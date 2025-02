Optionales Update und Wartungsarbeiten am 02.07.

Optionales Update - (In Kürze verfügbar!) Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein LATAM Masters Skin-Logo falsch war

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Laden von Inhalten das Spiel zum Absturz bringen konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Skin-Auswahl manchmal mehrere Punkte markieren konnte

(Änderungen nach der Wartung)

Fehlerbehebungen

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem der Spielfortschritt durch das Speichern von Daten verloren gehen konnte

Sonstiges

Das Basketbrawl-Punktelimit wurde auf 5 gesetzt (von 10)

Serverwartung am 28. Juni 2021!





- Es wurde ein Problem, bei dem der Häkchenbereich in Volley Brawl, behoben.

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Rosas Pflanzen den Reifen in Basket Brawl versteckte

- Eine Showdown-Karte in der Rotation wurde geändert, da sie Probleme verursachte

Wartungsarbeiten am 17. Juni 2021

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, durch das die Chance auf einen legendären Brawler in der Brawlbox-Info angezeigt wurden, obwohl keine legendären Drops verfügbar waren



Ein Problem wurde behoben, welches Bots erlaubte, Buzz in Testspiel-Kämpfen zu verwenden



Es wurde ein Problem behoben, durch das Wild Card-Powerpunkte für nicht besessene Brawler beansprucht werden konnten



Es wurde ein Problem mit dem neuen Map Maker behoben, das dazu führte, dass die Brawler manchmal sehr schnell wurden oder das Spiel abstürzte



Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Jackys “Mit Schmackes" ständig durch den passiven Schadenseffekt des Modifikators "Graveyard Shift" ausgelöst wurde



Ein Problem wurde behoben, welches Carl erlaubte, zwei Spitzhacken gleichzeitig aktiv zu haben



Spiel & Balance

Spawn Schutz



Brawler-Munition nach Respawning von 0% auf 33% erhöht



Bull, El Primo, Frank and Jacky



Verringertes Aufladen von Super durch erhaltenen Schaden von 30 % auf 20 % reduziert.



Byron



Die Super-Laderate des Hauptangriffs wurde von 10 Treffern auf 9 Treffer erhöht. Dies war ein unbeabsichtigter Nerf der vorherigen Balanceänderungen.

Neuer Brawler - Buzz

Buzz ist der Rettungsschwimmer des Dino Wasserparks und der Chromatische Brawler der Saison! Er ist aufgrund seiner Größe und seiner kurzen Arme nicht sehr gut in seinem Job, aber er nimmt ihn sehr ernst und liebt es, Regeln durchzusetzen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen oder... eher was sie NICHT tun sollen.



Chromatischer Brawler für die Jurassic Splash Saison



Hauptattacke - Buzzpfeifen

Buzz schlägt fünfmal in einem Bogen zu



Superskill - Torpedowurf

Buzz wirft seine Torpedoboje. Wenn sie einen Gegner oder eine Wand trifft, schwingt sich Buzz zu ihr, wodurch Gegner im Ladungsbereich betäubt werden.



Gadget - Reserveboje

Füllt die Superskill-Leiste sofort auf, aber der nächste Torpedowurf betäubt Gegner nicht.



Starpower - Stärkerer Torpedo

Die Mindestdauer von Buzz’ Superskill-Betäubung wird um 0,5 Sekunden verlängert.



Starpower - Alles im Blick

Der Bereich, in dem Buzz´ Superskill aufgeladen wird, wird um 33 % vergrößert.





New Brawler - Griff

Epischer Brawler



Hauptattacke - Münzenwurf

Griff wirft 9 Münzen auf seine Gegner und diese fliegen in einem kegelförmigen Bereich auseinander.



Superskill - Häckselgeld

Griff wirft einige scharfkantige Banknoten in einem Fächer auf seine Gegner. Da sie zu wertvoll sind, kehren sie zu ihm zurück und treffen Gegner möglicherweise doppelt. Je weiter Gegner entfernt sind, desto mehr Schaden erleiden sie.



Gadget - Sparschwein

Ein Feuerwerk gefülltes Sparschwein, das nach einer kurzen Weile explodiert, Hindernisse zerstört und Gegnern Schaden zufügt.



Starpower - Behalte den Rest

Erhöht die Feuerrate des Hauptangriffs



Star Power - Finanzielle Sicherheit

Heilt alle 2 Sekunden 7 % der fehlenden Trefferpunkte. Pro Aktivierung werden mindestens 10 Trefferpunkte geheilt.





Neue Skins & visuelle Verbesserungen

Neue Skins



Burger Lou



Surfer Carl - Brawl Pass Tier



Buzz Bass - Brawl Pass Tier 70



Kokosnuss Rosa



Dino Leon



Strandgänger Mortis



Jetski Jacky - exklusiver Power League Skin



Waltour Nita - Supercell MAKE Skin



Hermes Max



Megabox Darryl - Gratis Skin anlässlich unseres ersten Jahrestags in China,



True Gold/Silver Colt



True Gold/Silver Mr. P



Schmu Stu



Loco Poco



Pins



Jeder Brawler hat einen neuen Klatsch-Emote-Pin der Seltenheitsstufe Selten erhalten. Diese werden in diesem Update noch nicht animiert sein.



Neue animierte Pins

8-Bit

Edgar Max

Byro

Sandy Amber

Gale

Surge

Colette

Lou

Ruffs

Belle

Gale - Brawl Pass

Surge - Brawl Pass

Colette - Brawl Pass

Ruffs - Brawl Pass

Belle - Brawl Pass

Lou - Brawl Pass

Brawl Esports 2020 Champie Pins (die ersten 8 Trophäen-Pins in der Liste der Spieler-Pins)



Lateinamerika Masters League

Mehrere Fußball-Club-Skins

Boca Júniors Shelly, America Shelly, U de Chile Shelly, El Primo Universitario, El Primo Club Nacional, EL Primo Corinthians, Atl. Nacional Colt, Cerro Porteño Colt, River Plate Colt, Club America Colt, LDU Quito Mike, Flamengo Mike, Chivas Mike.





Saisonale Events

Brawl Pass Saison 7: The Jurassic Splash

Ladebildschirm

Hintergrund des Hauptmenüs

Musik im Hauptmenü



"Bad Randoms" Punk Musik Event

Hintergrund des Hauptmenüs

Musil im Hauptmenü

Dino Wasserpark Umgebungsänderung





Spielmodi / Ereignisrotationsänderungen

Generelle Änderungen



Respawn-Änderungen

Brawler spawnen jetzt ohne Munition, nachdem sie besiegt wurden

Respawn-Positionen werden jetzt auf dem Boden markiert



Aktive Mapmodifikatoren werden jetzt während des Kampf-Intros angezeigt



Juwelenjagd



Juwelen spawnen jetzt in einer festen Reihenfolge um den Minenschacht



Knockout



Knockout wurde als permanenter Spielmodus zum Spiel hinzugefügt



Knockout hat jetzt einen fortschreitenden Gifteffekt ähnlich wie Showdown, um das Match zu beenden und der schadensbasierte Tiebreaker wurde entfernt



Showdown



Der Schaden von Showdown-Gift wird jetzt für jeden Spieler individuell berechnet, sobald ein Brawler das Gift betritt, anstatt auf alle Brawler innerhalb des Gifts gleichzeitig angewendet zu werden



Slots für Team-Events



Team-Event-Slots haben jetzt eine 2-Stunden-Rotation pro Map und es gibt keine Marken mehr als Belohnung

Team Events Slot #1: Tresorraub, Hotzone, Belagerung

Team Events Slot #2: Kopfgeldjagd, Knockout





Wochenend-Events



Beim Start des Wochenend-Events wurde eine 50-Marken-Belohnung hinzugefügt



Herausforderungen



Herausforderungen während Brawl Pass Saison 7

Griff Challenge - Schaffe die Herausforderung, um Griff eine Woche früher freizuschalten!

Böse Bibi Skin Challenge - Schaffe die Herausforderung, um Böse Bibi eine Woche früher freizuschalten!

LATAM Masters Challenge - Schaffe die Herausforderung, um eine Mega Box zu gewinnen.





Power Liga



Power Liga Saison 3

2 Spielerprofil-Icons als Belohnung

Jetski Jacky Skin Belohnung



Die Dauer der Spielersperrung wurde von 72 Stunden auf 1 Stunde reduziert, um die Erlebnisqualität im hohen Rang zu verbessern



Unterstützung für siegabhängige Quests hinzugefügt





Maps



Die Map-Rotation wurde für mehrere Spielmodi aufgefrischt



Einige alte Fan-Favoriten-Maps wurden wieder in die Rotation aufgenommen



Neue zeitlich begrenzte Sommer-Modi



Volley Brawl - Startet am 28. Juni!

Basket Brawl - Startet in der darauffolgenden Woche!

Trophäeneroberung - Du kennst dich aus, startet dann in der übernächsten Woche.

Trophäendiebe (vorher bekannt als Geschenkeraub)



Map Maker

Modifikationsoptionen für von Spielern erstellte Maps hinzugefügt

Energiedrink

Robozorn

Meteorschauer

Friedhofsfight

Neue Modifikatoren: Superaufladung (Superskill lädt viel schneller auf)

Neue Modifikatoren: Schnelle Brawler (Jeder ist die ganze Zeit schneller)



Neue Map-Elemente

Schaden verursachende Zacken

Heilung

Tempoboost

Verlangsamer

Schadenswolken



Map-Hashtag (#) zum Map-Vorschaubildschirm hinzugefügt



Brawler Balanceänderungen

Neue Gadgets



Rico: Für den nächsten Basisangriff wird Rico jedes Mal, wenn ein Projektil abprallt, um 300 Lebenspunkte geheilt



Lou: Alle Feinde im Superbereich erhalten eine zusätzliche 50 %-ige Schneekegelmarkierung



Pam: Bei Pams nächstem Angriff entfernt jeder Treffer auf gegnerische Brawler 25 % von deren maximaler Munition. Pam fordert 50 % der gestohlenen Munition für sich selbst zurück.



Edgar: Edgar erhält einen Schild, der die nächsten 2000 Schadenspunkte, die ihm zugefügt werden, blockiert. Der Schild wird mit der Zeit schwächer.



Sandy: Der nächste Angriff von Sandy lässt den Gegner für 1,5 Sekunden einschlafen. Sie wachen jedoch von jedem Schaden auf.



Leon: Leon lässt seinen Lutscher fallen, um einen Unsichtbarkeitsbereich für sich und seine Teamkollegen zu schaffen



Spike: Spike erzeugt einen großen Kaktus mit 3500 Trefferpunkten, um ihm und seinen Verbündeten Deckung zu geben. Bei Zerstörung platzt er und heilt alle Verbündeten um ihn herum um 1000 Trefferpunkte.



Ruffs: Ruffs ruft nach Luftunterstützung. Er zielt großflächig auf den nächstgelegenen Gegner und verursacht mit jedem Treffer 700 Schaden.



Gale: Gale benutzt seinen Laubbläser, um einen lokalen Tornado zu erzeugen, der jeden Feind wegstößt, der versucht, ihn zu durchdringen.



Stu: Stus nächste Super kann Wände durchschlagen, wodurch Stücke der Wand auf die Gegner auf der anderen Seite fliegen. Jedes Stück fügt den Gegnern 500 Schaden zu.



Änderungen

8-BIT

Schaden des Superskills wurde von 50 % auf 35 % gesenkt.

Boosterboost fügt dem Superskill jetzt zusätzlich zur erhöhten Reichweite eine Schadenserhöhung von 15 % hinzu



Belle

Abpraller der Hauptattacke sind jetzt auf bis zu 3 Abpraller begrenzt

Abpraller der Hauptattacke laden jetzt Belle's Superskill auf

Reichweite des Superskills wurde um 6,7 % erhöht



Bo

Das Super-Totem verliert nun nach dem Einsatz allmählich an Trefferpunkte, bis es zerstört wird

Das Super-Totem verliert nicht mehr mit der Zeit die Wirksamkeit der Super-Aufladung



Colette

TP-Transformator Gadget wurde überarbeitet. Es fügt nun 1000 zusätzlichen Schaden zu Colettes Basis-Angriffsschaden hinzu, anstatt Schaden basierend auf den maximalen Trefferpunkten des Gegners zu verursachen



Nani

Override Schaden von 2000 auf 1800 reduziert

Maximaler Schaden von Autofokus von 2500 auf 1600 reduziert

Die Aufladerate des Superskill von der Hauptattacke wurde um 33 % erhöht (Nani kann ihren Superskill mit 2 Angriffen aufladen, wenn sie alle Projektile trifft)





Die folgenden Brawler laden jetzt ihren Superskill von allem Schaden auf, den sie von gegnerischen Brawlern oder ihren beschworenen Türmen und Haustieren erhalten. Sie haben diese passive Fähigkeit jetzt in ihrem Brawler-Profil unter "Eigenschaften" beschrieben.



Bull



El Primo



Frank



Jacky



Buffs

Byron

Die Heilungsreduzierung der Gegner durch Malaise wurde von 50 % auf 75 % erhöht.



Gale

Der Verlangsamungseffekt für Klirrende Kälte von 0,3 auf 0,5 Sekunden erhöht



Penny

Schaden der Hauptattacke von 900 auf 940 erhöht



Shelly

Projektilgeschwindigkeit von Tontauben um 20 % erhöht



Lou

Die Nachladegeschwindigkeit von Gegnern durch Unterkühlung wurde von 50 % auf 75 % erhöht.





Nerfs

Carl

Die Projektilgeschwindigkeit der Hauptattacke wurde leicht verringert



Jacky

Die Schadensreduktion von Harter Hut wurde von 15 % auf 10 % verringert.



Tick

Die Schadensreduzierung des Schildes "Notfallschalter" wurde von 100 % auf 50 % reduziert, während der Schild aktiv ist.



Stu

Nitroschub stößt Gegner bei einem Treffer nicht mehr zurück



Max

Aufladegeschwindigkeit von Superschnell um 50 % verringert

Schaden der Hauptattacke wurde von 320 auf 300 pro Treffer reduziert





Sonstiges

Unterstützung für Skin-Variationen im Brawler-Menü hinzugefügt

Bo & Crow Mecha Skins

LATAM Masters Skins

Mortis Hut & ohne Hut Variationen





Fehlerbehebungen