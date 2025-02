Die A1 eSports League, eine der größten Esports Ligen im deutschsprachigen Raum, startet in eine neue Season. Erstmalig ist 2020 auch Brawl Stars mit von der Partie! Egal ob mit Spike, Shelly oder Crow, sucht euch euren Lieblings-Brawler aus und kämpfe mit deinem Team um ein Preisgeld von insgesamt 1.000€.

In 4 einzigartigen 3 VS 3 Turnieren könnt ihr Spielern aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg zeigen, warum gerade euer Team das Beste ist. Bereits am 11. März findet das erste Qualifikationsturnier in 3 Spielmodi statt. Also trommelt eure Freunde zusammen und meldet euch kostenlos für die Qualifier der A1 eSports League Austria an.

Die besten 4 Team werden dann zum großen offline Finale der A1 eSports League Austria am 29. und 30. Mai in Wien eingeladen. Die Kosten für die Anreise werden von der A1 eSports League übernommen.



Anmeldeschluss: 12. Mai, 12:00 Uhr