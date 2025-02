Erlaubt Super durch Wände zu gehen





Gus' Power-Level war für uns schwer einzuschätzen, aber nachdem sich die Meta beruhigt hat, ist es klar, dass er auf der schwächeren Seite steht. Ein großer Teil davon ist sein Super, da man meist nicht riskieren will, ihn einzusetzen und einen Teamkollegen zu verfehlen. Indem wir die Projektilgeschwindigkeit deutlich erhöht haben, wird es nicht nur einfacher, Teamkameraden zu treffen, sondern auch Wände zu durchdringen, was ein wirklich gutes Teamwork ermöglicht und Gus zu dem Support macht, der er eigentlich sein sollte! Außerdem haben wir seine Heil- und Schildwerte mit dem Powerlevel skaliert, da er auf niedrigeren Energiestufen extrem stark war und auf höheren Stufen nicht mehr so stark. In der Praxis bedeutet diese Änderung, dass er auf niedrigeren Leveln etwas schwächer und auf höheren Leveln etwas stärker ist.