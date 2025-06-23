Datum van ingang: 9 december 2024

Bedankt voor het spelen van onze games! Dit Privacybeleid beschrijft:

De manieren waarop we persoonsgegevens over u verzamelen en waarom we dat doen

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, en

De keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de games, Store, sites en aanverwante diensten van Supercell, die wij hier gezamenlijk de Dienst noemen. We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op supercell.com te publiceren. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, onder meer door een kennisgeving in de Dienst te plaatsen voordat de wijziging van kracht wordt. Indien u na de ingangsdatum de Dienst blijft gebruiken, is dit gebruik onderhevig aan het nieuwe Privacybeleid.

CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen hebt over gegevensbescherming of indien u een verzoek wilt indienen om problemen met uw persoonsgegevens op te lossen, raden we u aan om contact met ons op te nemen via de ondersteuningsfuncties in elke Supercell-game, zodat we u sneller kunnen antwoorden. Of u kunt contact opnemen met:

Naam van de verwerkingsverantwoordelijke: Supercell Oy Adres: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland T.a.v.: Privacy E-mail: legal-requests@supercell.com

DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de Diensten die u gebruikt en de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

Contactgegevens (zoals een e-mailadres)

Spelersnaam of tag en wachtwoord

Profielinformatie (zoals een profielfoto)

Uw berichten en andere inhoud die u indient wanneer u de Dienst gebruikt (zoals chatlogboeken en ondersteuningstickets voor spelers)

Gegevens die u verstrekt in verband met enquêtes, promoties, sweepstakes, wedstrijden en andere evenementen

Andere gegevens die u ons wilt geven (zoals naam en telefoonnummer wanneer u deelneemt aan ( Supercell-makers of Supercell Make)

Onze betaalproviders verzamelen uw betalingsgegevens met betrekking tot eventuele aankopen die u via de Supercell Store doet

Gegevens die wij automatisch verzamelen.

Gegevens over uw account en voortgang in games, met inbegrip van in de meeste gevallen een automatisch aangemaakt intern account-ID

Uw IP-adres en identificatiegegevens van uw mobiele apparaat (zoals uw apparaat-ID of advertentie-ID)

Gegevens over uw apparaat, zoals apparaatnaam en besturingssysteem, browsertype en -taal, internetprovider en mobiele provider

Gegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën (zie hierna voor meer)

Geschatte locatiegegevens (zoals afgeleid van het IP-adres)

Gegevens over uw gebruik van de Dienst, zoals gameplaygegevens, gedane aankopen en uw interacties met andere spelers binnen de Dienst

U hebt tevens de mogelijkheid een Supercell ID aan te maken met behulp van uw e-mailadres of andere contactgegevens.

Gegevens die wij van onze partners verzamelen.

We gebruiken eveneens externe partners, zoals socialenetwerksites, aanbieders van gegevensanalyse en advertentienetwerken om de informatie die we over u hebben aan te vullen, zoals:

Gegevens die wij ontvangen als u een tool van derden aan de Dienst koppelt (zoals LINE of Kakao in bepaalde markten)

Demografische gegevens (zoals om de geschatte locatie van uw IP-adres te bepalen)

Gegevens ter bestrijding van fraude (zoals misbruik van terugbetalingen in games of klikfraude in advertenties)

Gegevens van platforms waarop de games draaien of gegevens van betaalproviders (zoals betalingsverificatiegegevens)

Gegevens voor reclame- en analysedoeleinden (zoals enquêtes), zodat we u een betere Dienst kunnen aanbieden

Gegevens die u via uw privacy-instellingen aan ons beschikbaar hebt gesteld via een dienst van een derde partij (zoals LINE of Kakao in bepaalde markten)

Uw feedback en suggesties die u op externe sites gepubliceerd hebt om uw ervaring in onze Diensten te verbeteren

WAAROM WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, zoals:

Om de Dienst te laten werken.

Om de overeenkomst uit te voeren, verwerken wij de gegevens die nodig zijn om

Accounts aan te maken en het u mogelijk te maken onze games te spelen en onze Dienst te gebruiken

De Dienst te beheren

Betalingen te verifiëren en bevestigen

Producten en diensten verstrekken en leveren waar u om vraagt

U berichten met betrekking tot de Dienst te sturen

De Dienst meer passend maken voor onze spelers.

Om onze spelers een geweldige Dienst te bieden, hebben we een rechtmatig belang bij het verzamelen en verwerken van de benodigde gegevens om

Profielen van spelers bij te werken en te ontwikkelen

De Dienst te ontwikkelen en deze en de spelerservaring te verbeteren

Onze relatie met u te beheren

Sociale functies als onderdeel van de Dienst aan te kunnen bieden

Uw ervaring van de Dienst te personaliseren

Te reageren op uw opmerkingen en vragen en het bieden van ondersteuning van spelers

U aanbiedingen van Supercell aan te bieden in de Dienst en op andere websites en diensten (inclusief via e-mail)

U gerelateerde informatie te sturen, zoals updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuningsberichten

U in staat te stellen met andere spelers te communiceren

Gepersonaliseerde advertenties tonen.

Om u gepersonaliseerde advertenties te tonen in de Dienst en elders (inclusief e-mail), hebben wij een rechtmatig belang om de benodigde gegevens te verwerken om

De content die u bezoekt in verband met de Dienst en uw online gedrag te volgen

Onze advertenties en de Service te leveren, op u af te stemmen en te verbeteren

Zie voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor gepersonaliseerde advertenties het gedeelte 'Uw rechten en opties' hierna.

De Dienst veilig en eerlijk houden.

Zorgen voor gelijke kansen in de Dienst is een topprioriteit voor ons. Lees voor meer informatie over ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik de Algemene voorwaarden van Supercell.

Om de Dienst en de sociale functies ervan veilig en eerlijk te houden, fraude te bestrijden en anderszins een aanvaardbaar gebruik te garanderen, hebben wij een rechtmatig belang om noodzakelijke gegevens te verwerken om

Het gebruik van de Dienst en de sociale functies ervan te analyseren en te monitoren

Chats automatisch of handmatig te modereren

Actie te ondernemen tegen spelers die frauderen of zich misdragen

We kunnen mogelijk automatisering gebruiken in verband met onze spelersondersteuningsdiensten. In dat geval zullen we u afzonderlijk op de hoogte stellen van het doel en, indien van toepassing, de technologie van derden die wordt gebruikt. U kunt verzoeken om handmatige verwerking met betrekking tot het oplossen van een dergelijke vraag.

Analyseren, profileren en segmenteren.

In alle bovengenoemde gevallen en doeleinden kunnen wij alle verzamelde gegevens analyseren, profileren en segmenteren.

Met uw toestemming.

Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens mogelijk voor aanvullende doeleinden verwerken.

We kunnen uw apparaat-ID's eveneens verzamelen en gebruiken om in-game advertenties en gedragsgestuurde advertenties weer te geven en te personaliseren, zoals hierna uitgelegd. Waar van toepassing kunnen we voor deze doeleinden uw advertentie-ID (IDFA, GAID), leveranciers-ID (IDFV), IP-adres, apparaat-ID en andere apparaat-ID's (land, versie besturingssysteem, apparaatmodel, clientversie) verzamelen. Op grond van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn wij verplicht u hiervoor om uw toestemming te vragen.

Deze gegevens worden met uw toestemming gedeeld, zodat onze advertentiepartners de juiste advertentie kunnen leveren en de advertentie-inhoud kunnen optimaliseren om ervoor te zorgen dat u dezelfde advertentie niet meerdere keren ziet. We delen uw apparaat-ID's met geselecteerde partners voor dergelijke weergave en personalisatie van advertenties.

U kunt uw toestemming beheren in de instellingen van de game en het volgen van advertenties beperken in uw apparaatinstellingen. Houd er rekening mee dat afmeldingen (opt-outs) specifiek voor elke browser en elk apparaat zijn en dat het enige tijd kan duren voordat uw afmelding van kracht wordt.

Voor mobiel adverteren in apps kunt u uw advertentie-ID opnieuw instellen en, afhankelijk van uw apparaat, ervoor kiezen om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties (Android) of de instelling Beperk advertentietracking (iOS) in te schakelen.

De partners beheren het advertentienetwerk en het bemiddelingsplatform en faciliteren en nemen deel aan biedingen op advertentievoorraad. De partners kunnen de apparaat-ID's mogelijk ook gebruiken voor fraudedetectie op basis van hun rechtmatig belang. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de partners. Een overzicht van deze partners is in te zien op supercell.com/en/partner-opt-out.

WIE KAN UW GEGEVENS ZIEN

Behalve Supercell kunnen uw gegevens ook voor anderen toegankelijk zijn in de volgende situaties:

Andere spelers en gebruikers.

Sociale functies zijn een kerncomponent van onze games. Andere spelers en gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw profielgegevens en in-game activiteiten zien en de berichten lezen die u geplaatst hebt.

Onze dienstverleners.

Supercell heeft leveranciers die ons helpen de Dienst te leveren. Deze leveranciers verwerken uw gegevens alleen in opdracht van en volgens de instructies van Supercell om de Dienst te leveren en taken uit te voeren zoals hosting, spelersondersteuning, adverteren, analyses en fraudepreventie.

Andere bedrijven en overheidsinstanties.

Om betalingen (met betaalproviders zoals PayPal) te verifiëren en fraude en illegale activiteiten tegen te gaan, kunnen we gegevens verwerken en openbaar maken aan andere bedrijven en organisaties en aan overheidsinstanties verstrekken als reactie op wettige verzoeken.

We kunnen uw gegevens mogelijk eveneens vrijgeven op basis van uw toestemming, om te voldoen aan de wet of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze spelers of anderen te beschermen.

Advertentie- en socialemediapartners.

De Dienst bevat functies van onze partners, zoals tools voor sociale media-interactie, functionaliteiten via zogenoemde application programming interfaces (API's) of software development kits (SDK's) en in-game advertenties. Een overzicht van deze partners is in te zien op supercell.com/en/partner-opt-out. Deze partners hebben mogelijk toegang tot uw gegevens en hanteren hun eigen privacybeleid. We raden u aan hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over hun gegevensverwerkingspraktijken.

Deze partners hebben mogelijk toegang tot gegevens over uw activiteiten en uw apparaat (zoals uw IP-adres, mobiele identificatiegegevens, bezochte pagina('s), locatie, tijdstip). We kunnen de gegevens die we over u hebben verzameld mogelijk ook combineren en delen met externe advertentiepartners. Deze advertentiepartners kunnen deze gegevens (en soortgelijke via andere diensten verzamelde gegevens) gebruiken om u gerichte advertenties te leveren wanneer u diensten van derden binnen hun netwerken bezoekt. Deze partners hanteren mogelijk hun eigen privacybeleid. Deze praktijk wordt gewoonlijk 'op interesses gebaseerd adverteren' of 'online gedragsgestuurd adverteren' genoemd. Indien u uw persoonsgegevens liever niet deelt met externe advertentiepartners, kunt u de instructies volgen in 'Uw rechten en opties' hierna.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Onze Dienst is van nature mondiaal en uw gegevens kunnen daarom naar overal ter wereld worden overgedragen. Omdat andere landen mogelijk andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan uw eigen land, ondernemen wij stappen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Adequate waarborgen die wij kunnen gebruiken, zijn onder meer standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en andere wettige waarborgen.

UW RECHTEN EN OPTIES

Afmelden voor marketing-e-mails en andere direct marketing.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan Supercell u marketingcommunicatie sturen op basis van de bestaande klantrelatie.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele berichten, zoals marketing-e-mails van ons, door de instructies in dergelijke berichten te volgen of door uw in-game instellingen te wijzigen. De bijgewerkte instellingen zijn mogelijk niet onmiddellijk van kracht. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds niet-promotionele berichten van ons blijft ontvangen, zoals berichten over de Dienst of updates van de Algemene voorwaarden van Supercell of dit Privacybeleid of informatie bij transacties, bijvoorbeeld met betrekking tot uw aankopen op de Dienst.

Pushmeldingen

We kunnen u mogelijk pushmeldingen sturen via onze mobiele applicaties. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten door de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen.

Afmelden voor gerichte advertenties.

U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op mobiele applicaties door de privacy-instellingen van uw Android- of iOS-apparaat te controleren en 'Toestaan dat apps verzoeken om te volgen' uit te schakelen of 'Beperk advertentietracking' (Apple iOS) of 'Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties' (Android). Ga voor meer informatie naar: supercell.com/en/partner-opt-out.

U kunt zich ook afmelden voor gepersonaliseerde in-game aanbiedingen via de opties in de game-instellingen (indien van toepassing).

Toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Op verzoek verstrekken we u een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat.

Uw overige rechten.

U hebt tevens het recht om uw gegevens te corrigeren, uw gegevens te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of delen en om de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of delen te beperken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Wij zullen binnen een redelijke termijn op alle verzoeken reageren. Indien u een niet-opgelost probleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik heeft dat we niet op bevredigende wijze hebben opgelost, kunt u voor niet-opgeloste klachten ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

Indien u een van uw hierboven beschreven rechten inzake gegevens wilt uitoefenen, kunt u gebruik maken van de ondersteuningsopties die hierboven zijn beschreven in 'Contact opnemen'. Wij zullen op alle verzoeken reageren conform de toepasselijke wetgeving. Om uw privacy te beschermen kunnen we mogelijk aanvullende stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld door u te verzoeken ons een aankoopbewijs of andere accountgegevens te verstrekken, door u te vragen uw e-mailadres aan uw game-account te koppelen (bijvoorbeeld via Supercell ID), of u verzoeken om vragen te beantwoorden over uw activiteiten op onze Diensten. Zodra u uw identiteit bevestigd hebt, kunt u ook een geautoriseerde agent aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen door de contactgegevens van de agent aan onze medewerkers van de klantenondersteuning te verstrekken, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

U hebt het recht om niet-discriminerend te worden behandeld als gevolg van uw uitoefening van deze rechten.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Net als de meeste online diensten gebruiken wij en onze partners cookies en soortgelijke technologieën om de Dienst aan te bieden en te personaliseren, het gebruik te analyseren, gericht te adverteren en fraude te voorkomen. Cookies en soortgelijke technologieën stellen ons en onze partners in staat hun voorkeuren op te slaan en uw activiteiten binnen de Dienst te volgen. Houd er rekening mee dat onze partners mogelijk hun eigen privacybeleid hanteren.

Wij en onze partners verzamelen en bewaren gegevens over de interacties van gebruikers met niet-gelieerde websites en applicaties die onze technologieën gebruiken, met inbegrip van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gewone gebruiker of huishouden achter meerdere apparaten of browsers afleiden en deze browsers en apparaten vervolgens aan elkaar koppelen in een apparaatgrafiek. Wij doen dat om

fraude op te sporen en te voorkomen,

de Dienst te verbeteren,

gebruikers in staat te stellen de Dienst op het ene apparaat te gebruiken en op een ander apparaat naadloos verder te gaan waar ze gebleven waren,

analyses, personalisatie en attributie uit te voeren,

het aantal keren te beperken dat een gebruiker dezelfde advertentie te zien krijgt op alle bekende of afgeleide apparaten, en/of

op elk apparaat gepersonaliseerde advertenties aan te bieden die zijn afgeleid van de browsepatronen op alle apparaten.

U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen, maar sommige delen van de Dienst zullen dan mogelijk niet goed functioneren. Hier vindt u links naar een paar populaire browsers waar u uw cookie- en webgegevensinstellingen kunt aanpassen:

Voor weergave van advertenties op het internet kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde tracking te beperken door middel van cookies en door de volgende sites te bezoeken:

http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.eu/.

Op sommige van onze websites gebruiken we externe analyse- en telemetrieproviders en bepaalde marketingproviders voor bovengenoemde doeleinden. Indien van toepassing vragen wij op de site uw toestemming.

Google Analytics voor analyse van bezoekers en gebruik

Google Ads voor gericht adverteren, analyse en rapportage

Facebook Pixel voor marketing

Houd er rekening mee dat bovenstaande derde partijen niet noodzakelijkerwijs op alle locaties of in alle marktgebieden worden gebruikt. Ga voor meer informatie (met inbegrip van hoe u zich kunt afmelden) naar supercell.com/en/partner-opt-out.

ZO BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS

Beveiligingsmaatregelen.

Om een veilige en betrouwbare spelerservaring te helpen garanderen, ontwikkelen en implementeren we voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of tegen verlies, misbruik of wijziging.

Bewaren van gegevens.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang dit nodig is om u de Dienst te kunnen leveren. We kunnen bijvoorbeeld regelmatig niet-gebruikte game-accounts anonimiseren, en we kunnen overbodige gegevens regelmatig beoordelen en anonimiseren. Houd er rekening mee dat indien u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen, wij uw gegevens zullen bewaren indien dat nodig is voor onze rechtmatige zakelijke belangen, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

KINDEREN

Het beschermen van de privacy van kinderen online is erg belangrijk voor ons. Over het algemeen zijn onze Diensten niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (of een andere leeftijd zoals vereist door de lokale wetgeving), en verzamelen de Diensten niet bewust persoonsgegevens van kinderen, behalve zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Voor games die niet op kinderen zijn gericht, maar toch aantrekkelijk voor hen kunnen zijn, ondernemen we op basis van de leeftijd van de speler aanvullende stappen om de toegang tot deze Diensten te beperken. Voor deze Diensten beperken we, wanneer een speler aangeeft dat hij of zij jonger is dan 13 jaar (of de van toepassing zijnde leeftijd in zijn of haar rechtsgebied), de toegang tot bepaalde functies, zoals socialemedia- en chatfuncties, evenals tot bepaalde soorten meldingswaarschuwingen. We beperken tevens de verwerking van persoonsgegevens tot datgene wat nodig is om de interne werking van onze Diensten te ondersteunen. Indien van toepassing kunnen we e-mail uitsluitend verwerken om het spelersaccount te verifiëren met een e-mailverificatieproces in twee stappen om aanmelden mogelijk te maken. De gegevens worden na verificatie intern uitsluitend in versleutelde vorm opgeslagen en worden niet gebruikt om contact op te nemen of voor andere doeleinden.

Houd er rekening mee dat we voor sommige van onze Diensten mogelijk een hogere leeftijdsgrens hanteren (bijvoorbeeld 16 jaar) dan beschreven in de twee bovenstaande paragrafen. We doen dit om onze spelers een veilige spelervaring te bieden en om jonge spelers te beschermen.

Indien u een ouder of voogd bent en de persoonsgegevens die van uw kind verzameld zijn, wilt bekijken of wilt laten wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven beschreven. Indien we constateren dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt in afwijking van het bovenstaande, zullen we alle persoonsgegevens die we hebben verzameld verwijderen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren, en het account van het kind beëindigen en/of terugzetten naar het minderjarige niveau, naargelang het geval.

VOOR INGEZETENEN VAN CALIFORNIË

Ga naar supercell.com/en/disclosure-california-residents voor speciale informatie met betrekking tot ingezetenen van Californië.

VOOR INGEZETENEN VAN TURKIJE

Ga naar supercell.com/en/disclosure-turkish-residents voor speciale informatie met betrekking tot ingezetenen van Turkije.

VOOR INGEZETENEN VAN ZUID-KOREA

Ga naar supercell.com/en/disclosure-korea-residents voor speciale informatie met betrekking tot ingezetenen van Zuid-Korea.

Oudere versies van deze pagina