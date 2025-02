Es ist an der Zeit, im neuen Community-Ereignis #BrawlTogether zusammenzuarbeiten!

Das Ziel sind 16 Milliarden Takedowns in 14 Tagen. Dieses Mal zählen Takedowns jedoch DOPPELT, wenn du mit anderen Spielern in einer Gruppe spielst. Nutze dazu „Noch ein Spiel“ oder tue du dich mit Freunden zusammen!

AUSSERDEM zählen Takedowns aus allen Spielmodi zum Ziel hinzu, inklusive 5v5-Modi. Diese sind das gesamte Ereignis über aktiv.

Meilensteine & Belohnungen

Das #BrawlTogether-Ereignis beginnt mit einem Doppel-XP-Ereignis und einer besonderen Quest. Damit kannst du den Brawlpass abschließen oder dir einige zusätzliche Starr-Drops sichern. Danach gewähren Meilensteine die folgenden Belohnungen:

2 Milliarden Takedowns – Epischer Starr-Drop

4 Milliarden – Doppelte tägliche Starr-Drops

6 Milliarden – Epischer Starr-Drop

8 Milliarden – Meisterungsmanie : 50 % mehr Meisterungspunkte pro Sieg

10 Milliarden – Mythischer Starr-Drop

12 Milliarden – Meisterungsmanie : 100 % mehr Meisterungspunkte pro Sieg

14 Milliarden – Münzregen : Du bekommst für jeden eingesammelten täglichen XP 1 Münze. Dies wird auch vom Doppel-XP-Ereignis verdoppelt – UND nochmals, wenn du aktive XP-Verdoppler hast!

16 Milliarden: – Legendärer Starr-Drop

Giveaways

Wie in vorherigen Ereignissen wartet auch in diesem ein Giveaway auf dich, an dem du ganz einfach teilnehmen kannst. Du musst dafür lediglich jeden Tag im Ereignis mitspielen!

Aus einer Liste aller Spieler, die danach gewichtet ist, an wie vielen Tagen des Ereignisses sie sich eingeloggt haben, wählen wir zufällig 1000 aus. Falls du gewinnst, winken dir 150 Juwelen! Je mehr du spielst, desto größer sind also deine Chancen, zu gewinnen!

Aber das war noch nicht alles!

Wir wählen außerdem 5 zufällige Spieler aus, die ein Freundschaftsticket bekommen!

Mit einem Freundschaftsticket erhält der Sieger EINE MILLION JUWELEN und jeder der 4 Freunde, mit denen er am meisten gespielt hat, erhält ebenso EINE MILLION JUWELEN!

Die Sieger des Giveaways werden am 9. Februar im Spiel benachrichtigt. Behalte an diesem Tag also deinen Posteingang im Blick!

Das war‘s! Es wird nicht einfach, aber gemeinsam können wir es schaffen.

Jetzt sag deinen Freunden Bescheid! Es ist Zeit für #BrawlTogether!