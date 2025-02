Maintenance 15 août

Buffs :

Hank Augmentation des PV de base - 5000 -> 5400 Augmentation des dégâts du Super - 1000 -> 1320

Doug Réduction de la charge du super pour le rendre visuellement plus plaisant (nécessite 5 coups) Augmentation des PV de base - 4800 -> 5000 Super passe à travers les murs Le Super réssucite désormais les Brawlers à 100% des PV (au lieu des 50% actuels)

Rosa Ajout de la classe TANK, charge maintenant son super en prenant des dégâts

Bull Augmentation des dégâts de base - 400 → 440 Faible augmentation de la charge du super suite au changement ci-dessus

Gaël Augmentation des PV de base - 3600 → 3800

Jacky Boost pneumatique - vitesse augmenté de 5% (20% -> 25%) et durée augmentée d'1 seconde passant de 3 à 4 secondes.



Nerfs :

Shelly Vitesse de déplacement - Très rapide -> Rapide

Cordelius Ne peut plus charger son Super dans son Royaume Aucun Brawler ne peut utiliser son super dans le Royaume des ombres (Cordelius y compris) Reduction du temps du gagdet de Silence d'1 seconde

Corbac SP de réduction des dégâts (Extratoxique) - 25% -> 20%



Correction de bug :

Correction d'un plantage survenant en ouvrant le jeu.

Maintenance & Mise à jour optionnelle Android - 30 Juin

Correction d'un problème peu commun concernant le calendrier de connexion

Corrections de plusieurs problèmes d'éléments manquants dans les environnements en Zone réservée

La mise à jour optionnelle précédemment sortie pour les appareils iOS est désormais disponible pour les utilisateurs Android.

À propos des problèmes liés aux achats de tags Esports, nous remboursons les joueurs qui les ont obtenus par accident pendant que le bug était en cours, et les tags seront ensuite supprimés de ces comptes à une date ultérieure.



Mise à jour optionnelle iOS - 29 juin

Une nouvelle mise à jour optionnelle est disponible pour les appareils iOS. Elle comprend ces correctifs :

Correction d'un plantage pouvant survenir à la fin d'une partie.

Suppression d'un bouton d'achat redondant pour les tags des équipes esportives dans le menu des tags.

Correction du skin par défaut de Bonnie.

Correction de l'icône d'indicateur de quête pouvant être visible dans l'onglet événement sans avoir de quête.

Nous déploierons également une mise à jour optionnelle pour les appareils Android très bientôt.

Maintenance - 28 juin

Correction des cartes du créateur de carte n'utilisant pas les bons environnements.

Correction des murs adjacents aux buts étant détruits en cas de prolongation en Brawl Ball.

Correction des victoires en survivant ne comptant pas pour la progression des prix Starr.

Correction du gadget de Gaël repoussant aussi les alliés.

Correction du fait que Bo pouvait poser des mines à l'infinie.

Nous sommes également toujours en train de rechercher une solution pour les tags esportifs. Nous désactivons donc pour le moment leurs achats.

Nouveau brawler : Cordelius (chromatique)

Spécificité : Super de proximité Cordelius charge son super quand il se trouve à proximité des brawlers ennemis.

Attaque : Champis Cordelius tire 2 champis de son outil de jardinage, infligeant des dégâts à courte portée devant lui.

Super : Ici c'est chez moi Cordelius lance un champignon vénéneux qui traverse les murs. S'il touche une cible, elle est transportée avec lui au Royaume des ombres pendant 8 secondes ou jusqu'à ce que l'un des deux soit éliminé. Cordelius gagne 20 % de vitesse de déplacement et 30 % de vitesse de rechargement dans le Royaume des ombres.

Gadget : Replantage Cordelius saute rapidement au-dessus d'un élément du terrain.

Gadget : Champignon vénéneux La prochaine attaque de base de Cordelius réduit également au silence pendant 1.5 seconde.

Pouvoir star : Champi-combo Si les 2 champis de Cordelius touchent la même cible, le deuxième inflige 30 % de dégâts supplémentaires.

Pouvoir star : Royaume des champis Quand Cordelius entre dans le Royaume des ombres, il crée 3 champignons qui soignent ses alliés et endommagent les ennemis d’un montant de 1090.



Cordelius sortira pendant la saison Forêt enchantée et sera disponible au palier 30 du Pass Brawl.



Nouveau brawler : Doug (mythique)

Attaque : Snack d'attaque Inflige des dégâts aux ennemis à proximité ou soigne les alliés à proximité. L'effet augmente plus la cible est proche. Les soins sont efficaces à 50 %.

Super : Double ration Doug se protège ou protège un allié, lui permettant de revenir à la vie avec 50 % de ses PV après un court délai si l'unité a été éliminée dans les 2 secondes.

Gadget : Double saucisse La prochaine fois que Doug utilise Snack d'attaque , il peut uniquement soigner, mais il rend le double de points de vie.

Gadget : Supplément moutarde La prochaine fois que Doug utilise Snack d'attaque , il peut uniquement blesser les ennemis, mais il inflige le double de dégâts.

Pouvoir star : Fast food Les alliés ressuscités gagnent 30 % de vitesse de déplacement pendant 3 secondes.

Pouvoir star : Libre-service Snack d'attaque soigne également Doug, mais les soins sont efficaces à 20 %.



Doug sera disponible dans le magasin au début du mois d'août.

Nouveaux skins

Saison : Forêt enchantée

A.R.K.A.D. hanté (149 gemmes ou 5 000 blings)

Chester sylvestre (79 gemmes ou 2 750 blings)

Lou troll de pierre (149 gemmes ou 5 000 blings) | Skin de Coupe star

Janet fée maléfique (149 gemmes ou 5 000 blings)

Les skins Forêt enchantée sortiront début juillet, après le début de la saison Forêt enchantée.

Mini-thème : Été des pirates !

Megalodon (199 gemmes)

Griff coffre englouti (149 gemmes ou 5 000 blings)

Surge kraken (149 gemmes ou 5 000 blings) | Skin Supercell MAKE (design de Steamfish)

Bibi pirate maudite (149 gemmes ou 5 000 blings)

Le mini-thème et les skins d'Été des pirates arriveront au milieu du mois d'août.

Grand retour

Corbac le phénix (299 gemmes) | Avec un nouveau doublage anglais

Cap'taine Carlbator (39 gemmes ou 1 500 blings) | Chroma (nécessite Cap'taine Carl)

Tara étoilée (29 gemmes ou 1 000 blings) | Anciennement Tara indigo

Penny contrebandière (indisponible)

Ces refontes de skin seront disponibles à la sortie de la mise à jour.

Autres

Bonnie licorne (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible dans le magasin mi-juillet.

Footbonnie (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible dans le magasin mi-août (pendant la Coupe du Monde Féminine).

Draco Doug (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible début août à la sortie de Doug.

Cordelius vénéneux (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible début juillet à la sortie de Cordelius.

Cordelius sporagineux (149 gemmes ou 5 000 blings) | Disponible au palier 70 du Pass Brawl.



Équipements

Nouvel équipement : super tourelle (mythique)

Augmente les soins de la tourelle de Pam de 20 %.

Disponible pour Pam.

Cosmétiques

Émotes

Émotes de Cordelius

Émotes de Cordelius sporagineux

Émotes de Doug

El Brown

Penny contrebandière, A.R.K.A.D. de saloon, Jacky jet ski, Byron sorcier, Buzz réalisateur

Champignon vénéneux, A.R.K.A.D. hanté, Lou troll de pierre, Janet fée maléfique, Chester sylvestre

Corbac le phénix

Émote Relique squelette, émote Coffre pirate, 2 émotes Crochet, Megalodon, Surge kraken, Billie pirate maudite, Griff coffre englouti

Carton rouge, Carton jaune, Vuvuzela, Sifflet

4x émotes Vélocirapides

2x émotes Équipes e-sport

Émote Bases de l'e-sport

Émote Couronne de créateur

Nouveaux tags

Tags de Cordelius

Tags de Doug

Megalodon, Surge kraken, Billie pirate maudite, Griff coffre englouti

Champignon toxique, A.R.K.A.D. hanté, Lou troll de pierre, Janet fée maléfique, Chester sylvestre

Corbac le phénix, Feu du phénix

4 tags Bouées des Vélocirapides

10 tags Équipes e-sport, 2 tags Spectateurs e-sport

Icônes de profil

Forêt enchantée, Champignon enchanté, A.R.K.A.D. hanté, Lou troll de pierre, Janet fée maléfique, Chester sylvestre

Corbac le phénix, Feu du phénix

Été des pirates, Megalodon, Surge kraken, Billie pirate maudite, Griff coffre englouti

Ballon Brawl d'or

Vélocirapides

Titres

Toxique (Cordelius)

'Tite saucisse (Doug)

Équilibrages

Un problème récurrent avec les Pouvoirs Star et les gadgets c'est que généralement l'un des deux est vraiment nul. Notre objectif avec ces changements est de rendre les deux suffisamment intéressants pour qu'ils puissent être joués dans différents builds et stratégies ! Aussi nous avons ajoutés quelques buffs nécessaire pour Maisie et un nerf mérité pour Hank.

Buffs

Maisie Vitesse du projectile de base augmentée Direction de la ruée du gadget inversée PS (pouvoir star) - Précision mathématique - Dégâts supplémentaires - 10 % → 20 %

Ash PS - Fou de rage - Vitesse de rechargement - 30 % → 40 % Gadget - Banane trop mûre - 40 % de PV manquants, 40 % de rage → 25 % de PV manquants, 40 % de rage

Belle PS - À plat - Arrêt du rechargement - 3s → 5s

Gray PS - Blessure factice - Réduction des dégâts aux PV max - 25 % → 75 % Decreased SP2 from 75% to 50% (currently 25% on live)

Dynamike Gadget - Toupie de main - Dégâts - 1 200 → 2 000

Mortis Gadget - Bobine de combo - Dégâts - 1 300 → 1 500

Ricochet Gadget - Lanceur multiple - Dégâts - 320 → 800

Lola PS - Baiser de cinéma - Soins - 100 → 150

Fang Gadget - Pop-corn-fu - Dégâts - 500 → 750

Émeri Gadget - Stimulateur de sommeil - Délai - 2s→1,5s

Spike PS - Fertilisant - Soins - 800 → 1 000 Gadget - Pique-épine - Dégâts - 520 → 800

Eliz@ Gadget - Acide en spray - Pénalité de dégâts - 20 % → 10 %

Billie Gadget - Super glue - Durée du ralentissement - 2s → 3s

Gus Gadget - Commutateur d'âme - Sacrifice de PV - 15 % → 5 %

Squeak PS - Réaction en chaîne - Dégâts - 10 % → 20 %

Carl Gadget - Pot d'échappement - Dégâts - 1 200 → 2 000

Béa Gadget - Ruche enragée - Dégâts max - 600 → 1 000

Ambre Gadget - Liquide allume-feux - Dégâts - 500 → 1 000

Buster Gadget - Ceinture de sécurité - Soins - 500 → 750

Mandy PS - Bonbon dur - Réduction des dégâts - 20 % → 30%

Bonnie Gadget - Briquet d'allumage - Dégâts - 300 → 1 000

Gray Pouvoir Star - Blessure factice - Réduction de dégâts - 25% -> 50%



Nerfs

Hank PS - Bon gros boum - Vitesse de déplacement - 20 % → 10% Vous pouvez désormais voir Hank dans les buissons quand il recharge son attaque de base.



Cartes, modes de jeu et changements de la rotation

Général

Mode temporaire : Cargaison est de retour, avec quelques changements demandés par la communauté ! Vous pouvez maintenant tirer et marcher à travers la cargaison.

Les murs indestructibles sont détruits pendant les prolongations (ils ne sont plus si indestructibles) !

Nouvel événement spécial : Maîtrises mortelles (gain de maîtrises augmentés de 50 %)

Réinitialisation de saison en Coupe star

Nous avons écouté vos retours concernant la réduction des récompenses, et nous avons décidé de modifier la réinitialisation de saison en Coupe star une fois de plus. Cette fois, il ne s'agit pas d'une réinitialisation complète entre Bronze I et Or III. Les joueurs retourneront au milieu d'un rang donné. La réinitialisation augmente à partir de ce moment. Par exemple, les joueurs de Mythique II à Maître retourneront en Mythique I.



Cartes de la communauté

Vous avez voté dans le jeu, et les résultats sont les suivants :

Ciblage = 41 % (gagnant)

Chasse ouverte = 24 % (gagnant)

Duels = 18 %

Volley Brawl = 16 %

Un mot sur le mode Chasse ouverte :

Nous avons reçu pas mal de commentaires de la communauté nous disant que les modes Chasse ouverte et Prime étaient trèèèès similaires, avec quelques règles différentes mais un but identique. Par conséquent, nous avons décidé de les mettre à l'épreuve : quel est le mode le plus populaire dans la vie de tous les jours pour nos joueurs ?

Les deux modes seront disponibles les mêmes jours (à quelques instants de différence, pour des raisons techniques), avec les mêmes cartes, chaque jour. Selon les résultats de ce test, nous verrons lequel des deux modes fera partie de la rotation permanente avec le mode Hors-jeu.



Prime Ajouts : Damnation éternelle (nouveau, précédemment disponible en mode Chasse ouverte) Paradis de l'éradicateur (nouveau, précédemment disponible en mode Chasse ouverte) Suppressions : Excellence Ruines du temple

Brawlball Ajouts : Milieu de scène Flipper Suppressions : Super rebond Que ça rebondisse

Razzia de gemmes Ajouts : Tunnel de mine Piège vénéneux Suppressions : Angle aigu Centre solide

Braquage Aucun changement !

Zone réservée Aucun changement !

Hors-jeu Aucun changement !

Survivant Ajouts : Caverne bouillonnante Soucoupe volante Suppressions : Limites en béton Crique du crâne

Ciblage Ajouts : Fractions (nouveau) Rond-point (nouveau) Anneau de la mort (nouveau) Champs empoisonnés (nouveau)

Chasse ouverte Ajouts : Damnation éternelle Paradis de l'éradicateur Cachette secrète Grand canal Saison sèche Mille-feuilles Étoile filante Prairie aux serpents

Cargaison Ajouts : Tonnerre de Brest (nouveau) Supplice de la planche (nouveau) Légende de Davy Jones (nouveau) Oh ! Hisse ! (nouveau)

Classé (Coupe star et Ligue des clubs) Prime Étoile filante Grand canal Damnation éternelle Brawlball En touche Tir au but Flipper Razzia de gemmes Mine hard-rock Arcade cristalline Bruissements Braquage Canyon boum-boum Zone sécurisée Arrêt au stand Zone réservée Cercle de feu Duel de scarabées Aire ouverte Hors-jeu Ravin du bras d'or Phénix flamboyant Rocher de la belle





Changements des environnements

Ajouts :

Forêt enchantée (nouveau)

Vélocirapides

Arène de brawlball

Navire de Darryl

Suppressions :

Bal des cascadeurs et Bal des cascadeurs en Survivant

Salle d'arcade et Salle d'arcade en Survivant

Brawl des profondeurs



Nouveau : prix Starr

Non, les boîtes ne sont pas de retour ! Mais c'est tout comme !

Recevez des prix Starr aléatoires juste en gagnant des matchs !

Ouvrez votre prix Starr après 1, 4 et 8 victoires chaque jour ! Vous pouvez gagner jusqu'à 3 prix Starr par jour !

Les récompenses incluent : pièces, points de pouvoir, crédits, blings, doubleurs de jetons, brawlers, émotes, tags, icônes de profil, pouvoirs star, gadgets et même des skins !

Les gemmes, crédits chromatiques, skins à 199 ou 299 gemmes, équipements (toutes raretés confondues) ne sont pas inclus.

Et un tout nouvel ensemble d'émotes Starr sera disponible uniquement dans les prix Starr !

Disponible à partir de 50 trophées (débloqué automatiquement, pas sur la voie des trophées)

Pour que les récompenses des prix Starr de haut niveau soient plus intéressantes, nous devons équilibrer l'économie des récompenses dans le jeu. En d'autres termes, nous devons attribuer certaines récompenses de la Coupe star, de la ligue des clubs et du Pass Brawl aux prix Starr.

À côté de ça, nous augmentons le montant des récompenses que vous recevez d'environ 20 %.

De manière générale, vous gagnerez plus de récompenses si vous jouez autant qu'avant.

Changements : récompenses en Coupe star

La moitié des récompenses de la Coupe star sera transférée vers les prix Starr.

La récompense en blings de tous les paliers est réduite de 50 %.

Changements : récompenses en ligue des clubs

La moitié des récompenses de la ligue des clubs sera transférée vers les prix Starr.

La récompense en pièces de club de tous les paliers est réduite de 50 %. Ce changement concerne les semaines de ligue et de quêtes.



Changements : récompenses du Pass Brawl

Un certain nombre des récompenses du Pass Brawl sera transféré vers les prix Starr.

Les paliers qui offrent des crédits passeront de 95 à 70 crédits.

Les récompenses bonus à la fin du Pass Brawl seront réduites (la différence multipliée par 50 palier sera transférée vers les prix Starr). Pièces de 145 à 50 Points de pouvoir de 42 à 20 Crédits de 25 à 5



Modifications apportées aux quêtes

Les types de quêtes suivants ont été supprimés du jeu : Social : Jouer en équipe Mode de jeu : Soigner X PV Razzia de gemmes : Garder des gemmes pendant X secondes Prime : Terminer X matchs ou plus avec 4 étoiles ou plus Brawlball : Passer le ballon X fois Hors-jeu : Rester debout pendant X rounds

Nouveaux types de quêtes : Quête avec plusieurs brawlers (le joueur peut choisir entre 3 brawlers) Nous remplacerons certaines des quêtes hebdomadaires du mardi et du jeudi (quête avec un seul brawler). L'un des 3 brawlers sera un brawler que vous possédez ayant peu de trophées Quête avec plusieurs modes (le joueur peut choisir entre 2 modes) Nous remplacerons certaines des quêtes hebdomadaires du mardi et du jeudi (quête avec un seul mode). Vous pourrez toujours choisir un mode qui est actif. Relancer une quête multi vous donnera toujours une autre quête multi du même type.

Le menu des quêtes sera désormais accessible depuis l'écran principal, à côté du Pass Brawl. Le bouton de la route Starr sera déplacé à côté du bouton des brawlers. La progression des jetons quotidiens sera déplacée dans le menu Quête.

Vous pourrez suivre la progression des quêtes exclusives du Pass Brawl même si vous ne l'avez pas acheté. Pour récupérer les récompenses des quêtes exclusives du Pass Brawl, vous devez quand même l'acheter.



Nouveau : récompenses de retour dans le jeu !

Selon vos trophées, vous recevrez des récompenses si vous avez arrêté de jouer pendant une longue période et que vous revenez dans le jeu. Votre expérience sera personnalisée pour vous aider à rattraper votre retard.

Les récompenses reçues sont basées sur la progression que vous auriez pu effectuer si vous aviez joué activement.

Pour les joueurs actifs, nous sortons un calendrier exclusif de 7 jours qui sera disponible si vous avez joué récemment. Il sera disponible pendant une durée limitée après la mise à jour.

Nouveau : calendrier événement de 7 jours pour la sortie des prix Starr

Un calendrier de connexion de 7 jours sera disponible pour les joueurs avec plus de 125 trophées et qui ont été actifs dans le jeu (les joueurs qui reviennent dans le jeu auront accès à une autre expérience personnalisée).

Correction de bugs

Corrections de bugs mineurs et améliorations

Autres