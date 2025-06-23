Дата вступления в силу: 9 декабря 2024 года.

Благодарим за то, что играете в наши игры! Данная Политика конфиденциальности регламентирует:

методы сбора личной информации о вас и причины, по которым мы ее собираем;

использование вашей личной информации;

методы обработки вашей личной информации, которые вы можете выбрать.

Данная Политика конфиденциальности распространяется на игры, магазин, веб-сайты и сопутствующие услуги Supercell, далее совокупно называемые «Сервис». Периодически мы можем актуализировать настоящую Политику конфиденциальности, публикуя новую версию на веб-сайте supercell.com. При внесении существенных изменений мы уведомим вас об этом, опубликовав уведомление на Сервисе до вступления таких изменений в силу. Продолжая использовать Сервис после даты вступления в силу, вы тем самым соглашаетесь с новой Политикой конфиденциальности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы о защите данных или запросы относительно разрешения проблем, связанных с личными данными, рекомендуем обращаться к нам прежде всего через функцию службы поддержки, которая есть в каждой игре Supercell, чтобы мы могли ответить вам как можно скорее. Вы также можете связаться с нами по следующему адресу:

Наименование контролера данных: Supercell Oy Адрес: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland Кому: Privacy Электронная почта: legal-requests@supercell.com

КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?

Категории персональных данных, которые мы собираем, зависят от используемых вами Сервисов и требований применимого законодательства.

Данные, которые вы предоставляете нам напрямую

контактная информация (например, адрес электронной почты);

имя или тег игрока и пароль;

информация профиля (например, фотография профиля);

ваши сообщения и другой контент, предоставляемый вами при использовании Сервиса (например, история чата и обращения в службу поддержки);

данные, предоставляемые вами в рамках опросов, рекламных акций, розыгрышей, соревнований и других мероприятий;

другие данные, предоставляемые по вашей инициативе (например, имя и номер телефона при участии в программе для авторов контента Supercell или Supercell Make);

ваши платежные данные, собираемые нашими поставщиками платежных услуг при совершении покупок в Supercell Store.

Данные, которые мы собираем автоматически

данные о вашей учетной записи и игровых достижениях, включая (в большинстве случаев) автоматически создаваемый внутренний идентификатор учетной записи;

ваш IP-адрес и идентификаторы мобильного устройства (такие как ID устройства или рекламный идентификатор);

данные о вашем устройстве, такие как имя устройства и операционная система, тип и язык браузера, интернет-провайдер и оператор мобильной связи;

данные, собираемые с помощью файлов cookie и подобных технологий (более подробную информацию см. ниже);

приблизительные данные о местоположении (на основе IP-адреса);

данные об использовании вами Сервиса, например, данные об игровой активности, сделанных покупках и взаимодействии с другими игроками внутри Сервиса.

У вас также есть возможность создать идентификатор Supercell ID, используя свой адрес электронной почты или другую контактную информацию.

Данные, которые мы получаем от наших партнеров

Мы также используем данные сторонних партнеров (таких как социальные сети, поставщики средств анализа данных и рекламные сети), чтобы дополнить имеющуюся у нас информацию о вас, например:

данные, которые мы получаем, когда вы связываете сторонние службы (такие как LINE или Kakao на некоторых рынках) с Сервисом;

демографические данные (например, для определения примерного расположения вашего IP-адреса);

данные для борьбы с мошенничеством (таким как злоупотребление возвратом средств в играх или накрутка кликов в рекламе);

данные с платформ, на которых работают игры, или данные от поставщиков платежных услуг (например, данные о подтверждении платежа);

данные для рекламы и аналитики (такие как результаты опросов) с целью улучшения качества Сервиса;

данные, которые вы предоставили нам из стороннего сервиса (например, LINE или Kakao на некоторых рынках) через ваши настройки конфиденциальности;

ваши отзывы и предложения, размещенные на сторонних сайтах, с целью улучшения Сервиса.

ЗАЧЕМ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ

Мы используем ваши данные для различных деловых целей, например:

Обеспечение работы Сервиса

В целях выполнения контракта мы обрабатываем данные, необходимые для:

создания учетных записей, предоставления вам возможности играть в наши игры и использовать наш Сервис;

обеспечения работы Сервиса;

верификации и подтверждения платежей;

предоставления продуктов и услуг по вашему запросу;

предоставления вам сообщений, связанных с Сервисом.

Обеспечение соответствия Сервиса интересам и потребностям игроков

В целях совершенствования предоставляемого нашим игрокам Сервиса мы имеем законное право собирать и обрабатывать данные, необходимые для:

актуализации и разработки профилей пользователей;

разработки и совершенствования Сервиса, а также качества обслуживания игроков;

управления взаимоотношениями с вами;

предоставления возможностей общения в рамках Сервиса;

персонализации Сервиса для вас;

ответов на ваши комментарии и вопросы, а также оказания поддержки игрокам;

предоставления акций Supercell внутри Сервиса, а также на других веб-сайтах и сервисах (в том числе через электронную почту);

отправки вам сопутствующей информации, такой как обновления, оповещения безопасности и сообщения службы поддержки;

предоставления вам возможности общения с другими игроками.

Предоставление персонализированной рекламы

В целях показа пользователям персонализированных рекламных объявлений в Сервисе и в ином порядке (включая электронную почту) мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

отслеживания контента, к которому вы осуществляете доступ в связи с Сервисом, и других действий в Интернете;

предоставления, настройки и совершенствования наших рекламных объявлений и Сервиса.

Информацию о том, как отказаться от персонализированных рекламных объявлений можно найти ниже в разделе «Ваши права и возможности».

Обеспечение безопасности и справедливости предоставления Сервиса

Наш главный приоритет — обеспечение в рамках Сервиса справедливой среды для всех пользователей. Более подробную информацию о нашей политике допустимого использования можно найти в Условиях пользования Supercell.

В целях обеспечения безопасности и справедливости Сервиса и его социальных функций, а также борьбы с мошенничеством и обеспечения прочих аспектов допустимого использования мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

анализа и мониторинга использования Сервиса и его социальных функций;

модерирования чатов в автоматическом или ручном режиме;

принятия мер в отношении игроков, замеченных в мошенничестве или недопустимом поведении.

Мы можем использовать автоматизированную обработку данных для работы сервисов поддержки игроков. В таком случае мы отдельно уведомим вас о цели обработки и, если применимо, об используемой сторонней технологии. Вы можете потребовать, чтобы ваши данные обрабатывались исключительно вручную.

Анализ, сегментирование данных и составление профилей

В рамках всех перечисленных выше случаев и целей мы можем проводить анализ, составлять профили и сегментировать все собираемые данные.

С вашего разрешения

С вашего согласия мы можем обрабатывать ваши данные для дополнительных целей.

Мы также можем собирать и использовать идентификаторы вашего устройства для показа персонализированной внутриигровой рекламы. Там, где это применимо, мы можем использовать ваш рекламный идентификатор (IDFA, GAID), идентификатор для поставщика (IDFV), IP-адрес, идентификатор устройства и другие данные устройства (страна, версия ОС, модель устройства, версия клиента) для этих целей. Согласно действующему законодательству о защите данных, включая Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR), мы обязаны получить ваше согласие на сбор этих данных.

Данные передаются с вашего разрешения, чтобы наши рекламные партнеры могли выбирать для вас рекламу и следить, чтобы вам не предлагалось одно объявление несколько раз. Для персонализации и предоставления такой рекламы мы можем передавать идентификаторы вашего устройства нашим доверенным партнерам.

Вы можете дать или отозвать согласие в настройках игры и ограничить отслеживание рекламы в настройках устройства. Обратите внимание, что отзыв согласия осуществляется индивидуально для каждого браузера и устройства, и до вступления в силу новых параметров может пройти некоторое время.

Если вам не нравится реклама в мобильных приложениях, вы можете сбросить свой рекламный идентификатор и, в зависимости от устройства, отказаться от рекламы на основе интересов (Android) или включить ограничение отслеживания рекламы (iOS).

Наши партнеры управляют рекламной сетью и предбиллинговой платформой, а также обеспечивают регулирование и оптимизацию рекламного инвентаря. Также они могут использовать идентификаторы устройств в целях выявления мошенничества на основании своего законного интереса. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с политиками конфиденциальности наших партнеров. Перечень этих партнеров находится по адресу supercell.com/en/partner-opt-out

КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ

Помимо Supercell, в определенных ситуациях доступ к вашим данным могут иметь следующие лица:

Другие игроки и пользователи

Социальные функции являются ключевым компонентом наших игр. Другие игроки и пользователи могут, например, видеть ваш профиль, активность в игре и читать публикуемые вами сообщения.

Наши поставщики услуг

У Supercell есть поставщики, помогающие нам предоставлять Сервис. Такие поставщики обрабатывают ваши данные только по указаниям Supercell и в соответствии с ними, выполняя такие услуги, как, например, хостинг, поддержка игроков, размещение рекламы, аналитика и предотвращение мошенничества.

Другие компании и государственные органы

В целях подтверждения платежей (через такие платежные сервисы как PayPal) и борьбы с мошенничеством и незаконной деятельностью мы можем обрабатывать и передавать данные другим компаниям и организациям, а также предоставлять данные государственным органам в ответ на правомерные запросы.

Мы также можем раскрывать ваши данные с вашего разрешения в целях соблюдения законодательства или защиты прав, собственности или защиты нашей компании, наших игроков или других лиц.

Партнеры по рекламе и партнерские социальные сети

Сервис включает в себя функции наших партнеров, такие как инструменты взаимодействия с социальными сетями, функциональные возможности интерфейсов прикладного программирования (API) или комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и внутриигровая реклама. Перечень этих партнеров находится по адресу supercell.com/en/partner-opt-out (на английском языке). Эти партнеры могут осуществлять доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии с собственными политиками конфиденциальности. Рекомендуем ознакомиться с их политиками конфиденциальности, чтобы получить более подробную информацию о том, как они обрабатывают данные.

Эти партнеры могут получать доступ к данным о ваших действиях и вашем устройстве (например, IP-адрес, мобильные идентификаторы, посещенные страницы, местоположение и время суток). Мы также можем объединять и передавать данные, которые мы собрали о вас, сторонним рекламным партнерам. Эти рекламные партнеры могут использовать эти данные (и аналогичные данные, собранные с других сервисов) для предоставления вам целевой рекламы, когда вы посещаете сторонние службы в их сетях. Эти партнеры могут действовать в соответствии со своими собственными политиками конфиденциальности. Эту практику обычно называют «рекламой на основе интересов» или «поведенческой онлайн-рекламой». Если вы предпочитаете не передавать свои личные данные сторонним рекламным партнерам, вы можете выполнить инструкции, приведенные ниже в разделе «Ваши права и возможности».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Наш Сервис является международным, вследствие чего ваши данные могут передаваться в любую точку мира. Поскольку законодательство разных стран относительно защиты данных может отличаться от принятого в вашей стране, мы принимаем меры для обеспечения надлежащей защиты ваших данных согласно настоящей Политике конфиденциальности. Адекватные гарантии, которые мы можем использовать, включают стандартные договорные положения, одобренные Комиссией ЕС, и другие законные гарантии.

ВАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Отказ от получения маркетинговых объявлений и других сообщений прямого маркетинга

Если это разрешено действующим законодательством, Supercell может отправлять вам маркетинговые сообщения, учитывая уже существующие отношения с клиентами.

Вы можете отказаться от получения наших рекламных сообщений, таких как маркетинговая рассылка по электронной почте. Для этого необходимо выполнить инструкции, приведенные в таких сообщениях, или изменить внутриигровые настройки. Обновленные настройки могут вступить в силу не сразу. Обратите внимание, что вы по-прежнему можете получать от нас сообщения нерекламного характера, такие как сообщения, касающиеся Сервиса или обновления Условий пользования Supercell или настоящей Политики конфиденциальности, а также ваших транзакций, например покупок в Сервисе.

Всплывающие уведомления

Мы можем отправлять вам всплывающие уведомления через наши мобильные приложения. Вы можете в любой момент отказаться от получения таких сообщений, изменив настройки на своем мобильном устройстве.

Отказ от адресной рекламы

Вы можете отказаться от рекламы на основе интересов в мобильных приложениях. Для этого зайдите в настройки конфиденциальности вашего устройства Android или iOS и выключите настройку «Трекинг-запросы приложениями» либо выберите «Ограничить отслеживание рекламы» (для Apple iOS) или «Отключить рекламу на основе интересов» (для Android). Более подробную информацию можно найти по адресу supercell.com/en/partner-opt-out(на английском языке).

Вы также можете отказаться от персонализированных предложений внутри игры, воспользовавшись соответствующими функциями в настройках игры (если применимо).

Доступ к хранимым у нас вашим личным данным

По вашему запросу мы предоставим вам копию ваших личных данных в электронном формате.

Прочие права

Вы имеете право исправлять ваши данные, удалять их, оспаривать использование или предоставление ваших данных нами, а также ограничивать использование или предоставление ваших данных нами. Вы всегда можете отозвать свое согласие.

Мы отвечаем на все запросы в разумные сроки. Если у вас есть нерешенный вопрос, связанный с конфиденциальностью или использованием данных, который мы не рассмотрели удовлетворительным образом, вы также можете обратиться в местный орган по защите данных в Европейской экономической зоне, Швейцарии или Великобритании для подачи неурегулированных жалоб.

Если вы хотите реализовать какие-либо из вышеперечисленных прав субъекта данных, воспользуйтесь вариантами поддержки, приведенными в разделе «Контактная информация» выше. Мы ответим на все запросы в соответствии с действующим законодательством. Чтобы защитить вашу конфиденциальность, мы также можем принять дополнительные меры для проверки вашей личности перед выполнением вашего запроса, например, попросить вас предоставить нам квитанцию на покупку или другую информацию об учетной записи, попросить вас подключить адрес электронной почты к вашей игровой учетной записи (например, через Supercell ID), или попросить вас ответить на вопросы о ваших действиях в нашем Сервисе. После того как вы подтвердите свою личность, вы также можете назначить уполномоченного представителя для реализации ваших прав от вашего имени, сообщив контактную информацию вашего представителя нашей службе поддержки клиентов, как того требует действующее законодательство.

Вы имеете право не подвергаться дискриминационному обращению в результате реализации вами этих прав.

ФАЙЛЫ COOKIE И АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как и большинство онлайн-сервисов, мы и наши партнеры используем файлы cookie и аналогичные технологии для предоставления и персонализации Сервиса, анализа использования, рассылки адресной рекламы и предотвращения мошенничества. Файлы cookie и аналогичные технологии позволяют нам и нашим партнерам сохранять свои предпочтения и отслеживать ваши действия в рамках Сервиса. Учтите, что наши партнеры могут осуществлять доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии с собственными политиками конфиденциальности.

Мы и наши партнеры собираем и храним информацию о взаимодействии пользователей с неаффилированными веб-сайтами и приложениями, которые используют наши технологии, включая файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания. Это позволяет нам, например, сделать вывод о присутствии обычного пользователя или участников одного домохозяйства за несколькими устройствами или браузерами, а затем связать эти браузеры и устройства в диаграмме устройств. Мы делаем это в следующих целях:

выявление и предотвращение мошенничества;

улучшение Сервиса;

обеспечение возможности использования Сервиса на нескольких устройствах, чтобы вы могли беспрепятственно продолжить на одном устройстве игру, начатую на другом устройстве;

аналитика, персонализация и атрибуция;

ограничение количества показов пользователю одной и той же рекламы на всех известных или предполагаемых устройствах;

предоставление персонализированной рекламы на каждом устройстве исходя из тенденций просмотра на всех устройствах.

Вы можете отключить файлы cookie в настройках браузера, но это может привести к нарушениям в работе некоторых компонентов Сервиса. Ниже приведены ссылки на популярные браузеры, где вы можете настроить использование веб-данных и файлов cookie:

Если речь идет о показе рекламы в интернете, вы можете настроить параметры своего браузера, чтобы ограничить отслеживание, с помощью файлов cookie и следующих веб-сайтов:

http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.eu/ (на английском языке).

Мы можем прибегать к услугам третьих лиц для получения аналитики и в маркетинговых целях. В этом случае мы попросим вашего согласия на веб-сайте, где используются сторонние услуги.

Google Analytics для аналитики данных о посетителях и использовании сайтов;

Google Реклама для таргетирования и аналитики рекламы, а также для получения отчетов о ней;

Facebook Pixel для маркетинговых целей.

Обратите внимание, что эти сторонние услуги необязательно используются на всех веб-сайтах или рынках. С дополнительной информацией (в том числе о возможностях отказаться) можно ознакомиться по ссылке supercell.com/en/partner-opt-out (на английском языке).

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ

Средства обеспечения безопасности

Для обеспечения надежной и безопасной среды для наших игроков мы постоянно разрабатываем и внедряем административные, технические и физические средства, направленные на защиту ваших данных от несанкционированного доступа, а также потери, нецелевого использования и изменения.

Хранение данных

Мы храним ваши данные до тех пор, пока ваша учетная запись активна, или по необходимости для предоставления вам Сервиса. Мы можем, например, периодически деидентифицировать неиспользуемые игровые учетные записи, а также регулярно просматривать и удалять ненужные данные. Обратите внимание: если вы попросите нас удалить ваши личные данные, мы продолжим хранить ваши данные в необходимом объеме для возможного использования в наших законных деловых интересах, таких как выполнение юридических обязательств, разрешение споров и приведение в исполнение соглашений.

ДЕТИ

Для нас очень важна защита конфиденциальности детей в интернете. Как правило, наши Сервисы не предназначены для детей младше 13 лет (или другого возраста, установленного местным законодательством), и Сервисы заведомо не собирают личные данные детей за исключением случая, описанного ниже.

В случае игр, которые не предназначены для детей, но тем не менее могут быть привлекательны для них, мы принимаем дополнительные меры по ограничению доступа к таким Сервисам в зависимости от возраста игрока. В этих Сервисах, когда игрок указывает, что ему меньше 13 лет (или другого возраста, установленного местным законодательством), мы ограничиваем его доступ к определенным функциям, таким как социальные сети и функции чата, а также к определенным типам уведомлений. Мы также ограничиваем обработку персональных данных только тем, что необходимо для поддержки внутренних операций наших Сервисов. При необходимости мы обрабатываем электронную почту исключительно для аутентификации учетной записи игрока с помощью двухэтапной процедуры проверки электронной почты для входа в систему. После аутентификации данные хранятся на наших серверах исключительно в хешированном виде и не используются для связи или других целей.

Обратите внимание, что для некоторых наших Сервисов мы можем использовать более высокий возрастной порог (например, 16 лет), чем описано выше. Мы делаем это в целях обеспечения безопасности наших игроков и защиты юных игроков.

Если вы являетесь родителем или опекуном и хотите просмотреть личные данные, полученные нами от вашего ребенка, либо изменить или удалить эту информацию, то вы можете связаться с нами, как описано выше. Если нам станет известно, что ребенок предоставил нам личные данные вопреки вышеизложенному, мы удалим все собранные нами личные данные, за исключением случаев, когда у нас есть юридическое обязательство хранить их, и закроем учетную запись ребенка и/или изменим ее на учетную запись, предназначенную для несовершеннолетних, если применимо.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ

Особая информация, относящаяся к жителям Калифорнии, приведена по адресу supercell.com/en/disclosure-california-residents (на английском языке).

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТУРЦИИ

Особая информация, относящаяся к жителям Турции, приведена по адресу supercell.com/en/disclosure-turkish-residents (на английском языке).

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Особая информация, относящаяся к жителям Южной Кореи, приведена по адресу supercell.com/en/disclosure-korea-residents (на английском языке).