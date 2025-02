NANI kocha swoich przyjaciół i czuwa nad nimi cały czas. Zagrożenia likwiduje kątowym ostrzałem, a za jej superatak odpowiada wybuchowy przyjaciel Peep!





Atak - Geometria Zniszczenia - Nani wypuszcza 3 kule świetlne pod różnymi kątami, zbiegające na końcu w celu

Super Atak - Ręczne Sterowanie - Nani przejmuje kontrolę nad Peepem i zdalnie nakierowuje go na nieprzyjaciół. Wybuch następuje przy zetknięciu.



Gwiezdna Moc - Autofokus - Peep zadaje do 2500 dodatkowych obrażeń, zależnie od dystansu



Gadżet - Wybuch Nadprzestrzenny - Nani eksploduje Peepa i teleportuje się do jego ostatniej lokalizacji (3 ładunki na mecz)