Les hypercharges arrivent dans les prix Starr. Pour fêter ça, nous organisons l'événement Prix Starr tombés du ciel #ShootingStarrDrops !

Regardez la vidéo ou lisez l'article ci-dessous pour découvrir de quoi il s'agit !

Voici comment ça va se passer :

PRIX STARR DOUBLÉS !

Les prix Starr sont doublés pour tout le monde, tous les jours !

Du 3 au 17 octobre, recevez vos récompenses quotidiennes comme d'habitude mais avec deux prix Starr par palier au lieu d'un !

NOUVEL OBJECTIF DE COMMUNAUTÉ !

4 milliards d'éliminations en 14 jours ! Tout le monde peut contribuer à atteindre l'objectif, et tout le monde recevra des prix Starr GRATUITS, dont des légendaires !

Chaque élimination dans ces modes compte : matchs avec trophées, Coupe star, ligue des clubs, défis, matchs amicaux et création de carte.

Tout le monde reçoit un prix Starr gratuit dans le magasin dès le début, mais les éliminations permettront de débloquer de nouveaux paliers :

500 millions d'éliminations = prix Starr super rare

1 milliard = prix Starr épique

2 milliards = prix Starr épique

3 milliards = prix Starr mythique

4 milliards = prix Starr légendaire

Mais ça ne s'arrête pas là ! Pour chaque milliard supplémentaire atteint, vous recevrez un nouveau prix Starr légendaire !

En gros, un prix Starr légendaire de plus à 5 milliards, un autre à 6 milliards, puis à 7 milliards, et ainsi de suite.

Sans aucune limite ! Mais souvenez-vous que vous n'avez que jusqu'au 17 octobre pour tenter d'atteindre l'objectif !

CONCOURS DES CRÉATEURS !

Les créateurs de contenu Brawl vous proposeront de gagner des gemmes !

Chaque créateur dispose de 8 codes à 170 gemmes. Recherchez le #ShootingStarrDrops sur n'importe quel réseau social pour trouver les concours !

Et enfin, une dernière surprise : vous savez ce qu'on fait, quand on voit une étoile filante ? On fait un vœu !

Parmi tous les codes, nous avons glissé 5 CODES DORÉS QUI VOUS PERMETTRONT DE RÉALISER UN VŒU dans le jeu !

Si vous avez la chance de tomber sur un code doré, nous vous contacterons pour faire de l'un de vos vœux une réalité dans Brawl Stars (dans la limite du réalisable !), et nous ferons tout notre possible pour le réaliser.

Vous voulez tous les skins du jeu ? Ou offrir toutes les émotes à votre meilleur ami ? Un million de gemmes ? C'est vous qui décidez !

CHANGEMENTS EN JEU !

À la suite de la maintenance du 3 octobre, nous avons fait les changements suivant :

Remise en place des slots de Mode de Jeu 5 et 6 avec les changements suivants : Slot 1 = Survivant 24/7 (Inchangé) Slot 2 = Brawl Ball 24/7 (Inchangé) Slot 3 = Razzia de gemme 24/7 (added 4 maps for a total of 8 maps) Slot 4 = Siège & Chasse ouverte (Inchangé) Slot 5 = Hors-jeu 24/7 (ajout de 4 cartes pour un totale de 8 cartes) Slot 6 = Braquage & Zone réservée (4 cartes/modes)

Mise à jour de la génération de Quêtes pour être en accord avec les nouvelles cartes et la nouvelle rotation de modes de jeu

Augmentation du cap de Points de Pouvoir à 99999. Nous avons l'intention de le faire disparaître complètement avec la prochaine mise à jour

Les Hypercharges peuvent maintenant être trouvées dans les Starr Drops Légendaires

Rééquilibrage des taux de drop et du montant de Pièces, Points de Pouvoir et Doubleur de Jetons reçus par les Starr Drops Les joueurs recevront moins de Points de Pouvoir et de Doubleurs de Jetons, mais plus de Pièces des Starr Drops à partir de maintenant



Et voilà ! Go éliminer quelques brawlers !