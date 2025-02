Fin des chromas

La rareté chromatique et les crédits chromatiques seront supprimés du jeu lors de la prochaine mise à jour de décembre. Et ce n'est pas tout, car de nombreux autres changements arrivent. Il y aura notamment un grand événement d'adieu aux chromas (#ChromaNoMore) !

Mais pour commencer, parlons de tous les autres changements qui accompagneront la suppression des crédits chromatiques.

Les brawlers chromatiques passeront à des niveaux de rareté différents

Un niveau différent de rareté sera attribué à chaque brawler chromatique et ils seront tous (à l'exception de Charlie) disponibles sur la route Starr lors de la prochaine mise à jour. Charlie sera disponible sur la route Starr dès la fin de la saison Cirque des curiosités.

Voici les nouveaux niveaux de rareté pour chacun d'entre eux :

Épique - Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gaël et Colette

Mythique - Lou, Médor, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve et Buster

Légendaire - Cordelius et Surge

Tous les crédits chromatiques seront convertis en crédits.

Actuellement, les crédits chromatiques sont répartis dans le Pass Brawl, les maîtrises, le magasin, la voie des trophées et votre compte (si vous ne les avez pas encore dépensés). Voici les changements pour chacun d'entre eux :

Pass Brawl et voie des trophées

Les crédits chromatiques non récupérés dans le Pass Brawl et sur la voie des trophées en cours seront convertis en crédits (selon un taux de conversion de 1,85 crédit pour chaque crédit chromatique).

Les crédits chromatiques non récupérés lors des précédentes saisons du Pass Brawl seront récupérés automatiquement et utilisés pour le brawler que vous êtes en train de débloquer. Si vous avez déjà obtenu tous les brawlers, ils contribueront à votre niveau de gloire.

Maîtrises

Les récompenses de maîtrise dépendent du niveau de rareté des brawlers : plus ils sont rares, meilleures sont les récompenses.

Comme différents niveaux de rareté seront attribués aux brawlers chromatiques, leur progression de maîtrise suivra leur nouvelle rareté.

Par conséquent, les maîtrises des brawlers devenus épiques seront moins lucratives (nous vous recommandons donc de récupérer leurs récompenses dès maintenant) !

Crédits chromatiques non dépensés sur votre compte

Ils seront convertis en crédits (selon un taux de conversion de 1,85 crédit pour chaque crédit chromatique).

Une fois la conversion effectuée, ils vous seront envoyés dans votre boîte de réception.

Vous pourrez récupérer ces crédits à tout moment, mais n'attendez pas trop pour éviter de perdre ou d'oublier ce message parmi tous ceux que vous recevrez par la suite. Mieux vaut les récupérer dès que cela vous convient.

Magasin

Les crédits chromatiques ne seront plus inclus dans les récompenses quotidiennes et les jackpots.

Changements apportés aux récompenses des saisons précédentes du Pass Brawl

Les récompenses des saisons précédentes du Pass Brawl seront récupérées automatiquement une fois la nouvelle mise à jour effectuée. Cela signifie que les ressources que vous n'avez pas encore récupérées seront automatiquement envoyées sur votre compte.

S'il s'agit de crédits chromatiques, ils seront convertis en crédits et ajoutés au brawler que vous êtes en train de débloquer ou, si vous avez déjà tous les brawlers, ils contribueront à votre niveau de gloire.

Si vous préférez que vos crédits chromatiques convertis soient envoyés dans votre boîte de réception au lieu d'être dépensés sur la route Starr ou en gloire, vous devrez les récupérer avant la mise à jour.

À partir de maintenant, les récompenses des saisons précédentes du Pass Brawl seront aussi récupérées automatiquement au début de chaque nouvelle saison.

Ce changement affectera malheureusement les joueurs qui économisaient leurs crédits et se servaient de cette fonctionnalité comme d'une « banque de crédits ». Les autres ressources ne devraient pas être concernées par ce changement, puisqu'elles ne sont pas limitées. À partir de maintenant, les blings récupérés automatiquement devraient aussi dépasser la limite.

Nous sommes désolés si vous êtes dans cette situation, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre avec le nouveau Pass Brawl qui débutera en janvier, grâce aux changements suivants :

Nous comptons sortir un brawler chaque mois avec le nouveau Pass Brawl mensuel (c'est ce que nous avons prévu pour l'instant, mais nous faisons encore des essais, alors cela pourrait changer à l'avenir).

Par conséquent, tous les crédits non récupérés lors d'une saison précédente seront investis dans le brawler que vous êtes en train de débloquer, dans le tout nouveau brawler ou dans votre niveau de gloire (si vous avez déjà tous les brawlers).

Comme les niveaux de rareté chromatique n'existeront plus après la mise à jour, s'il ne vous manque que des brawlers chromatiques, les crédits récupérés automatiquement seront utilisés sur la route Starr.

Le brawler du mois sera également disponible dans les prix Starr juste après la période d'accès anticipé.

Charlie sera aussi disponible dans les prix Starr et sur la route Starr au début de la nouvelle saison (en janvier).

En plus des changements mentionnés ci-dessus, des améliorations sont aussi prévues pour la gloire en 2024.

Améliorations apportées à la gloire

Nous savons qu'actuellement, la gloire n'est pas toujours très appréciée. Nous y apporterons donc des améliorations lors de la première mise à jour de 2024. Elle conservera son caractère uniquement cosmétique, mais vous obtiendrez une récompense cosmétique différente pour chaque niveau de gloire atteint.

Voici ce que vous obtiendrez à chaque niveau de gloire :

Niveau de gloire 1: image de profil

Niveau de gloire 2 : émote

Niveau de gloire 3 : cadre (nouvel objet cosmétique pour votre carte de combat)

C'est ce que nous prévoyons actuellement pour la gloire, mais c'est encore provisoire et cela risque de changer avant la mise à jour.

Événement Fin des chromas (#ChromaNoMore)

Passons enfin à la partie la plus passionnante ! Du 1er au 12 décembre, nous lancerons un nouvel événement communautaire pour marquer en beauté la fin des crédits chromatiques et de la rareté chromatique. Cette fois encore, nous viserons les 4 milliards d'éliminations, mais avec un petit truc en plus !

À chaque palier atteint, vous débloquerez un nouvel événement (Pluie de crédits chromatiques, Pluie de jetons, Pluie de pièces, et ainsi de suite…). Chaque événement débloqué s'ajoutera aux autres. Cela signifie que vous profiterez de plusieurs événements en même temps !

Vous pourrez vérifier où vous en êtes grâce à une barre de progression disponible dans les actualités en jeu. Cette barre sera actualisée toutes les 30 minutes.

Voici les paliers actuels et les événements qu'ils permettent de débloquer :

0 élimination = Prix Starr doublés (débloqué dès le début de l'événement)

500 millions d'éliminations = Maîtrises mortelles +50 %

1 milliard = Pluie de pièces

1,5 milliard = Pluie de crédits chromatiques

2 milliards = Pluie de jetons

3 milliards = Maîtrises mortelles +100 %

4 milliards = Prix Starr légendaire

Cela signifie aussi qu'une fois la Pluie de jetons débloquée, tous les autres événements Pluie seront aussi doublés ! Grâce à cet événement, chaque match remporté vous fera gagner des tas de ressources !

Cadeaux des créateurs #ChromaNoMore

En parallèle à l'événement, les créateurs de contenus auront des cadeaux à vous faire gagner. Ils pourront vous offrir le nouveau Pass Brawl Plus (en janvier) !

Et cette fois, il y aura aussi 5 codes chromatiques. Si vous avez la chance d'en gagner un, vous obtiendrez le nouveau Pass Brawl Plus (en janvier) ainsi que tous les brawlers chromatiques !

Pour participer, repérez les hashtags #ChromaNoMore et #Brawlstars sur les réseaux sociaux !

3 conseils pour profiter au mieux de l'événement

Vous gagnerez des tas de ressources en jouant normalement, mais voici 3 idées pour maximiser vos résultats !

1 - Les brawlers chromatiques auront différents niveaux de rareté, alors investissez vos crédits chromatiques dans ceux qui deviendront mythiques et légendaires pour les obtenir avant que leur nouvelle rareté n'augmente le coût de leur déblocage.

2 - La progression de maîtrise des brawlers chromatiques va changer, conformément à leur nouveau niveau de rareté. Profitez donc de l'événement Maîtrises mortelles pour avancer dans vos maîtrises des brawlers chromatiques et récupérer de meilleures récompenses avant que le changement n'ait lieu.

3 - Plus vite la communauté atteindra l'objectif, plus tout le monde obtiendra de ressources ! Alors invitez vos amis à jouer (et même vos ennemis) !

Profitez bien de l'événement avant de dire adieu aux chromas (#ChromaNoMORE) !