SDK) et de publicité pendant le jeu. Vous pouvez consulter la liste de nos partenaires sur la page supercell.com/en/partner-opt-out (en anglais uniquement). Ces partenaires peuvent accéder à vos données et appliquer leur propre politique de confidentialité. Nous vous encourageons à consulter leurs politiques de confidentialité pour en savoir plus sur leurs pratiques en matière de traitement des données personnelles.

Ces partenaires peuvent accéder aux données concernant vos activités et votre appareil (telles que votre adresse IP, vos identifiants d'appareils mobiles, la ou les pages consultées, l'emplacement, l'heure de la journée). Nous pouvons également combiner et partager les données vous concernant que nous avons recueillies avec des partenaires publicitaires tiers. Ceux-ci peuvent utiliser ces données (et des données similaires recueillies à partir d'autres services) pour vous adresser des publicités ciblées lorsque vous consultez les services tiers sur leurs réseaux. Ces partenaires peuvent appliquer leur propre politique de confidentialité. Cette pratique est communément appelée « publicités ciblées par centres d'intérêt » ou « publicité comportementale en ligne ». Si vous préférez ne pas partager vos données personnelles avec des partenaires publicitaires tiers, vous pouvez suivre les instructions de la section « Vos droits et options » ci-dessous.

TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES

Notre Service est international de par sa nature et vos données peuvent en conséquence être transférées vers n'importe quel endroit dans le monde. Dans la mesure où d'autres pays peuvent avoir des lois sur la protection des données différentes de celles applicables dans votre pays, nous prenons les mesures nécessaires afin de garantir que des mesures de protection adéquates sont mises en œuvre pour protéger vos données, comme précisé dans cette Politique de confidentialité. Les mesures de protection adéquates que nous pouvons utiliser peuvent concerner des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne, entre autres protections légales.

VOS DROITS ET OPTIONS

Désabonnement des e-mails de marketing et autres formes de marketing direct.

Lorsque le droit en vigueur l'autorise, Supercell peut vous envoyer des communications de marketing en se fondant sur la relation client qu'elle entretient avec vous.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications publicitaires telles que les e-mails de marketing, vous pouvez vous désabonner en suivant les instructions contenues dans ces communications, ou en modifiant vos paramètres de jeu. La mise à jour des paramètres peut ne pas prendre effet immédiatement. Veuillez noter que vous pourriez continuer à recevoir des e-mails non promotionnels de notre part, notamment des communications relatives au Service ou aux mises à jour de nos Conditions générales d'utilisation Supercell ou de la présente Politique de confidentialité, ou des informations transactionnelles qui concernent par exemple vos achats sur le Service.

Notifications Push

Nous pouvons vous envoyer des notifications Push par le biais de nos applications mobiles. Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de communications, vous pouvez à tout moment vous désabonner en modifiant les paramètres de votre appareil mobile.

Se désabonner de la publicité ciblée.

Vous pouvez vous désabonner des services de publicité ciblée par centre d'intérêt sur les applications mobiles en accédant aux paramètres de confidentialité de votre appareil Android ou iOS et en désactivant l'option « Autoriser les demandes de suivi des applications », en désactivant l'option « Annonces publicitaires » (Apple iOS), ou en sélectionnant « Désactiver les annonces par centres d'intérêt » (Android). Pour plus d'informations, veuillez consulter : supercell.com/en/partner-opt-out.

Vous pouvez également vous désabonner des offres personnalisées en jeu grâce aux options fournies dans les paramètres du jeu (le cas échéant).

Accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet.

Sur demande, nous vous fournirons une copie de vos données personnelles au format électronique.

Vos autres droits.

Vous avez aussi le droit de corriger vos données, de demander la suppression de vos données, de faire objection à la manière dont nous utilisons et partageons vos données, et d'imposer des limites sur la manière dont nous utilisons et partageons vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.

Nous répondrons à toutes vos demandes dans un délai raisonnable. Si vous avez des questions en suspens à propos de la confidentialité ou de l'utilisation des données auxquelles nous n'avons pas répondu de manière satisfaisante, vous pouvez également contacter votre autorité locale de protection de données au sein de l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni, qui traitera vos réclamations non résolues.

Si vous souhaitez exercer l'un des droits décrits ci-dessus en tant que personne concernée, veuillez utiliser les options d'aide précédemment détaillées dans la section « Nous contacter ». Nous répondrons à toutes les demandes conformément au droit en vigueur. Afin de protéger votre vie privée, nous pouvons également prendre d'autres mesures afin de vérifier votre identité avant de répondre à votre demande. Nous pouvons notamment vous demander de nous fournir une facture d'achat ou toute autre information relative au compte, vous demander de lier votre adresse e-mail à votre compte de jeu (par exemple en utilisant Supercell ID), ou vous demander de répondre à des questions concernant vos activités sur notre Service. Une fois votre identité vérifiée, vous pourrez également désigner un mandataire autorisé pour exercer vos droits en votre nom, en communiquant ses coordonnées à notre équipe d'assistance client, comme l'exige le droit en vigueur.

Vous avez le droit de ne pas subir un traitement discriminatoire du fait de l'exercice de vos droits.

COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES

À l'instar de la plupart des services en ligne, nos partenaires et nous-mêmes utilisons des cookies et des technologies similaires afin de fournir et personnaliser le Service, analyser l'utilisation, cibler des publicités et prévenir la fraude. Les cookies et technologies similaires nous permettent, ainsi qu'à nos partenaires, d'archiver vos préférences et de suivre vos activités sur le Service. Veuillez noter que nos partenaires peuvent appliquer leur propre politique de confidentialité.

Nos partenaires et nous-mêmes recueillons et conservons des données concernant les interactions des utilisateurs avec des sites Web et applications non affiliés qui utilisent nos technologies, y compris des cookies et technologies de suivi similaires. Cela nous permet de déduire la présence d'un utilisateur ou d'un foyer commun derrière plusieurs appareils ou navigateurs, par exemple, puis de lier ces navigateurs et appareils dans un graphique dédié. Nous le faisons pour :

Détecter et prévenir les fraudes ;

Améliorer le Service ;

Permettre aux utilisateurs d'utiliser le Service sur un appareil et de reprendre là où ils s'étaient arrêtés sur un autre appareil ;

Procéder à des analyses, à une personnalisation et à une attribution

Limiter le nombre de fois où une publicité est présentée à un utilisateur sur l'ensemble des appareils connus ou déduits

Présenter sur chaque appareil des publicités personnalisées à partir de vos habitudes de navigation sur tous les appareils.

Vous pouvez désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur, sachant que ce choix pourrait affecter le fonctionnement de certaines parties du Service. Vous trouverez ci-dessous les liens vers des navigateurs usuels sur lesquels vous pouvez gérer les cookies et les données sur le Web :

En ce qui concerne l'affichage de publicités sur le Web, vous pouvez également configurer les paramètres de votre navigateur afin de limiter les cookies de suivi, et en vous rendant sur les pages Web suivantes :

http://www.aboutads.info/choices et http://www.youronlinechoices.eu/.

Sur certains de nos sites Web, nous faisons appel à des prestataires tiers de télémétrie et de services de mesure d'audience, et à certains fournisseurs de services marketing aux fins ci-dessus. Le cas échéant, nous vous demanderons votre consentement sur le site Web concerné.

Google Analytics pour mesurer l'audience et le nombre de visiteurs

Google Ads for pour les activités de ciblage, de mesure d'audience et de création de rapports

Facebook Pixel pour les activités de marketing

Veuillez noter que nous ne faisons pas nécessairement appel aux tiers ci-dessus dans tous les pays ou dans toutes les régions. Pour en savoir plus (notamment sur les modalités de désinscription), veuillez vous rendre sur la page supercell.com/en/partner-opt-out.

COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS DONNÉES

Garanties de sécurité.

Afin d'assurer aux joueurs une expérience sécurisée et sûre, nous développons et mettons continuellement en œuvre des mesures administratives, techniques et physiques pour protéger vos données contre les accès non autorisés, la perte, l'abus ou les altérations.

Conservation des données.

Nous conservons vos données tant que votre compte est actif ou si elles sont nécessaires pour la prestation des Services demandés. Par exemple, nous pouvons supprimer périodiquement l'identification des comptes de jeu inutilisés, et nous examinons et supprimons régulièrement les données inutiles. Notez que si vous nous demandez de supprimer vos données personnelles, nous conserverons vos données tant que nous l'estimerons nécessaire à nos intérêts commerciaux légitimes, comme pour nous conformer à nos obligations juridiques, résoudre les litiges et appliquer nos contrats.

ENFANTS

Nous avons à cœur de protéger la vie privée des enfants en ligne. D'une manière générale, notre Service n'est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans (ou tout âge requis par le droit local) et il ne recueille pas sciemment des données personnelles concernant des enfants, excepté comme décrit au paragraphe suivant.

Pour les jeux qui ne s'adressent pas aux enfants, mais qui peuvent malgré tout les attirer, nous prenons des mesures supplémentaires afin de limiter l'accès à ce Service en fonction de l'âge du joueur. Pour ce Service, si un joueur indique qu'il a moins de 13 ans (ou l'âge requis là où il se trouve), nous limiterons son accès à certaines fonctionnalités, comme les réseaux sociaux et le chat, ainsi qu'à certaines alertes. Nous restreindrons également le traitement des données personnelles au strict nécessaire pour assurer le fonctionnement interne de notre Service. S'il y a lieu, nous pourrons passer par la messagerie électronique en vue d'authentifier le compte d'un joueur avec un processus de vérification en deux étapes par e-mail pour permettre la connexion. Les données ne sont conservées à l'interne que sous forme hachée après l'authentification et ne sont pas utilisées pour communiquer ou à d'autres fins.

Veuillez noter que nous pouvons être amenés à imposer une limite d'âge supérieure (par exemple, 16 ans) à celle indiquée aux deux paragraphes ci-dessus. Nous le faisons afin de proposer à nos joueurs une expérience de jeu sécurisée et afin de protéger les jeunes joueurs.

Si vous êtes un parent ou tuteur et que vous souhaitez consulter, faire modifier ou supprimer les données personnelles que nous avons recueillies sur votre enfant, vous pouvez nous contacter comme décrit ci-dessus. Si nous découvrons qu'un enfant nous a communiqué des informations personnelles contrairement aux stipulations précédentes, nous supprimerons toutes les données personnelles recueillies, sauf si nous sommes légalement tenus de les conserver, et nous résilierons le compte de l'enfant et/ou le renverrons vers l'expérience réservée aux mineurs, selon le cas.

POUR LES RÉSIDENTS CALIFORNIENS

Veuillez visiter la page supercell.com/en/disclosure-california-residents pour connaître les stipulations spécifiques applicables aux résidents de Californie.

POUR LES RÉSIDENTS DE TURQUIE

Veuillez consulter la pagesupercell.com/en/disclosure-turkish-residents pour connaître les informations particulières applicables aux résidents de Turquie.

POUR LES RÉSIDENTS DE CORÉE DU SUD

Veuillez vous rendre sur la page supercell.com/en/disclosure-korea-residents pour connaître les informations spécifiques applicables aux résidents de Corée du Sud.