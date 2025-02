Notki Wydania

Prace konserwacyjne - 3 kwietnia

Kolejne poprawki dla Willow!

Poprawiliśmy efekty dźwiękowe i wizualne

Poprawiliśmy jej logikę ataku

Prace konserwacyjne - 30 marca

Zanim pojawi się Willow, naprawiamy kilka błędów związanych z jej mechaniką i wprowadzamy kilka zman:

Wprowadzamy poprawki związane z jej supermocą kontrolowania umysłu.

Główny atak Willow zadaje teraz obrażenia przy trafieniu.

Superdoładowanie Willow jest teraz trochę szybsze, z 5 do 4 pocisków.

Prace konserwacyjne - 8 marca

Usunęliśmy integrację LINE Messenger z Brawl Stars, więc nie możesz już dodawać znajomych za pomocą LINE. Powodem, dla którego to robimy, jest to, że ta integracja powodowała awarię gry dla niektórych graczy.

Ważne informacje:

Stracisz znajomych dodanych przez LINE Messenger

Nie stracisz postępów na koncie

Inne poprawki:

Naprawiono problem z pojawianiem się Duo Showdown na dwóch nowych mapach.

Usunięto niezniszczalne ściany z Zadymy pod Koszem.

Ulepszono kilka map z niezniszczalnymi ścianami (w tym mapy Zadyma i Duel)

Polskie tytuły zostały zmienione - są teraz bliższe angielskiemu znaczeniu (jeśli ma to sens)





Poprawki w opcjonalnej aktualizacji (jeszcze niedostępne – planowane na 9 lub 10 marca):

Naprawiono odtwarzanie linii głosowej Shelly dla innych profili graczy bez względu na wybranego zadymiarza

Naprawiono błąd, w wyniku którego kliknięcie w profile polecanych znajomych, powodowało zawieszenie się gry.

Naprawiono problemy wizualne w sklepie i na ekranie startowym bitwy,

Naprawiono rzadki problem z awarią podczas edytowania własnego profilu,

Naprawiono rzadką awarię supermocy Graya,

Nowy Zadymiarz: Willow (Mityczny)

Atak: Klątwa Latarni

Willow rzuca swoją latarnią, zadając obrażenia w czasie trafionym wrogom na danym obszarze

Supermoc: Klątwa

Wystrzeliwuje pojedynczą kijankę, która przyczepia się do wroga i całkowicie go leczy. Jeśli trafi, przejmuje kontrolę nad wrogim zadymiarzem na krótki czas, pozwalając na użycie tylko podstawowego ataku i czyniąc go nieprzyjaznym dla swojej drużyny.

Jeśli wrogi wojownik osiągnie 30% maksymalnego zdrowia lub po 4 sekundach

Gadżet: Zaklęty

Następny atak podstawowy zastosuje całość obrażeń już na początku, a nie w czasie. Zwiększa obrażenia o 30%

Gadżet: Nurkowanie

Lalkarz nurkuje przez 2 sekundy. Nie można go wtedy namierzyć, ale nie może podjąć żadnej akcji.

Gwiezdna Moc: Miłość jest ślepa

Podpalenie zmniejsza teraz także prędkość przeładowania u dotkniętych zadymiarzy o 25%

Gwiezdna moc: Obsesja

Wróg kontrolowany umysłem zyskuje 75% prędkości ruchu, gdy jest kontrolowany.





Nowy Zadymiarz: R-T(chromatyczny)

Supermoc: Zabawa w chowanego Jeśli nie zostanie rozdzielony, R-T rozdzieli się, pozostawiając za sobą nogi i zwiększając prędkość ruchu głowy oraz zmieniając atak na AoE. Atak głową powoduje, że nogi wykonują ten sam atak. Oba oznaczają wrogów. Nogi otrzymują zmniejszone obrażenia podczas rozdzielenia. Jeśli zostanie podzielony, R-T stanie się całością, teleportując się na nogi, lecząc i otrzymując tymczasowe wzmocnienie redukcji obrażeń.

Gadżet: W kolejce R-T sygnalizuje nogami podczas rozdzielania się, zadając obrażenia i spowalniając wszystkich wrogich zadymiarzy.

Gadżet: hacki! Natychmiast aktywuj wszystkie aktywne znaki na wszystkich Zadymiarzach, zadając im obrażenia

Gwiezdna Moc: Nagrywanie Głowa R-T i jego nogi otrzymują o 35% mniej obrażeń podczas dzielenia.

Star Power: Szybka matematyka

Nowe Przebrania!

El Mayordomo (Karnet Zadymiarski, Tier 1,, 79 klejnotów)

Mariposa Piper (Liga Mocy, 25,000 gwiezdnych punktów/149 klejnotów)

Detektyw Gray (79 klejnotów)

Inspektor Grey Edycja Noir (Dostępne tylko dla posiadaczy Inspektora Graya — 29 klejnotów)

Alleycat Bull (149 klejnotów)

The Ayakashi Clan

Oni Otis (149 klejnotów)

Tengu Mike (149 klejnotów)

Kitsune Lola (149 klejnotów)

Remodels

Bunny Penny (79 klejnotów)

Dark Bunny Penny (10,000 Star Points, 79 klejnotów)

Tanuki Jessie (149 klejnotów)

Beach Jessie (79 klejnotów)

Więcej przebrań!

Bell Nani (79 klejnotów) | Wielkanoc

Sultan Carl (149 Gems) | Lunar Brawl

Pop Star Janet (79 klejnotów)

Spirit Knight Frank (149 klejnotów) | Supercell MAKE

Prawdziwe srebrne/złote

Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy

Specjalizacje

Czym są specjalizacje? Specjalizacje to nowy system postępów, który zastępuje obecne poziomy doświadczenia. Twój aktualny poziom doświadczenia zostanie zapisany i będzie widoczny w sekcji Legacy w Twoim profilu gracza. Wszystko jest dość proste: zdobywasz punkty za Brawler, w którym grasz, wygrywając mecze (Trophy League) lub rundy (Power League i Club League). Zdobyte punkty są mnożone na podstawie twoich aktualnych Trofeów i rangi Ligi Mocy, a także zostania MVP meczu. Im wyższa pozycja w Trofeach/Lidze Mocy/Lidze Klubowej, tym więcej Punktów specjalizacji zdobywasz wygrywając. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia z zadaniami i to, jak trudne może być ich tworzenie (podaj komuś piłkę?!), zdecydowaliśmy się na czyste kryteria zwycięstwa zamiast konkretnych zadań. Gracze otrzymają dodatkowe 20% więcej PD specjalizacji, jeśli są najlepszymi graczami w meczu.

Tabela

Co jeszcze powinieneś/powinnaś wiedzieć?

Wszyscy gracze zaczynają na poziomie mistrzostwa 1

Punkty Mistrzostwa (i poziomy) są liczone na jednego zadymiarza

Ilość Punktów Mistrzostwa (i poziomy) tylko rosną. Nie tracisz ich przegrywają mecze (lub rundy)*

Mistrzostwo nie resetuje się

Istnieje dzienny limit zdobywania punktów mistrzostwa (podobny do poprzednich poziomów doświadczenia), aby upewnić się, że ludzie grają w rozsądnych ilościach w Brawl Stars dziennie i nikt nie zwariuje całkowicie! Jeśli osiągniesz ten limit, jest to dobre przypomnienie, aby zrobić sobie przerwę :D



* Aby przedstawić nieco szerszy kontekst tej decyzji: naszym celem było stworzenie systemu, który jest integracyjny i dostępny, zamiast tworzenia nowego systemu, który będzie trafiał tylko do kilku osób w naszej społeczności. Uzasadnieniem jest to, że jeśli grasz Zadymiarzem wystarczająco długo, aby osiągnąć najwyższy poziom mistrzostwa, prawdopodobieństwo, że staniesz się lepszy w graniu danym Zadymiarzem zwiększy się.

Co zyskujesz?

Fajną nową ikonę, która jest wyświetlana na początku bitwy i na twoim profilu Zadymiarza

Każdy poziom mistrzostwa odblokowuje jednorazowe nagrody, w zależności od rzadkości Zadymiarza: niektóre rzadkości mają lepsze nagrody za postępy niż inne.

Nagrody na niższych poziomach zależą od postępów (monety, punkty mocy, kredyty). Kredyty Chroma są dostępne tylko na ścieżkach Chromatic Brawler Mastery

Nowy początek bitwy

Ekran startowy bitwy był prawie nietknięty, odkąd uruchomiliśmy Brawl Stars na całym świecie w 2018 roku i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby wprowadzić pewne ulepszenia. Nowy przebieg rozpoczęcia bitwy będzie zawierał widok mapy, a następnie pokaże bardziej szczegółową „kartę gracza” graczy, którzy wezmą udział w meczu. Będzie mieć nieco inne formaty w zależności od trybu gry.

Karta gracza

Karta Gracza to mieszanka predefiniowanych informacji i niestandardowych elementów, które możesz konfigurować. Konkretne elementy wyświetlane na Karcie Gracza to:

Nazwa gracza z kolorem Nazwa konta

Tytuł gracza Odblokowuje się na ostatnim poziomie ścieżki mistrzostwa Po odblokowaniu można go używać z dowolnym zadymiarzem

Poziom Sławy Musi być odblokowany na początku.

Poziom mistrzostwa Wykorzystuje twój obecny poziom mistrzostwa z zadymiarzem, którego używasz

Zadymiarz z przebraniem Używa twojego aktualnego Zadymiarza i aktualnie używanego przebrania

Odznaka Możesz użyć dowolną odznakę, którą kiedykolwiek odblokowałeś/łaś – nawet jeśli jest ona specyficzny dla konkretnego zadymiarza.

Zdjęcie profilowe Możesz wykorzystać dowolne zdjęcie profilowe, które kiedykolwiek odblokowałeś - możesz użyć dwóch jednocześnie



Odznaki

Przypinki Facepalm dla wszystkich zadymiarzy

R-T Pins

Crimson R-T Pins

Willow Pins

Skin Pins for: Mariposa Piper, Detective Gray, El Mayordomo Primo, Alleycat Bull, Bell Nani, Popstar Janet, Sultan Carl, Kitsune Lola, Tengu Mike, Oni Otis, Spirit Knight Frank, Whalewatch Nita, Nutcracker Gale, Archvillain Bea, Underworld Bo, Horus Bo, Gladiator Colette, and DJ 3.M.Z

Event pins: Easter, Saint’s Patrick, Lunar Brawl (2 Pins), Popstar, Esports Brawlers (2 Pins), Bunny Penny, and Dark Bunny Penny

Nowe Spreje

Brawl Pass (2 spreje)

Spreje dostosowane do Zadymiarzy: Gale, Surge, Lou, Colette, Ruffs, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T

Spreje do przebrań (6)

Spreje wydarzeń (6)

Ikony profilowe

Brawl Pass (2 Profile Pictures)

Unique Player Profiles for all Brawlers (on the Mastery track)

Skin Profile Pictures (5)

Events Profile Pictures (7)

NOWE: Tytuły

66 nowych tytułów

Zmiany balansu

Buffy

Sandy Podstawowy Atak - Zniszczenie - 860 → 900 Sandy była przez jakiś czas poza metą, zarówno ze względu na swoje poprzednie zmiany, jak i pulę map. Przywrócenie trochę mocy dla jej podstawowego ataku powinno pozwolić na efektywne pojedynkowanie się z większą liczbą zadymiarzy, przy jednoczesnym kontrolowaniu użyteczności supermocy.

Byron Podstawowy Atak - 1600ms → 1450ms Nasz ulubiony handlarz wężowym olejem stracił interes po poprzednim osłabieniu przeładowania. Chociaż nie chcemy, aby był tak wszechstronny jak wcześniej, jasne jest, że posunęliśmy się za daleko. Od teraz będzie lepszym wyborem w określonych sytuacjach.

Gray Supermoc - Członkowie drużyny już się nie teleportują. Say Cheese! Gray umożliwia tworzenie różnych wariantów sera, z których najbardziej popularną jest kombinacja Grey, Jacky, Bo. Chociaż naprawdę lubimy błyskotliwe zagrania, które sam Gray może wykonać ze swoją supermocą, nie musi to dotyczyć jego kolegów z drużyny.

Sam Supermoc - Zniszczenie - 1400 → 1200 Puk, puk…czekaj, żartowaliśmy w ostatnich notkach wydania. No cóż, jest trochę za dobry w strzelaniu rękawicą do awanturników o niskim poziomie zdrowia. Od teraz będzie musiał podchodzić bliżej i dłużej, aby ich powalić.

Otis Podstawowe leczenie - 3400 → 3200 Znasz to uczucie, kiedy jesteś wybrany jako ostatni w meczu, a twój mózg robi się jakby pusty…? Nagle widzisz podobną do kałamarnicy, plującą atramentem kreaturę z anielskim chórem w tle? Czy to tylko my? ;D Niezależnie od tego, Otis był zbyt wszechstronny, szczególnie w rozgrywce na wyższym poziomie. Ma naprawdę niewiele kiepskich map i pojedynków, więc zmniejszyliśmy jego leczenie.



Nowy stały slot: Wydarzenia społeczności

Wraz z tą aktualizacją wprowadzamy nowe stałe miejsce na wydarzenie, które odblokowuje się po zdobyciu 350 trofeów, oferując dwa (2) tryby gry w codziennej rotacji. Społeczność będzie mogła wybrać inny tryb gry na nadchodzący sezon poprzez ankietę w mediach społecznościowych.

Pierwszymi trybami gry będą:

Pojedynki

Zadyma Pod koszem

Powrót: niezniszczalne ściany

Niezniszczalne ściany powracają do Brawl Stars i pojawią się na większości naszych starych map. Jeśli nie byłeś w pobliżu w pierwszych dniach Brawl Stars, kiedy niezniszczalne ściany były częścią gry, to naprawdę całkiem proste: to ściany. Są niezniszczalne. To tyle ;;)

Mamy nadzieję, że w połączeniu z niektórymi zmianami balansu, ponowne wprowadzenie niezniszczalnych ścian znacznie wstrząśnie sytuacją, a niektóre mapy będą znacznie bardziej przyjaznymi miejscami dla postaci o krótkim zasięgu lub rzucających pociski.

Uwaga: Niezniszczalne ściany w Brawl Ball i Basket Brawl nie są niszczone podczas dogrywki

Mapy

Podjęliśmy kilka decyzji dotyczących map: pięć (5) najlepszych map w każdym trybie gry pozostanie w grze.

Jednocześnie zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę map z siedmiu (7) do ośmiu (8) map na tryb gry, co w praktyce oznacza, że jeśli grasz tylko w określone dni (np. w weekend), nadal będziesz mieć do czynienia z różnymi mapami co tydzień. Aby uzupełnić pulę map, ponownie wprowadzimy kilka starych klasyków i wprowadzimy nowe mapy stworzone przez naszą społeczność.

W nowym slocie wydarzeń społecznościowych będą dostępne cztery (4) mapy na każdy tryb gry, co daje w sumie osiem (8) map w rotacji, a wszystkie mapy w tym slocie są nowe: w tych nowych uwzględniliśmy opinie społeczności na temat poprzednich map pojedynków i uczynił każdy z nich bardziej wyrazistym, w tym mapę, która niewątpliwie będzie kontrowersyjna: Grim Island.

Przesunęliśmy również miejsca odrodzenia na wszystkich mapach pojedynków dalej, aby zaoszczędzić wszystkim trochę cennego czasu i trochę szybciej dostać się do akcji. Nowe mapy Basket Brawl miały podobną filozofię: (dosłownie) mniejsza przestrzeń projektowa stworzyła sytuację, w której wiele map wydawało się zasadniczo identycznych lub przynajmniej podobnych. Nowe mapy mają znacznie wyraźniejsze projekty z mniej lub bardziej oczywistymi meta implikacjami.

Zadyma pod koszem Dancing Roof (Nowa) Basket Fort (Nowa) Iron Curtain (Nowa) Green Meadows (Nowa)

Nagroda Aktywne Layer Cake Temple Ruins Dry Season Shooting Star Canal Grande Crossroads (Nowa) Nowhere to Hide (Nowa) Iron Standoff (Nowa) Zdezaktywowane Excel Hideout Purple Paradise (Friendly only)

Zadyma Aktywne Backyard Bowl Pinhole Punt Sneaky Fields Super Beach Beach Ball Field Goal Circular Motion (New) Iron Corridor (New) Zdezaktywowane Center Stage Sunny Soccer

Pojedynki Iron Core (Nowa) Grim Island (Nowa) Four Lakes (Nowa) Mogura Tataki (Nowa)

Zbiór Klejnotów Aktywne Crystal Arcade Double Swoosh Gem Fort Hard Rock Mine Minecart Madness Acute Angle Four Doors (New) Solid Center (New) Zdezaktywowane Deep Diner Undermine

Napad Aktywne Bridge Too Far Hot Potato Kaboom Canyon Pit Stop Safe Zone Cover Crowd Offset Heist (New) Center Control (New) Zdezaktywowane Tornado Ring Snaked Assault

Gorąca strefa Aktywne Parallel Plays Ring of Fire Dueling Beetles Open Zone Split Triumvirate Rush Hour (New) Iron Cover (New) Zdezaktywowane Quarter Pounder Controller Chaos

Nokaut Aktywne X Marks the Spot Goldarm Gulch Belle's Rock Out in the Open Flaring Phoenix Flowing Springs Healthy Middle Ground (New) Step by Step (New) Zdezaktywowane Riverside New Perspective

Showdown Aktywne Skull Creek Scorched Stone Rockwall Brawl Feast or Famine Acid Lakes Double Trouble Hard Limits (New) Lush Poles (New) Zdezaktywowane Dark Passage Cavern Churn

Rankingowe (PL/CL) Nagroda: Canal Grande, Shooting Star, Nowhere to Hide Zadymal: Beach Ball, Pinhole Punt, Iron Corridor Zbiór Klejnotów: Hard Rock Mine, Double Swoosh, Acute Angle Napad: Kaboom Canyon, Safe Zone, Center Control Gorąca strefa: Split, Ring of Fire, Iron Cover Nokaut: Flaring Phoenix, Out in the Open, Belle's Rock



Zmiany Środowiska Map:

Dodano:

The Hub (Nowe)

Rooftop (Nowe) | Basket Brawl

Tara's Bazaar

Usunięto

Mortis' Mortuary (Regularna)

Mortis' Mortuary (Showdown)

Ghost Station

Snowtel

Fighting Game

Zaktualizowano klasy zadymiarzy

Opierając się na opiniach społeczności, zdecydowaliśmy się rozszerzyć istniejące klasy awanturników dzięki tej aktualizacji, aby wszystko stało się bardziej przejrzyste dla wszystkich.

Sprzedawca obrażeń

Główną ich rolą w grze jest zadawanie obrażeń wrogiej drużynie i celom. Pozostawieni bez kontroli, są ciągłym zagrożeniem dla zespołu. Mogą albo wystawić wysoce trwałe obrażenia DPS, albo obrażenia seryjne. Zazwyczaj zadający obrażenia są dobrze przystosowani do walki, z dobrym połączeniem zadawanych obrażeń i przeżywalności. Ze względu na swoje potencjalne obrażenia najlepiej nadają się do walki z czołgami i zabójcami, ale mogą im przeciwdziałać strzelcy wyborowi i artyleria.

Zabójca

Zabójcy posiadają umiejętności w ramach swojego podstawowego zestawu, które pozwalają im zbliżyć się do celu i wyeliminować go za pomocą dużych obrażeń. Większość zabójców, choć nie wszyscy, ma stosunkowo niskie punkty życia. Polegają na swoich umiejętnościach, aby przeżyć i wydostać się z trudnych sytuacji. Mogą w pojedynkę zniszczyć wrogą drużynę. Zabójcy są silni w walce z strzelcami wyborowymi i artylerią i mają ogromny potencjał, by udźwignąć drużynę na swoich plecach.

Strzelcy wyborowi (Nowość)

Strzelcy wyborowi zadają duże obrażenia na bardzo duże odległości. Zwykle używają pocisków jednostrzałowych, mają małą szybkostrzelność i małą prędkość przeładowania. Strzelcy wyborowi nie mogą polegać na swoich punktach wytrzymałości, jeśli chodzi o przeżywalność, ale większość z nich ma umiejętności drugorzędne, które pozwalają im, przynajmniej tymczasowo, uniknąć bliskich starć z innymi Zadymiarzami. Strzelcom wyborowym brakuje trwałego DPS, aby poradzić sobie z czołgami. Ze względu na małą liczbę punktów wytrzymałości są szczególnie podatni na ataki zabójców i artylerii.

Artyleria (Nowość)

Zadymiarze rzucają lub strzelają pociskami nad przeszkodami i ścianami, dzięki czemu mogą bardzo efektywnie wykorzystywać otoczenie. Zwykle mają niewielką liczbę punktów życia. Zadawane przez nich obrażenia zazwyczaj nie mają potencjału wybuchowego i siły rażenia, co oznacza, że mają trudności z radzeniem sobie z obrońcami i zabójcami. Jednak ich wyjątkowa zdolność do wykorzystywania ścian może sprawić, że radzenie sobie z nimi będzie bardzo frustrujące, a ich ciągłe obrażenia mogą prawie uniemożliwić odzyskanie punktów życia.

Czołg

Czołgi mogą znieść znaczną porażkę, albo dzięki największej liczbie punktów życia ze wszystkich Zadymiarzy w grze, albo dzięki połączeniu umiejętności pasywnych i aktywnych, które pozwalają im przetrwać. Obrońcy są zazwyczaj bardzo silni w starciach z bliskiej odległości i bezpośrednio przeciwstawiają się zabójcom. Mają spore szanse w walkach przeciwko artylerii/strzelcom wyborowym, jeśli uda im się wystarczająco zbliżyć, ale są podatni na wysokie obrażenia zadawane przez Damage Dealers, którzy bezpośrednio im przeciwdziałają.

Wsparcie

Podstawowe umiejętności Zadymiarzy Wspierających opierają się na wspieraniu drużyn na różne sposoby. Mogą zapewnić leczenie swojej drużynie lub inne umiejętności, aby włączyć lub wzmocnić przyjaznych Zadymiarzy – zwiększając szansę każdego na zwycięstwo. Zadymiarze wspierający zazwyczaj mają niski potencjał zadawania obrażeń w trybie eksplozywnym, ale mają przyzwoite punkty wytrzymałości i/lub przeżywalność, i są celami dla każdego awanturnika o wysokim potencjale w postaci wybuchowej - przede wszystkim zadających obrażenia, zabójców, strzelców i obrońców.

Kontroler (Nowość)

Podstawowe umiejętności kontrolerów są zbudowane wokół idei kontrolowania określonych obszarów mapy, albo poprzez proaktywne zamykanie obszarów, albo reaktywnie za pomocą zdolności obszarowych (AoE), pozwalając ich drużynie na wykorzystanie przesuniętych pozycji wroga. Kontrolerzy zazwyczaj mają sporo punktów wytrzymałości i mają spore różnice między obrażeniami ciągłymi a trwałymi.

Poprawki błędów

Naprawiono kilka efektów wizualnych przebrań

Naprawiono różne problemy z lokalizacją

Naprawiono niektóre odznaki, które nie były animowane, gdy były używane na czacie.

Inne