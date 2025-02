Prêt à devenir une Star du Brawl ? Le Championnat Brawl Stars 2021 commence bientôt et nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour devenir le prochain champion !



Lire ci-dessous au sujet des étapes de tournoi du BSC 2021, des ajouts régionaux et fuseaux horaires, des prix et bien plus...



Étapes de tournoi :

Nous avons huit (8) saisons spectaculaires préparées pour vous. Chaque saison durera un mois et comprendra le défi du championnat (DC), une qualification mensuelle (QM) par région et une finale mensuelle (FM) par région. Après la saison finale, la finale mondiale (FM) débute !



Le tournoi démarre le 20 février ! Continuez à lire pour connaître les détails du calendrier du tournoi.





Détails des étapes :

Format; Description

; Étape

Système suisse

; Les équipes affrontent les adversaires qui ont le même nombre de points accumulés par match

; Qualification mensuelle



Élimination directe

; L’équipe est éliminée après avoir perdu un match

; Finale mensuelle







Les défis du championnat :

Le DC est un événement entièrement en jeu. Les joueurs ont deux (2) jours pour gagner quinze (15) parties avant d’en perdre trois (3) pour se qualifier pour les FM. Dans le jeu, vérifiez l’onglet “Nouveaux Événements” pour rejoindre le défi !

Tous les matchs du défi se joueront en une manche (best of one) à travers ces cinq modes de jeu : Razzia de gemmes, Prime, Braquage, Brawl Ball, Siège et le tout nouveau Zone Réservée.

Planning des tournois ci-dessous :

Défi du championnat; Dates 2021



Défi du championnat de Février

; Février 20 - 21



Défi du championnat de Mars

; Mars 20 -21



Défi du championnat de Avril

; Avril 17 - 18



Défi du championnat de Mai

; Mai 15 - 16



Défi du championnat de Juin

; Juin 19 - 20



Défi du championnat de Juillet

; Juillet 17 - 18



Défi du championnat de Août

; Août 21 -22



Défi du championnat de Septembre

; Septembre 18 - 19







Qualifications mensuelles :

Chaque région accueillera sa propre QM. Les joueurs qualifiés recevront une notification pour s'inscrire à la QM du mois respectif.

La QM se jouera sur deux (2) jours. Les équipes s'affronteront en système suisse le week-end après le DC. Tous les matchs sont joués au meilleur des trois (3) set (aussi appelé Best of 3), le set étant joué au meilleur des trois (3) parties également (un Bo3 de Bo3 donc). En raison de l'absence d'élimination dans le système suisse, les équipes sont encouragées à continuer à jouer même si elles ne sont pas en lice pour la finale mensuelle puisque chaque victoire accumule des points pour une place en finale mondiale !



Vous devez avoir une équipe de trois (3) ou quatre (4) joueurs pour être autorisés à concourir dans la QM. Les huit (8) meilleures équipes de la QM de chaque région passeront à la finale mensuelle !



Chaque région commencera son QM une semaine après la fin du dernier DC.





Finales mensuelles :

Chaque région accueillera sa propre FM. Les équipes s'affronteront dans un arbre à élimination directe. Les quarts de finale se joueront en Bo3 de Bo3. Les demi-finales et les grandes finales se joueront en Bo5 de Bo3. Les équipes auront un minimum de six (6) parties et un potentiel maximum de quinze (15) parties.

Les huit (8) meilleures équipes classées des QM de chaque région seront éligibles pour participer aux FM de leur région respective.



Les FM sont jouées le mois suivant de chaque saison. Les dates spécifiques pour les FM seront différentes pour chaque région et le fuseau horaire sera disponible dans le règlement du championnat.





La finale mondiale :

La FM se compose de seize (16) équipes de sept (7) régions. Cela devrait avoir lieu physiquement en novembre. Le calendrier des tournois sera annoncé ultérieurement.



Les équipes qui ont accumulé le plus de points tout au long de l’année sur le tournoi par rapport à leur région se qualifieront en fonction des places attribuées à leur région. Les places varient en fonction du nombre de joueurs par région.



Régions et places prévues



Les qualifications mensuelles (QM) et les finales mensuelles (FM) seront divisées en sept (7) régions. Cette année, nous avons ajouté deux (2) nouvelles régions : EECA et SESA & ANZ - Bienvenue ! Les joueurs s'affronteront exclusivement dans leur région correspondante pendant les QM et les FM. Tous les joueurs doivent résider dans la région à laquelle ils participent depuis au moins trois (3) mois avant le début du tournoi.







Régions & pays éligibles :

Régions; Places prévues



Europe, Moyen orient et Afrique (EMEA)

; 5



Chine Continentale

; 3



Amérique du nord et Amérique latine du nord (NA & LATAM N)

; 2



Amérique latine du sud (LATAM S)

; 2



Asie de l'est

; 2



Asie du sud-est et du sud, Australie et Nouvelle-zélande (SESA et ANZ- nouveau)

; 1



Europe de l’est et Asie centrale (EECA - nouveau !)

; 1



Total

; 16







Distribution et répartition des points :

Pour se qualifier à la FM, les équipes gagneront des points en participant aux QM et FM de leur région. Ces points s'accumuleront au cours des huit (8) saisons. Petit rappel, les points accumulés tout au long des huit (8) saisons comptent pour le placement de la FM !



Distribution des points pour les QM :



Victoire en système suisse; Points gagnés



Chaque victoire

; 2 points



Distribution des points pour les FM :

Classement final; Points gagnés



1re place

; 100 points



2ème place

; 70 points



3ème & 4ème places

; 50 points



5ème - 8ème places

; 35 points







Récompenses :

Finales mensuelles - Plus de 600 000 $ sont à gagner pendant les finales mensuelles ! Les équipes qualifiées pour les FM recevront des gains en fonction de leur classement final et de leur région.



Finale mondiale - La FM BSC 2021 disposera d'une cagnotte de 500 000 $ minimum avec la possibilité de l'augmenter grâce à des offres en jeu. De plus amples détails seront communiqués durant la deuxième moitié de l’année 2021.







Foire aux questions :

Quel âge devez-vous avoir pour participer au BSC 2021 ?

Tous les joueurs doivent être âgés de seize (16) ans ou plus pour participer aux QM et FM.

Puis-je encore trouver une équipe si j'entre en solo ?

OUI ! Si vous entrez en solo, nous sommes là pour vous ! Une fois que vous aurez terminé le défi du championnat, nous hébergerons une chaîne de recherche d’équipe (ou LFT, Looking For a Team) où vous pourrez trouver votre équipe. Restez à l'écoute pour plus de détails.

Si je participe au défi du championnat avec une équipe donnée, dois-je m'en tenir à cette équipe plus tard dans le tournoi ?

Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes coéquipiers dans la QM. Pour les qualifications mensuelles, les finales mensuelles et la finale mondiale, les équipes sont persistantes et les points gagnés dans les QM, les FM et la FM suivent l'équipe.

Que se passe-t-il en cas de panne technique pendant le jeu ?

Les joueurs sont responsables de leur propre connexion au jeu et doivent résoudre tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer avant le début d'un match. Des problèmes de connexion ou de matériel qui entraînent une incapacité à concourir peuvent disqualifier automatiquement une équipe.

Quelles sont les règles concernant la composition d’équipe ?

Les équipes sont censées constituer et maintenir leur propre composition. Les équipes peuvent avoir jusqu'à quatre (4) joueurs dans leur composition n’importe quand, et elles peuvent retirer des joueurs à leur guise tant qu'elles maintiennent au moins deux (2) joueurs sur toute la durée du championnat, même entre les saisons.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire le règlement complet du championnat.

Nous espérons vous voir nombreux à participer au championnat Brawl Stars de 2021 !