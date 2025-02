Prace konserwacyjne 13/02/2023

Aktualizacja serwerów

Naprawiony problem z trybami gry, które nie były rejestrowane w dzienniku bitew.

Prace konserwacyjne 26/01/2023



Naprawiono nietypowe działanie supermocy Griffa, jeśli jest używana na krawędzi mapy.

Naprawiono nietypowe działanie poszczególnych ofert w sklepie.

Usunięto sławę z profili, które ją posiadały, nie mając jeszcze wszystkich Zadymiarzy.

Prace konserwacyjne 12/01/2023

Zmiany Balansu:



Chester



Ogłuszenie - Zmniejszone punkty obrażeń (1400 do 200)



Ogłuszenie - Zmniejszona prędkość pocisku o 25%



Ogłuszenie - Czas ogłuszenia zmniejszony z 2 do 1 sekundy

Główny atak - zmniejszone obrażenia (720 do 640)



Buster



Czas działania Super ataku zmniejszony o połowę

Zmniejszone podstawowe obrażenia (1480 do 1320)



Zmniejszona redukcja obrażeń przez kamizelkę kuloodporną (20% do 10%)



Grom



Główny atak: zmniejszenie prędkości pocisku (880 ms do 840 ms - przed grudniem było to 800 ms)

Gray



Gadżet fortepian - obszar zmniejszony o 50%



Naprawiony błąd

Wywalenie błędu, który sprawiał, że gracze utknęli na ekranie ładowania przez 24 godziny.





Prace konserwacyjne 21/12



Po zapoznaniu się z opiniami społeczności ponownie przyjrzeliśmy się nagrodom za postępy i podjęliśmy decyzję o ulepszeniu Karnetu Zadymiarskiego na kolejne sezony. Chcemy, aby gracze zdobyli nieco więcej monet niż wcześniej, a także otrzymali więcej punktów mocy.

Pamiętaj jednak, że więcej nagród można odebrać w sklepie klubowym, w misjach specjalnych i w wyzwaniach!

Oto zmiany:

Free Track



Punkt mocy zwiększony o 6,8%



Monety wzrosły o 9,4%

Kredyty wzrosły o 11,7%

Premium Track

Punkt mocy zwiększony o 6,7%



Tail Reward

Punkt mocy 5%

Dodatkowo:

Naprawiono błąd, przez który w interfejsie wyboru przebrań były wyświetlane zbędne waluty.

iOS: Naprawiono błąd, przez który darmowe przedmioty w sklepie były wyświetlane niepoprawnie w interfejsie użytkownika, jeśli gracz posiadał wszystkich Zadymiarzy.

Naprawiono nakładanie się Sławy na nazwy graczy w niektórych scenariuszach w interfejsie.

Prace konserwacyjne 16/12

Włączyliśmy prace po raz kolejny, aby dopracować kwestie związane z rekompensatą.



Prace konserwacyjne 16/12

Naprawiono przetasowanie Misji, które było dłuższe niż powinno

Naprawiono kombinację Słodkich Snów z Kojącymi Wiatrami, która zadawała jedynie 1 punkt obrażeń

Naprawiono sytuacje w których zwolnienie Super Ataku Chestera nie działało jeśli zostało zredukowane zaraz bo aktywacji.

Rekompensata została właśnie aktywowana - Musi być odebrana w przeciągu 2 tygodni. Gracze, którzy odebrali nagrody z Alei Pucharków nie dostaną rekompensaty (ponieważ zdobyli już dodatkowe nagrody z tego błędu)*

Naprawiono literówki w tłumaczeniach

Naprawiono sytuację w której przycisk wyjścia pokazywał się graczom którzy mieli tylko jednego zadymiarza do odblokowania

Naprawiono problem w którym extra Punkty mocy, które uzyskiwano nie były konwertowane na Monety jeśli osiągnięto pułap Punktów mocy.

Kilka informacji na temat rekompensaty:

Rekompensata wystartuje około 13:00 czasu UTC

Bazuje na Twojej obecnej liczbie pucharków i dzieli się na różne poziomy pucharków (przy kamieniach milowych co 2500)

Zbierz je przez najbliższe 2 tygodnie, aby nie stracić okazji!

Rekompensata jest dostępna TYLKO dla graczy, którzy ponownie nie zdobyli nagród z Alei pucharków - co było bugiem.

Możesz skorzystać z rekompensaty tylko RAZ.

Często Zadawane pytania

Gdzie są moje nagrody z Alei Pucharków?

To był bug. Nikt nie powinien ponownie móc odebrać nagród z Alei. Ci, którym się to udało nie stracą ich. Ci, których to ominęło uzyskają rekompensatę.

Czemu nie dacie nagród dla wszystkich?

Bug wpłynął na graczy w różny sposób, co skutkowało zestawem losowych nagród na podstawie ilości Pucharków danego gracza. Istnieje możliwość, że część graczy z mniejszą ilością pucharków dostawała więcej nagród niż gracze, którzy mieli więcej pucahrków. Rekompensata wynagrodzi ludzi na podstawie ich własnego postępu. Im więcej Pucharków masz, tym więcej dostaniesz (na bazie poziomów Pucharków, co każde 2500 zaczynając od 5000 wszystkich danego gracza)

Czemu zajęło to cały tydzień?

Poza wieloma dyskusjami i wyliczeniami co powinno być rekompensatą i kto powinien ją zdobyć, musieliśmy popracować nad nową funkcją, która pozwoliłaby nam stargetować TYLKO graczy, których ten bug nie dotyczył. Decyzje, rozwój, testy i implementacja zajmują sporo czasu.

Prace konserwacyjne 12/12

Naprawiamy błąd związany z Aleją Pucharków, która była dostępna zaraz po aktualizacji.





Nowy zadymiarz: Mandy (chromatyczny). Mandy jest prezeską Krainy Cukierków Parku Star. Wygląda na słodką osobę, ale to tylko poza, która ma oczarować klientów. W życiu prywatnym jest wiecznie poirytowana, bo przecież Chester jest taki nieznośny, a klienci zachowują się jak... klienci.



Atak: Dozownik cukierków

Mandy strzela cukierkami ze swego dozownika, a gdy pozostaje w bezruchu, zyskuje koncentrację, co zwiększa zasięg jej ataku.



Superatak: Cukrowy promień

Mandy wystrzeliwuje długą cukrową wiązkę, która przeszywa wrogów i elementy otoczenia, zadając ogromne obrażenia.



Gadżet: Karmelizacja

Następny cukierek wystrzelony przez Mandy z dozownika spowalnia trafionych wrogów na 2,5 s.



Gadżet: Ciasteczkowe zniszczenie

Następny cukierek wystrzelony przez Mandy z dozownika przeszywa wrogów i elementy otoczenia.



Gwiezdna moc: Na celowniku

Mandy wystrzeliwuje cukierki o 20% szybciej, gdy jest skoncentrowana.



Gwiezdna moc: Twarde cukierki

Mandy otrzymuje 20% tarczy, gdy jest skoncentrowana.





Nowy zadymiarz: Gray (mityczny).



Gray należy wraz z Lolą do brawlywoodzkiego trio zadymiarzy. Nie jest zbyt rozmowny, ale wyraża siebie mową ciała i gestykulacją.



Atak: Pistolet w placu

Strzela w linii prostej, zadając obrażenia trafionym wrogom.



Superatak: Wymiarowe drzwi

Gray tworzy dla siebie i członków drużyny drzwi, które umożliwiają szybką ucieczkę i ataki z zaskoczenia!



Gadżet: Laska

Przy następnym trafieniu pistoletem w palcu Gray wystrzeliwuje laskę, która odrobinę przyciąga wrogów.



Gadżet: Fortepian

Przy następnym trafieniu pistoletem w palcu Gray ustawia na ziemi celownik – w to miejsce spadnie fortepian, zadając obrażenia wrogom. Nie chcemy przecież, żeby komuś stała się krzywda, prawda?



Gwiezdna moc: Fałszywa kontuzja

Gdy Gray ma maksymalną liczbę punktów życia, następne odniesione obrażenia są zmniejszane o 25%.



Gwiezdna moc: Nowa perspektywa

Używając drzwi, przywraca 1000 punktów życia sobie i sojusznikom.





Nowy zadymiarz: Chester (legendarny)



Chester to chaotyczny figlarz, który potrafi zajść za skórę – szczególnie Mandy. Uwielbia wygłupy, bo w ten sposób po prostu wyraża uczucia.



Atak: Czapka i dzwonki

Chester wystrzeliwuje z czapki dzwonki na obszarze o kształcie stożka – najpierw jeden, potem dwa, a na koniec – trzy.



Cecha: Pajacyk w pudełku

Ten zadymiarz zaczyna grę z losowym superatakiem, który zmienia się po każdym użyciu.



Superatak: Wybuchowe cukierki

Chester rzuca wybuchające cukierki, które niszczą otoczenie, odrzucając i raniąc wrogów.



Superatak: Łamiszczęka

Chester strzela dużym twardym cukierkiem, który ogłusza trafionych wrogów.



Superatak: Salmiakki

Chester rozpyla na obszarze o kształcie stożka słony proszek salmiakki, który zatruwa wrogów, zadając im przez pewien czas obrażenia.



Superatak: Strzelające cukierki

Chester rozsypuje na ziemi strzelające cukierki, które przez pewien czas ranią stojących na nich wrogów.



Superatak: Silna mięta

Chester zjada odświeżającą miętówkę, która przez pewien czas go leczy.



Gadżet: Pikantne kości

Chester otrzymuje nowy losowy superatak, który różni się od obecnego.



Gadżet: Słodkie fasolki

Chester wyciąga z czapki tajemniczą słodką fasolkę i zjada ją, zyskując na 5 s losowe wzmocnienie.

Wzrost prędkości

Wzmacnianie obrażeń

Leczenie rozłożone w czasie



Gwiezdna moc 1: DZWONKOMANIA

Atak Chestera ma dodatkowy krok z 4 grzechotkami.



Gwiezdna moc 2: Rzut okiem

Chester zawsze wie, jaki będzie jego następny superatak.





Nowe przebrania

Sezon Kraina Cukierków

Królowa Magmy Mandy (Karnet Zadymiarski, klasa 70, 149 klejnotów)



Gumisiowa Nita (Karnet Zadymiarski, klasa 1, 79 klejnotów)



Ash Piñata (Liga Mocy, 25 000 gwiezdnych punktów lub 149 klejnotów)



Buzzette (149 klejnotów)



Babeczkowy Darryl (149 klejnotów)



Mroczne Święta z Brawl Stars

Przebrania na Mroczne Święta z Brawl Stars nie są przedmiotami sezonowymi, więc będą regularnie pojawiać się w sklepie.

Królowa Mrozu Amber (149 klejnotów)



Sam Yeti (149 klejnotów)



Krampus Ash (79 klejnotów)



Chiński Nowy Rok 2023

Przebrania na Chiński Nowy Rok 2023 nie są przedmiotami sezonowymi, więc będą regularnie pojawiać się w sklepie.

Eve Baiku (149 klejnotów)



Rekordowy Griff (79 klejnotów)



Inne zmiany

Klasyczna Shelly (Święta z Brawl Stars, ZA DARMO 25 grudnia)



Mistrz Świata Gus (149 klejnotów)



Pluszak Sam (Święta z Brawl Stars, 29 klejnotów)



MC Mandy (29 klejnotów)



Ciemny Chester (29 klejnotów)



Uciekinier Gray (29 klejnotów)



Droga Starr

Droga Starr to nowa metoda odblokowywania zadymiarzy!



Dzięki Drodze Starr odblokujesz wszystkich niechromatycznych zadymiarzy.



W zależności od doświadczenia i postępów w odblokowywaniu zadymiarzy gracz będzie mógł odblokować określonego zadymiarza lub wybrać z wstępnie zdefiniowanej listy zadymiarza na określonym poziomie rzadkości.



Zdobywając kredyty (zapoznaj się z informacjami poniżej), przybliżasz się do odblokowania wybranego zadymiarza.



Jeśli w danej klasie dostępnych jest kliku zadymiarzy do odblokowania, możesz ich dowolnie zmieniać, przy czym ostatnia szansa na zmianę zadymiarza pojawi się w chwili zebrania wszystkich kredytów niezbędnych do odblokowania zadymiarza na określonym poziomie rzadkości.



Po ukazaniu się nowego zadymiarza można będzie wybrać go jako opcję do odblokowania, jeśli zostaną spełnione pewne warunki (patrz poniżej).



Kredyty zdobywane po zebraniu wszystkich zadymiarzy niechromatycznych będą zwiększać Sławę .



Aby zwiększyć tempo odblokowywania zadymiarzy, można w dowolnej chwili użyć klejnotów na Drodze Starr lub na ekranie zadymiarza.



Wszystkich zadymiarzy można teraz kupić za klejnoty na ich ekranach zadymiarzy.



Chromatyczny sklep

Zadymiarzy chromatycznych może kupić, używając chromatycznych kredytów lub klejnotów .



Aby kupić zadymiarza za chromatyczne kredyty, trzeba spełnić związane z nim wymagania minimalne, które zależą od liczby posiadanych już innych zadymiarzy chromatycznych.



Po zebraniu wszystkich zadymiarzy chromatycznych kredytów można używać do zwiększania Sławy .



Cena zadymiarzy chromatycznych (w chromatycznych kredytach lub klejnotach) jest ustalana zgodnie z normalną formułą spadku poziomu rzadkości zadymiarzy chromatycznych między sezonami, co oznacza, że jeśli w trakcie sezonu dany zadymiarz ma wartość legendarną, spadnie ona później na mityczną, a ostatecznie na epicką. Aby kupić zadymiarza chromatycznego bieżącego sezonu, trzeba także osiągnąć 30 klasę Karnetu Zadymiarskiego. Najnowszego zadymiarza chromatycznego nie można kupić bezpośrednio za klejnoty, ponieważ odblokowanie go w Karnecie Zadymiarskim Premium jest bardziej opłacalne.



Ukazywanie się nowych zadymiarzy na Drodze Starr

Za każdym razem, gdy udostępnimy nowego zadymiarza na Drodze Starr, gracz będzie mógł wybrać go jako postać do odblokowania. Wprowadziliśmy jednak pewne reguły, które powinny chronić nowych i obecnych graczy przed „utknięciem” w procesie odblokowywania zadymiarza.



Aby zyskać możliwość odblokowania nowo wprowadzonego zadymiarza, gracz musi wcześniej odblokować jakiegoś zadymiarza o tym poziomie rzadkości .



Czas na podjęcie decyzji o zmianie odblokowywanej postaci na nowo wprowadzonego zadymiarza to 7 dni . Po upływie tego terminu nowy zadymiarz zostanie przeniesiony na koniec Drogi Starr.



Nawet jeśli gracz podejmie decyzję o rozpoczęciu procesu odblokowywania nowo wprowadzonego zadymiarza, będzie mógł się z niej wycofać i powrócić do odblokowywania wcześniejszego zadymiarza. Jeśli tak się stanie, nie będzie mógł już wznowić procesu odblokowywania nowo wprowadzonego zadymiarza. Zostanie on przeniesiony na koniec Drogi Starr.



Zmiany dotyczące walut

Zmieniono:

Punkty mocy Wszystkie punkty mocy związane z konkretnymi zadymiarzami i ogólne punkty mocy zostają przekształcone w punkty mocy .

Punkty mocy (PM) to waluta, którą można teraz gromadzić na koncie.

Maksymalna ilość, którą może zgromadzić gracz, wynosi 4000 .





Dodano:

Kredyty Są używane do odblokowywania wszystkich zadymiarzy niechromatycznych na nowej Drodze Starr.

Mogą pochodzić z wielu źródeł (Karnet Zadymiarski, Aleja Pucharów, sklep, misje i wyzwania).



Chromatyczne kredyty Dostępne w ramach darmowej ścieżki Karnetu Zadymiarskiego lub w sklepie.

Służą do kupowania zadymiarzy chromatycznych w Chromatycznym sklepie .

Maksymalna ilość, którą może zgromadzić gracz, wynosi 5000 .





Karnet Zadymiarski

Nagrody dostępne w ramach Karnetu Zadymiarskiego zostały znacząco zmienione, ponieważ usunięto z gry skrzynki zadymiarza.



Biorąc pod uwagę te zmiany, gracz może teraz „zabezpieczyć” jeden wcześniejszy sezon Karnetu Zadymiarskiego (a nie dwa, jak wcześniej) – starsze sezony będą automatycznie usuwane po osiągnięciu limitu.



„Ostatnia” nagroda Karnetu Zadymiarskiego zmieniła się z dużej skrzynki za każde 500 żetonów na następujące nagrody:

27 kredytów

145 monet

38 punktów mocy





Automatyczne odbieranie i wyjątkowe rekompensaty dla posiadaczy Karnetu Zadymiarskiego Premium

Dnia 12 grudnia 2022 r. wszystkie znajdujące się w ekwipunku nieodebrane skrzynki zadymiarza zostaną automatycznie odebrane. Dotyczy to Karnetu Zadymiarskiego (z poprzedniego i obecnego sezonu), Alei Pucharów oraz starych skrzynek zadymiarza sprzed wprowadzenia Karnetu Zadymiarskiego. Zadymiarze, którzy ukarzą się po 12 grudnia 2022 r., nie będą już wypadać ze skrzynek zadymiarza, ale nadal będzie można odblokować w ten sposób starszych zadymiarzy.



Gracze, którzy zakupili Karnet Zadymiarski Premium przed ukazaniem się tej aktualizacji (czyli przed 12 grudnia 2022 r.) otrzymają dodatkowe kredyty początkowe, których liczba zależy od postępów poczynionych w obecnym sezonie – im dalej gracz zaszedł w ramach Karnetu Zadymiarskiego przed wprowadzeniem aktualizacji, tym więcej kredytów otrzyma!



Gracze, którzy kupili Karnet Zadymiarski Premium przed ukazaniem się aktualizacji, oraz gracze, którzy zakupią Karnet Zadymiarski Premium w trakcie bieżącego sezonu (do 2 stycznia 2023 r.), otrzymają wyjątkową, jednorazową rekompensatę wynoszącą 80 klejnotów (o wartości 4,99 USD). Można ją odebrać w sklepie!



Nagrody zastępcze

We wszystkich przypadkach, w których skrzynki zadymiarza były przyznawane jako nagrody zastępcze, zastąpiliśmy je innymi nagrodami.



Zamiast punktów mocy będą przyznawane monety (przelicznik: 2 monety za 1 punkt mocy).



Pakiety odznak w Karnecie Zadymiarskim zostały zastąpione nagrodą wynoszącą 275 kredytów.



Codzienny sklep

Ponieważ usunęliśmy skrzynki zadymiarza i punkty mocy związane z konkretnymi zadymiarzami, a także umożliwiliśmy kupowanie gwiezdnych mocy i gadżetów bezpośrednio na stronach zadymiarzy, podjęliśmy decyzję o usunięciu codziennego sklepu w jego obecnej formie. Jednak nadal będziemy oferować Wam DARMOWE codzienne nagrody. Być może w przyszłości ponownie wprowadzimy codzienny sklep.



Codzienny sklep został całkowicie usunięty.



Dodano do sklepu nową codzienną DARMOWĄ nagrodę.



Możliwe nagrody:

Monety

Punkty mocy

Kredyty

Chromatyczne kredyty





Wyposażenie

Nowe mityczne wyposażenie:

Kruk – zwiększa o 30% obrażenia zadawane przez efekty zatrucia.



Leon – wydłuża czas trwania superataku o 1 s.



Sandy – zmniejsza o 10% obrażenia zadawane przez wrogów w burzy piaskowej (superatak).



Spike – efektywność spowolnienia powodowanego przez superatak zwiększa się o 50%.



Nowe przedmioty kosmetyczne

Odznaki x 64



Chester x 9 (animowane)



Mandy + Magmowa Mandy x 18 (animowane)



Gray x 9 (animowane)



Nowe przebrania x 11



Stare przebrania x 9



Sezonowe x 8 (animowane)



Nowe spreje x 16



Legendarni zadymiarze x 7



Czwarta rocznica Brawl Stars x 2



Kraina Cukierków (sezon Karnetu Zadymiarskiego) x 2



Brawlentynki x 2



Prezenty na Święta z Brawl Stars x 2



Chiński Nowy Rok x 1



Ikony profilowe x 21



Wysługa w grze x 4 (rocznicowe PM)



Motyw sezonowy i związany z aktualizacją x 17



Wyzwania

Wyzwanie świąteczne (zdobądź zdjęcia profilowe na podstawie wcześniejszych odznak świątecznych).



Wyzwanie salonu gier (zdobądź zdjęcie profilowe na podstawie nowych przebrań z salonu gier).



Wyzwanie z zestawem odznak Shelly (wszystkie domyślne odznaki Shelly – podobnie jak w przypadku wcześniejszego wyzwania z zestawem odznak Nity).



Wyzwanie walentynkowe (wyzwanie dotyczące starcia w trybie duo – zdobądź obie połówki serca).



Misje

Zadymiarze mogą być teraz definiowani jako nagroda za misję.



Zmiany dotyczące map, trybów gry i rotacji

7 nowych map pojedynkowych w ramach przygotowań do wprowadzenia pojedynków jako stałego trybu gry.

Koniec Hamiltona

Czarna Rzeka

Halkowy pojedynek

Głębokie cięcie

Żadnych wymówek

Gladiatorzy

W gorącej wodzie kompani



Tryb znany pod nazwami Złodzieje Śniegotelu, Złodzieje trofeów czy też Rabunek prezentów wraca!



Zmiany map

Dodano:



Kraina Cukierków (nowa)



Bijatyka



Śniegotel pana P



Usunięto:



Retropolis



Zmiany w zakresie balansu

Wzmocnienia

Pan P Zwiększono obrażenia bazowe z 720 na 760 (+5%). Pan P odczuł skutki kryzysu ekonomicznego, lecz szczęśliwe inwestycje we właściwe akcje pozwoliły mu odzyskać część utraconych sił!



El Primo Zwiększono obrażenia superataku z 800 na 960 (+20%). Wzmocnionko! Odrobinę silniejszy superatak sprawi, że będzie nieco większym zagrożeniem dla wrogów!



Colt Zwiększono prędkość pocisków ataku podstawowego z 3804 na 4000 (+5%) Zmiana Colta?! Tak, to nie pomyłka. Nasz zaprzyjaźniony rewolwerowiec pozostawał w tyle za niektórymi nowymi, lśniącymi zadymiarzami-strzelcami. Dzięki zwiększonej prędkości pocisków nieco łatwiej będzie trafić wrogów, jednak umiejętne celowanie nadal pozostaje w cenie. To wciąż zadymiarz, który wymaga nie lada umiejętności.



Jessie Zwiększono liczbę punktów życia wieżyczki z 3000 na 3300 (10%). Jessie i jej wieżyczka nie błyszczą na już wyższych poziomach rozgrywki – wieżyczka jest przecież bardzo dobrze widoczna, więc łatwo ją zniszczyć. Dodatkowe punkty życia zmieniają niektóre interakcje, są także pewnym wzmocnieniem, które ułatwia utrzymanie wieżyczki przy życiu z użyciem gwiezdnej mocy. Złomek, wybieram ciebie!



Bull Zwiększono obrażenia superataku z 800 na 960 (+20%). Bull jechał na tym samym wózku co Primo, więc zasługiwał na podobną zmianę. Jego superatak po prostu nie zachwycał. Teraz powinien lepiej sprawdzać się jako narzędzie do rozpoczynania i finalizowania pojedynków.



Bibi Zwiększono bazową liczbę punktów życia z 4400 na 4600 (+5%). Bibi nie zaliczała ostatnio zbyt wielu udanych występów, jednak i tak radziła sobie lepiej niż kiedyś! Dodatkowe punkty życia powinny pomóc jej w pojedynkach z niektórymi wyjątkowo zwinnymi i dokuczliwymi zadymiarzami. Być może w końcu zdoła wykorzystać swój imponujący potencjał ofensywny.



Grom Zwiększono obrażenia bazowe z 1100 na 1160 (+5%).

Zwiększono prędkość pocisków ataku podstawowego z 800 na 880 (+10%). Szybsze bomby! Powinno to ułatwić trafianie wrogów, pozostawiając jednak dość czasu na reakcję tym, którzy właściwie odczytają zamiary Groma.



Dynamike Skrócono czas celowania w przypadku ataków podstawowych z 1100 ms na 1000 ms (-10%). Gracze sterujący naszym ulubionym wybuchowym zadymiarzem mieli jeden podstawowy problem: podczas gdy oni rozwijali umiejętności celowania, przeciwnicy doskonalili się w unikach. Opóźnione wybuchy dynamitu sprawiały, że większość graczy z łatwością ich unikała. Zmniejszenie tego okna utrudni nieco unikanie wybuchów i wynagrodzi celne oko. Oznacza to także, że wzmacniamy dyna-skoki, jednak nie będzie już można wykonywać dwóch skoków raz za razem. Rozumiemy, że może to rozzłościć niektórych dyna-skoczków, ale zanim rozpętacie burzę w mediach społecznościowych, dajcie nam znać, czy wzmocnienie działa! Być może w przyszłości zdecydujemy się skorygować skoki.



Sam Zwiększono bazową liczbę punktów życia z 5200 na 5400 (+4%). Po wcześniejszym osłabieniu gwiezdnej mocy Sam miał problemy z zadawaniem potężnych ciosów. Zmiana liczby punktów życia powinna pomóc mu w efektywnej walce bez leczącej gwiezdnej mocy. Powinna go także trochę wzmocnić, choć nie w takim stopniu, jak przed osłabieniem. Mamy nadzieję, że znów będzie wywierał zemstę na robotach.



Gene Wyposażenie – Porozmawiaj z dłonią – zwiększono liczbę pól z 1 do 3. Mimo zwiększonego zasięgu nadal niełatwo było trafić superatakiem, więc pewnie to kwestia wyposażenia.





Osłabienia



Otis Zmniejszono obrażenia bazowe z 460 na 440 (-5%) – na myśl przychodzi żart o morskim potworze. Wszechstronność połączona z dobrymi obrażeniami sprawiała, że po wcześniejszym wzmocnieniu Otis stał się doskonałym wyborem niemal w każdej sytuacji. Drobna korekta obrażeń nie powinna zbytnio go osłabić, a da innym zadymiarzom szansę na sprawdzenie się w jego roli.



Griff Zmniejszono superdoładowanie superataku o około 23%. Zmniejszono superdoładowanie ataku głównego o około 10%.

Choć brzmi to ironicznie, pasmo sukcesów było zdecydowanie zbyt długie. Korzystanie z superataku przychodziło po prostu zbyt łatwo. Teraz gracze będą musieli zwracać większą uwagę na to, kiedy go użyć. Dodatkowo lepiej premiowana będzie celność.



Buster Zmniejszono obrażenia bazowe z 1580 na 1480 (+6%).

Zmniejszono bazową liczbę punktów życia z 5000 na 4800 (4%). Buster był trochę zbyt potężny, szczególnie w rękach sprawnych graczy. Drobna redukcja obrażeń i bazowych punktów życia sprawi, że inni zadymiarze będą w stanie mu sprostać. Nadal pozostaje najlepszym kolesiem, jakiego można znaleźć w Parku Starr.



Gale Zmniejszono superdoładowanie podstawowych ataków ze 120 na 90 (-25%).

Zmniejszono superdoładowanie superataku ze 170 na 100 (-40%).

Skrócono czas aktywności gadżetu Twister z 200 na 100 (-50%). Gale był królem kontroli i pierwszym wyborem na mapach Zadymy ze względu na niesamowitą defensywę. Mógł także w pojedynkę kontrować niemal każdego tanka w grze. Nie chcemy, by zupełnie przepadł – podobnie jak Pan P – ale to jasne, że mógł bez przerwy używać superataku i bez problemu uciszać ogromną większość zadymiarzy (nie tylko tanków). Drobne zmniejszenie możliwości kontroli oznacza, że teraz trzeba będzie uzyskać więcej trafień, by skontrować i pokonać przeciwnika.





Poprawki