ATTENTION, JOUEURS !

Si vous avez regardé le dernier Brawl Talk, vous savez que des changements seront bientôt apportés à la ligue des clubs et aux jeux de club ! Et si vous n'avez pas regardé le Brawl Talk... Maintenant vous êtes au courant.

Pour vous laisser le temps de vous préparer, voici toutes les infos :

Vous profiterez davantage des changements si vous êtes dans un club plein et actif. Plus il y a de membres actifs, mieux c'est ! Et si vous n'êtes pas dans un club... Qu'est-ce que vous attendez ?

Le magasin du club sera supprimé ! 😱 Si vous souhaitez vraiment acheter un skin de club avec vos pièces de club, vous avez encore jusqu'à la prochaine mise à jour de Brawl Stars ! Dans la prochaine mise à jour, vos pièces de club seront converties en pièces et points de pouvoir (50 % de chaque). Si vous souhaitez les utiliser différemment, faites-le avant la mise à jour.





On expliquera tous les changements dans le prochain Brawl Talk, mais le nouvel événement de club sera fun, avec plus de récompenses et moins d'efforts à fournir !