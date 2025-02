É sua chance de ganhar as skins do Brawl Lunar! #WinBrawlSkins



As skins são: Tara Ninja, Bibi Heroica e Vírus 8-BIT.



Entre Sábado (25 de janeiro) e Domingo (26 de janeiro), se ligue no cronograma abaixo para ter mais chances de ganhar as skins do Brawl Lunar. Cada Streamer vai distribuir 3 skins (1 de cada) durante a live. Quanto mais assistir, mais chances você tem de conseguir uma skin!

OBSERVAÇÃO: o cronograma segue no horário de Brasília (BRT)

Sábado:



nickatnyte - [ Assista Aqui! ] - Inglês

大腦動遊戲王 - [ Assista Aqui! ] - Chinês Tradicional

Domingo:



Rey - [ Assista Aqui! ] - Inglês

瘋狂男孩CrazyBoy - [ Assista Aqui! ] - Chinês Tradicional

