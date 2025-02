Zum ersten Mal mit dabei Brawl Stars mit einem Prizepool von 5600 CHF.

Die Liga wurde resetted und somit schaffen es pro Qualifier 4 Teams (8 Teams insgesamt) in die reguläre Saison der Liga.







Alle Streams der Liga werden neu nicht mehr in Englisch, sondern in Deutsch und Französisch ausgestrahlt.

Die Gewinner der Swisscom Hero League steigen weiter auf und qualifizieren sich für "Clash of Leagues" - ein internationales Turnier, in dem die besten Spieler aus 15 europäischen Ländern in Brawl Stars sich messen.







Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. Es ist aber bereits möglich ab 14 Jahren teilzunehmen, wenn der Spieler eine schriftliche Einwilligung der Eltern / Erziehungsberechtigten vorlegt.







Mindestens 2 der 3 aktiv spielenden Teammitglieder müssen die Schweizer oder Liechtensteiner Nationalität besitzen oder im Besitz einer Schweizer oder Liechtensteiner Aufenthaltsgenehmigung sein.

Worauf wartet ihr noch?

Meldet euch jetzt an👇



https://hero.swisscom.ch/tourn...