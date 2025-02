Nasz program turniejów znowu będzie częścią festiwalu Dreamhack Winter w Jönköping!

To genialne wydarzenie poświęcone grom, e-sportom i społeczności. Nie możemy wyobrazić sobie lepszej areny na rozgrywki! To tam najlepsi gracze Brawl Stars zawalczą o nagrodę w wysokości 750 000 USD!



Dołącz do nas! Obejrzyj zapierające dech w piersiach rozgrywki, poznaj zawodowych graczy i twórców, skorzystaj z genialnych atrakcji i wszystkiego, co festiwal ma do zaoferowania!