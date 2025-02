Le championnat de Brawl stars 2020 arrive…

Avec un cash prize de plus d’1 million $ !

Et, la communauté peut rendre ces prix encore plus massifs... Jusqu'à 500.000 $ en plus ! En achetant des offres spéciales du championnat directement en jeu.

Pressés d'en découdre ?

Ne manquez pas de suivre https://twitter.com/Brawl_espo... et visiter https://esports.brawlstars.com... pour avoir toutes les informations !