Na finałach 2020, 8 najlepszych ekip zostanie umieszczona w drabince eliminacyjnej. Każde ze spotkań zostanie rozegrane w formacie najlepszy z 5 gier ( do 3 zwycięstw). Najlepszy z 5 setów (każdy set w innym trybie gry tj. Zadyma, Zbiory Klejnotów, Oblężenie, Nagroda i Napad), z jednym banem dla Zadymiarza w ciemno na jedną drużynę



*Specjalne oferty Światowych Finałów będą dostępne w grze od 5 do 12 listopada. Aż do 500 000 dolarów, które zostaną uzbierane przez oferty zostaną przekazane bezpośrednio do puli nagród.