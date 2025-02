本日(3/26)バランス調整とバグ修正を実施いたしました。

内容は以下になります。

■バランス調整

フランケン ガジェット「ノイズキャンセリング」の効果時間を2秒から1.5秒に減少。



ジャッキー 通常攻撃における攻撃間隔の時間を25%増加。 通常攻撃のダメージを1300から1200に減少。 ガジェット「圧縮空気ブースター」移動速度向上効果を38%から30%に減少。



MAX 体力を3400から3200に減少



■バグ修正

チャンピオンシップチャレンジとパワープレイで負け犬システムが表示されるバグを修正。

ローサのガジェットで隠した制圧のIKEタレットがペニーの迫撃砲などのタレットにターゲットされないバグを修正。

エメラルドハントのばねトラップにてクラッシュするバグを修正。

ロボットファイトにて、ボスロボットが出現するさいにスタックするバグを修正。

ガジェットを使用する直前に新しいタレットなどを配置したとき、古いタレットでガジェットの効果が発動するバグを修正。(例えば、ジェシーのタレットなどが該当)





