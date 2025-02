CORRECTIONS DE BUGS

Les nouvelles couleurs des skins classés et les tags, les émotes et les icônes de joueur Godzilla sont maintenant disponibles dans le catalogue.

Correction des effets spéciaux du super de Mike sultan et de Cap'taine Carlbator.

Correction des effets spéciaux de tous les skins Méchagodzilla et Buzz Godzilla.

Augmentation des PV et de la vitesse des Kaiju.

Les Kaiju ne pourront plus se coincer entre des bâtiments

Otis ne peut plus utiliser son gadget lorsqu'il est Kaiju

Les modificateurs de mutations ne disparaissent plus lors du début d'un nouvel événement

Le gadget Canne ferrée de Gray ne peut plus attirer les Kaiju vers lui.

Le super de Wally ne bloque plus le déplacement des Kaiju (Godzilla/Méchagodzilla).

Correction d'un bug à cause duquel il était possible de débloquer une icône de profil sans avoir atteint le niveau de gloire nécessaire.

CHANGEMENTS DES MUTATIONS

Les projectiles de Ricochet et Médor rebondissent moins.

CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DU MODE CLASSÉ

Second souffle a 1 % de chance d'être sélectionné en match classé.

Correction du bug qui n'affichait pas l'étoile de rang si le joueur avait atteint le même rang plus d'une fois.

Rééquilibrages du boost de rang : bronze (aucun boost), Argent (10 %), Or (20 %), Diamant (30 %), Mythique (50 %), Légendaire (75 %), Maître (100 %)

Correction de plantages sur Android, d'autres corrections sont à venir en début de semaine prochaine !

Type : Assassinat

La prochaine fois que Lily utilise son super, elle inflige des dégâts et se téléporte au point d'impact même si aucune cible n'est touchée.

Type : Tank

Draco grimpe sur son dragon gonflable, augmentant sa vitesse de déplacement et réduisant les dégâts qu'il reçoit. Son attaque principale devient un souffle de feu lancé dans une zone conique devant lui.

Draco projette sa lance vers l'avant et inflige plus de dégâts avec la pointe.

Tick lance sa tête, qui charge plus vite ses ennemis et laisse derrière elle six minimines quand elle explose.

Max lance une boisson énergisante à chacun de ses alliés, augmentant leur vitesse de déplacement et rendant la charge de leur super 25 % plus rapide.

Nita hypercharge Bruce, ce qui augmente sa taille, sa vitesse de déplacement (15 %) et sa santé (20 %).

La vitesse de mouvement d'Émeri et de ses alliés augmente de 20 % tant qu'ils se trouvent dans la tempête de sable. Elle réduit aussi au silence les ennemis pendant 0,5 seconde lorsqu'elle touche le sol.

Nous vous présentons les nouveaux skins d'hypercharge, qui changent radicalement l'apparence d'un brawler quand il est en hypercharge !

Le premier skin d'hypercharge sera Buzz Godzilla, que vous pourrez débloquer GRATUITEMENT dans l'événement à venir Brawl Stars X Godzilla !

Événement Brawl Stars X Godzilla

Saison du Pass Brawl de mai : Godzilla

Chromas : Mécha-Tick Ghidorah obscur & Mécha-Tick Ghidorah radieux | Pass Brawl Plus

Saison du Pass Brawl de juin : Cyberbrawl

Chromas : Brock méga hackeur & Brock hackeur RVB | Pass Brawl Plus

Rééditions

Nouveaux chromas

Refontes

Ces refontes de skins seront disponibles à la sortie de la mise à jour.

Autres

Skins argent massif et or massif

Les skins argent massif et or massif seront disponibles à la sortie de la mise à jour.

Mises à jour

Titres

C'est un bot - Titre du Pass Brawl Plus CyberBrawl

Gojira - Titre du Pass Brawl Plus Godzilla

Modifications

Gadget - Plus possible - Charge instantanément le super

Mode de jeu Communauté

Duels a remporté une victoire écrasante dans le dernier sondage et remplacera le Basket Brawl dans l'emplacement Communauté.

Nouveaux modificateurs en Classé

Mai - Second souffle (nouveau)

On a fait équipe avec Godzilla pour un événement monstrueux qui se déroulera du 29 avril au 20 mai !

L'objectif principal de l'événement est de récupérer autant d'œufs de monstre que possible pour gagner des tonnes de récompenses et une chance de débloquer le nouveau skin d'hypercharge Buzz Godzilla GRATUITEMENT !

Et oui, bien sûr que vous pourrez aussi tout casser en incarnant les puissants Godzilla et Méchagodzilla !

Œufs de monstre !

Les œufs de monstre ne peuvent être obtenus que pendant l'événement et disparaîtront quand il arrivera à sa fin.

Les œufs de monstre contiennent des mutations, des pièces, des points de pouvoir, des crédits, des blings, des skins thématiques et le nouveau skin d'hypercharge !

Méga œuf de club !

Assurez-vous de faire partie d'un club complet et actif pour augmenter vos chances de débloquer Buzz Godzilla.

Ouvrez autant d'œufs de monstre que possible pour remplir le mystérieux méga œuf avec votre club !

Nouveau mode : Démolition de ville !

Chaque victoire donne un œuf de monstre, et chaque défaite donne un prix Starr rare.

Jouer au mode Démolition de ville remplit la boîte d'œufs de récompenses. Chaque boîte vous permet de récupérer jusqu'à 6 récompenses, et une nouvelle boîte apparaît tous les 4 jours.

Un joueur de chaque équipe peut se transformer en un puissant Godzilla ou Méchagodzilla et devenir ainsi encore plus destructeur !

Jouez contre l'équipe adverse pour détruire le plus de bâtiments possible et remporter la victoire.

NOUVEAU ! Mutations (temporaire)

Les mutations sont toujours actives dans le mode Démolition de ville, et seront disponibles aléatoirement dans certains modes de jeu avec trophées au cours de l'événement.

Les mutations modifient le gameplay de ces brawlers de manière inattendue, leur donnant des capacités plus puissantes et plus folles !

Liste complète des mutations :

Shelly : la chevrotine de Shelly tire deux fois.

Nita : le super de Nita invoque deux ours.

Colt : les attaques de base de Colt peuvent détruire les éléments de terrain et ont une plus longue portée.

Brock : les attaques de base de Brock tirent deux roquettes.

El Costo : El Costo se déplace plus vite pendant son super, son super charge plus rapidement et sa santé est augmentée.

Poco : lorsqu'il est touché, Poco se soigne et soigne les alliés proches sur la durée.

Rosa : Rosa fait pousser des buissons autour d'elle quand elle utilise son super.

Tick : Tick lance deux têtes supplémentaires avec son super.

Ricochet : tous les projectiles de Ricochet ricochent plus longtemps.

Penny : Penny déploie un autre canon avec son super.

Carl : les attaques de base de Carl sont plus rapides, et sa vitesse de déplacement augmente aussi pendant son super.

Bo : Bo peut cacher un nombre illimité de mines sur la carte.

Stu : le super de Stu est toujours chargé.

Polly : le parafusil de Polly tire deux fois.

Pam : les munitions de Pam sont illimitées.

Frank : Frank est plus rapide, a plus de points de vie, et ses attaques de base brisent les murs.

Béa : les attaques de base de Béa lancent aussi l'un des projectiles de son super.

Grom : Grom lance 4 projectiles supplémentaires dans une zone en forme de X avec son super.

Bonnie : tant qu'elle se trouve dans Clyde, les attaques de base de Bonnie lancent deux projectiles supplémentaires et son super étourdit les ennemis quand elle atterrit.

Gaël : les attaques de base de Gaël touchent une plus large zone.

Belle : les attaques de base de Belle se divisent en cinq projectiles à l'impact.

Ash : Ash invoque plus de robo-rats.

Lola : Lola fait apparaître un ego supplémentaire avec son super.

Mandy : Mandy tire deux projectiles supplémentaires avec son super.

Hank : Hank déclenche les projectiles de son super automatiquement chaque fois qu'il est touché.

Angelo : les attaques principales d'Angelo tirent deux projectiles supplémentaires.

Max : les munitions de Max sont illimitées.

Wally : les attaques de base de Wally tirent deux projectiles.

Squeak : la Belle baballe de Squeak lance des bombes gluantes, et son super charge plus rapidement.

Médor : les attaques de base de Médor rebondissent plus de fois.

Buzz : le super de Buzz a une plus longue portée.

Eve : Eve produit deux larves à chaque fois qu'elle est touchée.

Janet : Janet lance plus de bombes pendant son super.

Gray : Gray peut avoir jusqu'à six portails dimensionnels actifs à la fois.

Melody : les notes de Melody durent plus longtemps, et elle peut en avoir deux de plus autour d'elle.

Spike : les attaques de base de Spike se scindent en plus de projectiles.

Corbac : les projectiles du super de Corbac reviennent vers lui.

Léon : Léon crée deux doubles de lui-même quand il utilise son super.

Meg : les attaques de base de Meg ont deux projectiles supplémentaires.