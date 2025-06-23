Yürürlük Tarihi: 9 Aralık 2024

Oyunlarımızı oynadığınız için teşekkür ederiz! Bu Gizlilik Politikasında aşağıdakiler açıklanmaktadır:

Sizin hakkınızda kişisel veri toplama şeklimiz ve bunu neden yaptığımız

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz seçenekler.

Bu Gizlilik Politikası burada toplu şekilde Hizmet olarak adlandırdığımız Supercell oyunları, mağazası, siteleri ve bağlantılı hizmetler için geçerlidir. supercell.com adresinde yeni bir versiyonunu paylaşarak bu Gizlilik Politikasını belirli aralıklarla güncelleyebiliriz. Önemli değişiklikler yapacak olursak sizi, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce Hizmet'te bir bildirim yayınlayarak yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendireceğiz. Hizmet'i yürürlük tarihinin ardından kullanmaya devam ettiğinizde, yeni Gizlilik Politikası geçerli olur.

BİZE ULAŞIN

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa veya kişisel verileriniz ile ilgili sorunların çözülmesi için talepte bulunacaksanız, öncelikle bizimle her bir Supercell oyunu içindeki destek özeliği üzerinden iletişim kurmanızı tavsiye ederiz, böylece size daha hızlı yanıt verebiliriz. Alternatif olarak aşağıdaki adresten de iletişime geçebilirsiniz:

Kontrol edenin adı: Supercell Oy Adres: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandiya İlg.: Gizlilik e-posta: legal-requests@supercell.com

TOPLADIĞIMIZ VERİLER

Topladığımız kişisel veri kategorileri, kullandığınız Hizmetlere ve yürürlükteki yasaların gereksinimlerine göre değişir.

Bize doğrudan verdiğiniz veriler.

İletişim bilgileri (e-posta adresi gibi)

Oyuncu adı veya etiketi ve şifresi

Profil bilgileri (ör. profil fotoğrafı)

Hizmet’i kullanırken gönderdiğiniz mesajlar ve diğer içerikler (ör. sohbet kayıtları ve oyuncu destek biletleri)

Anketlerde, promosyonlarda, çekilişlerde, yarışmalarda ve diğer etkinliklerde bize sağladığınız veriler

Bize vermeyi tercih ettiğiniz diğer veriler (ör. Supercell Creators ’a veya Supercell Make ’e katıldığınızda sağladığınız adınız ve telefon numaranız)

Ödeme hizmeti sağlayıcılarımız, Supercell Store’dan yaptığınız tüm satın alma işlemleriyle bağlantılı olarak ödeme bilgilerinizi toplar

Otomatik topladığımız veriler.

Çoğu durumda otomatik olarak oluşturulan dahili hesap ID’si dahil hesap ve oyun ilerleme bilgileriniz.

IP adresiniz ve mobil cihaz tanımlayıcıları (ör. cihazınız veya reklam ID'niz)

Cihazınız hakkındaki veriler, ör. cihaz adı ve işletim sistemi, tarayıcı türü ve dil, internet hizmet sağlayıcısı ve telefon operatörü

Çerezlerle ve benzer teknolojilerle topladığımız veriler (aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz)

Yaklaşık konum verisi (IP adresinden alındığı şekilde)

Hizmet'i kullanımınız hakkındaki veriler, ör. oyun verileri, yaptığınız satın almalar ve Hizmet içerisinde diğer oyuncularla etkileşimleriniz

Ayrıca e-posta adresinizi veya diğer iletişim bilgilerini kullanarak da Supercell ID oluşturma seçeneğine sahipsiniz.

İş ortaklarımızdan topladığımız veriler.

Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere ek olarak sosyal medya siteleri, veri analiz sağlayıcıları ve reklam ağları gibi şunlara benzer üçüncü taraf iş ortaklarını da kullanıyoruz:

Hizmet’e üçüncü taraf araçlarından (bazı pazarlarda LINE veya Kakao gibi) birini bağlandığınızda aldığımız veriler

Demografik veriler (ör. IP adresinizin konumunu kabaca belirlemek için)

Dolandırıcılığa karşı veriler (ör. oyunlarda geri ödemenin suistimal edilmesi veya reklamlarda tıklama dolandırıcılığı)

Oyunların çalıştırıldığı platformlardan gelen veriler veya ödeme hizmet sağlayıcılarından gelen veriler (ödeme doğrulama verileri gibi)

Size daha iyi hizmet sağlayabilmemiz için reklam veya analiz amaçlı veriler (ör. anketler)

Gizlilik ayarlarınızla üçüncü taraf hizmetler (ör. bazı pazarlarda LINE veya Kakao) üzerinden bizim erişimimize açtığınız veriler

Hizmetlerimizdeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla üçüncü taraf sitelerde paylaştığınız geri bildirimler ve öneriler

VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ?

Verilerinizi farklı işletme amaçlarıyla kullanıyoruz, örneğin:

Hizmet'in işlemesini sağlamak için.

Sözleşmeyi uygulamak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işleriz:

Hesaplar oluşturmak ve oyunlarımıza ödeme yapmanızı ve Hizmet'imizi kullanmanızı sağlamak

Hizmeti Yönetmek

Ödemeleri doğrulamak ve onaylamak

Talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri sağlamak ve sunmak

Size Hizmet ile bağlantılı bildirimler göndermek

Hizmeti oyuncularımıza daha uygun hale getirmek için.

Oyuncularımıza harika bir Hizmet sunmak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri toplamak ve işlemek meşru menfaatimizedir:

Oyuncu profillerini güncellemek ve geliştirmek

Hizmet ve oyuncu deneyimini geliştirmek ve iyileştirmek

Sizinle ilişkilerimizi yönetmek

Hizmet'in bir parçası olarak sosyal özellikler sunmak

Hizmet deneyiminizi özelleştirmek

Yorum ve sorularınıza yanıt vermek ve oyuncu desteği hizmeti sağlamak

Size Hizmet'in yanı sıra diğer web siteleri ve hizmetlerde (e-posta da dahil) Supercell teklifleri sunmak

Size güncellemeler, güvenlik uyarıları ve destek mesajları gibi ilgili bilgileri göndermek

Diğer oyuncularla iletişim kurmanızı sağlamak

Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için.

Size Hizmet'in yanı sıra başka yerlerde (e-posta da dahil) kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmet ve çevrimiçi davranışlarınızla bağlantılı olarak eriştiğiniz içeriği izlemek

Reklamlarımızı ve Hizmet'i sunmak, amaçlamak ve iyileştirmek

Kişiselleştirilmiş reklamları almamayı nasıl seçeceğiniz hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki 'Haklarınız ve Seçenekleriniz’ bölümüne bakın.

Hizmetin güvenli ve adil kalmasını sağlamak için.

Hizmet içerisinde eşit şartlar oluşturmak bizim için asıl önceliktir. Kabul edilir kullanım ilkemize dair daha fazla bilgi edinmek için Supercell Hizmet Koşulları'na bakın.

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin güvenli ve adil olmasını, dolandırıcılıkla mücadeleyi ve kabul edilebilir kullanımı sağlamak üzere şunlar için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin kullanımını analiz etmek ve izlemek

Otomatik veya manuel olarak konuşmaları makul hale getirmek

Dolandırıcılık yapan veya uygunsuz davranan oyunculara karşı gerekli adımları atmak

Otomasyonu, oyuncu destek hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanabiliriz. Otomasyonu kullandığımızda, amacımız ve uygun durumlarda kullanılan üçüncü taraf teknolojisi hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bu talebin çözülmesiyle bağlantılı olarak manuel işleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Analiz etmek, profil oluşturmak ve kategorize etmek için.

Yukarıdaki durumların tümünde, toplanan verileri analiz edebilir, profil oluşturmak için kullanabilir ve kategorize edebiliriz.

Onayınız ile.

Onayınız ile verilerinizi başka amaçlar için de işleyebiliriz.

Ayrıca cihaz tanımlayıcılarınızı toplayabilir, bunları aşağıda açıklanan şekilde hem oyun içi hem de davranışlara göre hedeflenen reklamlar sunmak ve bunları kişiselleştirmek için kullanabiliriz. Uygun durumlarda reklam tanımlayıcınızı (IDFA, GAID), satıcı tanımlayıcınızı (IDFV), IP adresinizi, cihaz kimliğinizi ve diğer cihaz tanımlayıcılarınızı da (ülke, işletim sistemi versiyonu, cihaz modeli, istemci versiyonu) aynı amaçlar için toplayabiliriz. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dahil olmak üzere geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak, bu işlem için onayınızı almamız gerekir.

Bu veriler, reklam ortaklarımızın size doğru reklamı sunması ve aynı reklamı birçok kez görmediğinizden emin olmak üzere reklam içeriklerini en iyi hâle getirmesi için onayınız ile reklam ortaklarımızla paylaşılır. Cihaz tanımlayıcılarınızı, belirtilen reklam ve kişiselleştirmeler için seçili ortaklarla paylaşırız.

Oyun ayarlarından onayınızı yönetebilir, cihaz ayarlarından da reklam izlemesini sınırlandırabilirsiniz. Vazgeçme seçeneklerinin her tarayıcıya ve cihaza özel olduğunu ve vazgeçme işlemlerinizin geçerli olması için biraz zaman gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Uygulamalardaki mobil reklamlar için Reklam Tanımlayıcınızı sıfırlayabilirsiniz ve cihazınıza bağlı olarak ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmayı (Android) veya Reklam İzlemesini Sınırlandır ayarını açmayı (iOS) seçebilirsiniz.

Ortaklar, reklam ağını ve uyumlulaştırma platformunu yönetmenin yanı sıra reklam envanteri teklif toplantıları düzenler veya bu toplantılara katılır. Ortaklar, cihaz tanımlayıcılarını meşru menfaatlerine dayalı olarak dolandırıcılık tespiti amacıyla da kullanabilir. Daha fazla bilgi için ortaklarımızın gizlilik politikalarına göz atın. Bu ortakların bir listesi supercell.com/en/partner-opt-out adresinden bulunabilir.

VERİLERİNİZİ KİMLER GÖREBİLİR?

Supercell dışında, verilerinize aşağıdaki durumlarda diğer taraflarca erişilebilir:

Diğer oyuncular ve kullanıcılar.

Sosyal özellikler oyunlarımızın merkezi bir bileşenidir. Diğer oyuncular ve kullanıcılar, örneğin oyun aktivitelerinde profil verilerinizi görebilir ve gönderdiğiniz mesajları okuyabilir.

Hizmet sağlayıcılarımız.

Supercell, Hizmet'i sağlamamıza yardım eden tedarikçilere sahiptir. Bu tedarikçiler, Hizmet’i sunmak ve görevleri gerçekleştirmek amacıyla (örneğin barındırma, oyuncu desteği, reklam gösterme, analiz ve dolandırıcılığı önleme) yalnızca Supercell talimatları uyarınca ve bunlara göre verilerinizi işler.

Diğer şirketler ve kamu yetkilileri.

Ödemeleri doğrulamak (Paypal gibi ödeme sağlayıcılarıyla) ve dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetle mücadele etmek için, diğer şirket ve kuruluşlarla veri işleyebilir ve paylaşabilir ve verileri yasal talepler olması halinde kamu yetkililerine verebiliriz.

Aynı zamanda verilerinizi onayınıza bağlı olarak, yasalara uymak veya kişisel hakları mülkiyeti veya bizim, oyuncularımızın veya diğer kişilerin güvenliğini korumak amacıyla ifşa edebiliriz.

Reklamcılık ve Sosyal Medya ortakları.

Hizmet; ortaklarımızdan sosyal medya etkileşim araçları, arayüz program uygulamaları (API) aracılığıyla veya yazılım geliştirme kitleri (SDK) aracılığıyla sunulan özellikler ve oyun içi reklamlar gibi özellikler barındırır. Bu ortakların bir listesi supercell.com/en/partner-opt-out adresinden bulunabilir. Bu ortaklar verilerinize erişebilir ve kendi gizlilik politikaları uyarınca bunları kullanabilir. Bu ortakların veri işleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Bu ortaklar, aktivitelerinizle ve cihazınızla ilgili (ör. IP adresiniz, mobil tanımlayıcılar, ziyaret ettiğiniz sayfa/sayfalar, konumunuz, saat) verilere erişebilir. Ayrıca sizinle ilgili topladığımız verileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla birleştirerek paylaşabiliriz. Söz konusu reklam ortakları, bu verileri (ve diğer hizmetlerden toplanan benzer verileri) kendi ağları içindeki üçüncü taraf hizmetlerini ziyaret ettiğinizde size hedefli reklam sunmak amacıyla kullanabilir. Bu ortaklar, kendi gizlilik politikaları uyarınca hareket edebilir. Bu uygulama genelde “ilgi alanına dayalı reklam” veya “online davranışsal reklam” olarak adlandırılır. Kişisel verilerinizi üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşmamayı tercih ediyorsanız aşağıdaki “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümündeki talimatları takip edebilirsiniz.

ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI

Hizmet'imiz doğası gereği küreseldir, dolayısıyla verileriniz dünyanın herhangi bir yerine aktarılabilir. Farklı ülkeler, ülkenizdekinden farklı veri koruma yasalarına sahip olabileceğinden, işbu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde verilerinizin korunması için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla gerekli adımları atarız. Kullanabileceğimiz uygun tedbirler arasında, AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddeleri ve diğer yasal tedbirler bulunmaktadır.

HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ

Pazarlama e-postalarını ve diğer pazarlama içeriklerini almamayı seçebilirsiniz.

Yürürlükteki kanunların izin verdiği durumlarda Supercell mevcut müşteri ilişkilerine dayalı olarak size pazarlama iletişimleri gönderebilir.

Bahsi geçen iletişimlerdeki talimatları takip ederek veya oyun içi ayarlarınızı değiştirerek bizden gelen pazarlama e-postaları gibi pazarlama iletişimlerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Güncellenen ayarlar hemen geçerli olmayabilir. Hizmet, Supercell Hizmet Koşulları’nda ya da bu Gizlilik Politikası’nda yapılan güncellemeler veya işlem bilgileri (ör. Hizmet üzerinden yaptığınız satın alma işlemleri) gibi konular hakkında pazarlama amacı olmayan iletişimler almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.

Anlık Bildirimler

Mobil uygulamalarımız aracılığıyla size anlık bildirimler gönderebiliriz. Mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek bu tür iletişimleri almaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Pazarlama e-postaları gibi promosyon içerikli bildirimler almamayı seçebilirsiniz.

Android veya iOS cihazınızda gizlilik ayarlarına dokunup “Uygulamaların Takip İsteği Göndermesine İzin Ver” seçeneğini kapatarak veya “Reklam İzlemesini Sınırlandır” (Apple iOS) ya da “İlgi Alanına Dayalı Reklamları Devre Dışı Bırak” (Android) seçeneklerini etkinleştirerek mobil uygulamalardaki ilgi alanına dayalı reklam hizmetlerinden vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.: supercell.com/en/partner-opt-out.

Ayrıca oyun ayarlarında verilen seçenekler üzerinden kişiselleştirilmiş oyun içi tekliflerden de vazgeçebilirsiniz (seçenek olduğunda).

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişebilirsiniz.

Talep ederseniz, size kişisel verilerinizin bir kopyasını elektronik formatta sunarız.

Diğer haklarınız.

Ayrıca verilerinizi düzeltme, sildirme, verilerinizi kullanma ve paylaşma şeklimize itiraz etme ve verilerinizi paylaşma şeklimizi kısıtlama hakkına da sahipsiniz. İzninizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Tüm taleplere makul bir süre içerisinde yanıt veririz. Çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanım sorunuzla ilgili memnuniyetsizliğiniz varsa çözülmemiş şikayetler için Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya Birleşik Krallık içindeki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen yukarıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen destek seçeneklerini kullanın. Tüm taleplere yürürlükteki yasalar çerçevesinde yanıt verilir. Gizliliğinizi korumak için talebinizi yerine getirmeden önce alışveriş faturası veya diğer hesap bilgilerini sorabilir, oyun hesabınızla e-posta adresinizi bağlamanızı isteyebilir (örneğin Supercell ID üzerinden) veya Hizmetlerimiz üzerindeki aktiviteleriniz hakkında size soru sorarak kimliğinizi doğrulamak için ilave adımlar ekleyebiliriz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra, temsilcinin iletişim bilgilerini yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde müşteri hizmetleri personelimize ileterek sizin adınıza haklarınızı icra etmesi için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz.

Bu haklarınızı kullandığınız için ayrımcı muamele görmeme hakkınız saklıdır.

TANIMLAMA BİLGİLERİ (ÇEREZLER) VE BENZER TEKNOLOJİLER

Çoğu çevrimiçi hizmetler gibi, biz ve ortaklarımız Hizmet'i sunmak ve kişiselleştirmek, kullanım analizi yapmak, hedefe dönük reklamlar sunmak ve dolandırıcılığı önlemek için tanımlama bilgileri ve benzer teknolojileri kullanırız. Tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler, bize ve ortaklarımıza Hizmet içinde tercihlerinizi kaydetme ve aktivitelerinizi takip etme olanağı verir. Ortaklarımızın kendi gizlilik politikaları uyarınca hareket edebileceğini lütfen unutmayın.

Ortaklarımız ve biz, teknolojilerimizi kullanan bağımsız web siteleri ve uygulamalar ile kullanıcıların etkileşimleri hakkında, tanımlama bilgileri ve diğer takip teknolojileri de dahil olmak üzere bilgi toplayıp saklarız. Bu da örneğin birden fazla cihaz veya tarayıcı arkasındaki ortak kullanıcı veya hane halkının varlığını tespit etmemizi ve daha sonra bu tarayıcı ve cihazları bir cihaz grafiği içinde bağlantılandırmamızı sağlar. Bu işlemlerde amaçlarımız şunlardır:

Dolandırıcılığı tespit etme ve önleme

Hizmeti iyileştirme

Kullanıcıların bir cihazda kullandığı Hizmet’i daha sonra bıraktığı yerden başka bir cihazda sorunsuz şekilde kullanmaya devam etmesini sağlama

Analiz, kişiselleştirme ve ilişkilendirme

Bilinen veya tahmin edilen tüm cihazlarda kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlandırma

Tüm cihazlardan alınan tarayıcı paternlerinden elde edilen verilerle cihazlarda kişiselleştirilmiş reklamlar sunma

Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz ancak bu durumda Hizmet’in bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir. Çerez ve web verisi ayarlarınızı değiştirebileceğiniz bazı yaygın tarayıcılara ait bağlantılar aşağıdadır:

İnternet üzerinden görüntülenen reklamlar için, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve aşağıdaki siteleri ziyaret ederek de bazı izleme işlemlerini sınırlandırabilirsiniz:

http://www.aboutads.info/choices ve http://www.youronlinechoices.eu/.

Bazı web sitelerimizde yukarıdaki amaçlar için üçüncü taraf analiz ve telemetri sağlayıcılardan ve belirli pazarlama sağlayıcılardan yararlanırız. Uygun durumlarda web sitesi üzerinden onayınızı isteriz.

Ziyaretçi ve kullanım analizleri için Google Analytics

Reklam hedefleme, analiz ve raporlama için Google Ads

Pazarlama için Facebook Pixel

Yukarıdaki üçüncü tarafların tüm web sitelerinde veya tüm pazar bölgelerinde kullanılmasının şart olmadığını lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için (vazgeçme seçenekleri de dâhil) lütfen supercell.com/en/partner-opt-out adresini ziyaret edin.

VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Güvenlik Tedbirleri.

Güvenli bir oyuncu deneyimi sağlamak için, verilerinizi izinsiz erişime, kaybolma, uygunsuz kullanım veya değiştirilmeye karşı korumak amacıyla, sürekli olarak idari, teknik ve fiziksel güvenlik önlemleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Veri saklama.

Verilerinizi, hesabınız etkin olduğu ya da size Hizmetin sağlanması için gerekli olduğu sürece saklarız. Örneğin kullanılmayan oyun hesaplarının kimliğini periyodik olarak gizleyebilir ve gerekli olmayan verileri düzenli olarak araştırabilir ve bunların kimliğini gizleyebiliriz. Kişisel verilerinizi kaldırmamızı talep etmeniz durumunda, yerel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, uyuşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi uygulamak gibi meşru ticari çıkarlarımız için gerekli süre boyunca verilerinizi saklayacağımızı lütfen göz önünde bulundurun.

ÇOCUKLAR

Çocukların çevrimiçi gizliliğinin korunması bizim için çok önemlidir. Genel olarak Hizmetlerimiz 13 yaşından küçük (veya yerel yasalar çerçevesinde diğer zorunlu yaş) çocuklara yönelik değildir ve Hizmetler aşağıdaki paragrafta belirtilenler haricinde çocukların kişisel verilerini bilerek toplamaz.

Çocuklar için tasarlanmamış ancak onları cezbeden oyunlarda oyuncunun yaşına bağlı olarak Hizmet’e erişimi sınırlandırmak için ek önlemler alıyoruz. Bu Hizmetler için oyuncu 13 yaşından (veya bulunduğu yerdeki geçerli yaş sınırı) küçük olduğunu belirttiğinde, sosyal medya ve sohbet özellikleri gibi belirli özellikler ve bunların yanında bazı bildirim uyarılarına erişimlerini sınırlandıracağız. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesini sadece Hizmetlerimizin dahili operasyonlarını desteklemek için gerekli seviye ile sınırlandırıyoruz. Uygun durumlarda, oyuncunun giriş yapabilmesi için oyuncu hesabını iki adımlı e-posta doğrulama işlemiyle doğrularken yalnızca e-posta adresini işleyebiliriz. Veriler, doğrulama sonrasında yalnızca dahili olarak “hashed” (karıştırılmış) formatta saklanır ve iletişim kurmak için ya da farklı amaçlarla kullanılmaz.

Bazı Hizmetlerimiz için yukarıdaki iki paragrafta tanımlanandan daha yüksek bir yaş sınırı (örneğin 16) olabileceğini unutmayın. Amacımız, oyuncularımız için güvenli bir oyun deneyimi sunmak ve Genç Oyuncuları korumaktır.

Çocuğun ebeveyni veya velisiyseniz ve çocuğunuzdan toplanan kişisel verileri gözden geçirmek veya bu bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini istiyorsanız yukarıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen şartlara rağmen çocuğun bize kişisel veriler verdiğinin farkına varırsak bu verileri tutmak için yasal bir zorunluluk haricinde toplanan tüm kişisel veriler silinir ve çocuğun hesabı sonlandırılır ve/veya uygun duruma göre reşit olmayanlara uygun bir deneyime dönüştürülür.

CALIFORNIA’DA İKAMET EDENLER İÇİN

California’da ikamet eden kişilere özel maddeleri görmek için lütfen supercell.com/en/disclosure-california-residents adresini ziyaret edin.

TÜRKİYE’DE İKAMET EDENLER İÇİN

Türkiye’de ikamet eden kişilere özel maddeleri görmek için lütfen supercell.com/en/disclosure-turkish-residents adresini ziyaret edin.

GÜNEY KORE’DE İKAMET EDENLER İÇİN

Güney Kore’de ikamet eden kişilere özel maddeleri görmek için lütfen supercell.com/en/disclosure-korea-residents adresini ziyaret edin.