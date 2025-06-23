Welcome to the almost official Supercell privacy policy quiz
クイズは英語のみに対応しております。
SUPERCELLプライバシーポリシー旧バージョン
発効日: 2024年12月9日
いつもSupercellのゲームをお楽しみいただき、ありがとうございます。本プライバシーポリシーの内容は以下のとおりです。
弊社が個人情報を収集する方法およびその理由
個人データの用途
ご自分の個人データに関する皆様の選択肢
本プライバシーポリシーは、Supercellのゲーム、ストア、サイト、および関連するサービスに適用されます。ここでは、これらをまとめて「サービス」と呼びます。弊社は、最新版をsupercell.comに掲載することで、本プライバシーポリシーを定期的に更新することがあります。重大な変更を加える場合、弊社は、適用される法律に基づく義務に従い、例えば、変更が有効になる前にサービス内でお知らせを掲載するなどにより通知いたします。発効日以降にサービスを継続使用することで、皆様は新しいプライバシーポリシーに同意したことになります。
お問い合わせ
データ保護に関するご質問、またはご自分の個人データの問題解決に関するご依頼は、Supercellの各ゲーム内にあるサポート機能を通じて弊社にご連絡いただければ、より迅速にお答えすることができます。あるいは、以下にお問い合わせいただくことも可能です。
管理者の名称：Supercell Oy 住所：Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland 宛先：Privacy メールアドレス：legal-requests@supercell.com
弊社が収集するデータ
弊社が収集する個人データの種類は、皆様が使用するサービス、および適用される法律に基づく義務によって異なります。
皆様が弊社に直接提供するデータ
連絡先情報（メールアドレスなど）
プレイヤー名またはタグとパスワード
プロフィール情報（プロフィール写真など）
メッセージ、および本サービスを利用する際に送信されるその他の内容（チャット記録やプレイヤーサポートチケットなど）
アンケート、プロモーション、懸賞、コンテスト、およびその他のイベントに関連して提供されるデータ
任意で提供されるその他のデータ（
または
に参加いただく場合の氏名や電話番号など）
Supercellストアを通じて実行された購入に関連して、弊社の決済サービスプロバイダーが収集する決済情報
弊社が自動的に収集するデータ
アカウントおよびゲームの進捗に関するデータ（多くの場合、自動的に作成された内部アカウントIDが含まれます）
IPアドレスおよびモバイルデバイスの識別子（ご利用のデバイスまたは広告IDなど）
デバイスに関するデータ（デバイス名、オペレーティングシステム、ブラウザの種類、言語、インターネット接続事業者、およびモバイル通信事業者など）
Cookieおよび同様の技術を使用して収集されるデータ（詳細は以下を参照）
IPアドレスから導き出されるおおよその位置データ
サービスの利用に関するデータ（ゲームプレイデータ、購入実績、サービス内における他のプレイヤーとのやり取りなど）
また、お使いのメールアドレスなどの連絡先情報を使って、Supercell IDを作成することもできます。
弊社のパートナーから収集するデータ
弊社は、第三者パートナー（ソーシャルネットワーキングサイト、データ分析サービス、および広告ネットワークなど）を利用して、皆様に関して以下のような情報を補っています。
皆様が第三者のツールをサービスと結びつけた場合（一部の市場におけるLINEまたはKakaoなど）に弊社が受け取るデータ
人口統計的なデータ（皆様のIPアドレスの大まかな位置情報を決定するためなど）
詐欺行為（ゲーム内での返金処理の悪用や広告内でのクリック詐欺など）に対抗するためのデータ
ゲームが動作するプラットフォーム、または決済サービス提供者からのデータ（支払いを検証するためのデータなど）
サービス向上を目的とする、広告および分析目的のデータ（アンケートなど）
プライバシー設定により、第三者サービス（一部の市場におけるLINEまたはKakaoなど）を経由して皆様から弊社へ提供されたデータ
弊社のサービスにおけるお客様の体験をより良いものにするための、第三者のサイトに投稿されたお客様のフィードバックおよび提案
弊社がデータを収集する目的
弊社は、以下を例とする様々な事業目的で皆様のデータを使用します。
サービスを適正に機能させる
契約を履行するため、弊社は以下を実行するのに必要なデータを処理します。
アカウントを作成し、皆様が弊社のゲームをプレイしたり、サービスを利用したりできるようにする
サービスを運営する
支払いを確認する
皆様が要求する製品とサービスを提供しお届けする
サービスに関連した連絡を行う
サービスを弊社のプレイヤーにとってより適したものにする
プレイヤーに素晴らしいサービスを提供するために、弊社は、以下の目的のために必要なデータを収集・処理することに正当な権利を有しています。
プレイヤーのプロフィールを更新し、発展させる
サービスおよびプレイ体験を改善し、発展させる
プレイヤーとの関係を維持する
サービスの一部としてソーシャル機能を提供する
プレイヤーのサービス体験をカスタマイズする
プレイヤーからのコメントや質問にお答えし、プレイヤーサポートを提供する
当サービス、または他のウェブサイトやサービス（電子メールによるものも含む）において、Supercellからの特典を提供する
アップデート、セキュリティに関する通知、サポートメッセージなどの関連情報を送信する
他のプレイヤーと交流できるようにする
個人に合わせた広告を表示する
当サービス内などの場所（電子メールを含む）で、皆様個人に合わせた広告を表示する目的で、弊社は、以下の目的のために必要なデータを処理することについて、正当な権利を有しています。
サービスに関連してアクセスされたコンテンツ、および皆様のオンラインでの行動を追跡記録する
弊社の広告およびサービスを配信、ターゲティング、または改善する
個人向けの広告をオプトアウト（配信停止）する方法については、以下の「皆様の権利と選択肢」のセクションを参照してください。
サービスの安全性と公平性を維持する
サービスの中で公平なプレイ環境を確保することは、弊社の最優先事項です。弊社のポリシーの詳細については、「Supercell利用規約」を参照してください。
サービスおよびそのソーシャル機能の安全性と公平性を維持し、詐欺に対抗し、かつ規定に則ってご利用いただくため、弊社は、以下の目的のために必要なデータを処理する正当な権利を有します。
サービスとそのソーシャル機能の利用状況を分析および監視する
チャットを自動または手動で管理する
詐欺的行為または不正行為を行うプレイヤーに対して措置を講じる
弊社では、プレイヤーへのサポートサービスに関連して自動化技術を使用することがあります。その場合、弊社はその目的と、該当する場合は使用されている第三者の技術について別途通知します。このような問い合わせの解決に関して、お客様は、手動による処理を要求することができます。
分析、プロファイリング、および分類を行う
上記すべての状況や目的において、弊社はすべての収集データを分析、プロファイリング、および分類することがあります。
皆様の同意がある場合
皆様の同意がある場合、弊社は皆様のデータを他の目的で処理することがあります。
また、以下に説明するとおり、ゲーム内広告および行動ターゲティング広告を表示およびユーザー向けに最適化するために、皆様のデバイス識別子を収集および使用する場合もあります。該当する場合、弊社はこれらの目的で皆様の広告識別子（IDFA、GAID）、ベンダー識別子（IDFV）、IPアドレス、デバイスIDおよびその他のデバイス識別子（国、OSバージョン、デバイスモデル、クライアントバージョン）を収集することがあります。一般データ保護規則（GDPR）を含む個人情報保護法に基づき、弊社には皆さまからの同意を得る法的義務が存在します。
このデータは、弊社の広告パートナーが適切な広告を配信し、同じ広告が何度も表示されないように広告内容を最適化するために、皆様の同意を得て共有されます。広告の配信およびパーソナライズを行うにあたっては、弊社は特定のパートナーとのみデバイス識別子を共有します。
同意した内容はゲーム設定で管理し、広告トラッキングはデバイス設定で制限することができます。なお、オプトアウトは各ブラウザおよびデバイスごとに設定され、オプトアウトが有効になるまで少し時間がかかる場合があるのでご注意ください。
アプリ内のモバイル広告については、広告識別子をリセットすることができます。また、お使いのデバイスによっては、インタレストベース広告のオプトアウト（Android）を選択するか、追跡型広告制限の設定（iOS）をオンにすることができます。
パートナーは広告ネットワークおよび仲介プラットフォームを運営し、広告インベントリの入札を円滑にするとともに入札に参加しています。また、正当利益に基づいた詐欺の検知を目的とし、パートナーによりデバイス識別子が使用される場合があります。詳細は、各パートナーのプライバシーポリシーをご確認ください。当該パートナーのリストは、supercell.com/en/partner-opt-out で入手できます
皆様のデータを見ることができる人物および組織
以下の場合については、Supercellに加え、他者も皆様のデータにアクセスすることができます。
他のプレイヤーおよびユーザー
ソーシャル機能は、弊社のゲームにおける主要な要素です。たとえば、他のプレイヤーおよびユーザーは、皆様のプロフィールデータ、ゲーム内の活動状況を見たり、皆様が投稿したメッセージを読んだりできます。
弊社のサービス提供者
Supercellは、サービスの提供にあたって、必要なサポートを供給するベンダーを利用しています。これらのベンダーは、Supercellからのサービス提供に関する指示にのみ従って、皆様のデータを処理し、ホスティング、プレイヤーサポート、広告宣伝、分析、および詐欺行為防止などのサービス提供に必要な業務を行います。
その他の企業および公的機関
決済サービス提供者（PayPal等）による支払い処理を検証し、詐欺や違法行為に対抗するため、弊社は他の企業や組織とデータを処理および共有したり、法的要求に応じて公的機関にデータを提供したりする場合があります。
また、法律に従うため、または弊社や弊社ゲームのプレイヤー若しくは他者の権利や財産若しくは安全を守るために、皆様の同意に基づいてそのデータを開示することもあります。
広告およびソーシャルメディアのパートナー
サービスには弊社のパートナーから提供される機能も含まれています。これらの例としては、ソーシャルメディアとのやり取りを行うツール、アプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）を通じた機能、またはソフトウェア開発キット（SDK）、およびゲーム内広告などがあります。当該パートナーのリストは、supercell.com/en/partner-opt-out で入手できます。これらのパートナーは、皆様のデータにアクセスすることがあり、独自のプライバシーポリシーに従って運営されています。パートナーのプライバシーポリシーを確認し、そのデータ処理手続きについて詳しく知っておくことをお勧めします。
これらのパートナーは、皆様による操作と皆様のデバイスに関するデータ（IPアドレス、モバイル端末の識別子、アクセスしたページ、場所、時間帯など）にアクセスすることがあります。また、弊社は、皆様について収集したデータを組み合わせて第三者の広告パートナーと共有することもあります。これらの広告パートナーは、皆様がそのネットワーク内の第三者サービスにアクセスした際に皆様にターゲットを絞った広告を配信する目的で、このデータ（および他のサービスから収集された同様のデータ）を使用することがあります。これらのパートナーは、独自のプライバシーポリシーに基づいて運営されている場合があります。このような行動は、一般的に「インタレストベース広告」または「オンライン行動広告」と呼ばれています。 個人データを第三者の広告パートナーと共有するのをお望みでない場合は、以下の「皆様の権利と選択肢」の説明に従ってください。
国際的なデータ転送
弊社のサービスは国際的に展開されているため、皆様のデータは世界のどこにでも転送される可能性があります。国によっては、データ保護法が皆様の国と異なることがあるため、弊社は本プライバシーポリシーの内容に基づき、皆様のデータを確実に保護するために適切な手段を採用します。弊社が使用しうる適切な保護手段には、EU委員会により承認された標準契約条項、およびその他の合法的な保護手段があります。
皆様の権利と選択肢
マーケティング目的の電子メールおよびその他のダイレクトマーケティングのオプトアウト
適用される法律で許可されている場合、Supercellは既存の顧客関係に基づくマーケティング目的のお知らせを皆様に送信することがあります。
皆様は、弊社からのマーケティングのメールなど、販売促進を目的とするお知らせを購読解除できます。これを行うには、これらの通信内にある説明内容に従うか、ゲーム内で設定を変更してください。設定の変更内容は、すぐには有効にならない場合があります。また、サービスに関するご連絡、弊社のSupercell利用規約や本プライバシーポリシーの更新または取引関係情報（例として、サービス上でのお買い上げ実績に関するもの）など、宣伝以外の電子メールは引き続き受信することがありますのでご注意ください。
プッシュ通知
弊社は、弊社のモバイルアプリケーションを通じてプッシュ通知を送信することがあります。皆様は、お使いのモバイルデバイスの設定を変更することで、いつでもこれらの種類の通信の受信を解除することができます。
ターゲット広告の購読解除
モバイルアプリケーション上で、インタレストベース広告を購読解除するには、AndroidアプリケーションやiOSデバイスのプライバシー設定を確認し、「Appからのトラッキング要求を許可」をOFFにするか「追跡広告を制限」を選択（Apple iOS）、または「インタレストベース広告のオプトアウト」（Android）を選択してください。詳細は、supercell.com/en/partner-opt-outも参照してください。
また、ゲームの設定内にあるオプション（該当する場合）を使って個人向けのゲーム内特典広告を購読解除することもできます。
弊社が保持する個人データへのアクセス
皆様から依頼がある場合、弊社は皆様の個人データを電子形式で提供いたします。
皆様のその他の権利
皆様は、皆様のデータの修正、データの削除要求、弊社が皆様のデータを利用または共有する方法への異議、および弊社が皆様のデータを利用または共有する方法への制限を行う権利も保持します。皆様は、いつでも同意を撤回できます。
弊社は、妥当な期間内にすべての要請に対応いたします。プライバシーまたはデータの利用に関して、弊社が十分に対応していない未解決の懸念事項がございましたら、未解決の苦情について欧州経済領域、スイス、または英国にあるお近くのデータ保護機関に連絡することも可能です。
上記のデータ主体の権利行使をご希望の場合、前述の「お問い合わせ」に記載されているサポートオプションをご利用ください。弊社は、適用される法律に従ってすべての要求に対応します。皆様のプライバシーを保護するため、弊社は、皆様からのご依頼に対応する前に本人確認を行うための追加手順を踏む場合があります。例えば、皆様に対し、購入時のレシートまたはその他のアカウント情報の提供や、ご利用のメールアドレスとゲームアカウントを関連付ける（例えば、Supercell IDを通じて）操作、または弊社サービス上での皆様の操作内容に関する質問への回答をお願いすることがあります。皆様の本人確認ができた後であれば、皆様は、代理人を指定して自分の権利を行使する権限を与えることもできますが、その場合、適用される法律で義務づけられているとおり、その代理人の連絡先情報を弊社カスタマーサポートのスタッフに提供してください。
皆様には、これらの権利を行使した結果として差別的な扱いを受けない権利があります。
Cookieと類似技術
多くのオンラインサービスと同様に、弊社およびそのパートナーは、サービスの提供や個人に合わせたカスタマイズ、利用状況の分析、ターゲット広告、および詐欺行為の防止を目的に、Cookieおよび類似の技術を使用しています。Cookieおよび類似の技術により、弊社および弊社のパートナーは、その設定内容を保存し、サービス内での皆様の動作を追跡記録することができます。ただし、弊社のパートナーは、独自のプライバシーポリシーの下で運営を行う可能性があることに注意してください。
弊社および弊社のパートナーは、弊社の技術（Cookieまたは類似の追跡記録技術を含みます）を使用している、弊社と提携関係にないウェブサイトやアプリケーションとユーザーとのやり取りに関する情報を収集し、保存します。これにより、例えば複数のデバイスやブラウザの背後にある共通のユーザーや世帯の存在を推測し、それらのブラウザやデバイスをデバイスグラフにリンクさせることができます。弊社がこれを行うのは、以下を目的としています。
詐欺行為を検知し防止するため
サービスを改善するため
ユーザーが1つのデバイスから離れて別のデバイスでサービスを利用する際に、デバイス間で設定を共有して滞りなく操作できるようにするため
分析、個人向けの最適化、および個人との関連付け
同じユーザーが使用していると既に分かっているか、そのことが推測されるすべてのデバイスにおいて、そのユーザーに同じ宣伝広告が繰り返し表示される回数を制限するため
すべてのデバイスにおいて、その閲覧パターンから同じユーザーが使用していると推測される場合、各デバイスでそのユーザーに最適化した宣伝広告を表示するため
お使いのブラウザでCookieを無効にすることは可能ですが、本サービスの一部が十分に機能しない場合があります。Cookieとウェブデータの設定を調整できる一般的なブラウザのリンクを以下に列挙します。
ウェブ上のディスプレイ広告については、ブラウザの設定を変更し、以下のウェブサイトにアクセスすることで、Cookieによる特定のトラッキングを制限することができます。
http://www.aboutads.info/choicesおよびhttp://www.youronlinechoices.eu/.
弊社ウェブサイトの一部では、上記の目的のために第三者の分析および遠隔測定プロバイダー、並びに特定のマーケティングプロバイダーを利用しています。該当する場合、弊社は皆様の同意をウェブサイト上で求めます。
アクセスした人および利用状況の分析のためのGoogle Analytics
広告ターゲティング、分析および報告のためのGoogle Ads
なお、上記の第三者は、必ずしもすべてのウェブサイトやすべての市場分野で使用されているわけではないことにご注意ください。解除の方法を含め、詳細についてはsupercell.com/en/partner-opt-outをご覧ください。
個人データを保護する仕組み
セキュリティ保護
弊社では、皆様に安心かつ安全なプレイをお楽しみいただけるよう、プレイヤーのデータを不正なアクセスや紛失、誤用、改変から保護するための、管理面、技術面、物理面での対策を、継続的に開発し実装しています。
データの保持
皆様に関するデータは、皆様のアカウントが有効である間、または本サービスを提供する目的で必要に応じて保持されます。弊社は、使用されていないゲームアカウントを定期的に無効化したり、不要なデータを定期的に確認して無効化したりするなどの処理を行う場合があります。 なお、皆様から個人データ破棄の依頼があった場合でも、法的義務の遵守、紛争の解決、契約の履行強制など、正当な業務上の権利に基づき、弊社は皆様のデータを必要に応じて保持します。
児童のプライバシーについて
オンラインで児童のプライバシーを保護することは、弊社にとって非常に重要です。基本的に、弊社のサービスは、13歳（または現地の法律が定めるその他の年齢）未満の児童を対象としておらず、弊社のサービスでは、次の項目に記載されている場合を除き、故意に児童から個人データを収集することはありません。
児童向けではないものの、児童が興味を持ちそうなゲームについては、プレイヤーの年齢に基づいてこれらのサービスへのアクセスを制限するためさらに対策を行っています。これらのサービスでは、プレイヤーが13歳（またはその地域の該当年齢）未満であることを示した場合、弊社は、ソーシャルメディアやチャット機能などの特定の機能、および特定の種類の通知アラートへのアクセスを制限します。また、個人データの処理を、弊社サービスの内部運営をサポートするために必要な範囲に限定します。該当する場合、弊社はログインを可能にするために2段階の電子メール検証プロセスを使用し、プレイヤーアカウントを認証することのみを目的として電子メールを処理することがあります。そのデータは認証後にハッシュ形式でのみ社内で保存され、連絡やその他の目的には使用されません。
なお、一部のサービスでは、上記2つの段落に記載されている年齢より高い年齢制限（16歳など）が適用される場合がありますのでご注意ください。これは、プレイヤーの皆様に安全なゲーム体験をご提供すると共に、若いプレイヤーを保護するための規制です。
親または保護者の方で、弊社がお子様から収集した個人データの確認を希望される場合、またはその情報の修正または削除を希望される場合は、上記に従って弊社にご連絡ください。児童が上記に反する個人データを弊社に提供したことが判明した場合、保存する法的義務がない限り、収集した個人データをすべて削除すると共に、その児童のアカウントを解約するか、該当する場合は、そのデータを未成年者向けサービスに変換します。
カリフォルニア州居住者について
カリフォルニア州居住者に関する特別開示事項については、supercell.com/en/disclosure-california-residentsにアクセスしてください。
トルコ居住者について
トルコ居住者に関する特別開示事項については、supercell.com/en/disclosure-turkish-residentsをご覧ください。
韓国居住者について
韓国居住者に関する特別開示事項については、supercell.com/en/disclosure-korea-residentsをご覧ください。
- 2025年10月28日Current version
- 2025年6月23日
- 2024年12月1日
- 2024年3月1日
- 2021年11月15日
- 2021年4月15日
- 2020年10月19日