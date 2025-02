Le Super peut maintenant traverser les murs.

La force de Gus a été compliquée à gérer. Et nous pensons finalement qu’il n’est pas assez fort. Un point important venant du fait qu’il est risqué d’utiliser son Super et de rater son coéquipier. Changer la propriété du Super en le faisant passer les murs, allié à une plus grande vitesse devrait permettre un meilleur support. En plus de ceci le changement sur son soin et bouclier permettra de réajuster sa progression qui pour l'instant le rendait trop fort à bas niveau et un peu faible à haut niveau. La courbe est inversée.