Tak, Karnet Zadymiarski nie będzie dostępny za klejnoty od stycznia 2024 r. (!!!)

Nie, nie wpłynie to na postępy w darmowej grze (uff!).

Co chcemy osiągnąć?

Większą frajdę z ukończenia Karnetu Zadymiarskiego

Większą elastyczność w zakresie postępów

Większą satysfakcję z zakupu

Lepszą monetyzację Karnetu celem rozwijania gry

Ten post zawiera MNÓSTWO informacji, więc dokładnie go przeczytajcie! Zachęcamy też do dzielenia się pytaniami, wątpliwościami i przemyśleniami na naszych profilach w mediach społecznościowych. Zapoznamy się z nimi, a w razie potrzeby opublikujemy kolejnego posta z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Liczymy jednak, że ten tekst wyjaśni ⭐WSZYSTKIE⭐ wątpliwości.

Informujemy wcześniej na wypadek, gdybyście oszczędzali klejnoty na kolejne Karnety Zadymiarskie i wciąż chcieli je wykorzystać na karnet Ranczo Strażnika #RangerRanch i Dziwny Cyrk #BizarreCircus.

Podsumowanie zmian dotyczących Karnetu Zadymiarskiego znajdziecie na końcu artykułu. Mimo to zalecamy, by przeczytać całość – w końcu wiedza to potęga. Zaczynamy!