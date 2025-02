L’affrontement que vous attendiez tous est arrivé ! Il est l’heure de prouver que vous êtes le meilleur des meilleurs, la crème de la crème : le Champion des jeux Supercell !

Le Tournoi des Légendes verra s’affronter des créateurs et leurs équipes sur Brawl Stars, Clash of Clans et Clash Royale. À la fin, une seule équipe sera sacrée championne !

Avez-vous ce qu’il faut pour relever le défi ?