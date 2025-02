Fortschrittsbelohnungen im kostenlosen Brawlpass-Pfad für Free-to-Play-Spieler

(Bitte beachtet, dass wir in den untenstehenden Statistiken davon ausgehen, dass ein Spieler alle seine Juwelen spart, um in jeder zweiten Saison einen kostenlosen Brawlpass zu bekommen – also drei Pässe pro Jahr.)

ALT – Belohnungen für ein Jahr: 90.525 Münzen , 28.500 Powerpunkte, 540 Juwelen, 8.880 Credits, 4.500 Chromacredits

NEU – Belohnungen für ein Jahr: 96.000 Münzen , 30.000 Powerpunkte, 600 Juwelen, 12.000 Credits, 0 Chromacredits

Wir fügen dem NEUEN Brawlpass außerdem hinzu: 348 Starr-Drops und 12 garantierte Legendäre Starr-Drops. Mehr Infos weiter unten!

Ihr wundert euch jetzt vielleicht: „Äh ... Wo sind alle meine Chromacredits?! Ist das eine Chroma-Abschwächung?!“

Nein, denn Chromacredits werden komplett entfernt (mehr Infos weiter unten) und in Credits umgewandelt. Euch werden trotzdem ein paar Credits fehlen, aber wir fügen auch noch einen Legendären Starr-Drop am Ende jedes monatlichen Passes hinzu. Das sollte alles wieder wettmachen!

„Aber was ist mit meinen Bonusbelohnungen?“

Neben Fortschrittsboosts für den kostenlosen Pfad fügen wir pro Jahr auch noch 348 Starr-Drops für den Abschluss eines Brawlpasses hinzu (29 pro monatlichem Brawlpass). Die Bonunsbelohnungen werden außerdem durch Starr-Drops ersetzt (und sie werden mehr Marken zum Freischalten erfordern).

„Aber da muss doch irgendwo eine Abschwächung drinstecken, oder?“

Ja, wenn du ein Free-to-Play-Spieler bist, der sich in jeder zweiten Saison einen kostenlosen Brawlpass holt, verdienst du künftig weniger Bling, bekommst – wertmäßig gesehen – durch die Starr-Drops aber mehr Design-Items. Die Power-Liga (nach ihrer Überarbeitung) sollte immer noch der wichtigste Ort sein, um Bling zu bekommen. Aber das ist etwas, das wir frühstens Anfang nächstes Jahr in Angriff nehmen werden.

Zusammenfassend gilt, Free-to-Play-Spieler bekommen einen kleinen Fortschrittsboost und die Chance, ihre Juwelen künftig für andere Dinge wie Design-Items, Fortschritt, Angebote etc. zu nutzen. Diese Änderungen sollten die Belohnungen demokratischer machen. Soll heißen: Gelegenheitsspieler bekommen eine Menge mehr Kram, als sie normalerweise kriegen würden.

Das Ziel dieser Änderungen ist es, den Brawlpass in allen Bereichen zu verbessern. Wenn ihr ein Free-to-Play-Spieler seid, ist der beste Weg aktuell, Fortschritte für euren Account zu sammeln, indem ihr Juwelen nutzt, um in jeder zweiten Saison den Brawlpass zu kaufen. Wir wollen Free-to-Play-Spielern diesen Weg zum Fortschrittsammeln nicht wegnehmen, also wird der neue Brawlpass all diese Belohnungen im kostenlosen Pfad enthalten.