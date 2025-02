Cela fait déjà presque un mois que les Maîtrises sont sorties, et nous avons déjà des joueurs qui ont atteint le niveau de Maîtrise maximum avec leurs Brawlers en moins d'une semaine !



Voici la liste des joueurs qui ont atteint en premier (et en deuxième) le niveau de Maîtrise maximum d'un Brawler et qui ont obtenu leur Titre !





Position - Brawler - Nom du joueur

1er - Shelly - Tomaaaaaaaaaaaa

2ème - Shelly - Ghost Face

1er - Colt - XqcOmg 🦀

2ème - Colt - Chiara ᶦ ⁿᵉᵉᵈ ᵘ

1er - Bull - NAVI | Cube

2ème - Bull - Sunixzz♡れじゔバ

1er - Brock - BCTPP

2ème - Brock - TimmyX_X

1er - Ricochet - Mobe97

2ème - Ricochet - ketchup

1er - Spike - Sang Won Lee

2ème - Spike - えごいすと

1er - Bartaba - GreenKid

2ème - Bartaba - Zᴏʙ'ɪᴋ?🍀

1er - Jessie - M⊕rph⊕šïš☯️

2ème - Jessie - connor

1er - Nita - Anderson003

2ème - Nita - tuni

1er - Dynamike - 🧨

2ème - Dynamike - woodchuck321

1er - El Costo - Kαιяση

2ème - El Costo - 世一自爆流–暗夜暗魂

1er - Mortis - Hitsugaya

2ème - Mortis - Mitsuki825

1er - Corbac - 어쭈

2ème - Corbac - GuGu 🍥

1er - Poco - Арсений

2ème - Poco - GUTSE

1er - Bo - Alien Kid

2ème - Bo - jftbm

1er - Polly - кинул диз = бан

2ème - Polly - zBrunoϟ

1er - Pam - Party

2ème - Pam - SpenLC

1er - Tara - ✧alpha✦

2ème - Tara - DеnСhouZ

1er - Darryl - Akki :D

2ème - Darryl - 僕はビトー

1er - Penny - 料亭菜梨お吸物用木目殺害事件

2ème - Penny - shopn

1er - Frank - Eric Lahoz

2ème - Frank - Saul Goodman

1er - D'jinn - InvincibleMax

2ème - D'jinn - ☣¥esh£resh☣

1er - Tick - BULLISSIMO

2ème - Tick - REDxRIOT

1er - Léon - Guest 🐇

2ème - Léon - MaximKEK

1er - Rosa - CMG | Sages2

2ème - Rosa - SupremeKing

1er - Carl - 【 ₱₳ł₦ĐɆ₳₮Ⱨ】

2ème - Carl - 😭💔Я никто💔😭

1er - Billie - nełix❤️‍🔥継父

2ème - Billie - Nico

1er - A.R.K.A.D. - Light光

2ème - A.R.K.A.D. - TØYSINHO :]

1er - Émeri - ThePara

2ème - Émeri - Snxzwee❤️‍🔥はやま

1er - Béa - Uncivil™

2ème - Béa - のあ

1er - Éliz@ - ZEST | Pekka

2ème - Éliz@ - “L~e~M~o~N”

1er - Mr M. - PlayerD🐧

2ème - Mr M. - Aklove :3

1er - Max - 特|𝕯𝖆ʀκ͢ ☔

2ème - Max - Gaming guru

1er - Jacky - Aldridge

2ème - Jacky - 道│AlwaysHigh

1er - Gaël - dog

2ème - Gaël - Taser face

1er - Nani - JOKER❤️🥴

2ème - Nani - DePhI

1er - Sprout - Боец

2ème - Sprout - QLS | VTzim

1er - Surge - とわ| ‹:)~❁

2ème - Surge - BenTimm1

1er - Colette - 🍃Ecsed|亲

2ème - Colette - Боец

1er - Ambre - JRshadow

2ème - Ambre - 🎶☠Marco☠😈

1er - Lou - QLS|toper⛓

2ème - Lou - Inferniced

1er - Byron - Sk| ×DtZ×ッ

2ème - Byron - @GAME"OVER#

1er - Edgar - ZEST | Mohtep

2ème - Edgar - LeNain

1er - Colonel Médor - Ruffs

2ème - Colonel Médor - TheTruthWolf69

1er - Stu - RockStarᵍᵃᵐᵉˢ✰

2ème - Stu - BGA|𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨™

1er - Belle - JK的小可爱

2ème - Belle - Alkaあ👾

1er - Squeak - Laur✨revive

2ème - Squeak - Chinito André

1er - Grom - 能把隊友跟對面交換該有多好🥹

2ème - Grom - STBenjamin

1er - Buzz - MyS|Beast❤️Devi

2ème - Buzz - ☬IRON._.MIR☬

1er - Griff - RealCanadian

2ème - Griff - •| ジア |•

1er - Ash - JD | Jxcr

2ème - Ash - ØS | Sehouri

1er - Meg - ⚡Dinis⚡

2ème - Meg - Боец

1er - Lola - AbbattiS

2ème - Lola - CB|Lupg13

1er - Fang - Terry!

2ème - Fang - Sebastian🇵🇪

1er - Eve - Star Lord

2ème - Eve - 프로아마

1er - Janet - GarlicPizza

2ème - Janet - Dudu

1er - Bonnie - MASTER

2ème - Bonnie - Dainzleif

1er - Otis - Wiggy

2ème - Otis - Arotan21

1er - Sam - 쇼𝖙𝖊𝖒𝖚𝖗쇼

2ème - Sam - Chazzerine

1er - Gus - TheDark

2ème - Gus - §Sans Tela§

1er - Buster - MdeMıke=)

2ème - Buster - Javier

1er - Chester - rakei

2ème - Chester - PASTORE◇GRECO

1er - Gray - Cor Robouquet

2ème - Gray - 刀|Xvl

1er - Mandy - ❌°6ĕзýmņbīů°❌

2ème - Mandy - JIMMY 66

1er - RT - なにです

2ème - RT - PlayerD🐧