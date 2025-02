Maintenance - 3 octobre

Remise en place des slots de Mode de Jeu 5 et 6 avec les changements suivants : Slot 1 = Survivant 24/7 (Inchangé) Slot 2 = Brawl Ball 24/7 (Inchangé) Slot 3 = Razzia de gemme 24/7 (added 4 maps for a total of 8 maps) Slot 4 = Siège & Chasse ouverte (Inchangé) Slot 5 = Hors-jeu 24/7 (ajout de 4 cartes pour un totale de 8 cartes) Slot 6 = Braquage & Zone réservée (4 cartes/modes)

Mise à jour de la génération de Quêtes pour être en accord avec les nouvelles cartes et la nouvelle rotation de modes de jeu

Augmentation du cap de Points de Pouvoir à 99999. Nous avons l'intention de le faire disparaître complètement avec la prochaine mise à jour

Les Hypercharges peuvent maintenant être trouvées dans les Starr Drops Légendaires

Rééquilibrage des taux de drop et du montant de Pièces, Points de Pouvoir et Doubleur de Jetons reçus par les Starr Drops Les joueurs recevront moins de Points de Pouvoir et de Doubleurs de Jetons, mais plus de Pièces des Starr Drops à partir de maintenant



Mise à jour Optionnelle Android - 8 Septembre

Correction du bug de la notification bloquée sur le bouton du magasin

Corrections de bugs de chargement et de crash

Maintenance - 7 Septembre

Correction d'un bug qui octroyait des capacités supplémentaires avec certains Skins

Correction du comportement de la réduction des dégâts de Bull en dehors de son état d'Hypercharge.

Correction de la logique du matchmaking en Chaos d'Hypercharge

Correction de la rotation de cartes en Survivant

Correction du gadget Ruche enragée de Bea : il ne causait pas de dégâts si les abeilles sortaient de la zone de jeu valide

Correction de la disponibilité des skins de Coupe Star



Augmentation du nombre de cartes/modes dans la rotation en Coupe Star :

Razzia de gemmes Mine hard-rock Bruissements Dernier arrêt

Brawlball Ligue junior En touche Super plage

Hors-jeu Ravin du bras d'or Rocher de la belle À découvert

Chasse ouverte Étoile filante Damnation éternelle Gâteau à étages

Braquage C'est chaud patate Canyon boum-boum Zone sécurisée

Zone réservée Duel de scarabées Cercle de feu Division









Nouveau brawler : Pearl (chromatique)

Spécificité : Chaleur

Augmente la chaleur du four sur la durée. Plus la chaleur de Pearl monte, plus elle inflige de dégâts.

Attaque : Fournée de cookies

Tire des cookies tout droit sortis du four, infligeant des dégâts aux ennemis à l'impact et réduisant légèrement la chaleur du four.

Super : Explosion de vapeur

Relâche toute la chaleur dans une explosion, détruisant l'environnement, repoussant les ennemis et infligeant des dégâts aux ennemis autour de Pearl.

Gadget : Carbonisé

La prochaine attaque de base de Pearl lance un cookie brûlant qui inflige des dégâts supplémentaires sur la durée.

Gadget : Faits avec amour

La prochaine attaque de base de Pearl envoie des cookies moelleux qui soignent les alliés sur la durée.

Pouvoir star : Et que ça chauffe

Le super de Pearl ne consomme que 50 % de la chaleur quand il est utilisé.

Pouvoir star : Bouclier de chaleur

Reçoit 20 % de dégâts en moins quand la chaleur du four est supérieure à 80 %.

Hypercharge : Pyrolyse

Le super de Pearl laisse une zone brûlante au sol pendant quelques secondes.

Nouveau brawler : Chuck (mythique)

Spécificité : commence avec son super

Chuck commence le combat avec son super chargé.

Attaque : Moteur à vapeur

Lance un nuage de vapeur de son chapeau, ce qui transperce et inflige des dégâts aux ennemis à l'impact.

Super : Tchou tchou !

Place un poteau au sol, infligeant des dégâts et repoussant les ennemis. Lorsqu'il se trouve à proximité d'un poteau, Chuck peut foncer d'un poteau à un autre, infligeant des dégâts aux ennemis sur sa route.

Gadget : Remise sur rails

Chuck retire le poteau le plus proche et recharge entièrement son super.

Gadget : Train fantôme

Chuck peut foncer à travers les murs avec son prochain super.

Pouvoir star : Arrêt au stand

Augmente le nombre de poteaux max de 1.

Pouvoir star : P'tits trous

Le super de Chuck vole également 33 % des munitions des ennemis lorsqu'il fonce sur eux.

Nouveau : Hypercharge

L'hypercharge est un nouvel objet débloqué au niveau 11 de pouvoir, et qui permet de rendre vosbrawlers plus puissants pendant un certain temps grâce une version améliorée de leur super.

L'hypercharge se charge comme le super classique, mais moins rapidement. Une fois l'hypercharge disponible, vous devez appuyer sur le nouveau bouton qui s'affiche pour l'activer et renforcer votre brawler dans un nuage de flammes et de foudre !

Les premiers brawlers à recevoir leur hypercharge sont : Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky et Pearl. Elles seront disponibles au fil des semaines après la sortie de la mise à jour.Voici le détail des hypercharges pour chaque brawler :

Shelly : DOUBLE CANON La portée du super de Shelly est augmentée de 33 % Vitesse +25 %, dégâts +25 %, bouclier +15 %

Colt : DUEL DE FLINGUES Le rayon du super de Colt est augmenté de 20 % Vitesse +30 %, dégâts +30 %, bouclier +10 %

Spike : FLORAISON La zone du super de Spike est augmentée de 20 % Vitesse +30 %, dégâts +20 %, bouclier +20 %

Bull : MÂCHOIRE D'ACIER Quand il utilise son super, Bull subit 80 % de dégâts en mois Vitesse +25 %, dégâts +10 %, bouclier +30 %

Jacky : FOYER SISMIQUE Le super de Jacky ralentit les ennemis proches pendant 1,5 seconde. Vitesse +25 %, dégâts +25 %, bouclier +15 %

Pearl : PYROLYSE Le super de Pearl laisse une zone brûlante au sol pendant quelques secondes. Vitesse +30 %, dégâts +20 %, bouclier +20 %



Toutes les hypercharges seront d'abord disponibles dans la boutique, dans des packs collector qui peuvent être achetés avec des gemmes ou des pièces. Après deux semaines, elles seront disponibles en pièces depuis l'écran du brawler.

Vous pouvez aussi essayer les hypercharges dans l'événement Chaos d'hypercharge, et même débloquer l'hypercharge de Shelly GRATUITEMENT via une quête spéciale ! Plus d'infos sur l'événement ci-dessous.

Nouveaux skins

Saison : Désert nucléaire

Cordelius exterminateur (149 gemmes ou 5 000 blings)

Willow scorpionne (79 gemmes ou 2 750 blings)

Hank rodéo (199 gemmes)

Maisie maraudeuse (149 gemmes ou 5 000 blings) | Skin de Coupe star

Les skins de la série Désert nucléaire sortiront début septembre, après le début de la saison Retour au ranch.

Mini-thème : Académie Brawl

Rose cheerleadeuse (149 gemmes ou 5 000 blings)

Stu sportif (299 gemmes)

Squeak intello (149 gemmes ou 5 000 blings)

Le mini-thème et les skins Académie Brawl arriveront au milieu du mois de septembre.

Les skins de la série Fabrique de robots reviennent !

Sam César (149 gemmes ou 5 000 blings)

Lola de l'Ouest (149 gemmes ou 5 000 blings)

Poco desperado (149 gemmes ou 5000 blings)

Ces skins seront disponibles en septembre.

Refontes

Eliz@ peste (29 gemmes ou 1 000 blings) | Anciennement Eliz@ étudiante. Disponible à la sortie de la mise à jour. Elle rejoint également la série Académie Brawl.

Penny vent d'hiver (indisponible) | Les changements seront appliqués après la sortie de la mise à jour.

Ces refontes de skins seront disponibles à la sortie de la mise à jour.

Autres

Pearl périscope | Disponible au palier 70 du Pass Brawl

Edgar mécha (299 gemmes) | Disponible dans le magasin début octobre

Mandy Hanbok (149 gemmes ou 5 000 blings) | Disponible dans le magasin fin septembre

Janet lunaire (199 gemmes) | Disponible dans le magasin fin septembre

Pearl rétro (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible dans le magasin au début de la saison

Chuck infernal (29 gemmes ou 1 000 blings) | Disponible dans le magasin mi- octobre

Équipements

Nouvel équipement : Charge du gadget (rare) Augmente le nombre d'utilisations du gadget à chaque partie (3 → 4) Disponible pour tous les brawlers



Cosmétiques

Émotes

Ensemble d'émotes Pearl

Ensemble d'émotes Pearl périscope

Virevoltant de l'Ouest, Revolver de l'Ouest, Cordelius exterminateur, Willow scorpionne, Hank rodéo, Maisie maraudeuse

Rat de bibliothèque, Diplôme, Rose cheerleadeuse, ensemble d'icônes Stu sportif, Squeak intello

Mandy Hanbok, Janet lunaire, ensemble d'émotes Festival lunaire

Ensemble d'émotes Edgar mécha

Ensemble d'émotes Chuck

Émotes d'hypercharge pour Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky et Pearl

Tags

Pearl

Cible canard, Cordelius exterminateur, Willow scorpionne, Hank rodéo, Maisie maraudeuse

Ensemble de tags Académie brawl, Rosa cheerleadeuse, Stu sportif, Squeak intello

Mandy Hanbok, Janet lunaire

Edgar mécha

Chuck

Tags d'hypercharge pour Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky et Pearl

Icônes de profil

Icônes de profil de Pearl

Logo d'hypercharge (animé !!!!)

Cordelius exterminateur, Willow scorpionne, Hank rodéo, Maisie maraudeuse

Ensemble d'icônes Académie brawl, Rosa cheerleadeuse, Stu sportif, Squeak intello

Mandy Hanbok, Janet lunaire

Edgar mécha, Mécha

Icônes de profil de Chuck

Ensemble d'icônes de profil Brawl-o-ween

Icônes de profil animées pour Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky et Pearl

Titres

Dur à cuire (Pearl)

Maestro (Chuck)

Changements d'équilibrage

Buffs

Hank Dégâts de base - 1 800 → 2 100 Santé de base - 5 400 → 5 800

Buster Santé de base - 4 800 → 5 200 Dégâts de base - 1 320 → 1 440

Byron Charge du super - 4 → 3 tirs

Billie Santé de base - 4 600 → 4 800

Nani Dégâts de base - 700 → 800

Polly Dégâts de base - 1 520 max → 1 700 max Recette de grand-maman - Distance réduite de 33 %

Mandy Dégâts de base - 1 200 → 1 300

Mortis La longue ruée se charge désormais quel que soit l'état des munitions

Léon Santé de base - 3 200 → 3 400

Émeri Charge du super - 7 → 6 tirs

Edgar Santé de base - 3 000 → 3 300

Fang Dégâts du super augmentés - 1 000 → 1 200 Super gagné grâce au super légèrement augmenté.

Willow Santé de base - 2 500 → 2 800



Nerfs :

Squeak Gadget - Résidus chimiques - 10s → 8s Pouvoir star - Réaction en chaîne - 20 % → 15 %

Bonnie Attaque de base - Vitesse du projectile - 4 000 → 3 800

Corbac Pouvoir star - Extratoxique - 20 % → 15 %

Nani Durée de Formulaire de retour - 5s → 2s

Tick Vitesse de rechargement de l'attaque principale de 4 % [5] [6]

Tara Santé de base - 3 200 → 3 100



Cartes, modes de jeu et changements de la rotation

Nous avons décidé d'effectuer des changements importants aux modes de jeu et aux emplacements dans cette mise à jour :

Les emplacements 5 et 6 ont été désactivés pour le moment. Les modes de contrôle ne sont pas aussi populaires que les autres modes. Nous voulons savoir si le focus amélioré a un réel impact sur la durée du matchmaking, notamment pour les joueurs à haut niveau.

Les modes Prime, Braquage et Zone réservée resteront disponibles dans les salons amicaux et dans la création de carte.

Les modes Combat de boss, Combat de géant et Robots à gogo ne seront plus disponibles lors des événements du week-end, mais ils intègrent une rotation des modes plus importants pendant les week-ends (avec Braquage et Zone réservée, ainsi que les modes mentionnés plus haut), avec une quête à 500 jetons !

Emplacement 1 : Survivant (solo et duo) | Total : 8 cartes

Actives Rivière asséchée Passage sombre

Inactives Double danger Terre brûlée



Emplacement 2 : Brawlball | Total : 8 cartes

Actives Chaque roche en son temps (nouveau) Pénalité

Inactives Jeux de plage Milieu de scène



Emplacement 3 : Razzia de gemmes et Hors-jeu

Razzia de gemmes Actives Dernier arrêt (nouveau) Inactives Fort de gemmes Arcade rustique Piège vénéneux Tunnel de mine Berline folle

Hors-jeu Inactives Sources abondantes Fin de la fin Entre-deux sain Là sur la croix



Emplacement 4 : Chasse ouverte et Siège | Emplacement communauté

Chasse ouverte Actives Gâteau à étages (nouveau) Inactives Mille-feuilles Saison sèche Prairie aux serpents Cachette secrète Grand canal

Siège Actives Assaut de bots Ligne d'assemblage Écrous et boulons Brawl industriel



Salons amicaux uniquement

Prime | Total : 4 cartes Étoile filante Mille-feuilles Grand canal Saison sèche

Braquage | Total : 4 cartes C'est chaud patate Canyon boum-boum Zone sécurisée Arrêt au stand

Zone réservée | Total : 4 cartes C'est ouvert ! Cercle de feu Duel de scarabées Division



Classé (Coupe star et Ligue des clubs)

Prime a été remplacé par Chasse ouverte.

Braquage et Zone réservée sont désactivés pour le moment.

Les cartes/modes disponibles ont été réduits à deux : Brawlball Ligue junior En touche Razzia de gemmes Mine hard-rock Bruissements Hors-jeu Ravin du bras d'or Rocher de la belle Chasse ouverte Damnation éternelle Étoile filante



Changements des environnements

Ajouts : Ranch | Nouveau Fabrique de robots Survivant Fabrique de robots Gare fantôme Décharge

Suppressions : Navire de Darryl Vélocirapides Lutte dans la jungle



Correction de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Corbac le phénix avait les mauvaises animations dans les airs.

Correction d'un bug à cause duquel les codes créateurs trop long s'affichaient incorrectement.

Correction d'un bug lors duquel changer l'orientation de l'écran pouvait entraîner un abandon en Coupe star.

Correction d'un bug à cause duquel certaines parties de l'écran des quêtes ne fonctionnaient pas correctement.

Corrections des animations de victoire de Janet.

Autres

Les skins Stu sportif et Edgar mécha ont désormais des effets spéciaux uniques lorsqu'ils éliminent un brawler ennemi. Nous prévoyons d'ajouter ces effets à tous les skins actuels et futurs (et sortis précédemment) à 299 gemmes.

Changements liés au système