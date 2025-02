Jacky peut se déplacer et attaquer plus tôt après l'activation de son super.

Le super "Retour à l’envoyeur" de Jacky était trop faible et n'a jamais vraiment rempli son rôle, principalement à cause des délais impliqués. La suppression du délai et la possibilité pour Jacky d'être plus mobile devraient lui permettre de devenir plus menaçante lorsqu'elle active son Super.