Wir freuen uns sehr mit euch die Details der 2020 Brawl Stars World Finals teilen zu dürfen!

Millionen von Menschen haben an den Championship Challenges teilgenommen und Tausende von Teams haben sich in den Online-Qualifikationsturnieren gebrawlt. Die besten Teams haben sich in den Monatsfinals durchgesetzt, und die Besten der Besten aus jeder Region haben sich qualifiziert. All dies führt zum finalen Showdown, bei dem die endgültigen Brawl Stars World Champions bei den World Finals am 21.-22. November entschieden werden!

Qualifizierte Teams

Omen Elite (NA & LATAM North)

INTZ (LATAM South)

Nova China (Festland China)

JUPITER (Asia-Pacific)

PSG Esports (Asia-Pacific)

Codemagic Purple (EMEA)

Qlash (EMEA)



SK Gaming (EMEA)

Preise

Während der BSC-Saison wurden bereits Preise in Höhe von $500.000 gewonnen.

Bei den Brawl Stars World Finals kämpfen die Teams um einen garantierten Preispool von $500.000!

Aber das war noch nicht alles... DU kannst dein Lieblingsteam durch exklusive Angebote* im Spiel unterstützen. Der Erlös wird den Preispool der World Finals auf insgesamt $1.000.000 erhöhen!





World Finals Pin-Pack

World Finals Challenger Colt Skin

World Finals Bundle (Gems+Coins Angebot bei 5-fachem Wert)

Aufteilung der World Finals Preise (unter der Annahme eines Gesamtpreispools von 1 Million Dollar):

1.Platz $200,000

2.Platz $150,000

3./4. Platz $125,000





5. - 8. Platz $100,000





Location und Anreise

Die 2020 Brawl Stars World Finals finden vom 21. bis 22. November statt.



UPDATE: Aus Sicherheitsgründen werden alle Teams von zuhause aus an den World Finals teilnehmen. Wir sind uns bewusst, dass es zu Verzögerungen führen wird, wenn sich nicht alle Mannschaften am selben Ort befinden, aber die Sicherheit unserer Teilnehmer hat für uns oberste Priorität.

Aus Sicherheitsgründen ist die Veranstaltung nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.







Zeitplan der Ausstrahlung

21. Nov: Viertelfinale: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST

22. Nov: Semifinale und Grand Final: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST





Die World Finals werden in 14 Sprachen übertragen:

Deutsch: BroCast

Englisch: Neu! Brawl Stars Esports YouTube / Twitch

Japanisch official: YouTube

Koreanisch official: YouTube

CNT official: YouTube

CNS official: Huya, Douyu, Bilibili, Kuaishou, QQ

Französisch: GodSaveTheFish

Indisch: SkyEsports

Polnisch: Veni Gaming

Russisch: AuRum, MMA, Gameplane Media

Italienisch Gigi, Grax

Spanisch: NoTilt

Brasilianisches Portugiesisch: BrunoClash & Rebola

Türkisch: Laz



Spielformat

Bei den Brawl Stars World Finals 2020 werden die 8 qualifizierten Teams in eine Single Elimination Runde eingeteilt. Alle Spiele werden im Format Best of 5 gespielt (jedes Spiel auf derselben Map), Best of 5 Sätze (jeder Satz ein anderer Spielmodus, entweder Brawl Ball, Juwelenjagd, Belagerung, Kopfgeld oder Tresorraub), mit einem blinden Brawler Ban (Das bedeutet, dass das Team den Brawler sperrt, ohne zu wissen, welchen Brawler das andere Team gesperrt hat) pro Team.





*Die Wold Finals Angebote werden werden vom 05. bis 12. November im Spiel verfügbar sein. Bis zu $500.000, die durch die Angebote der World Finals gesammelt werden, fließen direkt in den Preispool.