Gäller från och med: 23 juni 2025

Tack för att du spelar våra spel! Den här integritetspolicyn beskriver:

Hur och varför vi samlar in dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka val du kan göra rörande dina personuppgifter.

Den här integritetspolicyn gäller Supercells spel, butik, webbplatser och relaterade tjänster, som vi gemensamt kallar ”tjänsten”. Vi kan komma att uppdatera den här integritetspolicyn genom att lägga upp en ny version på supercell.com. Om vi gör större ändringar kommer vi att kontakta dig enligt gällande lagstiftning, bland annat genom att lägga upp ett meddelande på tjänsten innan ändringen träder i kraft. Din fortsatta användning av tjänsten efter datumet den träder i kraft lyder under den nya integritetspolicyn.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om dataskydd eller vill ha hjälp med ett problem som rör dina personuppgifter rekommenderar vi dig att främst kontakta oss via supportfunktionerna i Supercell-spelen, så vi kan svara snabbare. Annars kan du kontakta:

Namn på ansvarig: Supercell Oy Adress: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland Attn: Privacy e-post: legal-requests@supercell.com

UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN

Vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in beror på vilka tjänster du använder, och gällande juridiska krav.

Uppgifter du ger oss direkt.

Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress).

Spelarnamn och lösenord.

Profilinformation (t.ex. profilbild).

Dina meddelanden och annat material du skickar in när du använder tjänsten (som chattloggar och supportärenden).

Personuppgifter du tillhandahåller i samband med enkäter, kampanjer, utlottningar, tävlingar och andra evenemang.

Andra uppgifter du väljer att ge oss (som namn och telefonnummer när du deltar i Supercell Creators eller Supercell Make ).

Våra betaltjänstleverantörer samlar in dina betalningsuppgifter i samband med att du gör köp i Supercell Store.

Uppgifter vi samlar in automatiskt.

Uppgifter om ditt konto och dina spelframsteg, oftast inklusive ett automatiskt skapat konto-ID.

Din IP-adress och mobilenhetsidentifierare (som enhets- eller annons-ID).

Uppgifter om din enhet, t.ex. enhetens namn och operativsystem, din webbläsare och dess språk, internetleverantör och mobiloperatör.

Uppgifter vi samlar in med cookies och liknande teknik (se mer nedan).

Ungefärlig plats (baserat på IP-adress).

Uppgifter om din användning av tjänsten, exempelvis speluppgifter, uppgifter om gjorda köp och uppgifter om interaktioner med andra spelare i tjänsten.

Du har även möjligheten att skapa ett Supercell-ID med din e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Uppgifter vi samlar in från våra partner.

Vi använder även tredjepartspartner, som sociala nätverk, dataanalystjänster och annonsnätverk för att få extra information om dig, exempelvis:

Uppgifter vi får om du kopplar ett tredjepartsverktyg till tjänsten (t.ex. LINE eller Kakao i vissa marknader).

Demografiska uppgifter (för att exempelvis avgöra din IP-adress ungefärliga plats).

Uppgifter för att bekämpa bedrägerier (t.ex. missbruk av återbetalningar i spel eller klickbedrägerier med annonser).

Uppgifter från plattformar spelen körs på eller data från betaltjänstleverantörer (t.ex. uppgifter om verifiering av betalningar).

Uppgifter som samlas in i marknadsförings- och analyssyfte (t.ex. enkäter) som hjälper oss tillhandahålla en bättre tjänst.

Uppgifter du gjort tillgängliga från en tredjepartstjänst (t.ex. LINE eller Kakao i vissa marknader) via dina integritetsinställningar.

Synpunkter och förslag du lagt upp på tredjepartswebbplatser för att förbättra din upplevelse i våra tjänster.

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA UPPGIFTER?

Vi använder dina uppgifter i olika syften, som att:

Få tjänsten att fungera.

För att kunna uppfylla vår del av avtalet behandlar vi uppgifter som krävs för att:

Skapa konton och låta dig spela våra spel och använda vår tjänst.

Driva tjänsten.

Verifiera och bekräfta betalning.

Tillhandahålla och leverera produkter du ber om.

Skicka information om tjänsten.

För att få tjänsten att passa våra spelare bättre.

När vi vill tillhandahålla en bra tjänst för våra spelare har vi ett berättigat intresse av att samla in och behandla nödvändiga uppgifter för att:

Uppdatera och utveckla spelarprofiler.

Utveckla och förbättra tjänsten och spelarupplevelsen.

Hantera vår relation till dig.

Tillhandahålla sociala funktioner som del av tjänsten.

Anpassa din upplevelse av tjänsten.

Bemöta dina kommentarer och frågor och tillhandahålla kundtjänst.

Erbjuda Supercell-erbjudanden i tjänsten samt på andra webbplatser och tjänster, bland annat via e-post.

Skicka relaterad information, såsom uppdateringar, säkerhetsvarningar och supportmeddelanden.

Låta dig kommunicera med andra spelare.

För att visa anpassad reklam.

När vi vill visa dig anpassad reklam i tjänsten och andra platser (däribland i e-post) har vi ett berättigat intresse av att samla in och behandla nödvändiga uppgifter för att:

Spåra det innehåll du kommer åt när du använder tjänsten, samt ditt beteende online.

Leverera, anpassa och förbättra vår marknadsföring och tjänst.

Om du vill veta hur du avböjer anpassad reklam, se avsnittet ”Dina rättigheter och alternativ” nedan.

För att hålla tjänsten säker och rättvis.

Det är väldigt viktigt för oss att se till att alla använder tjänsten på lika villkor. Du kan läsa mer om vår policy för acceptabel användning i Supercells användarvillkor.

När vi vill hålla tjänsten och dess sociala funktioner säkra och rättvisa, bekämpa bedrägerier och garantera acceptabel användning har vi ett berättigat intresse att behandla nödvändiga uppgifter för att:

Analysera och övervaka användningen av tjänsten och dess sociala funktioner.

Moderera chattar, antingen automatiskt eller manuellt.

Vidta åtgärder mot bedrägliga spelare eller spelare som uppför sig olämpligt.

Vi kan komma att använda automatisering i anslutning till vår spelarsupporttjänst, och i sådana fall meddelas du separat i vilket syfte och, om tillämpligt, vilken tredjepartsteknik som används. Du kan be om manuell behandling för att lösa sådana ärenden.

Analysera, profilera och segmentera.

I alla ovanstående fall och syften kan vi komma att analysera, profilera och segmentera alla insamlade uppgifter.

Med ditt samtycke.

Med ditt samtycke kan vi komma att behandla uppgifter i andra syften.

Vi kan även komma att samla in och använda dina enhetsidentifierare för att visa och anpassa reklam i spelet samt beteendeinriktad reklam, enligt förklaringen nedan. När det behövs kan vi samla in din reklamidentifierare (IDFA, GAID), leverantörsidentifierare (IDFV), IP-adress, enhets-ID och andra enhetsidentifierare (land, operativsystemsversion, enhetsmodell, klientversion) i dessa syften. Under gällande integritetslagstiftning, bland annat dataskyddsförordningen (GDPR), måste vi be om ditt samtycke för det.

De här uppgifterna delas med ditt samtycke så att våra annonspartner kan leverera rätt annons och optimera innehållet så att du inte ser samma annons flera gånger. Vi delar dina enhetsidentifierare med utvalda partner för sådan leverans och anpassning av annonser.

Du kan hantera ditt samtycke i spelinställningarna och begränsa annonsspårning i dina enhetsinställningar. Obs! Dessa inställningar skiljer sig mellan specifika enheter och webbläsare och det kan ta ett tag innan de träder i kraft.

När det kommer till mobilannonser i appar kan du nollställa din annonsidentifierare och, beroende på enhet, välja att avböja intressebaserade annonser (Android) eller aktivera inställningen för att begränsa annonsspårning (iOS).

Våra partner driver annonsnätverket och förmedlingsplattformen, samt möjliggör och deltar i budgivning på annonser. Våra partner kan komma att använda enhetsidentifierare för att upptäcka bedrägerier, baserat på deras berättigade intresse. Läs våra partners integritetspolicyer för mer information. En lista över våra partners och mer information finns på supercell.com/en/partner-opt-out.

VILKA SOM KAN SE DINA UPPGIFTER

Aktörer utöver Supercell kan komma åt dina uppgifter i följande situationer:

Andra spelare och användare.

Sociala funktioner är ett viktigt inslag i våra spel. Andra spelare och användare kan exempelvis se dina profiluppgifter, spelaktiviteter och läsa de meddelanden du skickat.

Våra tjänstleverantörer.

Supercell anlitar andra leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsten. De här leverantörerna behandlar endast de här uppgifterna i den utsträckning Supercell begär för att tillhandahålla tjänsten och utföra uppgifter såsom att, utöver att tillhandahålla tjänsten, erbjuda spelarsupport, göra reklam, analysera data och förhindra bedrägeri.

Andra företag och myndigheter.

För att verifiera betalningar (med betaltjänster som Paypal) och bekämpa bedrägerier och olaglig aktivitet kan vi komma att behandla uppgifter med och lämna ut dem till andra företag och organisationer, samt till myndigheter om lagstiftning kräver det.

Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter, baserat på ditt samtycke, för att följa lagen eller skydda våra, våra spelares, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Reklam- och sociala medier-partner.

Tjänsten innehåller funktioner från våra partner, så som interaktionsverktyg för sociala medier, funktioner som tillhandahålls via programmeringsgränssnitt (API:er) eller mjukvaruutvecklingskit (SDK) och annonser i spelet. En lista över våra partner finns på supercell.com/en/partner-opt-out. Dessa partner kan ha åtkomst till dina uppgifter och agerar enligt egna integritetspolicyer. Vi rekommenderar dig att läsa deras integritetspolicyer för att få reda på mer om deras behandling av uppgifter.

Dessa partner kan komma åt uppgifter som rör dina aktiviteter och din enhet (såsom IP-adress, mobilidentifierare, besökta sidor, plats, tid på dagen). Vi kan även komma att kombinera och dela uppgifter vi har samlat in om dig med annonspartner. Våra annonspartner kan använda de här uppgifterna (och liknande uppgifter från andra tjänster) för att kunna leverera reklam som är relevant för just dig när du besöker tredjepartstjänster inom deras nätverk. Dessa partner kan agera efter egna integritetspolicyer. Detta kallas oftast ”intressebaserad reklam” eller ”onlinebeteendereklam”. Om du inte vill dela dina personuppgifter med våra annonspartner kan du följa instruktionerna i avsnittet ”Dina rättigheter och alternativ”.

INTERNATIONELL UPPGIFTSÖVERFÖRING

Vi erbjuder vår tjänst världen över, och därför kan dina uppgifter föras över vart som helst i världen. Olika länder har olika dataskyddslagar, så vi vidtar åtgärder för att se till att dina uppgifter skyddas enligt den här integritetspolicyn. Några säkerhetsåtgärder vi använder är standardklausuler som godkänts av EU-kommissionen och andra juridiska säkerhetsåtgärder.

DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV

Tacka nej till marknadsföring via e-post och annan direkt marknadsföring.

Där lagstiftningen tillåter det kan Supercell skicka marknadsföringskommunikation baserat på den befintliga kundrelationen.

Du kan tacka nej till att få marknadsföringskommunikation, exempelvis via e-post, från oss, genom att följa instruktioner i den aktuella kommunikationen eller genom att ändra dina spelinställningar. De uppdaterade inställningarna kanske inte träder i kraft direkt. Obs! Du kan fortsätta få kommunikation som inte berör marknadsföring från oss, exempelvis kommunikation kring tjänsten eller uppdateringar av Supercells användarvillkor eller den här integritetspolicyn, samt transaktionsinformation rörande exempelvis dina köp på tjänsten.

Pushnotiser

Vi kan skicka pushnotiser i våra mobilappar. Du kan, när du vill, tacka nej till att få den här typen av kommunikation genom att ändra inställningarna på din mobilenhet.

Tacka nej till riktad reklam.

Du kan tacka nej till intressebaserade annonser i mobilapplikationer genom att gå till integritetsinställningarna på din Android- eller iOS-enhet och stänga av ”Låt appar begära spårning” eller välja ”Begränsa annonsspårning” (Apple iOS) eller ”Stäng av intressebaserade annonser” (Android). För mer information, se: supercell.com/en/partner-opt-out.

Du kan även tacka nej till personliga spelerbjudanden genom alternativen i spelinställningarna, där det är aktuellt.

Tillgång till de uppgifter vi har om dig.

Om du begär det kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format.

Dina andra rättigheter.

Du har även rätten att rätta dina uppgifter, få dina uppgifter raderade, invända mot hur vi använder eller delar dina uppgifter, samt begränsa hur vi använder eller delar dina uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke.

Vi svarar på alla förfrågningar inom rimlig tid. Om du har ett problem rörande integritet eller användning av uppgifter som du anser att vi inte bemött på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta en lokal dataskyddsmyndighet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz eller i Storbritannien.

Om du vill utöva några av dina rättigheter som beskrivs ovan kan du använda supportalternativen som står under ”Kontakta oss” ovan. Vi svarar på alla förfrågningar enligt gällande lagstiftning. För att skydda din integritet kan vi behöva vidta extra åtgärder för att verifiera din identitet innan vi utför din. Vi kan exempelvis be dig visa ett kvitto på ett köp eller annan kontoinformation, be dig koppla din e-postadress till ditt spelkonto (t.ex. via Supercell ID) eller be dig besvara frågor om dina aktiviteter på våra tjänster. När du har verifierat din identitet kan du utse en auktoriserad representant som utövar dina rättigheter på din begäran genom att lämna över representantens kontaktinformation till vår kundtjänstpersonal, enligt gällande lagstiftning.

Du har rätten att inte utsättas för diskriminerande behandling som resultat av att du utövar de här rättigheterna.

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Likt de flesta onlinetjänster använder vi och våra partner cookies och liknande teknik för att tillhandahålla och anpassa tjänsten, analysera användning, rikta annonser och förhindra bedrägeri. Cookies och liknande teknik låter oss och våra partner lagra sina preferenser och spåra dina aktiviteter inom tjänsten. Obs! Våra partner kan agera efter egna integritetspolicyer.

Vi och våra partner samlar och lagrar information om användares interaktion med webbplatser och appar som använder vår teknik, bland annat cookies och liknande spårningsteknik. Det här låter oss exempelvis upptäcka en gemensam användare eller ett gemensamt hushåll bakom flera enheter eller webbläsare, och sen koppla ihop de webbläsarna och enheterna i en enhetsgraf. Vi gör så för att:

Upptäcka och förhindra bedrägerier.

Förbättra tjänsten.

Låta användare använda tjänsten på en enhet och sen fortsätta på en annan.

Utföra analys, anpassning och tillskrivning.

Begränsa antalet gånger en användare visas samma annons enligt alla kända eller förmodade enheter.

Tillhandahålla personlig reklam på varje enhet som upptäcks från surfmönster på alla enheter.

Du kan stänga av cookies i dina webbläsarinställningar, men då kanske vissa delar av tjänsten inte fungerar korrekt. Här finns länkar till några populära webbläsare där du kan justera dina cookie- och webbdatainställningar.

Vad gäller annonser på nätet kan du även justera dina webbläsarinställningar för att begränsa viss spårning med cookies, och genom att besöka följande webbplatser:

http://www.aboutads.info/choices och http://www.youronlinechoices.eu/.

På vissa av våra webbplatser använder vi analys- och telemetritjänster från tredje part och vissa marknadsföringsleverantörer i ovanstående syften. När det behövs ber vi om ditt samtycke på webbplatsen.

Google Analytics för besökar- och användningsanalys

Google Ads för riktning av reklam, analys och rapporter

Facebook-pixel för marknadsföring

Obs! Ovanstående tredjeparter används inte nödvändigtvis på alla webbplatser eller marknader. För mer information (bland annat om hur du tackar nej till spårning) kan du besöka supercell.com/en/partner-opt-out.

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

Säkerhetsåtgärder.

För att garantera att spelare får en trygg och säker upplevelse utvecklar och implementerar vi ständigt administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från otillåten åtkomst eller förlust, missbruk eller modifiering.

Lagring av uppgifter.

Vi lagrar dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla tjänsten. Vi kan till exempel anonymisera oanvända spelkonton med jämna mellanrum, och vi kan komma att granska och anonymisera onödiga uppgifter regelbundet. Obs! Om du ber oss radera dina personuppgifter kommer vi att behålla dina uppgifter så länge som det krävs för våra berättigade affärsintressen, såsom att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa dispyter och se till att överenskommelser följs.

BARN

Det är väldigt viktigt för oss att skydda barns integritet online. I allmänhet riktar våra tjänster inte sig till barn under 13 år (eller andra åldrar lokal lagstiftning specificerar) och tjänsterna samlar inte medvetet in barns personuppgifter, förutom enligt beskrivningen i nästa stycke.

När det gäller spel som inte riktar sig till barn men kanske ändå tilltalar dem vidtar vi ytterligare steg för att begränsa åtkomst till de här tjänsterna baserat på spelarens ålder. För spelare som använder dessa tjänster och indikerar att de är yngre än 13 år (eller motsvarande ålder där de bor) kommer vi att begränsa åtkomsten till vissa funktioner, som sociala medier och chattfunktioner, samt vissa sorters notiser. Vi begränsar även behandlingen av personuppgifter till vad som behövs för den interna driften av våra tjänster. När tillämpligt kan vi behandla e-postadresser för att möjliggöra inloggning genom autentisering av spelarkontot med en e-postbaserad tvåstegsverifieringsprocess. Dessa data lagras internt i kondensat efter autentiseringen och används inte för kontakt eller i andra syften.

Obs! För vissa av våra tjänster kan vi komma att använda en högre åldersgräns (t.ex. 16 år) än vad som beskrivs i paragraferna ovan. Vi gör detta för att ge våra spelare en trygg spelupplevelse och skydda unga spelare.

Om du är förälder eller vårdnadshavare och vill granska de personuppgifter som samlats in från ditt barn, eller få barnets uppgifter modifierade eller raderade kan du kontakta oss enligt beskrivningen ovan. Om vi får reda på att ett barn har tillhandahållit personuppgifter i strid med ovanstående kommer vi att radera alla personuppgifter vi samlar in, förutsatt att vi inte har en juridisk skyldighet att behålla dem. Vi kommer även att radera barnets konto och/eller återställa användaren till barnupplevelsen, beroende på vad som är lämpligt i det aktuella fallet.

FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

Besök supercell.com/en/disclosure-california-residents för särskild information för boende i Kalifornien.

FÖR BOENDE I TURKIET

Besök supercell.com/en/disclosure-turkish-residents för särskild information för boende i Turkiet.

FÖR BOENDE I SYDKOREA

Besök supercell.com/en/disclosure-korea-residents för särskild information för boende i Sydkorea.