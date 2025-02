Bonjour et bienvenue pour ce MUR DE TEXTE !

Ne vous inquiétez pas, il y a une version résumé à la fin. Mais si vous passez ce texte, vous louperez tout l’amour prévu pour vous !

Cela peut paraître cliché mais nous croyons réellement que la communauté de Brawl Stars est LA meilleure. Franchement, qui d’autre pourrait évaluer chaque pixel d’une image pour détecter un indice d’une mise à jour ? Ou débattre sur le fait que Monsieur M. soit D'Jinn dans un costume ou juste un pingouin normal ? Ou écouter une radio cassée 7 jours sur 7 juste pour être la premiere personne à connaitre la nouveauté de Starr Park ? Ou même militer pour faire que cette pauvre Jessie arrête d'être blessée !

Dans cette communauté, tout le monde possède une unique voix et c’est ce qui fait qu’ensemble, vous formez ce groupe si spécial qui nous impressionne un peu plus chaque jour.

Simplement, comme vous, nous AIMONS Brawl Stars. Il n’y a pas un jour sans que quelqu’un ne partage l’une de vos creations fan art dans notre chat privé. Nos designers regardent “Kairos’ 100% Honest Review” puis ils débattent avec d’autres personnes de l’équipe à ce propos. Nous écoutons "Lex’s (un)Official Brawlidays Sountrack". Vos memes nous font rires. Nous sommes encore surpris que vous ayez trouvé le message codé en morse que nous avions caché dans le jeu ou comment vous avez compris si rapidement qu'A.R.K.A.D avait une crise de personnalité ! Quand arrive le Brawl Talk, nous sommes si impatients de voir vos reactions. Et vous savez quoi ? Vos commentaires positifs rendent nos jours meilleurs ! Ça fait TOUT pour nous, surtout parce que nous savons que sur internet les choses peuvent vite déraper, nous sommes vraiment HEUREUX de vous avoir.

Bien sur, nous ne sommes pas juste tout le temps...(!) et nous avons fait quelques erreurs (Jour 1 de Léon et Rosa dites “Bonjour”). Mais nous croyons en cette forte relation de confiance et nous savons que vous savez que nous ferons de notre mieux pour améliorer le jeu du mieux que nous pouvons. Nous savons que vous en demandez autant parce que vous aimez énormément le jeu - ce qui nous permet de gérer vos attentes au mieux... (comme quand Ryan a dit que la mise à jour serait petite... et... qu’en fait on s’est retrouvé à faire le plus long Brawl Talk jamais réalisé ! Mais soyons honnête, la mise a jour du magasin était assez petite... mais toujours bien !) Et en parlant du magasin... quelle aventure ! Notre cher u/aIfajor a mis les pièces toutes ensembles avant de realiser que Brawl Stars pouvait être... Un parc à thème ! Et ça s’est avéré en être un très très étrange.

2020 fut une année difficile. Ayant un impact important sur notre équipe, les finales mondiales, et vous tous. Nous avons fait du mieux possible pour assurer que la communauté ait le meilleur divertissement possible à la maison. Et vous avez tous très bien répondu – en jouant à notre jeu... VRAIMENT BEAUCOUP ! (Merci encore !).

TL;DR : Où en sommes-nous. Après avoir sorti 11 brawlers, 45 skins, 7 nouveaux environnements, l'esports et les défis spéciaux, le Brawl Pass, les quêtes, la création de carte, lancer le jeu en Chine, les gadgets, les Pins... et bien plus... Nous pouvons regarder en arrière et être fier de ce que nous avons fait ensemble. Cela n'aurait pas été possible sans vos suggestions, vos retours et rapports de bug. Votre attention au détail, et, le plus important, vous jouant et aimant tant Brawl Stars !

Nous ne pouvions pas finir l'année aussi parfaitement. Nous avons eu des retours incroyables sur la dernière mise à jour et obtenu presque 1 MILLION (996,150 d'après les données de youtube) de personnes regardant le Brawl Talk en même temps. Ce qui est amusant car nous pensions que ce serait le dernier record que nous passerions cette année. Et puis... Nous avons sorti Edgar gratuitement (et nos serveurs en ont payé le prix). Le jour de l'apocalypse d'Edgar fut la journée avec le plus haut nombre de joueurs connectés que nous ayons jamais vu !

Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait cette année et pour avoir changé nos vies à jamais. Nous vous en serons toujours infiniment reconnaissant.

Enfin...

Aujourd'hui, pas d'image mystérieuse, remplie d'easter egg et de messages cachés. Aujourd'hui, nous souhaitons juste prendre le temps de vous dire MERCI de jouer à Brawl Stars.

Nous souhaiterions vous remercier tous individuellement (heureusement les cadeaux ont joué leur rôle) et nous sentions que c'était le bon moment de vous écrire à coeur ouvert à propos du chemin parcouru cette année.

Il est maintenant temps de souffler et de se relâcher... Parce que nous pensons que vous allez aimer ce que nous avons en réserve pour 2021. :)

De la part de toute l'équipe de Brawl Stars,

MERCI !