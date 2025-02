Si vous êtes à la tête d'une grande organisation e-sport, que vous pouvez créer du contenu autour de l'équipe et que vous voulez rejoindre le programme de partenariat, c'est ici ! On examine chaque candidature qui nous arrive via ce formulaire.

Cela dit, notre circuit e-sport est ouvert à tous, donc même ceux qui ne rejoignent pas le programme de partenariat sont encouragés à prendre part à la compétition !

Lancez-vous !

Notre première diffusion de l'année aura lieu les 30 et 31 mars, et vous pourrez visionner, interagir et gagner des récompenses sur event.brawlstars.com !

Et voilà ! Plus d'infos sur la compétition de 2024 ici ! Et que le meilleur gagne !