Data wejścia w życie: 9 grudnia 2024.

Dziękujemy za granie w nasze gry! W niniejszej Polityce prywatności opisano:

Sposoby gromadzenia danych osobowych użytkownika i powody, dla których to robimy.

Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika.

Możliwości wyboru dotyczące danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do gier, sklepu, witryn i powiązanych usług firmy Supercell, które tutaj wspólnie nazywamy Usługą. Możemy co pewien czas aktualizować niniejszą Politykę prywatności, publikując jej nową wersję w witrynie supercell.com. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym poprzez opublikowanie powiadomienia w Usłudze przed wejściem zmiany w życie. Dalsze korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie będzie podlegać nowej Polityce prywatności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub próśb o rozwiązanie problemów związanych z danymi osobowymi, zachęcamy do skontaktowania się z nami przede wszystkim za pośrednictwem funkcji pomocy technicznej dostępnych w każdej grze firmy Supercell, abyśmy mogli szybciej udzielić odpowiedzi. Można również skontaktować się z:

Nazwa administratora danych: Supercell Oy Adres:

Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandia

Attn: Privacy

e-mail: legal-requests@supercell.com

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych zależą od Usług, z których korzysta użytkownik, oraz od wymogów obowiązującego prawa.

Dane przekazane nam bezpośrednio przez użytkownika.

dane kontaktowe (takie jak adres e-mail);

nazwa lub tag gracza i hasło;

informacje o profilu (takie jak zdjęcie profilowe);

wiadomości i inne treści przesyłane przez użytkownika podczas korzystania z Usługi (takie jak dzienniki czatu i zgłoszenia do pomocy technicznej dla graczy);

dane podawane przez użytkownika w związku z ankietami, promocjami, loteriami, konkursami i innymi wydarzeniami;

inne dane, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać (takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu w przypadku uczestnictwa w programie (Supercell Creators lub Supercell Make);

nasi dostawcy usług płatniczych będą gromadzić dane dotyczące płatności użytkownika w związku z wszelkimi zakupami dokonywanymi przez niego za pośrednictwem sklepu Supercell Store.

Dane gromadzone automatycznie.

dane dotyczące konta użytkownika i postępów w grze, w tym w większości przypadków automatycznie utworzony wewnętrzny identyfikator konta;

adres IP użytkownika i identyfikatory urządzeń mobilnych (takie jak identyfikator urządzenia lub identyfikator reklamowy);

dane dotyczące urządzenia użytkownika, takie jak nazwa urządzenia i system operacyjny, typ i język przeglądarki, dostawca usług internetowych i operator sieci komórkowej;

dane gromadzone przez nas za pomocą plików cookie i podobnych technologii (więcej informacji poniżej);

dane przybliżonej lokalizacji (uzyskane z adresu IP);

dane dotyczące korzystania z Usługi przez użytkownika, takie jak dane dotyczące rozgrywki, dokonanych zakupów i interakcji z innymi graczami w ramach Usługi;

Użytkownik ma również możliwość utworzenia identyfikatora Supercell ID przy użyciu adresu e-mail lub innych danych kontaktowych.

Dane gromadzone przez nas od naszych partnerów.

Korzystamy również z usług partnerów zewnętrznych, takich jak portale społecznościowe, dostawcy usług analizy danych i sieci reklamowe w celu uzupełnienia informacji, które posiadamy o użytkowniku, takich jak:

dane, które otrzymujemy, jeśli użytkownik połączy z Usługą narzędzie zewnętrzne (takie jak LINE lub Kakao na niektórych rynkach);

dane demograficzne (takie jak określenie przybliżonej lokalizacji adresu IP użytkownika);

dane do walki z oszustwami (takimi jak nadużywanie zwrotów pieniędzy w grach lub oszustwa związane z kliknięciami w reklamach);

dane pochodzące od platform, na których działają gry, lub dane od dostawców usług płatniczych (takie jak dane dotyczące weryfikacji płatności);

dane do celów reklamowych i analitycznych (takich jak ankiety), abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepszą jakość Usługi;

dane, które użytkownik udostępnił nam z usługi zewnętrznej (takiej jak LINE lub Kakao na niektórych rynkach) za pośrednictwem swoich ustawień prywatności;

opinie i sugestie użytkownika opublikowane na stronach zewnętrznych w celu poprawy jakości naszych Usług.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy dane użytkownika do różnych celów związanych z prowadzoną działalnością, takich jak:

Możliwość działania Usługi.

W celu wykonania umowy przetwarzamy dane niezbędne do:

tworzenia kont i umożliwiania użytkownikowi grania w nasze gry i korzystania z naszej Usługi;

obsługi Usługi;

weryfikowania i potwierdzania płatności;

dostarczania produktów i usług zamówionych przez użytkownika;

wysyłania użytkownikowi wiadomości związanych z Usługą;

Lepsze dostosowanie Usługi do naszych graczy.

Aby zapewnić naszym graczom jak najlepszą Usługę, mamy uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu niezbędnych danych w celu:

aktualizowania i rozwijania profili graczy;

rozwijania i ulepszania Usługi oraz wrażeń graczy;

zarządzania naszą relacją z użytkownikiem;

zapewnienia funkcji społecznościowych w ramach Usługi;

personalizowania działania Usługi;

odpowiadania na komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia graczom;

dostarczania użytkownikowi ofert firmy Supercell w Usłudze, a także w innych witrynach internetowych i usługach (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej);

wysyłania użytkownikowi powiązanych informacji, takich jak aktualizacje, alerty bezpieczeństwa i wiadomości pomocy technicznej;

umożliwienia komunikacji z innymi graczami.

Wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Aby wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy w Usłudze i w innych miejscach (w tym w wiadomościach e-mail), mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu niezbędnych danych w celu:

śledzenia treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp w związku z Usługą oraz jego zachowania online;

dostarczania, kierowania i ulepszania naszych reklam i Usługi.

Informacje o tym, jak zrezygnować ze spersonalizowanych reklam, znajdują się w sekcji „Prawa i opcje wyboru przysługujące użytkownikowi” poniżej.

Zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości usługi.

Zapewnienie równych szans w Usłudze jest dla nas najwyższym priorytetem. Więcej informacji na temat naszej polityki dopuszczalnego użytkowania można znaleźć w Warunkach świadczenia usług firmy Supercell.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości Usługi i jej funkcji społecznościowych, zwalczania oszustw i zapewnienia dopuszczalnego użytkowania w inny sposób, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu niezbędnych danych w celu:

analizowania i monitorowania korzystania z Usługi i jej funkcji społecznościowych;

moderowania czatów w sposób automatyczny lub ręczny;

podejmowania działań przeciwko nieuczciwym lub niewłaściwie zachowującym się graczom.

Możemy wykorzystywać automatyzację w związku z naszymi usługami wsparcia dla graczy. W takim przypadku poinformujemy użytkownika osobno o celu oraz o wykorzystywanej technologii stron trzecich, jeśli ma to zastosowanie. Użytkownik może zażądać ręcznego przetwarzania w związku z obsługą takiego zapytania.

Analizowanie, profilowanie i segmentacja.

We wszystkich powyższych przypadkach i celach możemy analizować, profilować i segmentować wszystkie zebrane dane.

Za zgodą użytkownika.

Za zgodą użytkownika możemy przetwarzać jego dane w dodatkowych celach.

Możemy również gromadzić i wykorzystywać identyfikatory urządzeń użytkownika w celu wyświetlania i personalizowania reklam w grach oraz wyświetlania reklam ukierunkowanych behawioralnie, jak wyjaśniono poniżej. W stosownych przypadkach możemy gromadzić do tych celów identyfikator reklamowy użytkownika (IDFA, GAID), identyfikator dostawcy, adres IP, identyfikator urządzenia i inne dane identyfikacyjne urządzenia (kraj, wersja systemu operacyjnego, model urządzenia, wersja klienta). Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody użytkownika na takie działanie.

Dane te są udostępniane za zgodą użytkownika, dzięki czemu nasi partnerzy reklamowi mogą dostarczać odpowiednie reklamy i optymalizować ich treść, aby użytkownik nie widział wielokrotnie tej samej reklamy. Udostępniamy identyfikatory urządzeń wybranym partnerom w celu dostarczania reklam i personalizacji.

Możesz zarządzać swoją zgodą w ustawieniach gry i ograniczyć śledzenie reklam w ustawieniach urządzenia. Należy pamiętać, że rezygnacja jest powiązana z konkretną przeglądarką i urządzeniem, dlatego może minąć trochę czasu, zanim zacznie ona obowiązywać.

W przypadku reklam mobilnych w aplikacjach można zresetować identyfikator reklamowy i w zależności od urządzenia zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach (Android) lub włączyć ustawienie Ogranicz śledzenie reklam (iOS).

Partnerzy obsługują sieć reklamową i platformę mediacyjną, a także ułatwiają i uczestniczą w licytowaniu zasobów reklamowych. Partnerzy mogą również wykorzystywać identyfikatory urządzeń do celów wykrywania oszustw w oparciu o ich uzasadniony interes. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności partnerów. Lista tych partnerów jest dostępna na stronie supercell.com/en/partner-opt-out.

KTO MOŻE ZOBACZYĆ DANE UŻYTKOWNIKA

Poza firmą Supercell, dostęp do danych użytkownika mogą uzyskać inne osoby i podmioty w następujących sytuacjach:

Inni gracze i użytkownicy.

Funkcje społecznościowe stanowią kluczowy element naszych gier. Inni gracze i użytkownicy mogą na przykład zobaczyć dane profilu użytkownika, jego aktywność w grze i przeczytać opublikowane przez niego wiadomości.

Nasi dostawcy usług.

Firma Supercell korzysta z usług dostawców, którzy pomagają jej w świadczeniu Usługi. Dostawcy ci przetwarzają dane użytkownika wyłącznie na podstawie wytycznych firmy Supercell i zgodnie z nimi w celu świadczenia Usługi oraz wykonywania zadań takich jak hosting, obsługa graczy, reklama, analiza i zapobieganie oszustwom.

Inne firmy i władze publiczne.

W celu weryfikacji płatności (u dostawców płatności, takich jak Paypal) oraz zwalczania oszustw i nielegalnej działalności, możemy przetwarzać i ujawniać dane innym firmom i organizacjom oraz przekazywać je organom publicznym w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania.

Możemy również ujawnić dane użytkownika na podstawie jego zgody, w celu zachowania zgodności z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych graczy lub innych osób.

Partnerzy w zakresie reklamy i mediów społecznościowych.

Usługa obejmuje funkcje naszych partnerów, takie jak narzędzia do interakcji z mediami społecznościowymi, funkcje za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API) lub zestawów programistycznych (SDK) oraz reklamy w grze. Lista tych partnerów jest dostępna na stronie supercell.com/en/partner-opt-out. Partnerzy ci mogą uzyskiwać dostęp do danych użytkownika i działać zgodnie z własnymi politykami prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się więcej o ich praktykach przetwarzania danych.

Partnerzy ci mogą uzyskiwać dostęp do danych dotyczących aktywności użytkownika i jego urządzenia (takich jak adres IP, identyfikatory urządzeń mobilnych, odwiedzane strony, lokalizacja, pora dnia). Możemy również łączyć i udostępniać dane zebrane na temat użytkownika zewnętrznym partnerom reklamowym. Ci partnerzy reklamowi mogą wykorzystywać te dane (i podobne dane zebrane z innych usług) w celu dostarczania użytkownikowi ukierunkowanych reklam podczas odwiedzania usług zewnętrznych w ich sieciach. Partnerzy ci mogą działać zgodnie z własnymi politykami prywatności. Praktyka ta jest powszechnie określana jako „reklama oparta na zainteresowaniach” lub „reklama behawioralna online”. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych zewnętrznym partnerom reklamowym, może postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Prawa i opcje wyboru przysługujące użytkownikowi” poniżej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Nasza usługa ma charakter ogólnoświatowy, w związku z czym dane użytkownika mogą być przekazywane do dowolnego miejsca na świecie. Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać odmienne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych użytkownika, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce prywatności. Odpowiednie zabezpieczenia, z których możemy korzystać, obejmują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne zgodne z prawem zabezpieczenia.

PRAWA I OPCJE WYBORU PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Rezygnacja z marketingowych wiadomości e-mail i innych form marketingu bezpośredniego.

Tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa, firma Supercell może wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowe na podstawie istniejących relacji z klientem.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, takich jak marketingowe wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach lub zmieniając ustawienia w grze. Zaktualizowane ustawienia mogą nie zacząć obowiązywać natychmiast. Zwracamy uwagę, że użytkownik może nadal otrzymywać od nas komunikaty o charakterze niepromocyjnym, takie jak komunikaty dotyczące Usługi lub aktualizacje naszych Warunków świadczenia usług firmy Supercell lub niniejszej Polityki prywatności lub informacje transakcyjne, np. dotyczące zakupów dokonywanych przez użytkownika w Usłudze.

Powiadomienia push

Możemy wysyłać użytkownikowi powiadomienia push za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.

Rezygnacja z reklam ukierunkowanych.

Użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych, sprawdzając ustawienia prywatności urządzenia z systemem Android lub iOS i wyłączając opcję „Zezwalaj aplikacjom na żądanie śledzenia” lub wybierając opcję „Ogranicz śledzenie reklam” (Apple iOS) lub „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” (Android). Więcej informacji można znaleźć na stronie: supercell.com/en/partner-opt-out.

Możesz również zrezygnować ze spersonalizowanych ofert w grze, korzystając z opcji dostępnych w ustawieniach gry (w stosownych przypadkach).

Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika.

Na żądanie użytkownika udostępnimy mu kopię jego danych osobowych w formacie elektronicznym.

Inne prawa przysługujące użytkownikowi.

Użytkownik ma również prawo do poprawienia swoich danych, usunięcia danych, sprzeciwienia się sposobowi, w jaki wykorzystujemy lub udostępniamy jego dane oraz ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy lub udostępniamy jego dane. Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę.

Odpowiemy na wszystkie prośby w rozsądnym terminie. Jeśli użytkownik ma nierozwiązane wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały przez nas rozwiązane w zadowalający sposób, może również skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii w sprawie nierozwiązanych skarg.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z opisanych powyżej praw osoby, której dane dotyczą, należy skorzystać z opcji wsparcia opisanych w sekcji „Kontakt z nami” powyżej. Odpowiemy na wszystkie prośby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby chronić prywatność użytkownika, możemy również podjąć dodatkowe kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości przed spełnieniem jego żądania, na przykład prosząc o podanie dowodu zakupu lub innych informacji o koncie, prosząc o powiązanie adresu e-mail z kontem w grze (na przykład za pośrednictwem identyfikatora Supercell ID) lub prosząc o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące działań użytkownika w naszych Usługach. Po zweryfikowaniu swojej tożsamości użytkownik może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania jego praw w jego imieniu, podając dane kontaktowe przedstawiciela naszemu personelowi obsługi klienta, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Użytkownik ma prawo do tego, by nie był dyskryminowany w wyniku korzystania z tych praw.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Podobnie jak większość usług online, my i nasi partnerzy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii w celu świadczenia i personalizacji Usługi, analizowania użytkowania, kierowania reklam i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie i podobne technologie umożliwiają nam i naszym partnerom przechowywanie preferencji i śledzenie działań użytkownika w ramach Usługi. Zwracamy uwagę, że nasi partnerzy mogą działać zgodnie z własnymi politykami prywatności.

My i nasi partnerzy zbieramy i przechowujemy informacje o interakcjach użytkowników z niepowiązanymi stronami internetowymi i aplikacjami, które wykorzystują nasze technologie, w tym pliki cookie i podobne technologie śledzenia. Pozwala nam to na przykład wnioskować o obecności wspólnego użytkownika lub gospodarstwa domowego na wielu urządzeniach lub w wielu przeglądarkach, a następnie łączyć te przeglądarki i urządzenia w diagram urządzeń. Robimy to w celu:

wykrywania i zapobiegania oszustwom;

poprawiania Usługi;

umożliwienia użytkownikom korzystania z Usługi na jednym urządzeniu i płynnego kontynuowania gry w miejscu, w którym ją przerwali, na innym urządzeniu;

analityki, personalizacji i atrybucji;

ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy użytkownikowi na wszystkich znanych lub wywnioskowanych urządzeniach;

dostarczania spersonalizowanych reklam na każdym urządzeniu, które są wnioskowane na podstawie wzorców przeglądania na wszystkich urządzeniach.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, ale niektóre części Usługi mogą wówczas nie działać poprawnie. Oto linki do niektórych popularnych przeglądarek, w których można dostosować ustawienia plików cookie i danych internetowych:

W przypadku wyświetlania reklam w Internecie można również dostosować ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć niektóre sposoby śledzenia za pomocą plików cookie, a także odwiedzając następujące witryny:

http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/.

Na niektórych naszych stronach internetowych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych i telemetrycznych oraz niektórych dostawców usług marketingowych do powyższych celów. W stosownych przypadkach prosimy o wyrażenie zgody w witrynie.

Google Analytics do analizy odwiedzających i użytkowania

Google Ads do kierowania reklam, analizy i raportowania

Facebook Pixel do celów marketingowych

Zwracamy uwagę, że powyższe podmioty zewnętrzne niekoniecznie są wykorzystywane we wszystkich witrynach lub na wszystkich obszarach rynku. Więcej informacji (w tym sposób rezygnacji) można znaleźć na stronie supercell.com/en/partner-opt-out.

JAK CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA

Środki bezpieczeństwa.

Aby zapewnić graczom bezpieczeństwo, stale opracowujemy i wdrażamy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem lub utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Przechowywanie danych.

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jego konto jest aktywne lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi. Możemy na przykład okresowo usuwać identyfikację nieużywanych kont w grach, a także regularnie sprawdzać i usuwać identyfikację niepotrzebnych danych. Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, zachowamy jego dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów.

DZIECI

Ochrona prywatności dzieci w Internecie jest dla nas bardzo ważna. Ogólnie rzecz biorąc, nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej innego wieku wymaganego przez lokalne prawo), a Usługi świadomie nie gromadzą danych osobowych dzieci, z wyjątkiem przypadków opisanych w poniższym akapicie.

W przypadku gier, które nie są skierowane do dzieci, ale mimo to mogą być dla nich atrakcyjne, podejmujemy dodatkowe kroki w celu ograniczenia dostępu do tych Usług w oparciu o wiek gracza. W przypadku tych Usług, gdy gracz wskaże, że nie ukończył 13 lat (lub wieku obowiązującego na jego terytorium), ograniczymy jego dostęp do niektórych funkcji, takich jak media społecznościowe i funkcje czatu, a także niektóre rodzaje powiadomień. Ograniczamy również przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do wspierania wewnętrznych operacji naszych Usług. W stosownych przypadkach, aby umożliwić logowanie, możemy przetwarzać adres e-mail wyłącznie w celu uwierzytelnienia konta gracza za pomocą dwustopniowej weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej. Po uwierzytelnieniu dane są przechowywane wewnętrznie wyłącznie w postaci haszowanej i nie są wykorzystywane do kontaktu ani w innych celach.

Zwracamy uwagę, że w przypadku niektórych naszych Usług możemy stosować wyższą granicę wieku (np. 16 lat) niż opisana w powyższych dwóch akapitach. Robimy to, aby zapewnić naszym graczom bezpieczne wrażenia z gry i chronić młodych graczy.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz przejrzeć dane osobowe zebrane od Twojego dziecka, zmodyfikować je lub usunąć, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany powyżej. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe niezgodnie z powyższym, usuniemy wszelkie zebrane przez nas dane osobowe, chyba że mamy prawny obowiązek ich przechowywania, i zamkniemy konto dziecka i/lub przywrócimy je do doświadczenia nieletniego, w zależności od przypadku.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Szczególne informacje dotyczące mieszkańców stanu Kalifornia można znaleźć na stronie supercell.com/en/disclosure-california-residents.

INDFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW TURCJI

Szczególne informacje dotyczące mieszkańców Turcji można znaleźć na stronie supercell.com/en/disclosure-turkish-residents.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KOREI POŁUDNIOWEJ

Szczególne informacje dotyczące mieszkańców Korei Południowej można znaleźć na stronie supercell.com/en/disclosure-korea-residents.