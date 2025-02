WAS?



Die Power-Liga (und die Clubliga sowie Test-Powermatches) erhalten zwei Verbesserungen!

1 – Jede Person darf einen Brawler sperren.

2 – Es gibt in der Auswahlphase die Möglichkeit, Mitspielern Brawler vorzuschlagen (dies kommt vielleicht nicht im nächsten Update, sondern dem danach).



WIE?

Individuelle Blindsperren:

– Am Anfang der Sperrphase kann jede Person einen beliebigen Brawler sperren.

– Du kannst die Sperrauswahl deiner Teamkameraden mitverfolgen und sobald ein Brawler gesperrt wird, kannst du diesen nicht mehr sperren.

– Wie vorher schon sind die individuellen Sperren blind, d. h. das gegnerische Team kann nicht sehen, was gesperrt wird, und sperrt möglicherweise dieselben Brawler. Das bedeutet, es werden insgesamt mindestens 3 und höchstens 6 Brawler gesperrt.

– Mit dieser Änderung ist die Power-Liga nun auch erst für Spieler mit mindestens 4500 Trophäen und 12 Brawlern verfügbar.

– Wenn du keinen Brawler auswählst oder sperrst, wird ein zufälliger für dich ausgewählt (bereits live).

Brawlervorschläge:

– Während der Auswahlphase können dir Teamkameraden über eine neue „Vorschlagen“-Schaltfläche nun Brawler vorschlagen, die du nehmen sollst. Der Vorschlag wird am Bildschirmrand angezeigt.



Du kannst einen Brawler auch noch vorschlagen, nachdem du deinen schon ausgewählt hast.

WARUM?

Wir glauben, dass sowohl wettbewerbsorientierte als auch Casual-Spieler von individuellen Sperren profitieren:

– Matches werden vielseitiger, wenn die stärksten Brawler für einen bestimmten Modus oder eine Map aus dem Weg sind.

– Wir wollten mehr Sperren hinzufügen ohne dabei die Sperrphase zu verlängern, deshalb haben wir uns dazu entschieden, zusätzliche Sperren an alle Spieler zu vergeben.

– Wenn alle Spieler dieselbe Handlung durchführen, ist es vielleicht für alle intuitiver und verständlicher.



Brawlervorschläge sind etwas, das wir schon seit einer Weile implementieren wollten (und das sich am sehnlichsten für die Power-Liga gewünscht wurde), also muss man nicht viel dazu sagen! :D

SCHNELLE FRAGERUNDE:



Warum wird es jetzt bekannt gegeben?

Damit es für unsere wettbewerbsorientierten Spieler nicht als Überraschung kommt. Zeit zu trainieren!

Warum wurde es nicht vorher bekannt gegeben?

Wir mussten sichergehen, dass beide Änderungen es ins nächste Update schaffen!

Ist das alles?

Fürs Erste ja! Wir haben allerdings noch ein paar weitere Verbesserungen für euch in der Planung! Und natürlich dürft ihr jederzeit eure Vorschläge und Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen!