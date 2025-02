旧正月!1月のアップデート

新キャラクター ミスターP

ミスターPは気難しいポーターで、怒りに任せて敵にスーツケースを投げつけます!必殺技では、彼を手伝うロボットポーターを召喚する。

通常攻撃 - お荷物をお持ちしました! - スーツケースを振り回し、壁や敵を飛び越える弾丸を発射する。後方で地面に着弾すると、そこでも範囲ダメージを与える。

必殺技 - ポーター兵 - 範囲攻撃するミニペンギンが現れる拠点を設置する。同時に召喚できるミニペンギンは1体のみ。

スターパワー1- 真心込めて - ぎっしり詰まったスーツケースが、敵、障害物に命中しなくてもバウンドして爆発するようになる。

スターパワー2 - ブリキ缶 - ロボットポーターの拠点のHPが3000増加する。





■新ゲームモード - ホットゾーン

地面に印されたゾーンを3秒間占領すればポイントを獲得できます。2分間の間に多くのポイントを獲得したチームが勝利となる。ラスト30秒はポイントの獲得スピードが倍になる。

ゾーンに敵がいる間はポイントの獲得が止まり、ゾーンを離れるとポイントの獲得が中断される。





■旧正月!新ゲーム環境「アーケード」、その他!

・ウイルス 8ビット - 300 エメラルド

・ヒーロー ビビ - 150エメラルド

・忍者 タラ - 80 エメラルド

更なる新スキン!

・ラブリー エリザベス - 150 エメラルド (2月に登場!)

・コアラ ニタ - 80 エメラルド

・工作員 P - 30 エメラルド





■esports

・チャレンジ敗退に至る敗北数が3から4に変更。

・検索機能にてチームメイトをランダムに選出する際、プレイヤーの合計トロフィー数が考慮されるように変更。

・2つ目のスターパワーを選択できなかった不具合を修正。

・マッチングで同じキャラクター同士がチームにならないよう調整。





■イベント・マップの変更点

新しいマップをいくつか追加。

孤高のスター、テイクダウンは削除。





■バランス調整

・ビー:スターパワー「ハニーコート」発動時のシールド効果時間が1秒から0.6秒に減少。

・ダリル:スターパワー「鋼の盾」のシールド効果時間が3秒から2.5秒に減少。

・MAX:スターパワー「ダッシュリロード」の効果が25%減少。通常攻撃のダメージが250から300に増加。必殺技「パワースプリント」発動から1秒以内にチームメンバーが効果範囲に入ればスピードブースト効果が付与されるように変更。





■その他

・トロフィー目標の改善。改善結果の過去に達成された報酬分に対する補填は、ショップにて受け取りが可能です。受け取りは7日間のみ

・キャラクター選択画面を改善。

・ダブルトークンイベントにおいて、ランクアップとXPレベルアップの際にも追加トークンがもらえるようになる。

・タブレットにおけるジョイスティックの操作性を改善。

以下原文となります。

NEW BRAWLER - MR. P - Mr. P is a disgruntled luggage handler who angrily hurls suitcases at his opponents. His Super calls robotic porters to help him.

Main Attack - Your Suitcase Sir! - Fires a projectile that can jump over walls and enemies dealing area damage behind them after landing

Super Ability - P-Porters Attack! - Places a spawning station that spawns mini-penguins with a ranged attack. Only one mini penguin can be active at a time

Star Power - Handle With Care - Mr. P’s overstuffed suitcases bounce and burst even if they don’t hit a target or obstacle

Star Power - Tin Can - The robo-porters’ home base has +3000 more health

NEW GAME MODE - HOT ZONE!

Hold a zone marked on the ground for 3 seconds to gain a point, the team with the most points in 2:00 wins!

Enemy brawlers in the zone prevent points from being gathered, and leaving the zone will interrupt receiving a point.

Last 30 seconds of a match gives double points!

LUNAR NEW YEAR! A brand new Arcade environment, evil robots, and more!

Virus 8-Bit - 300 Gems

Heroine Bibi - 150 Gems

Street Ninja Tara - 80 Gems

MORE SKINS!

Cupid Piper - 150 Gems (Coming in Feb!)

Koala Nita - 80 Gems

Agent P - 30 Gems

ESPORTS

Maximum losses increased from 3 → 4

Looking for Team feature now considers a player’s total trophies when forming a team

Fixed bug where players could not select 2nd Star Power

Duplicate Brawlers no longer allowed in matchmaking

EVENTS/MAP CHANGES

New maps for the arcade environment!

Lonestar + Takedown have been removed

BALANCE CHANGES

Bea - Decreased Honey Coat shield duration from 1s → 0.6s

Darryl - Decreased Steel Hoops shield duration from 3s → 2.5s

Max

Decreased Run n’ Gun efficiency by 25%

Increased Main Attack damage from 250 → 300

Super Ability’s speed boost granted to teammates who enter the radius within 1s (rather than instant)

OTHER

Trophy Road buffs!

Compensation for previously collected rewards will be available for 7 days

New and improved Brawler screen

Double Token event now gives extra tokens for Rank Ups, and XP Level Ups

Improvements for joystick controls on tablets