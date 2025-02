Si vous nous suivez sur Twitter et Facebook, assurez-vous de suivre la page principale de Brawl Stars afin d'être au Courant des dernières nouveautés.



À compter d'aujourd'hui, les pages locales ne seront plus actives. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous n'arrêtons pas notre relation avec les différentes communauté pour autant et nous continuerons de lire vos commentaires et retours avec l'aide des Community Manager locaux et des Créateurs de contenus.

Vous ne parlez pas anglais ? Nous vous recommandons d'utiliser la fonctionnalité "traduction" sur Facebook et Twitter afin de pouvoir participer aux discussions !



Voici une liste des canaux globaux de Brawl Stars :

Twitter : @Brawlstars

Twitter Esports : @Brawl_Esports

Instagram : @Brawlstars

Instagram Esports : @Brawlstars Esports

Facebook : Brawl Stars

YouTube : @Brawlstars

Youtube Esports : @Brawlstars_Esports

Reddit : r/Brawlstars





Cousin pouvez également retrouver la communauté française sur les serveurs discord suivant :



Brawl Unite : discord.gg/Se4q6nGhjf

Brawl Stars France : discord.gg/brawlstarsfr