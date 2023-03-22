マスタリーが登場して約1ヶ月が経ちましたが、すでに各キャラクターでマスタリーを制覇しキャッチフレーズを獲得されました！
ここでは、1番目と2番目にマスタリーを制覇したプレイヤーの皆さんを紹介します！
シェリー
1番目：Tomaaaaaaaaaaaa
2番目：Ghost Face
コルト
1番目：XqcOmg 🦀
2番目：Chiara ᶦ ⁿᵉᵉᵈ ᵘ
ブロック
1番目：BCTPP
2番目：TimmyX_X
ブル
1番目：NAVI | Cube
2番目：Sunixzz♡れじゔバ
リコ
1番目：Mobe97
2番目：ketchup
スパイク
1番目：Sang Won Lee
2番目：えごいすと
バーリー
1番目：GreenKid
2番目：Zᴏʙ'ɪᴋ?🍀
ジェシー
1番目：M⊕rph⊕šïš☯️
2番目：connor
ニタ
1番目：Anderson003
2番目：tuni
ダイナマイク
1番目：🧨
2番目：Chiara ᶦ ⁿᵉᵉᵈ ᵘ
エル・プリモ
1番目：Kαιяση
2番目：世一自爆流–暗夜暗魂
モーティス
1番目：Hitsugaya
2番目：Mitsuki825
クロウ
1番目：어쭈
2番目：GuGu 🍥
ポコ
1番目：Арсений
2番目：GUTSE
ボウ
1番目：Alien Kid
2番目：jftbm
エリザベス
1番目：кинул диз = бан
2番目：zBrunoϟ
パム
1番目：Party
2番目：SpenLC
タラ
1番目：✧alpha✦
2番目：DеnСhouZ
ダリル
1番目：Akki :D
2番目：僕はビトー
ペニー
1番目：料亭菜梨お吸物用木目殺害事件
2番目：shopn
フランケン
1番目：Eric Lahoz
2番目：Saul Goodman
ジーン
1番目：InvincibleMax
2番目：☣¥esh£resh☣
ティック
1番目：ＢＵＬＬＩＳＳＩＭＯ
2番目：REDxRIOT
レオン
1番目：Guest 🐇
2番目：MaximKEK
ローサ
1番目：CMG | Sages2
2番目：SupremeKing
カール
1番目：【 ₱₳ł₦ĐɆ₳₮Ⱨ】
2番目：😭💔Я никто💔😭
ビビ
1番目：nełix❤️🔥継父
2番目：Nico
8ビット
1番目：Light光
2番目：TØYSINHO :]
サンディ
1番目：ThePara
2番目：Snxzwee❤️🔥はやま
ビー
1番目：Uncivil™
2番目：のあ
Emz
1番目：ZEST | Pekka
2番目：“L~e~M~o~N”
ミスターP
1番目：PlayerD🐧
2番目：Ａｋｌｏｖｅ ：３
Max
1番目：特|𝕯𝖆ʀκ͢ ☔
2番目：Gaming guru
ジャッキー
1番目：Aldridge
2番目：道│AlwaysHigh
ゲイル
1番目：Akki :D
2番目：Taser face
ナーニ
1番目：JOKER❤️🥴
2番目：DePhI
スプラウト
1番目：Боец
2番目：QLS | VTzim
サージ
1番目：とわ| ‹:)~❁
2番目：BenTimm1
コレット
1番目：🍃Ecsed|亲
2番目：Боец
アンバー
1番目：JRshadow
2番目：🎶☠Marco☠😈
ルー
1番目：QLS|toper⛓
2番目：Inferniced
バイロン
1番目：Sk| ×DtZ×ッ
2番目：@GAME"OVER#
エドガー
1番目：ZEST | Mohtep
2番目：LeNain
ラフス
1番目：Ruffs
2番目：TheTruthWolf69
ストゥー
1番目：RockStarᵍᵃᵐᵉˢ✰
2番目：BGA|𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨™
ベル
1番目：JK的小可爱
2番目：Alkaあ👾
スクウィーク
1番目：Laur✨revive
2番目：Chinito André
グロム
1番目：能把隊友跟對面交換該有多好🥹
2番目：STBenjamin
バズ
1番目：MyS|Beast❤️Devi
2番目：☬IRON._.MIR☬
グリフ
1番目：RealCanadian
2番目：•| ジア |•
アッシュ
1番目：JD | Jxcr
2番目：ØS | Sehouri
メグ
1番目：⚡Dinis⚡
2番目：Боец
ローラ
1番目：AbbattiS
2番目：CB|Lupg13
ファング
1番目：Terry!
2番目：Sebastian🇵🇪
イヴ
1番目：Star Lord
2番目：Dudu
ジャネット
1番目：GarlicPizza
2番目：BenTimm1
ボニー
1番目：MASTER
2番目：Dainzleif
オーティス
1番目：Wiggy
2番目：Arotan21
サム
1番目：쇼𝖙𝖊𝖒𝖚𝖗쇼
2番目：Chazzerine
ガス
1番目：TheDark
2番目：§Sans Tela§
バスター
1番目：MdeMıke=)
2番目：BenTimm1
チェスター
1番目：rakei
2番目：PASTORE◇GRECO
グレイ
1番目：Cor Robouquet
2番目：刀|Xvl
マンディ
1番目：❌°6ĕзýmņbīů°❌
2番目：JIMMY 66
R-T
1番目：なにです
2番目：PlayerD🐧