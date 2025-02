Prace konserwacyjne - 15/08/2023



Zmiany Balansu

Buffy

Hank

Zwiększenie bazowego HP 5000 → 5400

Zwiększenie obrażeń Superataku 1000 → 1320

Doug

Zmniejszenie ładowania Super ataku (nadal 5 uderzeń → brak efektywnej zmiany)

Zwiększenie bazowego HP - 4800 → 5000

Super atak może teraz przechodzić przez ściany

Wskrzeszone cele mają teraz 100% HP (zwiększone z 50%)

Rosa

Dodana cecha czołgu (ładowanie Super ataku od obrażeń)

Bull

Zwiększone obrażenia głównego ataku 400 → 440

W rezultacie szybsze ładowanie Super Ataku

Gale

Zwiększenie bazowego HP 3600 → 3800

Jacky

Wzmacniacz Pneumatyczny - Zwiększenie prędkości o 5 punktów procentowych (z 20 na 25) i czasu trwania o sekundę (z 3 na 4)

Nerfy

Shelly

Prędkość poruszania: Bardzo szybka → Szybka

Cordelius

Cordelius od teraz nie ładuje Superataku w Krainie Cienia

Cordelius nie może używać od teraz Superataku w Krainie Cienia

Zredukowano tłumienie ataków Trującego Grzyba z 1,5s → 1s

Kruk

Zmniejszenie obrażeń Gwiezdnej mocy Supertoxic: 25% → 20%

Naprawione błędy

Naprawiono błąd, który pojawiał się przy starcie gry

Prace konserwacyjne i opcjonalna aktualizacja na Androida - 30/06/2023

Naprawiono rzadki błąd związany z kalendarzem logowania.

Naprawiono kilka błędów związanych z brakującymi elementami środowisk Gorącej Strefy.

Ze względu na problemy związane z kupowaniem sprayów Esportowych, będziemy zwracać klejnoty użytkownikom, którzy dostali je przez przypadek. Zrobimy to tak szybko jak to możliwe, prawdopodobnie w następnym tygodniu. W tej chwili nie mamy możliwości usunięcia sprayów z kont, więc zrobimy to niebawem!



Opcjonalna aktualizacja wydana wcześniej na urządzeniach z systemem iOS jest teraz dostępna również dla użytkowników Androida.

Aktualizacja 29/06/2023



Nowa opcjonalna aktualizacja jest już dostępna dla urządzeń z systemem iOS. Pamiętaj, aby pobrać najnowszą wersję gry z App Store, aby:

Usunąć zbędny przycisk zakupu sprejów esportowych w menu sprejów Zadymiarza.

Naprawić awarię, która czasami występowała pod koniec bitwy.

Poprawić domyślna przebranie Bonnie.

Naprawić znaczniki zadań widoczne w wydarzeniach bez aktywnego zadania.

Wkrótce udostępnimy również opcjonalną aktualizację dla urządzeń z systemem Android, która rozwiąże powyższe problemy.

Prace konserwacyjne 27/06/2023

Zmiana błędnego środowiska w makerze map.

Naprawiono niszczenie murów granicznych w Zadymie.

Naprawiono sytuację, w której zwycięstwa w starciu nie liczyły się do postępów w Starr Drop.

Naprawiono gadżet Gale'a, który był mało przyjazny użytkownikowi.

Zmniejszono dostępną ilość min Bo.



Nowy zadymiarz: Cordelius (Chromatyczny)

Cecha: Superatak zbliżeniowy Cordelius ładuje superatak, będąc w pobliżu wrogich zadymiarzy

Atak: Grzyby Używając narzędzia ogrodniczego Cordelius wystrzeliwuje 2 grzyby na niewielką odległość przed sobą

Superatak: To jest moja kraina Cordelius wystrzeliwuje mroczny grzyb, który przechodzi przez ściany, a w momencie trafienia przenosi jego samego i cel do krainy cienia na 8 sekund lub dopóki Cordelius lub cel nie zginą. Gdy Cordelius jest w tej krainie, jego szybkość ruchu zwiększa się o 20%, a szybkość przeładowania zwiększa się o 30%.

Gadżet: Ponowne sadzenie Cordelius szybko skaluje fragment terenu.

Gadżet: Trujący grzyb Kolejny atak podstawowy Cordeliusa powoduje również uciszenie na 1,5 sekundy.

Gwiezdna moc: Kombogrzyby Jeśli Cordelius trafi drugim pociskiem grzybowym ten sam cel co pierwszym, obrażenia zadane drugim trafieniem wzrastają o 30%.

Gwiezdna moc: Królestwo grzybów Po wejściu w krainę cienia Cordelius przywołuje 3 grzyby, które może zebrać tylko on sam. Każdy z tych grzybów przywraca 400 punktów życia.



Cordelius zostanie udostępniony jako nagroda w ramach Karnetu Zadymiarskiego (klasa 30) w trakcie sezonu Zaczarowany Las.

Nowy zadymiarz: Doug (Epicki)

Atak: Przekąskowy atak Zadaje obrażenia wrogom w pobliżu i leczy pobliskich sojuszników. Efekt jest tym większy, im bliżej się znajdują. Skuteczność leczenia wynosi 50%.

Superatak: Dokładka Doug wzmacnia siebie lub sojusznika, co pozwala mu wrócić do życia z 50% PŻ po krótkiej przerwie, jeśli ktoś pokona go w ciągu 2 sekund.

Gadżet: Podwójna kiełbaska Następny Przekąskowy atak tylko leczy, ale liczba punktów jest podwojona.

Gadżet: Dodatkowa musztarda Następny Przekąskowy atak tylko zadaje obrażenia, ale liczba punktów jest podwojona.

Gwiezdna moc: Fast food Szybkość ruchu zwiększa się u wskrzeszonych sojuszników o 30% na 3 sekundy.

Gwiezdna moc: Samoobsługa Przekąskowy atak leczy teraz Douga, ale skuteczność wynosi 20%.



Doug będzie dostępny do kupienia w sklepie na początku sierpnia.

Nowe przebrania

Sezon: ZACZAROWANY LAS

Nawiedzony 8-bitowiec (149 klejnotów / 5000 błyskotek)

Leśny duch Chester (79 klejnotów / 2750 błyskotek)

Kamienny troll Lou (149 klejnotów / 5000 błyskotek) | Przebranie Ligi Mocy

Mroczna wróżka Janet (149 klejnotów / 5000 błyskotek)

Przebrania z kolekcji Zaczarowany Las zostaną udostępnione na początku lipca, po rozpoczęciu sezonu Zaczarowany Las.

Minimotyw: Lato piratów!

Megalodon (199 klejnotów)

Zatopiona skrzynia Griff (149 klejnotów / 5000 błyskotek)

Kraken Surge (149 klejnotów / 5000 błyskotek) | Przebranie Supercell MAKE (projekt: Steamfish)

Przeklęty pirat Bibi (149 klejnotów / 5000 błyskotek)

Minimotyw i przebrania z kolekcji Lato piratów będą dostępne od połowy sierpnia.

Powracają przebrania Głębokie wody!

Listonosz Brock

Te przebrania zostaną udostępnione w połowie lipca.

Redux

Feniks Kruk (299 klejnotów) | W tym nowy głos

Carl z głębin (39 klejnotów / 1500 błyskotek) | Chromatyczny (wymagany jest Kapitan Carl)

Stara (29 klejnotów / 1000 błyskotek) | Wcześniej „Błękitna Tara”

Przemytniczka Penny (niedostępna)

Te nowe wersje przebrań będą dostępne po opublikowaniu aktualizacji.

Inne

Jednorożec Bonnie (29 klejnotów / 1000 błyskotek) | Dostępność w sklepie od połowy lipca

Piłkarska Bonnie (29 klejnotów / 1000 błyskotek) | Dostępność w sklepie od połowy sierpnia (w czasie Mistrzostw Świata Kobiet)

Smoczy Doug (29 klejnotów / 1000 błyskotek) | Dostępność na początku sierpnia po udostępnieniu Douga

Trujący Cordelius (29 klejnotów / 1000 błyskotek) | Dostępność na początku lipca po udostępnieniu Cordeliusa

Zarodnikowy Cordelius (149 klejnotów / 5000 błyskotek) | Dostępność w ramach Karnetu Zadymiarskiego jako nagroda klasy 70

Wyposażenie

Nowe wyposażenie: Superwieżyczka (mityczna)

Zwiększa leczenie wieżyczki Pam o 20%

Dostępne dla Pam

Przedmioty kosmetyczne

Odznaki

Odznaka Cordeliusa

Odznaka Zarodnikowy Cordelius

Odznaka Douga

El Brown

Przemytniczka Penny, Barowy 8-bitowiec, Skuter Wodny Jacky, Czarodziej Byron, Reżyser Buzz

Grzybowe zagrożenie, Nawiedzony 8-bitowiec, Kamienny troll Lou, Mroczna wróżka Janet, Leśny duch Chester

Feniks Kruk

Odznaka Czaszkowy relikt, odznaka Skrzynia piratów, 2 odznaki Hak, Megalodon, Kraken Surge, Przeklęty pirat Bibi, Zatopiona skrzynia Griff

Czerwona kartka, Żółta kartka, Wuwuzela, Gwizdek

4 odznaki Velocirapids

2 odznaki Drużyna e-sportowa

Odznaka Amatorski e-sport

Odznaka Korona twórcy

Nowe spreje

Sprej Cordeliusa

Sprej Douga

Megalodon, Kraken Surge, Przeklęty pirat Bibi, Zatopiona skrzynia Griff

Toksyczny grzyb, Nawiedzony 8-bitowiec, Kamienny troll Lou, Mroczna wróżka Janet, Leśny duch Chester

Feniks Kruk, Płonący Feniks

4 spreje z dmuchanymi zabawkami Velocirapids

10 sprejów Drużyna e-sportowa, 2 spreje Widownia e-sportowa

Ikony profilowe



Zaczarowany Las, Zaczarowany grzyb, Nawiedzony 8-bitowiec, Kamienny troll Lou, Mroczna wróżka Janet, Leśny duch Chester

Feniks Kruk, Płonący Feniks

Lato piratów, Megalodon, Kraken Surge, Przeklęty pirat Bibi, Zatopiona skrzynia Griff

Złota Zadyma Piłkarska

Velocirapids

Tytuły

Toksyczny (Cordelius)

Zwyżerca (Doug)

Zmiany w zakresie balansu

Wzmocnienia

Maisie Zwiększenie podstawowej szybkości pocisków Odwrócenie kierunku gadżetu do sprintu Gwiezdna moc - Szczegółowa precyzja - wzmocnienie obrażeń z 10% na 20%

Ash Gwiezdna moc - Wściekły jak diabli - zwiększenie szybkości przeładowania z 30% na 40% Gadżet - Zgniły banan - z 40% utraty punktów życia, 40% furii na 25% utraty punktów życia, 40% furii

Belle Gwiezdna moc - Uziemienie - wstrzymanie przeładowania z 3 sekund na 5 sekund

Gray Gwiezdna moc - Fałszywa kontuzja - stopień zmniejszenia obrażeń przy pełnej liczbie PŻ z 25% na 75%

Dynamike Gadżet - Fidget spinner - obrażenia z 1200 na 2000

Mortis Gadżet - Spinner combo - obrażenia z 1300 na 1500

Rico Gadżet - Wyrzutnia piłek - obrażenia z 320 na 800

Lola Gwiezdna moc - Gojący pocałunek - leczenie ze 100 na 150

Kieł Gadżet - Pop-corn-fu - obrażenia z 500 na 750

Sandy Gadżet - Stymulator snu - opóźnienie z 2 s na 1,5 s

Spike Gwiezdna moc - Nawóz - leczenie z 800 na 1000 Gadżet - Pękająca poduszka na szpilki - obrażenia z 520 na 800

Emz Gadżet - Kwasowy sprej - zmniejszenie obrażeń z 20% na 10%

Bibi Gadżet - Superlepkie - czas trwania spowolnienia z 2 s na 3 s

Gus Gadżet - Duchowa Zamiana - obrażenia własne z 15% na 5%

Squeak Gwiezdna moc - Reakcja łańcuchowa - obrażenia z 10% na 20%

Carl Gadżet - Ciurkiem przez dziurkę - obrażenia z 1200 na 2000

Bea Gadżet - Dziki Rój - maks. obrażenia z 600 na 1000

Amber Gadżet - Tańczące Płomienie - obrażenia z 500 na 1000

Buster Gadżet - Pasek narzędzi - leczenie z 500 na 750

Mandy Gwiezdna moc - Twarde cukierki - stopień zmniejszenia obrażeń z 20% na 30%

Bonnie Gadżet - Test Zderzeniowy - obrażenia z 300 na 1000



Osłabienia

Hank Gwiezdna moc - Zaraz wybuchnie! - szybkość ruchu z 20% na 10% Hank jest teraz widoczny w zaroślach podczas ładowania ataku podstawowego



Zmiany dotyczące map, trybów gry i rotacji

Ogólne

Tryb tymczasowy: Ładunek powraca , a wraz z nim zmiany, o które prosiliście! Można teraz strzelać i przechodzić przez wózek

Niezniszczalne ściany ulegają teraz zniszczeniu w Dogrywce (a zatem nie są już takie niezniszczalne)!

Nowe wydarzenie specjalne: Mistrzowskie szaleństwo (+50% punktów mistrzostwa)

Reset sezonu Ligi Mocy

Biorąc pod uwagę informacje od Was oraz obniżenie nagród, postanowiliśmy ponownie zmienić reset sezonu Ligi Mocy. Nie będzie już pełnego resetu pozycji pomiędzy Brązową I i Złotą III; gracze powrócą do wartości środkowej pomiędzy pozycjami. Resetowane pozycje wzrosną od tego momentu i dla przykładu gracze od Mitycznej II do Mistrzów zostaną zresetowani do Mitycznej I.

Miejsce dla społeczności

Zagłosowaliście w grze, a oto wyniki:

Eliminacja = 41% (Zwycięzca)

Batalia = 24% (Zwycięzca)

Pojedynki = 18%

Zadyma pod siatką = 16%

Kilka słów o Batalii:

Dostaliśmy od społeczności wiele uwag o tym, że Batalia i Nagroda są do siebie baaardzo podobne i choć są między nimi pewne różnice, cele są w zasadzie zbliżone. Zdecydowaliśmy w związku z tym sprawdzić, który z tych dwóch trybów gry cieszy się większą popularnością w codziennym życiu naszych graczy.

Oba tryby będą aktywne w te same dni (z niewielką różnicą czasu między nimi z przyczyn technicznych) i każdego dnia w obu trybach dostępne będą te same mapy. Na podstawie wyniku tej próby rozważymy, który z tych dwóch trybów stanie się częścią stałej rotacji wraz z trybem Nokaut.

Nagroda Dodano: Nieskończona zagłada (nowość, wcześniej w trybie Batalia) Raj zabójcy (nowość, wcześniej w trybie Batalia) Usunięto: Wyróżnij się Ruiny świątyni

Zadyma Dodano: Scena główna Pinballowe marzenia Usunięto: Super sprężystość Niech się odbija

Zbiory klejnotów Dodano: Podkop Śmiertelna pułapka Usunięto: Kąt ostry Solidny środek

Napad Bez zmian!

Gorąca strefa Bez zmian!

Nokaut Bez zmian!

Starcie Dodano: Wzburzona pieczara Wyspiarska inwazja Usunięto: Twarde limity Potok czaszek

Eliminacja Dodano: Frakcje (nowość) Rondo (nowość) Krąg śmierci (nowość) Zatrute pola (nowość)

Batalia Dodano: Nieskończona zagłada Raj zabójcy Kryjówka Canal Grande Susza Przekładaniec Spadająca gwiazda Wężowa preria

Ładunek Dodano: Niech mnie kule biją (nowość) Spacer po desce (nowość) Szafka Davy’ego Jonesa (nowość) A niech mnie! (nowość)

W rankingu (Liga Mocy/Liga Klubowa) Nagroda Spadająca gwiazda Canal Grande Nieskończona zagłada Zadyma Rzut z gry Wykop z powietrza Pinballowe marzenia Zbiory klejnotów Hardrockowa kopalnia Kryształowy salon gier Podwójny szum Napad Wybuchowy kanion Bezpieczna strefa Serwis Gorąca strefa Ognisty krąg Pojedynki z chrząszczami Otwarta strefa Nokaut Wąwóz złotorękiego Płonący feniks Skała Belle



Zmiany map

Dodano:

Zaczarowany Las (nowość)

Velocirapids

Arena zadymiarska

Okręt Darryla

Usunięto:

Pokaz kaskaderski + Starcie w ramach Pokazu kaskaderskiego

Salon gier + Starcie w ramach Salonu gier

Głębokie wody

Nowość: codzienne dropy Starr

Skrzynki nie powróciły! Powróciły jednak emocje!

Zdobywaj losowe nagrody w ramach dropów Starr, po prostu wygrywając mecze!

Otwieraj dropy Starr po pierwszym, czwartym i ósmym zwycięstwie danego dnia! Łącznie 3 dropy Starr dziennie!

Wśród nagród są monety, punkty mocy, kredyty, błyskotki, podwajacze żetonów, zadymiarze, odznaki, spreje, ikony profilu, gwiezdne moce, gadżety, a nawet przebrania!

Nie obejmuje to klejnotów, chromatycznych kredytów, 199 i 299 skórek klejnotów i wyposażenia (wszystkich poziomów rzadkości)

Dodatkowo w ramach dropów Starr można też zdobyć nowy zestaw odznak Starr

Odblokowanie przy 50 pucharach (automatycznie, nie w ramach Alei Pucharów)

Chcąc zwiększyć atrakcyjność dropów Starr poprzez dropy o dużej rzadkości, musieliśmy na nowo zrównoważyć gospodarowanie nagrodami. Oznaczało to konieczność przesunięcia niektórych nagród z Ligi Mocy, Ligi Klubowej i Karnetu Zadymiarskiego do dropów Starr.

Oprócz przesunięcia nagród zwiększyliśmy również ilość otrzymywanych nagród o około 20%.

Można teraz zdobyć ogólnie więcej nagród, rozgrywając tyle samo meczy co wcześniej.

Zmiany: nagrody w ramach Ligi Mocy

Połowa nagród z Ligi Mocy zostanie przesunięta do codziennych dropów Starr.

Nagroda w postaci błyskotek we wszystkich klasach zostanie obniżona o 50%

Zmiany: nagrody w ramach Ligi Klubowej

Połowa nagród z Ligi Klubowej zostanie przesunięta do codziennych dropów Starr.

Nagroda w postaci monet klubowych we wszystkich klasach zostanie obniżona o 50% Dotyczy to zarówno tygodni ligowych, jak i tygodni misji



Zmiany: nagrody w ramach Karnetu Zadymiarskiego

Część nagród z Karnetu Zadymiarskiego zostanie przesunięta do codziennych dropów Starr.

Kredyty z klasy w ramach darmowej ścieżki zostaną obniżone z 95 do 70

Nagrody dodatkowe na zakończenie Karnetu Zadymiarskiego zostaną obniżone (różnica pomnożona przez 50 klas zostanie przesunięta do codziennych dropów Starr) Monety ze 145 do 50 Punkty mocy z 42 do 20 Kredyty z 25 do 5



Zmiany w misjach

Z gry usunięto następujące typy misji: Społecznościowe: granie w drużynie Tryb gry: Przywróć „X” pkt. życia Zbiory klejnotów: miej przy sobie klejnoty przez „X” sekund Nagroda: ukończ co najmniej „X” meczów z co najmniej 4 gwiazdkami Zadyma: podaj piłkę „X” razy Nokaut: nie daj się pokonać przez następującą liczbę rund: „X”

Nowe typy misji: Multimisje dla kilku zadymiarzy (gracze mają do wyboru 3 zadymiarzy) Zastąpimy tymi misjami niektóre z cotygodniowych wtorkowych i czwartkowych misji dla jednego zadymiarza Jednym z tych 3 zadymiarzy będzie posiadany przez gracza zadymiarz z małą liczbą pucharów Multimisje w kilku trybach gry (gracze mają do wyboru 2 tryby gry) Zastąpimy tymi misjami niektóre z cotygodniowych wtorkowych i czwartkowych generowanych misji w jednym trybie gry Do wyboru zawsze powinien być jeden aktywny tryb gry Odświeżenie multimisji powinno udostępnić kolejną multimisję tego samego typu

Do menu misji będzie teraz można przejść z interfejsu głównego (obok Karnetu Zadymiarskiego) Przycisk Drogi Starr zostanie przeniesiony i umieszczony obok przycisku zadymiarza Codzienne postępy w zdobywaniu żetonów za grę zostaną przeniesione do menu misji

W misjach dostępnych tylko w ramach Karnetu Zadymiarskiego będą teraz śledzone postępy, nawet jeśli Karnet Zadymiarski nie zostanie zakupiony Aby odebrać nagrody za misje dostępne tylko w ramach Karnetu Zadymiarskiego, trzeba zakupić Karnet Zadymiarski



Nowość: nagrody za powrót!

W zależności od zdobytych pucharów gracze powracający po długiej przerwie otrzymają nagrody i specjalne traktowanie, które ułatwią im nadrobienie straconego czasu.

Nagrody będą zależne od podanych w procentach postępów, które poczyniliby, gdyby aktywnie uczestniczyli w grze.

Dla aktywnych graczy udostępnimy specjalny 7-dniowy kalendarz. Kalendarz będzie dostępny przez ograniczony czas po tej aktualizacji.

Nowość: wydarzenie z 7-dniowym kalendarzem i dropy Starr

Dla graczy z ponad 125 pucharami, którzy aktywnie uczestniczyli w grze, dostępny będzie 7-dniowy kalendarz logowania (dla graczy wracających po przerwie przygotowaliśmy nagrody za powrót)

Poprawki

Drobne poprawki i usprawnienia

Inne

Usprawnienia zwiększające wydajność na słabszych urządzeniach

Dodano obsługę urządzeń składanych