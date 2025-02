Récompenses de progression de la route gratuite du pass Brawl pour les joueurs free-to-play

(Notez que dans les données ci-dessous, nous considérons un joueur qui économise toutes ses gemmes pour obtenir un pass Brawl une saison sur deux, donc 3 pass par an.)

AVANT - Récompenses sur une année : 90 525 pièces, 28 5000 points de pouvoir, 540 gemmes, 8 880 crédits, 4 500 crédits chromatiques

APRÈS - Récompenses sur une année : 96 000 pièces, 30 points de pouvoir, 600 gemmes, 12 000 crédits, 0 crédits chromatiques

Nous ajoutons aussi au NOUVEAU pass Brawl (pour un an) : 348 prix Starr et 12 prix Starr garantis légendaires. Plus d'infos ci-dessous !

Vous vous dites probablement "Mais... Où sont tous mes crédits chromatiques !?" C'est un nerf des chromas ?"

Non ! Les crédit chromatiques seront supprimés (plus d'infos ci-dessous) et remplacés par les crédits. Ça fait quand même des crédits en moins, mais il y aura un prix Starr légendaire à la fin de la route gratuite de chaque pass hebdomadaire. Ça devrait bien compenser !

Qu'en est-il des récompenses supplémentaires de fin de pass ?

En plus du buff de progression de la route gratuite, on ajoute 348 prix Starr sur une année de pass Brawl (29 par pass hebdomadaire.) Les récompenses supplémentaires seront également remplacées par des prix Starr (et nécessiteront plus de jetons pour débloquer).

Mais c'est quoi le hic ? Le nerf ?

Si vous êtes un joueur free-to-play qui récupère un pass Brawl gratuitement une saison sur deux, vous gagnerez moins de blings, mais vous gagnerez plus de cosmétiques via les prix Starr. La coupe Star (après qu'elle soit retravaillée) restera le moyen principal d'obtenir des blings, mais on y touchera que l'année prochaine.

Bref, les joueurs free-to-play se verront progresser un tout petit peu plus vite et pourront utiliser leurs gemmes pour d'autres choses comme des cosmétiques, des paliers, des offres, etc. Ces modifications démocratiseront les récompenses, ce qui veut dire que les joueurs lambdas obtiendront plus que qu'ils recevaient avant.

Nous souhaitons améliorer le pass Brawl dans tous ses aspects. Actuellement, si vous êtes un joueur free-to-play, le meilleur moyen de faire croître votre compte est d'utiliser des gemmes pour obtenir le pass Brawl une saison sur deux. On ne veut pas empêcher les joueurs free-to-play de progresser de cette manière, donc le nouveau pass Brawl inclura toutes ces récompenses dans la route gratuite.