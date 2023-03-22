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2023年3月22日
Blog – Brawl Stars

キャッチフレーズを一番はやく獲得したプレイヤーは？

マスタリーが登場して約1ヶ月が経ちましたが、すでに各キャラクターでマスタリーを制覇しキャッチフレーズを獲得されました！

ここでは、1番目と2番目にマスタリーを制覇したプレイヤーの皆さんを紹介します！

  • シェリー

    • 1番目：Tomaaaaaaaaaaaa

    • 2番目：Ghost Face

  • コルト

    • 1番目：XqcOmg 🦀

    • 2番目：Chiara ᶦ ⁿᵉᵉᵈ ᵘ

  • ブロック

    • 1番目：BCTPP

    • 2番目：TimmyX_X

  • ブル

    • 1番目：NAVI | Cube

    • 2番目：Sunixzz♡れじゔバ

  • リコ

    • 1番目：Mobe97

    • 2番目：ketchup

  • スパイク

    • 1番目：Sang Won Lee

    • 2番目：えごいすと

  • バーリー

    • 1番目：GreenKid

    • 2番目：Zᴏʙ'ɪᴋ?🍀

  • ジェシー

    • 1番目：M⊕rph⊕šïš☯️

    • 2番目：connor

  • ニタ

    • 1番目：Anderson003

    • 2番目：tuni

  • ダイナマイク

    • 1番目：🧨

    • 2番目：Chiara ᶦ ⁿᵉᵉᵈ ᵘ

  • エル・プリモ

    • 1番目：Kαιяση

    • 2番目：世一自爆流–暗夜暗魂

  • モーティス

    • 1番目：Hitsugaya

    • 2番目：Mitsuki825

  • クロウ

    • 1番目：어쭈

    • 2番目：GuGu 🍥

  • ポコ

    • 1番目：Арсений

    • 2番目：GUTSE

  • ボウ

    • 1番目：Alien Kid

    • 2番目：jftbm

  • エリザベス

    • 1番目：кинул диз = бан

    • 2番目：zBrunoϟ

  • パム

    • 1番目：Party

    • 2番目：SpenLC

  • タラ

    • 1番目：✧alpha✦

    • 2番目：DеnСhouZ

  • ダリル

    • 1番目：Akki :D

    • 2番目：僕はビトー

  • ペニー

    • 1番目：料亭菜梨お吸物用木目殺害事件

    • 2番目：shopn

  • フランケン

    • 1番目：Eric Lahoz

    • 2番目：Saul Goodman

  • ジーン

    • 1番目：InvincibleMax

    • 2番目：☣¥esh£resh☣

  • ティック

    • 1番目：ＢＵＬＬＩＳＳＩＭＯ

    • 2番目：REDxRIOT

  • レオン

    • 1番目：Guest 🐇

    • 2番目：MaximKEK

  • ローサ

    • 1番目：CMG | Sages2

    • 2番目：SupremeKing

  • カール

    • 1番目：【 ₱₳ł₦ĐɆ₳₮Ⱨ】

    • 2番目：😭💔Я никто💔😭

  • ビビ

    • 1番目：nełix❤️‍🔥継父

    • 2番目：Nico

  • 8ビット

    • 1番目：Light光

    • 2番目：TØYSINHO :]

  • サンディ

    • 1番目：ThePara

    • 2番目：Snxzwee❤️‍🔥はやま

  • ビー

    • 1番目：Uncivil™

    • 2番目：のあ

  • Emz

    • 1番目：ZEST | Pekka

    • 2番目：“L~e~M~o~N”

  • ミスターP

    • 1番目：PlayerD🐧

    • 2番目：Ａｋｌｏｖｅ ：３

  • Max

    • 1番目：特|𝕯𝖆ʀκ͢ ☔

    • 2番目：Gaming guru

  • ジャッキー

    • 1番目：Aldridge

    • 2番目：道│AlwaysHigh

  • ゲイル

    • 1番目：Akki :D

    • 2番目：Taser face

  • ナーニ

    • 1番目：JOKER❤️🥴

    • 2番目：DePhI

  • スプラウト

    • 1番目：Боец

    • 2番目：QLS | VTzim

  • サージ

    • 1番目：とわ| ‹:)~❁

    • 2番目：BenTimm1

  • コレット

    • 1番目：🍃Ecsed|亲

    • 2番目：Боец

  • アンバー

    • 1番目：JRshadow

    • 2番目：🎶☠Marco☠😈

  • ルー

    • 1番目：QLS|toper⛓

    • 2番目：Inferniced

  • バイロン

    • 1番目：Sk| ×DtZ×ッ

    • 2番目：@GAME"OVER#

  • エドガー

    • 1番目：ZEST | Mohtep

    • 2番目：LeNain

  • ラフス

    • 1番目：Ruffs

    • 2番目：TheTruthWolf69

  • ストゥー

    • 1番目：RockStarᵍᵃᵐᵉˢ✰

    • 2番目：BGA|𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨™

  • ベル

    • 1番目：JK的小可爱

    • 2番目：Alkaあ👾

  • スクウィーク

    • 1番目：Laur✨revive

    • 2番目：Chinito André

  • グロム

    • 1番目：能把隊友跟對面交換該有多好🥹

    • 2番目：STBenjamin

  • バズ

    • 1番目：MyS|Beast❤️Devi

    • 2番目：☬IRON._.MIR☬

  • グリフ

    • 1番目：RealCanadian

    • 2番目：•| ジア |•

  • アッシュ

    • 1番目：JD | Jxcr

    • 2番目：ØS | Sehouri

  • メグ

    • 1番目：⚡Dinis⚡

    • 2番目：Боец

  • ローラ

    • 1番目：AbbattiS

    • 2番目：CB|Lupg13

  • ファング

    • 1番目：Terry!

    • 2番目：Sebastian🇵🇪

  • イヴ

    • 1番目：Star Lord

    • 2番目：Dudu

  • ジャネット

    • 1番目：GarlicPizza

    • 2番目：BenTimm1

  • ボニー

    • 1番目：MASTER

    • 2番目：Dainzleif

  • オーティス

    • 1番目：Wiggy

    • 2番目：Arotan21

  • サム

    • 1番目：쇼𝖙𝖊𝖒𝖚𝖗쇼

    • 2番目：Chazzerine

  • ガス

    • 1番目：TheDark

    • 2番目：§Sans Tela§

  • バスター

    • 1番目：MdeMıke=)

    • 2番目：BenTimm1

  • チェスター

    • 1番目：rakei

    • 2番目：PASTORE◇GRECO

  • グレイ

    • 1番目：Cor Robouquet

    • 2番目：刀|Xvl

  • マンディ

    • 1番目：❌°6ĕзýmņbīů°❌

    • 2番目：JIMMY 66

  • R-T

    • 1番目：なにです

    • 2番目：PlayerD🐧