Bonjour Brawlers,





Voici les changements effectués ce matin (15 Mars 2019).





Général :



• Les Brawlers poussés par des explosions, des tremplins, sauts de Dynamike, etc.. Ne sont plus invisibles lors du survol de Bush.



• Fin du prix promotionnel pour le skin de mortis “sorcière de la nuit”.







D’jinn :



• L’ulti de D’jinn commence à voler d’un peu plus loin (auparavant, la main était apparue juste au-dessus de D’jinn). Cette amélioration visuelle facilite également l'atteinte de votre cible.



• L’ulti de D’jinn revient plus lentement à D’jinn (facilite également la compréhension de ce qui se passe à l'écran).







Siège :



• Avant que le premier siège commence, les boulons apparaissent toujours dans l'axe central, ils apparaîtront de manière aléatoire après la destruction du premier bot de siège.



• Les boulons apparaissent un peu plus vite avant le début du deuxième siège (les phases ultérieures restent inchangées).



• Après la mort d'un bot de siège, le délai d'obtention de nouveaux écrous est désormais de 5 secondes (l'intention est de ralentir un peu le mode de jeu et de réduire l'effet boule de neige après une attaque réussie) - Portée d'attaque IKE accrue de 0,67 tuiles (Brock ne peut plus tirez plus sur la tourelle d’assemblage IKE sans subir de dégâts).







Combat de Géant :

• Diminution significative du nombre de points de vie des Ulti's de Pam, Penny, Jessie, Nita et Tara (Jessie était trop populaire dans ce mode de jeu en raison de la tourelle et son nombre de points de vie).