DÉFI HYPERCHARGE de Brawl Stars – Règles officielles

Le DÉFI HYPERCHARGE de Brawl Stars (le « Défi ») est soumis aux présentes Règles officielles (« Règles ») qui s’appliquent de manière contraignante pour toutes les questions relatives au présent Défi, sauf indication expresse contraire. La participation au Défi est gratuite et aucun achat n'est nécessaire pour le relever ou le remporter. Le Défi est organisé par Supercell Oy (« Supercell »). Ce Défi n’est ni sponsorisé, ni approuvé, ni géré par TikTok ou par d’autres plateformes de réseaux sociaux.

Qui peut y participer ?

Sauf indication contraire dans le présent paragraphe, ce Défi est ouvert dans le monde entier à toute personne âgée de 13 ans ou plus qui réside dans un pays dans lequel il est possible de télécharger Brawl Stars ou d’y jouer sur les canaux officiels de Supercell (un « Participant »). Tout Participant de moins de 18 ans ou en deçà de la majorité telle que fixée dans son pays de résidence (un « Mineur ») doit avoir obtenu l’autorisation de son parent ou tuteur pour pouvoir participer au Défi.

Comment y participer ?

Le Défi est uniquement ouvert aux personnes qui envoient leurs candidatures sur TikTok. Pour relever le Défi, les Participants admissibles (tels que définis ci-dessous) doivent créer une vidéo qui représente leur « Hypercharge » en jeu ou en dehors du jeu (« Candidature »), et la publier sur TikTok en utilisant les hashtags #hypercharge et #brawlstars. La Candidature doit comporter ces deux hashtags et doit être visible par tous avant l’expiration de la Durée du défi (telle que définie ci-dessous).

Si vous n’avez pas de compte TikTok, vous pouvez en créer un gratuitement. Toutes les conditions de TikTok (le cas échéant) s’appliquent. Vous devez configurer votre compte TikTok en mode public pour que Supercell puisse accéder à votre Candidature, mais vous pourrez revenir au mode privé à tout moment à l’expiration de la Durée du défi.

Quelle est la Durée du défi ?

Le Défi débutera le 2 septembre 2023 à 00 h 00, heure d’été d’Europe de l’Est (« EEST ») et prendra fin le 15 septembre 2023 à 23 h 59, heure d’été d’Europe de l’Est (la « Durée du défi »). Pour être admissibles, les Candidatures doivent êtres reçues pendant la Durée du défi. En participant, chaque Participant (et, en ce qui concerne un Mineur admissible, son parent ou tuteur) accepte d’être lié par les présentes Règles officielles et par toute décision rendue par un juge ou par Supercell.

Comment les gagnants sont-ils sélectionnés ? Quelles sont les récompenses à la clé ?

À l’expiration de la Durée du défi, Supercell sélectionnera dix (10) Candidatures, à sa seule discrétion, et les gagnants recevront tous les Packs collector d’Hypercharge disponibles sur Brawl Stars au moment du Défi (chacun, une « Récompense Hypercharge »). De plus, le Participant dont la Candidature a recueilli le plus de vues sur TikTok recevra une Récompense Hypercharge, ainsi qu’un voyage, avec l’invité de son choix, pour la Finale du mondial de Brawl Stars qui se déroulera en Suède en 2023 (la « Récompense spéciale »). Ce voyage inclut le vol, l’hôtel (chambre simple), et les tickets d’entrée du Participant et de son invité. Si le Participant ayant obtenu le plus de vues est un Mineur, l’invité qui l’accompagnera doit être son parent ou son tuteur. Sur notification formelle de Supercell, les gagnants auront un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de la notification pour y répondre et pour fournir tous les documents demandés par Supercell.

Pour éviter toute ambiguïté, il n’est pas possible d’échanger une Récompense Hypercharge ou une Récompense spéciale contre des prix de remplacement ou de l'argent liquide. Si un gagnant n’est pas joignable ou qu’il ne peut pas ou ne souhaite pas accepter ou recevoir sa récompense pour quelque raison que ce soit, Supercell se réserve le droit, à sa seule discrétion, de sélectionner un autre gagnant parmi les autres Candidatures.



Que doivent contenir ou proscrire les candidatures ?

Une Candidature ne peut intégrer que du contenu original créé par la personne qui la soumet. Les Participants doivent s’abstenir de copier ou de plagier les Candidatures présentées par d’autres personnes, et les Candidatures ne doivent pas intégrer de créations ou de contenu protégé(e)s par les droits d’auteur ou de copyright d’un tiers sans son consentement. En participant, chaque Participant (et, en ce qui concerne un Mineur admissible, son parent ou tuteur) garantit que sa Candidature n’enfreint pas les droits d’un tiers, et assure avoir obtenu tous les droits nécessaires à cet égard.

Supercell sera en droit de refuser toute Candidature qu’elle considère, à son entière discrétion, comme une atteinte potentielle, présente ou future, à des droits d’auteur ou de copyright.

Les Candidatures ne doivent contenir aucunes attaques personnelles dirigées contre une personne.

Elles ne doivent pas mettre en scène des actes à caractère sexuel (nudité, pornographie) ou des actes de cruauté envers les animaux, ni représenter des scènes intégrant des drogues, de l’alcool, du tabac, ou des scènes de paris, ni représenter des sociétés, des produits ou des services qui en font la promotion, ni représenter tout autre sujet que Supercell juge, à sa seule discrétion, offensant ou indécent. Les Candidatures doivent respecter les Conditions de création de contenu par les fans de Supercell.

Supercell se réserve le droit d’exclure toute Candidature qu’elle juge, à sa seule discrétion, non conforme à ces instructions ou contraire aux présentes Règles, et de supprimer ou autrement de retirer toute Candidature des sites ou emplacements qu’elle contrôle.

Comment les candidatures sont-elles partagées et utilisées ?

Les informations soumises par les Participants ne seront utilisées que conformément à la politique de confidentialité de Supercell disponible à l’adresse https://supercell.com/en/privacy-policy/.

Comme condition préalable à toute participation, chaque Participant accorde par les présentes à Supercell une licence non-exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, transférable, susceptible d’être concédée en sous-licence, et libre de droits, permettant à Supercell d’utiliser, de modifier, de reproduire, de distribuer, d’exécuter et d’afficher la Candidature, et d’en créer des œuvres dérivées, sur tous les supports du monde entier, et pour tout motif que Supercell juge utile. Les Participants n’obtiendront aucune indemnisation spéciale au titre de leurs Candidatures ou des droits qu’ils ont accordés à Supercell. Bien que Supercell s’efforcera de publier les Candidatures sous leur forme initiale présentée lors de la participation, les Participants comprennent que leurs Candidatures pourraient ne pas conserver leur forme originale, et que Supercell se réservera le droit de modifier des Candidatures, à son entière discrétion.

Supercell se réserve le droit d’utiliser le nom et/ou l’identifiant de compte des Participants avant, pendant, ou après le Défi, à des fins publicitaires, sur tout support, et sans indemnisation pour eux ni contrôle préalable par eux-mêmes. Supercell peut décider à tout moment avant, pendant, ou après la Durée du défi, de publier ou de distribuer une ou plusieurs Candidatures, le nom et les informations de profil en ligne de son/ses auteurs (y compris, sans toutefois s’y limiter, sur des pages Instagram et TikTok, des chaînes YouTube et des sites Web de tiers) à des fins promotionnelles et de divertissement uniquement.

Le partage de Candidatures sur une plateforme ne signifie pas que leurs auteurs ont été sélectionnés. Les Participants (et le cas échéant, en ce qui concerne les Mineurs admissibles, leurs parents ou tuteurs), ont conscience que les utilisateurs de ces sites Web peuvent partager, commenter, et republier leurs Candidatures. Supercell s’efforcera de répondre, dans toute la mesure du raisonnable, à la demande d’effacement d’une Candidature présentée par un Participant. Supercell n’est toutefois pas responsable de la republication de Candidatures par des tiers.

Quelles sont les autres conditions pour participer au Défi ?

En participant, les Participants acceptent d’être liés par les présentes Règles et par les décisions de Supercell. Les Participants ne peuvent pas participer en utilisant plusieurs identifiants. Supercell peut annuler, suspendre, et/ou modifier en tout ou partie d'une étape du Défi si elle constate que des circonstances indépendantes de sa volonté entravent le bon déroulement du Défi.

Supercell peut disqualifier toute personne qu’elle surprend en train de tenter de manipuler la procédure de participation ou le déroulement du Défi, d’enfreindre les présentes Règles, d’agir d’une manière déloyale ou préjudiciable, de tenter d’interrompre le bon déroulement du Défi, ou disqualifier toute personne qui dérange, agresse, menace, ou harcèle d’autres personnes.

Toute tentative délibérée de porter préjudice ou de nuire au bon déroulement du Défi peut constituer une infraction civile et pénale et entraîner votre exclusion du Défi. Supercell se réserve le droit de chercher à exercer tout recours et à obtenir toute réparation si elle découvre l’existence d’une tentative décrite ci-dessus, dans toute la mesure permise par le droit en vigueur.

Comment sont réglés les litiges ?

Tous les litiges se rapportant aux présentes Règles et/ou au Défi seront régis par le droit finlandais. Les décisions de Supercell sont définitives et contraignantes. Le demandeur dans le cadre d’un litige impliquant Supercell ne sera pas en droit de réclamer ni d’obtenir une réparation au titre d’un dommage indirect, punitif, accessoire ou consécutif.

Chaque gagnant accepte d’indemniser et de dégager Supercell, TikTok, et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants et mandataires respectifs, au titre de toutes les réclamations et de tous les coûts qui résultent, directement ou indirectement, de sa participation à toute activité relative à la Campagne ou de sa participation à la présente Campagne.

Supercell se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d’annuler le Défi si elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre le Défi en raison d’un événement indépendant de sa volonté, y compris, sans toutefois s’y limiter, un incendie, une panne de courant, un conflit du travail, une guerre, un litige civil, ou une mesure prise par une autorité administrative ou souveraine (y compris une nouvelle loi ou un nouveau règlement) ou inaction de cette autorité. La non-validité ou l’inopposabilité d’une clause contenue dans les présentes Règles ne modifie en rien la validité ou l’opposabilité des autres clauses qui y figurent. Si une règle est jugée non valide ou inopposable, les présentes Règles resteront malgré tout en vigueur. Le défaut d’application, par Supercell, d’une clause contenue dans les présentes Règles ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir.

Merci, et amusez-vous bien !