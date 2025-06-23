Data di efficacia: 9 dicembre 2024

Grazie per aver giocato ai giochi di Supercell! La presente Normativa sulla privacy descrive:

modalità e motivazioni della raccolta dei dati personali dell'utente;

modalità di utilizzo dei dati personali dell'utente;

scelte a disposizione dell'utente in relazione ai propri dati personali.

La presente Normativa sulla privacy si applica ai giochi, al Supercell Store, ai siti web e ai servizi collegati di Supercell, di seguito congiuntamente denominati il "Servizio". Periodicamente, Supercell potrebbe apportare delle modifiche alla presente Normativa sulla privacy mediante la pubblicazione della nuova versione su supercell.com. Laddove si apportasse qualsivoglia modifica sostanziale, tale modifica verrà comunicata agli utenti secondo le modalità previste dalla legge applicabile, inclusa la pubblicazione di un avviso sul Servizio prima che la modifica acquisti efficacia. A partire dalla data di efficacia, l'eventuale prosecuzione dell'uso del Servizio sarà regolato dalla nuova Normativa sulla privacy.

CONTATTI

In caso di domande in materia di protezione dei dati o di richieste per la risoluzione di problemi relativi ai propri dati personali, si prega di contattare Supercell primariamente tramite la funzione di assistenza presente in ciascun gioco di Supercell, il che permetterà di ricevere risposte più celeri. In alternativa, è possibile mandare un messaggio al recapito seguente.

Denominazione del titolare del trattamento: Supercell Oy Indirizzo: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandia Alla cortese attenzione di: Privacy E-mail: legal-requests@supercell.com

I DATI CHE RACCOGLIAMO

Le categorie di dati personali raccolti dipendono dai Servizi usati dall'utente e dai requisiti prescritti dalla legge applicabile.

Dati forniti direttamente dall'utente

Informazioni di contatto (come l'indirizzo e-mail).

Nome giocatore o tag e password.

Informazioni del profilo (come, ad esempio, la foto del profilo).

Messaggi dell'utente e altri contenuti inviati dallo stesso tramite il Servizio (come i registri delle chat e le richieste di assistenza).

Dati forniti dall'utente in relazione a sondaggi, promozioni, concorsi a premi, competizioni e altri eventi.

Altri dati che l'utente sceglie di fornire a Supercell (come nome e numero di telefono per chi manda la propria candidatura su Supercell Creators o per chi partecipa a Supercell Make ).

I fornitori di servizi di pagamento di Supercell raccoglieranno le informazioni di pagamento dell'utente in occasione di qualsivoglia acquisto effettuato dallo stesso attraverso il Supercell Store.

Dati che Supercell raccoglie in modo automatico

Dati concernenti l'account dell'utente e i suoi progressi di gioco, incluso solitamente un ID account interno.

L'indirizzo IP e gli identificatori del dispositivo mobile dell'utente (come l'ID del dispositivo o l'ID pubblicitario).

Dati relativi al dispositivo dell'utente, come il nome e il sistema operativo del dispositivo, il tipo e la lingua del browser, il provider di servizi internet e l'operatore di telefonia mobile.

Dati che Supercell raccoglie tramite i cookie e tecnologie simili (vedere sotto).

Dati di posizione approssimativi (desunti dall'indirizzo IP).

Dati sull'utilizzo del Servizio, come i dati di gioco, gli acquisti effettuati e le interazioni con altri giocatori all'interno del Servizio.

L'utente ha anche l'opzione di creare un Supercell ID usando il proprio indirizzo e-mail o altre informazioni di contatto.

Dati che Supercell raccoglie tramite i propri partner

Supercell usa anche partner terzi, come siti di social network, fornitori di servizi di analisi dei dati e reti pubblicitarie per integrare le informazioni sul conto dell'utente, fra le quali:

dati che Supercell riceve quando l'utente collega al Servizio uno strumento fornito da terzi (come ad esempio LINE o Kakao, in alcuni mercati);

dati demografici (come quelli necessari a determinare la posizione approssimativa dell'indirizzo IP);

dati per contrastare le condotte fraudolente (come l'abuso dei rimborsi nei giochi o i click fraudolenti all'interno della pubblicità);

dati dalle piattaforme sulle quali girano i giochi o dati provenienti dai fornitori di servizi di pagamento (come i dati per la verifica dei pagamenti);

dati raccolti per scopi pubblicitari e analitici (come i sondaggi) che permettono a Supercell di fornire un Servizio migliore agli utenti;

dati resi disponibili dall'utente provenienti da servizi di terze parti (come LINE o Kakao, in alcuni mercati) tramite le impostazioni sulla privacy;

opinioni e suggerimenti pubblicati su siti di terze parti per migliorare l'esperienza dell'utente nei Servizi di Supercell.

PERCHÉ VENGONO RACCOLTI I DATI DEGLI UTENTI?

I dati degli utenti sono raccolti per una quantità di fini commerciali. Di seguito sono elencati alcuni esempi.

Per il funzionamento del Servizio

Per adempiere al contratto, elaboriamo i dati necessari a:

creare account e permettere all'utente di partecipare ai nostri giochi e di utilizzare il Servizio;

gestire il Servizio;

verificare e confermare i pagamenti;

fornire e consegnare prodotti e servizi richiesti dall'utente;

inviare all'utente le comunicazioni relative al Servizio.

Rendere il Servizio più idoneo ai giocatori

Per fornire un Servizio eccellente ai giocatori, Supercell ha il legittimo interesse a raccogliere ed elaborare i dati necessari per:

aggiornare e sviluppare i profili dei giocatori;

sviluppare e migliorare il Servizio e l'esperienza dei giocatori;

gestire la relazione con l'utente;

mettere a disposizione funzionalità social come parte del Servizio;

personalizzare l'esperienza del Servizio;

rispondere ai commenti e domande dell'utente e fornire assistenza ai giocatori;

inviare all'utente le offerte di Supercell all'interno del Servizio, nonché in altri siti e servizi (anche tramite e-mail);

fornire informazioni attinenti come ad esempio gli aggiornamenti, gli avvisi di protezione e i messaggi di assistenza;

consentire all'utente di comunicare con gli altri giocatori.

Mostrare annunci personalizzati

Al fine di mostrare all'utente annunci pubblicitari personalizzati all'interno del Servizio e altrove (comprese le e-mail), Supercell ha un interesse legittimo a elaborare i dati necessari per:

monitorare i contenuti a cui accede l'utente in relazione al Servizio e il suo comportamento online;

consegnare, indirizzare e migliorare la pubblicità e il Servizio di Supercell.

Per informazioni su come disattivare gli annunci personalizzati, consultare la sezione "Diritti e opzioni dell'utente" di cui al prosieguo.

Per mantenere il Servizio equo e sicuro

Garantire parità di condizioni all'interno del Servizio è una priorità di Supercell. Per maggiori informazioni sulla politica di Supercell in materia di utilizzo accettabile, consultare le Condizioni d'Uso di Supercell.

Al fine di mantenere il Servizio e le sue funzionalità social sicure ed eque, per combattere le frodi e garantire viceversa un utilizzo accettabile, Supercell ha il legittimo interesse a elaborare i dati necessari per:

analizzare e monitorare l'utilizzo del Servizio e delle sue funzionalità social;

moderare le chat per evitare comportamenti inadeguati e fraudolenti da parte dei giocatori;

prendere provvedimenti contro i giocatori che hanno comportamenti inadeguati e fraudolenti.

Potremmo utilizzare l'automazione per i nostri servizi di assistenza ai giocatori e, in tal caso, informeremo l'utente separatamente dello scopo e, ove applicabile, della tecnologia di terzi utilizzata. L'utente può richiedere l'elaborazione manuale dei dati per la risoluzione di tale richiesta.

Per analizzare, delineare e segmentare

In tutti i casi precedenti, Supercell ha facoltà di analizzare, delineare e segmentare tutti i dati raccolti.

Previo consenso dell'utente

Previo consenso dell'utente, Supercell ha la facoltà di trattare i dati dell'utente per fini ulteriori.

Supercell potrebbe anche raccogliere e utilizzare gli identificatori del dispositivo dell'utente per mostrare e personalizzare annunci di gioco e pubblicità comportamentale mirata, come illustrato di seguito. Ove applicabile, Supercell potrebbe raccogliere l'identificatore pubblicitario dell'utente (IDFA, GAID), l'identificatore del venditore (IDFV), l'indirizzo IP, l'ID del dispositivo e altri identificatori del dispositivo (come il Paese, la versione del sistema operativo, il modello del dispositivo o la versione del client) per tali scopi. In conformità con le leggi applicabili in materia di privacy, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), Supercell è tenuto a chiedere il consenso dell'utente per poter procedere.

Questi dati vengono condivisi con il consenso dell'utente, in modo che i partner pubblicitari di Supercell possano fornire l'annuncio giusto e ottimizzarne il contenuto, per far sì che l'utente non visualizzi lo stesso annuncio più volte. Al fine di offrire all'utente gli annunci e le personalizzazioni summenzionate, Supercell condivide gli identificatori del dispositivo con partner selezionati.

L'utente può gestire il proprio consenso nelle impostazioni del gioco e limitare il tracciamento degli annunci nelle impostazioni del proprio dispositivo. L'utente deve tenere presente che la rinuncia è specifica a ciascun browser e dispositivo e potrebbe essere necessario del tempo prima che la sua rinuncia abbia effetto.

Per la pubblicità nelle app su dispositivi mobili, l'utente può reimpostare il proprio identificatore pubblicitario e, a seconda del dispositivo, selezionare di disattivare gli annunci basati sugli interessi (su Android) o attivare l'impostazione relativa alla limitazione della raccolta di dati pubblicitari (su iOS).

I partner gestiscono la rete pubblicitaria e la piattaforma di mediazione e agevolano e partecipano nel bidding dell'inventario degli annunci. Inoltre, i partner possono usare gli identificatori del dispositivo per rilevare casi di frode in base ai loro legittimi interessi. Per maggiori informazioni, consultare di seguito le normative sulla privacy dei partner di Supercell. Un elenco di questi partner è disponibile su supercell.com/en/partner-opt-out.

CHI PUÒ VISIONARE I DATI DELL'UTENTE

Oltre a Supercell, l'accesso ai dati è possibile ad altri nelle seguenti situazioni.

Altri giocatori e utenti

Le funzionalità social sono un elemento fondamentale dei giochi di Supercell. Altri giocatori e utenti possono, ad esempio, visualizzare i dati del profilo, le attività di gioco e leggere i messaggi pubblicati dall'utente.

Fornitori di servizi di Supercell

Allo scopo di fornire il Servizio, Supercell si avvale di collaboratori esterni. Questi fornitori trattano i dati dell'utente esclusivamente in base alle istruzioni di Supercell per fornire il Servizio e svolgono attività come hosting, assistenza ai giocatori, pubblicità, analisi e prevenzione delle condotte fraudolente.

Altre aziende e autorità pubbliche

Al fine di verificare i pagamenti (con fornitori di servizi di pagamento come PayPal) e di contrastare condotte fraudolente e attività illecite, Supercell ha facoltà di trattare e divulgare i dati con altre società e organizzazioni, nonché di fornirli alle autorità pubbliche in risposta alle richieste legittime di queste ultime.

Supercell può anche divulgare i dati dell'utente previo suo consenso, per rispettare la legge o per proteggere la proprietà, la sicurezza e i diritti di Supercell, dei suoi giocatori o di altri.

Partner pubblicitari e dei social media

Il Servizio include funzionalità fornite dai nostri partner, come strumenti di interazione con i social media, funzionalità che si avvalgono di application programming interface (API) o software development kit (SDK) e pubblicità all'interno del gioco. Un elenco di questi partner è disponibile su supercell.com/en/partner-opt-out. Questi partner possono accedere ai dati dell'utente e operare secondo le proprie normative sulla privacy. È consigliabile verificare queste normative sulla privacy per saperne di più sulle loro pratiche in materia di elaborazione dei dati.

I suddetti partner potrebbero accedere ai dati concernenti le attività e il dispositivo dell'utente (come l'indirizzo IP, gli identificatori dei dispositivi mobili, la pagina o le pagine visitate, la posizione e l'orario). Supercell potrà anche combinare e condividere i dati raccolti sull'utente con partner pubblicitari terzi. I suddetti partner potrebbero usare tali dati (nonché dati simili raccolti da altri servizi) allo scopo di mostrare all'utente pubblicità personalizzata, qualora questi visiti servizi di terze parti all'interno della loro rete. I partner possono operare in base alle proprie normative sulla privacy. Tale pratica è comunemente nota come "pubblicità basata sugli interessi" o "pubblicità comportamentale online". L'utente può scegliere di non condividere i propri dati personali con partner pubblicitari terzi, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Diritti e opzioni dell'utente" nel prosieguo.

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI

Il Servizio è globale per sua natura e i dati dell'utente possono quindi essere trasferiti in qualsiasi parte del mondo. Poiché la legislazione in materia di privacy di taluni paesi può discostarsi da quella in vigore nel Paese dell'utente, Supercell si adopera per garantire l'adozione delle misure appropriate a tutelare i dati dell'utente illustrate nella presente Normativa sulla privacy. Le misure di salvaguardia adeguate che Supercell potrebbe usare includono clausole contrattuali approvate dalla Commissione Europea e ulteriori misure di salvaguardia lecite.

DIRITTI E OPZIONI DELL'UTENTE

Disattivazione delle e-mail di marketing e di altro marketing diretto

Laddove consentito dalle leggi applicabili, Supercell potrebbe inviare all'utente comunicazioni di marketing in base al rapporto esistente con il cliente.

L'utente può scegliere di non ricevere comunicazioni promozionali, come per esempio le e-mail di marketing inviate da Supercell, seguendo le istruzioni contenute in tali comunicazioni o cambiando le relative impostazioni all'interno del gioco. L'aggiornamento delle impostazioni potrebbe non avere effetto immediato. L'utente potrebbe inoltre continuare a ricevere comunicazioni di carattere non promozionale da parte di Supercell, come avvisi concernenti il Servizio o aggiornamenti alle Condizioni d'Uso di Supercell o alla presente Normativa sulla privacy o informazioni sulle transazioni, ad esempio in relazione agli acquisti dell'utente sul Servizio.

Notifiche push

Supercell potrebbe inviare all'utente notifiche push tramite le sue applicazioni per dispositivi mobili. L'utente può negare il consenso alla ricezione di questo tipo di comunicazione cambiando le impostazioni sul dispositivo mobile.

Disattivazione della pubblicità personalizzata

L'utente può disattivare i servizi pubblicitari basati sugli interessi sulle applicazioni mobili verificando le impostazioni di privacy del dispositivo Android o iOS e disattivando "Richiesta tracciamento attività" o selezionando "Limita raccolta dati pubblicitari" (Apple iOS) oppure "Disattiva annunci basati sugli interessi" (Android). Per maggiori informazioni vedere anche: supercell.com/en/partner-opt-out.

L'utente può anche disattivare le offerte personalizzate all'interno del gioco tramite le opzioni eventualmente previste nelle impostazioni del gioco.

Accesso ai dati personali che Supercell ha sull'utente

Se l'utente lo richiede, riceverà da Supercell una copia dei dati personali in formato elettronico.

Altri diritti dell'utente

L'utente ha anche il diritto di correggere i propri dati, cancellarli, opporsi alle modalità di utilizzo o condivisione da parte di Supercell e limitare tali modalità di utilizzo o condivisione. L'utente può sempre revocare il consenso.

Tutte le richieste saranno evase entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora non avesse ricevuto una risposta soddisfacente a eventuali dubbi relativi alla privacy o all'uso dei dati, l'utente può altresì contattare l'autorità di controllo per la protezione dei dati locale dell'Area Economica Europea, della Svizzera o del Regno Unito per le questioni irrisolte.

L'utente può usare le opzioni di cui alla precedente sezione "Contatti" laddove voglia, in qualità di interessato, esercitare i diritti descritti in precedenza. Supercell risponderà a tutte le richieste in conformità alla legge applicabile. Per tutelare la privacy dell'utente, Supercell potrebbe altresì prendere misure aggiuntive per verificare la sua identità prima di soddisfare la sua richiesta, per esempio chiedendo di fornire una ricevuta d'acquisto o altre informazioni sull'account, chiedendo di collegare l'indirizzo e-mail all'account di gioco (per esempio tramite Supercell ID) o chiedendo di rispondere a domande relative alle attività dell'utente sui Servizi di Supercell. Una volta verificata l'identità, l'utente potrà altresì nominare un rappresentante autorizzato per esercitare i propri diritti per proprio conto indicando all'assistenza clienti di Supercell le informazioni di contatto del rappresentante secondo le modalità richieste dalla legge applicabile.

L'utente ha il diritto di non subire trattamenti discriminatori derivanti dall'esercizio di tali diritti.

COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI

Come la maggior parte dei servizi online, Supercell e i suoi partner utilizzano cookie e tecnologie simili per fornire e personalizzare il Servizio, analizzarne l'utilizzo, indirizzare gli annunci pubblicitari e prevenire le frodi. Cookie e altre tecnologie simili consentono a Supercell e ai suoi partner di conservare le preferenze e tracciare le attività dell'utente all'interno del Servizio. Si prega di notare che tali partner possono operare in base alle proprie normative sulla privacy.

Supercell e i suoi partner raccolgono e conservano le informazioni concernenti le interazioni degli utenti con siti web e applicazioni non affiliati che utilizzano le tecnologie di Supercell e dei suoi partner, inclusi cookie e tecnologie di tracciamento simili. Ciò consente, per esempio, di desumere la presenza di un utente o di un nucleo familiare comune dietro una pluralità di dispositivi o browser e di collegare quindi tali dispositivi e browser in un grafico del dispositivo. Tale attività è intrapresa per:

indentificare e prevenire le condotte fraudolente;

migliorare il Servizio;

permettere agli utenti di passare senza interruzioni da un dispositivo all'altro durante l'utilizzo del Servizio;

ragioni di analisi, personalizzazione e assegnazione;

limitare il numero di volte che un utente è soggetto allo stesso annuncio pubblicitario, su tutti i relativi dispositivi noti o desunti; e/o

fornire su ciascun dispositivo pubblicità personalizzate desunte dalle abitudini di navigazione relative a tutti i dispositivi.

È possibile disabilitare i cookie nelle impostazioni del browser, ma alcune parti del Servizio potrebbero di conseguenza non funzionare correttamente. Di seguito sono riportati i link ad alcuni dei browser più diffusi in cui l'utente può modificare le impostazioni dei cookie e dei dati web:

Per la visualizzazione della pubblicità sul Web, l'utente può anche modificare le impostazioni del browser per limitare determinati tracciamenti tramite cookie e visitando i seguenti siti:

http://www.aboutads.info/choices e http://www.youronlinechoices.eu/.

Su alcuni dei propri siti Web, Supercell si avvale di fornitori di analisi e telemetria di terze parti e di alcuni fornitori di marketing per gli scopi sopra indicati. Ove applicabile, Supercell richiede il consenso dell'utente sul sito.

Google Analytics per l'analisi dei visitatori e degli utilizzi

Google Ads per targeting, analisi e reporting degli annunci

Facebook Pixel per scopi di marketing

L'utente deve tenere presente che i fornitori di terze parti sopraelencati non vengono necessariamente utilizzati in tutti i siti o in tutte le aree di mercato. Per ulteriori informazioni (incluse le modalità di rifiuto o revoca del consenso), visitare la pagina supercell.com/en/partner-opt-out.

COME VENGONO PROTETTI I DATI DELL'UTENTE

Misure di sicurezza

Al fine di garantire un'esperienza di gioco protetta e sicura, Supercell sviluppa e implementa continuamente misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i dati dell'utente da accessi non autorizzati o dalla loro perdita, dal loro uso improprio o dalla loro alterazione.

Conservazione dei dati

Supercell conserverà i dati dell'utente finché il suo account sarà attivo o, ove necessario, per fornire i propri Servizi. Supercell potrà, per esempio, rimuovere periodicamente l'identificazione degli account non utilizzati, nonché esaminare e rimuovere l'identificazione di dati non necessari. In caso di cancellazione dei dati personali dell'utente, Supercell ne manterrà il possesso per proteggere i propri legittimi interessi commerciali, come il rispetto degli obblighi di legge, la risoluzione di controversie o l'applicazione degli accordi stipulati.

MINORI

Proteggere la privacy dei minori online è di assoluta importanza per Supercell. In genere, i Servizi di Supercell non si rivolgono a utenti minori di 13 anni (o dell'età stabilita dalle norme territoriali applicabili) e non raccolgono intenzionalmente dati personali dai minori, salvo nei casi indicati nel seguente paragrafo.

Per i giochi che pur non rivolgendosi ai minori sono nondimeno suscettibili di esercitare un'attrattiva sugli stessi, Supercell adotta ulteriori misure al fine di limitare l'accesso ai Servizi, in base all'età del giocatore. In relazione a tali Servizi, quando un giocatore indica di avere meno di 13 anni (o dell'età stabilita dalle norme territoriali applicabili), Supercell limiterà il suo accesso ad alcune funzioni, come i social media, alcune funzionalità della chat e alcuni tipi di notifiche. Supercell limita altresì il trattamento dei dati personali a quanto strettamente necessario al supporto delle operazioni interne dei suoi Servizi. Laddove applicabile, Supercell potrebbe elaborare la posta elettronica esclusivamente per autenticare l'account del giocatore, con una verifica dell'e-mail in due passaggi per consentire l'accesso. I dati vengono salvati internamente solo in formato hash dopo l'autenticazione e non vengono utilizzati per contatti o altri scopi.

Si prega di notare che, per alcuni dei Servizi, Supercell potrà adottare un limite di età più elevato (per esempio 16 anni) rispetto a quello indicato nei due paragrafi precedenti. In questo modo, Supercell potrà fornire un'esperienza di gioco sicura per i suoi giocatori e proteggere i giocatori giovani.

I genitori o i tutori che desiderino esaminare i dati personali raccolti dai minori o che vogliano modificarli o eliminarli possono contattare Supercell ai recapiti indicati in precedenza. Laddove Supercell venisse a conoscenza di aver ricevuto dati personali da parte di un minore in maniera non conforme a quanto dichiarato in precedenza e fatto salvo il caso in cui fosse soggetta all'obbligo giuridico di conservarli, Supercell provvederà alla loro eliminazione. Supercell procederà altresì alla cancellazione dell'account del minore e/o lo riconvertirà, laddove possibile, all'esperienza destinata ai minorenni.

PER I SOGGETTI CHE RISIEDONO IN CALIFORNIA

Visitare la pagina supercell.com/en/disclosure-california-residents per le informazioni speciali concernenti i soggetti che risiedono in California.

PER I SOGGETTI CHE RISIEDONO IN TURCHIA

Visitare la pagina supercell.com/en/disclosure-turkish-residents per le informazioni speciali concernenti i soggetti che risiedono in Turchia.

PER I SOGGETTI CHE RISIEDONO IN COREA DEL SUD

Visitare la pagina supercell.com/en/disclosure-korea-residents per le informazioni speciali concernenti i soggetti che risiedono in Corea del Sud.