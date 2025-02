Il est temps de célébrer le festival lunaire !



Avez-vous déjà goûté un gâteau de lune ? Si non, alors c'est votre chance ! Vous pourrez en essayer un dans le mode survivant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que cosmétique, le bonus octroyé est le même.



Restez connecté et ne ratez pas les offres spéciales et bien plus !