Bist du der BESTE BRAWLER der Welt?



Es ist an der Zeit, herauszufinden, wer die besten Brawl-Stars-Spieler der Welt sind. Wir freuen uns, unsere Pläne für die 2019 Brawl Stars Weltmeisterschaft mit euch zu teilen!



Melde dich mit deinen besten zwei Teamkameraden an, um die Chance auf einen Platz in der Weltmeisterschaft in Südkorea und einen Teil des Preispools in Höhe von 250.000 $ zu haben.



In den kommenden Tagen und Wochen beginnen weltweit die Qualifikationsspiele. Über diese können Spieler sich für das regionale Finale qualifizieren. Hier qualifizieren sich wiederum acht Teams für die Weltmeisterschaft, die diesen November in Südkorea stattfinden!